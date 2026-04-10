В России появятся четыре новых автобренда

Появление новых автомобильных марок в России иллюстрирует тенденцию постепенного перехода китайских производителей к многоуровневым схемам присутствия на российском рынке. Формально новые бренды создаются российскими компаниями, но фактически представляют собой ту же технику с китайской базой, адаптированную под местные условия. Это позволяет обходить возможные вторичные санкции с минимальными затратами на маркетинг — ведь эти автомобили уже известны покупателям, у них просто немного меняются названия и эмблемы, а также юридические лица импортёров и производителей (в случаях локализации моделей). Рассказываем о четырёх новых марках, которые вскоре появятся в России.

Volga

В Нижнем Новгороде уже летом этого года начнётся сборка автомобилей под брендом Volga. На заводе, ранее производившем легковые модели Skoda и Volkswagen, новая компания ООО «ПЛА» («Производство легковых автомобилей») локализует выпуск моделей Geely. Анонсированы три машины, две из которых уже рассекречены. Это кроссовер K50 и седан С50, которые представляют собой Monjaro и Preface с новыми логотипами.

По сути, с новым брендом Volga, отсылающим к культовому советскому и российскому бизнес-седану, китайская компания реализует ту же схему, что и с автомобилями Belgee из Белоруссии. Путём замены эмблем и некоторых доработок автомобили Geely превращаются в локальные марки. А исходные модели из Китая покидают российский рынок. То есть фактически компания своё присутствие в нашей стране не теряет, но формально под потенциальные санкции не попадает.

Senat

Название Senat ассоциируется исключительно с моделью отечественной люксовой марки Aurus, но в ближайшее время это имя может стать отдельным брендом. По данным ТАСС, автомобили Senat будут выпускаться на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Причём помимо нового производства на прежней площадке появится еще и Центр исследований и разработок в сфере автомобилестроения.

Никакой официальной информации о линейке Senat пока нет. Однако премьера бренда должна состояться на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), который в последние годы постепенно превращается в ключевую площадку для важных презентаций отечественных автопроизводителей. Согласно данным инсайдеров, основой для будущих Senat станут модели китайского премиального бренда Hongqi. Этот факт косвенно подтверждают и зарегистрированные в России товарные знаки Senat, которые своими очертаниями повторяют посадочные формы логотипов Hongqi.

Jeland

Совсем недавно под Санкт-Петербургом также началось производство автомобилей новой марки Jeland. Под этот бренд расконсервирован бывший завод General Motors, находившийся в простое с 2015 по 2025 год. Сейчас площадку, которую обновили под сборку новых машин, активно осваивает российская компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»).

Технологический партнёр традиционно не называется, но на сайте российского представительства китайского бренда Jaecoo юридическое лицо уже сменилось на «ООО Джейлэнд Рус». Поэтому можно предположить, что под маркой Jeland будут предложены кроссоверы Jaecoo. А сама марка Jaecoo, которая также активно осваивает европейский авторынок, вскоре может покинуть Россию.

Votour

По аналогичной схеме в обозримом будущем должна состояться рокировка бренда Jetour на новую марку Votour. Дистрибьютором Jetour в России уже выступает новая компания ООО «Вотур Мотор Рус», заменившая ООО «Джетур Мотор Рус». Этот факт также может указывать на возможное появление автомобилей под брендом Votour в продаже вместо уже знакомой марки.

Производство автомобилей Jetour в России налажено на заводе «Автотор» в Калининграде с апреля 2024 года. Так что углубление локализации или расширение модельной гаммы российской сборки вполне может быть приурочено к смене логотипов на кроссоверах из Китая.

Выводы

На примере четырёх новых марок, которыми подобная схема ребрендинга специально для России, скорее всего, не ограничится, можно понять, как будет трансформироваться работа китайских брендов на российском авторынке. Это не просто смена логотипов, а быстро сформировавшийся механизм адаптации автомобильной индустрии к изменённым политико-экономическим реалиям.