Чистокровный «японец» с пробегом: что можно взять до миллиона рублей

Представьте автомобиль, который занимает лишь половину парковочного места, потребляет бензин как мотоцикл, но при этом может быть полноценным внедорожником или даже задиристым родстером. Кей-кары занимают больше трети рынка новых авто у себя дома, в Японии. У нас они тоже давно перестали быть диковинкой. Объясняем, как устроен этот класс, почему его обожают и сколько стоит привезти такой автомобиль в Россию.

Мал, да удал: как правительство создало целый класс

Кей-кары (от яп. кэйдзидо:ся — «лёгкий автомобиль») — это не просто маленькие машинки, а результат продуманной государственной политики. Их история началась в послевоенной Японии, когда стране нужно было восстанавливать экономику и предоставить людям доступное транспортное средство.

В 1949 году правительство создало специальный льготный класс с жёсткими ограничениями по размерам и объёму двигателя. Владельцы таких машин получили существенные налоговые послабления и право не предъявлять справку о наличии парковочного места в большинстве сельских районов. Этот хитрый ход стимулировал спрос и заодно помог развитию автопрома.

Критерии не раз пересматривались, но современные рамки, действующие с 1998 года, таковы:

длина не более 3,4 м;

ширина — до 1,48 м;

высота — до 2,0 м;

объём двигателя — не более 660 см³.

Помимо закона, действует и негласное джентльменское соглашение производителей, ограничивающее мощность 64 лошадиными силами.

Результат превзошёл ожидания: сегодня кей-кары занимают больше трети японского авторынка, став для местных жителей не просто средством передвижения, а настоящим образом жизни.

Рынок в цифрах: король N-Box и железная стабильность

2025 год оказался для сегмента триумфальным. По данным японских аналитических агентств, по сравнению с предыдущим годом продажи новых кей-каров выросли на 7% и достигли 1 667 360 единиц. При этом на фоне снижения спроса на полноразмерные автомобили с так называемыми белыми номерами именно компактный сегмент потянул рынок вверх.

Неизменным лидером сегмента остаётся Honda N-Box — высокий микровэн со сдвижными дверями. В 2025 году их было продано 201 354 экземпляра, что сделало N-Box не просто самым популярным кей-каром, но и абсолютным лидером по продажам среди всех автомобилей в Японии, включая полноразмерные Toyota и Nissan. Причём уже четвёртый год подряд — безупречная серия.

В пятёрку лидеров также вошли Suzuki Spacia (165 589 шт.), Daihatsu Tanto (124 619 шт.), Daihatsu Move (122 349 шт.) и Suzuki Hustler (87 972 шт.). Последний — это своего рода «народный Jimny»: такой же брутальный снаружи, но без рамной конструкции и понижайки, плюс вдвое меньшая цена. Всё это обеспечивает ему стабильно высокие продажи.

Какими бывают кей-кары: для семьи, спорта и бизнеса

Супер-хайт вагоны, или микровэны, — это класс таких моделей, как Honda N-Box, Suzuki Spacia и Suzuki Wagon R. Максимально практичные машины для семьи с высокой крышей и сдвижными дверями.

Не меньшего внимания заслуживают кей-внедорожники, и главная звезда здесь — Suzuki Jimny. В Японии он продаётся в двух версиях: узкая (индекс JB64) с 660-кубовым турбомотором и широкая «Сьерра» с 1,5-литровым двигателем. При этом даже крошечный кей-Jimny сохранил рамную конструкцию и систему полного привода, за что его обожают по всему миру.

Отдельная вселенная — это кей-траки. Микро-грузовички вроде Subaru Sambar или Daihatsu Hijet — настоящие рабочие лошадки. В Японии их используют фермеры и строители. Всё благодаря невероятной манёвренности и способности втиснуться туда, куда полноразмерный пикап просто не пролезет.

Наконец, спортивные кей-кары, весьма ценимые у коллекционеров, в том числе и российских. Несмотря на эконмический спад в начале 1990-х, японцы создали три легендарные модели: Autozam AZ-1 (от Mazda), Honda Beat и Suzuki Cappuccino. Машинки оказались настолько популярными, что по первым буквам своих названий получили неофициальное прозвище «ABC».

Honda Beat стала последним детищем Соитиро Хонды: её мотор объёмом 656 см³ крутился до 8 100 об/мин, выдавая без турбины законные 64 л. с., и при этом издавал звук, как у гоночного мотоцикла.

Suzuki Cappuccino выбрал тактику лёгкости и трансформации — его крышу и стойки можно складывать в трёх различных режимах.

А Autozam AZ-1 — настоящий зверь в этой компании. Среднемоторная компоновка и двери в стиле крыльев чайки сделали его похожим на миниатюрный суперкар.

Новое дыхание: электромобилизация и возвращение легенд

Кей-сегмент не застыл на месте. В нём случился настоящий прорыв на волне электромобильности. Появившиеся в 2022 году Nissan Sakura и его клон Mitsubishi eK X EV мгновенно стали бестселлерами. Они идеально вписались в кей-формат: 3,4 м длины, 20-киловаттная батарея и запас хода около 180 км.

