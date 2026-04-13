Представлен уникальный Mini в единственном экземпляре: автоновинки недели

На минувшей неделе, в преддверии Пекинского автосалона, производители не баловали новинками (видимо, приберегли все лучшее для китайской выставки), однако несколько интересных премьер всё же состоялось. Среди них — выпущенный в единственном экземпляре кабриолет MINI, новая Subaru с механической коробкой передач и уже третья Volga.

Новинки российского авторынка

Volga K40

Возрождённая Volga рассекретила свою третью модель. Новый компактный кроссовер K40, как и седан C40 и более крупный кроссовер K50, представляет собой прекрасно известную в России модель Geely. На сей раз — это Atlas в самом свежем варианте, который под исходной китайской маркой на российском рынке представлен не был. Автомобиль вновь отличается от оригинала только логотипами. Не пришлось менять даже решётку радиатора, которая у Atlas сразу идёт с вертикальными ламелями.

Технических изменений тоже нет. Volga K40 предложат со 147-сильным 1,5-литровым турбомотором в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также с двухлитровым 200-сильным наддувным двигателем в сочетании с классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Стоимость новинки озвучат ближе к старту продаж, который запланирован на лето.

Changan Uni-S

Популярный китайский кроссовер Changan Uni-S сменил поколение и вышел на российский рынок в полноприводном исполнении, которого ранее у модели не было. Автомобиль получил новый дизайн кузова, выполненный в фирменной стилистике современных моделей марки, а также более технологичный интерьер и расширенное оснащение.

В России Changan Uni-S будет доступен с безальтернативной 1,5-литровой турбочетвёркой мощностью 181 л. с., 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Комплектаций заявлено две — «Люкс» и «Техно», стоимость которых начинается от 2 979 900 и от 3 149 000 рублей соответственно. В перспективе не исключено появление и переднеприводной версии нового кроссовера.

Международные премьеры

Avatr 06T

Марка Avatr, в линейку которой входят футуристичного вида кроссоверы 11 и 07, а также седаны 12 и 06, представила свой первый универсал 06T. Новинка построена на базе Avatr 06 и отличается от него только иным типом кузова, а технически полностью унифицирована с исходной моделью. Она также будет предложена на рынке как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой. Электроника — как ассистенты водителя, так и мультимедиа — сделаны совместно с Huawei. Информации о том, появится ли новый Avatr 06T в официальной продаже в России, пока нет.

Cupra Raval

Компактный электрический хэтчбек Cupra Raval на новой платформе MEB+ открывает для концерна Volkswagen новый сегмент доступных городских электромобилей. Хэтчбек длиной около четырёх метров имеет достаточно просторный салон и богатое по меркам сегмента оснащение.

В зависимости от мощности электромотора и ёмкости батареи, переднеприводная модель с одним электромотором будет иметь от 116 до 226 л. с. мощности и от 300 до 450 км запаса хода. Особенностью Raval стал спортивный дизайн кузова и спортивные акценты в оформлении интерьера. Продажи новой Cupra начнутся летом 2026 года, а позднее к модели добавятся соплатформенные Volkswagen ID.Polo и Skoda Epiq.

MINI Super Special 001

Следуя примеру других британских брендов, которые выпускают эксклюзивные спецверсии своих моделей по индивидуальным заказам клиентов, MINI сделала свой первый подобный проект — кабриолет Super Special 001 для неназванного клиента.

Автомобиль получил асимметричную чёрно-зелёную окраску, причём оттенок зелёного был создан специально для этого проекта. 18-дюймовые колёса обзавелись белыми акцентами, которые встречаются и на кузове, а мягкий складной верх украшен изображением флага Великобритании.

Салон отделан сочетанием чёрной и тёмно-синей кожи, дополненной зелёными вставками. Технически новинка повторяет стандартный MINI John Cooper Works Convertible с 231-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом.

Hyundai Ioniq Earth/Ioniq Venus

Марка Hyundai специально для рынка Китая адаптирует свой фирменный суббренд для электромобилей. Модели Ioniq «станут Солнечной системой, в центре которой будут покупатели», говорится в сообщении компании. Серийные авто суббренда получат имена в честь планет, а два первых концепт-кара уже названы Earth (Земля) и Venus (Венера).

«Земля» представляет собой брутальный кроссовер, а «Венера» — футуристичный однообъёмник, напоминающий классический седан. Никаких технических характеристик концепт-каров не названо. Ожидается, что серийные версии новых Ioniq появятся на китайском рынке в ближайшем будущем.

Subaru WRX STI Sport#

Механическая коробка передач почти полностью уступила место «автоматам» и «роботам», но для энтузиастов всё-таки выпускаются автомобили с тремя педалями. Одной из них стал седан Subaru WRX STI Sport#.

Доработанный оппозитный турбомотор объёмом 2,4 литра и мощностью 275 л. с. сочетается с 6-ступенчатой механикой и фирменным полным приводом Symmetrical AWD.

Инженеры также сосредоточились на тонкой настройке шасси. Облегчённый кузов, перенастроенная подвеска и мощные тормоза Brembo сделали модель ещё более драйверской. Но оценить новый характер смогут не все — право купить один из 600 запланированных к производству седанов разыграют в лотерею среди японских фанатов Subaru WRX STI.