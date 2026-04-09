Названы самые популярные авто с пробегом из-за границы

Статистика показывает, что россияне всё чаще стали привозить из-за границы автомобили, хоть и выпущенные в Китае, но отнюдь не китайских марок. В топ-5 самых популярных моделей с пробегом — немецкие, японские и южнокорейские автомобили. Рассказываем, что в них привлекает россиян и чего ждать от такой покупки.

Volkswagen Tayron

Tayron — один из наиболее показательных кейсов трансформации авторынка. Модель, изначально созданная для Китая, фактически заняла в нашей стране нишу ушедшего Volkswagen Tiguan. А во втором поколении это уже глобальный SUV с возможностью семиместной конфигурации салона.

В Россию его ввозят в широком диапазоне версий: от базовых переднеприводных машин (1,4 л и 150 л. с.) до полноприводных версий с мощными моторами (2,0 л и 220 л. с.). Ключевая особенность — сочетание знакомой платформы MQB и «китайской спецификации»: это означает хорошую управляемость и надёжные агрегаты, но не лучшую адаптацию под холодный климат.

По сути, Tayron — это выбор для тех, кто ищет вместительный семейный кроссовер с европейской инженерной базой, но готов мириться с особенностями параллельного импорта: ограниченной гарантией и нюансами комплектаций.

Главное:

Цена на экземпляры с пробегом от 40 тысяч километров начинается от 2,4 миллионов рублей.

Стоимость обслуживания сопоставима с аналогами на платформе MQB: ТО с заменой жидкостей и фильтров обойдётся от 15 до 25 тысяч рублей.

Toyota Corolla

Corolla остаётся эталоном консервативного массового автомобиля. В 2026 году на российском рынке параллельного импорта представлены преимущественно версии из Китая, включая гибридные модификации. Главное преимущество модели — предсказуемость в эксплуатации и обслуживании.

Экономичные атмосферные моторы или гибридные силовые установки, достаточно высокая надёжность и высокая ликвидность на вторичном рынке — в вечных плюсах Toyota. Слабое место — относительно скромная динамика и упрощённые комплектации в «серых» поставках.

В отличие от многих конкурентов, Corolla почти не меняет философию — это по-прежнему максимально утилитарный седан без претензий на премиальность. Но в случае с автомобилями параллельных поставок это скорее плюс, чем минус.

Главное:

Цена на экземпляры с пробегом от 15–20 тысяч километров начинаются от 1,8–2 миллионов рублей.

Обслуживание машин с базовым мотором обойдётся в 10–18 тысяч рублей. ТО на гибрид с 1,8-литровым агрегатом будет чуть дороже. Впрочем, разница может нивелироваться за счёт экономии топлива.

Audi Q3

Audi Q3 хорошо знаком российским покупателям ещё со времен официального присутствия бренда в России. Это компактный премиальный кроссовер, который в условиях параллельного импорта сохраняет статус одного из входных билетов в мир в Audi.

Он заметно меньше соплатформенного VW Tayron и относится к другому классу, что проявляется в габаритах и практичности: например, разница в длине может превышать 25 см. При этом типичная конфигурация параллельного ввоза — это турбомоторы 1,4–2,0 литра (150–231 л. с.), роботизированная коробка и передний привод в большинстве версий.

Q3 покупают не ради пространства, а ради бренда, качества отделки и управляемости. Это городской кроссовер с премиальным позиционированием, но без избыточной роскоши старших моделей.

Главное:

Цены на экземпляры с пробегом от 5–10 тысяч километров начинаются от 3,3 миллиона рублей.

Несмотря на премиальный бренд, стоимость обслуживания весьма адекватная: ТО с заменой жидкостей и фильтров обойдётся в 12–15 тысяч рублей при условии выбора качественных аналогов, а не оригинальных расходников.

Hyundai Elantra

Elantra — наряду с Corolla — также один из самых популярных седанов параллельного импорта, особенно в версиях для китайского и корейского рынков. Модель обладает современным дизайном и предлагает хороший баланс цены, качества исполнения и оснащения.

Её ключевая черта — более «эмоциональный» подход по сравнению с Corolla: агрессивный дизайн, насыщенные комплектации, цифровые панели в салоне.

При этом с чисто технической стороны это всё ещё массовый сегмент. В активе модели атмосферные двигатели и вариатор. Elantra часто выбирают как более современную альтернативу Сorolla, хотя по надёжности и ликвидности она уступает Toyota.

Главное:

Цены на экземпляры с пробегом от 10–20 тысяч километров начинаются от 1,7–1,8 миллиона рублей.