При цене около 14 000 долларов после субсидий и с учётом налоговых льгот, в 2024 году Sakura захватила половину всего EV-рынка Японии. Совокупное производство обеих моделей с момента запуска уже превысило 100 000 машин.

Кроме того, в мире автоэнтузиастов с нетерпением ждут возвращения культового Daihatsu Copen. На Токийском автосалоне 2025 года был показан концепт заднеприводного, оснащённого 6-ступенчатой механической коробкой передач родстера K-Open. Если он пойдёт в серию, это станет событием для всех поклонников маленьких спортивных автомобилей.

Российский маршрут: сколько стоят и где покупают

Если раньше кей-кары редко выбирались за пределы Дальнего Востока и Сибири, то теперь их всё чаще можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Причина — сочетание доступной цены на вторичном рынке и низкой стоимости эксплуатации.

По данным агентства «Автостат», в марте Япония остаётся лидером по ввозу подержанных иномарок в Россию. На долю Страны восходящего солнца приходится 59,9% всего импорта машин с пробегом. В абсолютных цифрах это 32,6 тысячи автомобилей, что на 9% больше, чем в марте прошлого года. Среди них немало и кей-каров.

Чтобы понять реальные цены в том или ином городе, стоит различать стоимость машин на японских аукционах, во Владивостоке, главном порте ввоза, и в центральной России, где доставка и растаможка добавляют заметную сумму.

Например, популярный Honda N-Box 2023 года с пробегом около 30 тысяч километров на аукционе стоит 1,0–1,3 миллиона иен (500–650 тысяч рублей). Во Владивостоке за него просят уже от 900 000 до 1 150 000 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге — 1,2–1,5 миллиона рублей.

Более бюджетный Daihatsu Move 2019 года с пробегом 50 тысяч километров оценивается в Японии в 300–500 тысяч иен (150–250 тысяч рублей), во Владивостоке — в 450–600 тысяч, в столицах — в 650–800 тысяч рублей.

Культовая кей-версия Suzuki Jimny 2020 года с аукционной ценой 1,0–1,5 миллиона иен (500–750 тысяч рублей) стоит в районе 1,6–1,9 миллиона во Владивостоке и порядка 2,3–2,8 миллиона в Москве и Петербурге.

Наконец, спортивный Daihatsu Copen 2015 года с пробегом 60 тысяч километров (аукцион: 400–700 тысяч иен, или 200–350 тысяч рублей) во Владивостоке стоит 750–900 тысяч, а в центральной России — от одного до полутора миллионов рублей. Все цены округлены и приведены по состоянию на весну 2026 года при курсе 1 иены примено в 0,5 рубля.

Что нужно знать перед покупкой кей-кара

В зависимости от возраста, объёма двигателя и экологического класса растаможка кей-кара в начале 2026 года обходится примерно в 1 000–1 500 долларов. Отдельно уплачивается утильсбор. Кей-кары с их 64 лошадиными силами идеально попадают под льготную ставку. В итоге для физических лиц, ввозящих для личного пользования машинку старше трёх лет, сбор составит 5 200 рублей.

Кей-кары регистрируют на общих основаниях, но есть важный нюанс: для постановки на учёт требуется Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которое подтверждает, что автомобиль соответствует российским нормам.

Его оформление стоит в среднем 25–30 тысяч рублей плюс госпошлина 1 500 рублей. Однако из-за ужесточения правил и массового отзыва лицензий у посреднических организаций количество легальных лабораторий резко сократилось, и процесс получения СБКТС стал долгим и непредсказуемым. А без этого свидетельства не выдают электронный паспорт транспортного средства, а значит, машину просто не зарегистрируют в ГИБДД.

Кузовные и редкие запчасти придётся заказывать из Японии или искать аналоги. С расходниками — фильтрами, колодками и ремнями — ситуация попроще. Эти детали часто унифицированы с запчастями для моделей, официально продававшихся в России, например Suzuki Jimny.

Наконец, правый руль. Для кого-то это минус, для кого-то привычная реальность. На шоссе движение с правым рулём доставляет дискомфорт, особенно при обгонах и перестроениях. Но, например, на Дальнем Востоке это норма.

Вместо заключения

Кей-кары — это пример того, как разумное государственное регулирование может породить целую индустрию, изменить привычки миллионов людей и создать уникальный культурный феномен.

В Японии эти машинки стали идеальным городским транспортом. В России они пока остаются уделом энтузиастов, но с каждым годом на наших дорогах их становится всё больше.

Если вы живёте в крупном мегаполисе, где парковка — это квест, или ищете второй бюджетный автомобиль для города, есть смысл присмотреться к этим лилипутам. Особенно сейчас, когда цены на новые автомобили кусаются, а альтернатив на рынке становится всё меньше.