Машин с 149-сильным двухлитровым мотором ввозят не очень много. Основной выбор среди вариантов с базовым 1,6-литровым 115-сильным двигателем.

Обслуживание весьма демократичное по стоимости: ТО с заменой жидкостей и фильтров обойдётся минимум в 15 тысяч рублей.

Audi A3

Audi A3 — это компактный премиальный седан (или хэтчбек), который ввозится в Россию в основном из Китая, хотя во время официального присутствия марки это были европейские машины.

По концепции это «младшая Audi»: те же технологические решения, цифровой интерьер и качественные материалы, но в более компактном формате. Двигатели — турбированные, с роботизированными коробками передач.

Главный компромисс — практичность. A3 заметно уступает как Elantra, так и Corolla по пространству, но выигрывает по уровню восприятия и драйверским качествам. Для кого-то это может быть ключевым фактором.

Главное:

Цены на экземпляры с пробегом от 30–40 тысяч километров начинаются от 2,1–2,2 миллиона рублей.

Преимущественно поставляются машины с 1,4- и 1,5-литровыми турбомоторами отдачей 150 и 160 л. с. соответственно. Хотя при желании можно заказать у посредников и 204-сильный вариант с мотором 2.0 TFSI.

Обслуживание не самое доступное для столь компактной модели: ТО с заменой жидкостей и фильтров обойдётся минимум в 12–15 тысяч рублей.

Сколько будет стоить ТО и содержание

Оценивая стоимость обслуживания этих подержанных автомобилей в 2026 году в России, важно учитывать два фактора: рост цен на запчасти и специфику параллельного импорта (нестабильные поставки, отсутствие фиксированных регламентов).

Поэтому корректнее говорить не о «цене ТО», поскольку в отсутствие официальных дилеров никаких установленных цен нет, а о среднем годовом бюджете владения.

Toyota Corolla остаётся самым дешёвым вариантом в обслуживании. Базовое ТО будет стоить порядка 7 000–10 000 рублей только за работы, без учёта запчастей, а с ними — до 18 000 рублей. Годовое обслуживание (ТО + расходники + мелкий ремонт) обойдётся примерно 50 000–70 000 рублей. Причина низкой стоимости — простая конструкция, атмосферные моторы и высокая доступность неоригинальных комплектующих.

Чуть дороже в обслуживании Hyundai Elantra. Регулярное ТО сопоставимо по цене с японским седаном, однако выше стоимость отдельных узлов (подвеска, электроника) и чаще встречаются «азиатские» версии с вариациями по запчастям. Годовой бюджет на содержание южнокорейской модели можно оценить примерно в 60 000–80 000 рублей. Разница формируется за счёт менее стабильной логистики запчастей и более сложной электроники.

Рядовое ТО на Volkswagen Tayron обходится в 12 000–20 000 рублей, а более крупные регламентные работы — заметно дороже (например, обслуживание коробки DSG и полного привода). Годовое обслуживание можно оценить примерно в 80 000–120 000 рублей. Основные драйверы роста стоимости: турбированные двигатели, роботизированная трансмиссия и более дорогие расходники.

Audi A3 хоть технически и близок Volkswagen Golf, но позиционируется как премиальная модель, что сказывается на цене обслуживания. Минимальное ТО стартует примерно от 12 000–15 000 рублей, но верхние значения могут достигать нескольких десятков тысяч при сложных работах. В год стоит ориентироваться на расходы порядка 80 000–120 000 рублей. Ключевая разница с Volkswagen — в стоимости оригинальных деталей.

Audi Q3 — наиболее дорогой автомобиль в списке с точки зрения содержания. Плановое ТО начинается примерно от 15 000 рублей и выше, а в расширенных вариантах достигает 25 000–35 000 рублей за визит, а в масштабах года можно говорить о расходах уровня 100 000–180 000 рублей. Дополнительные расходы формируют турбомотор, дорогие оригинальные запчасти и более сложная подвеска.

На итоговую стоимость сервиса сильнее всего влияют не сам шильдик, а мотор, коробка, наличие полного привода и происхождение конкретной машины. У Tayron, Q3 и A3 расходы часто выше из-за более дорогих масел, фильтров, тормозов, электронных узлов и, в ряде версий, — более дорогого обслуживания.

У Corolla и Elantra обслуживание обычно дешевле, потому что это массовые седаны с более простым и понятным набором расходников, а снизить цены для Corolla дополнительно помогает высокая распространённость модели и хорошо изученный сервисный рынок.