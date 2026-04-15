Подержанный Ford Mondeo IV: стоит ли брать доступный бизнес-класс с пробегом

Ford Mondeo четвертого поколения (2007–2014) — это автомобиль, который в свое время на равных конкурировал с Toyota Camry. На вторичном рынке модель представлена в трех типах кузова: седаны собирали во Всеволожске, а лифтбеки и универсалы везли из Бельгии. Разбираемся, стоит ли брать такой авто в 2026 году и к какой версии присматриваться.

Кузов и ЛКП

Несмотря на посредственное качество лакокрасочного покрытия (сколы — обычное дело), кузов Mondeo IV отлично оцинкован. Если вы видите на порогах или арках «рыжую чуму», это верный признак некачественного кузовного ремонта после ДТП. В заводском исполнении машина не гниет годами.

Атмосферные двигатели: выбор прагматика

Линейка моторов Mondeo IV крайне обширна. Базовый 1.6 (120 л. с.) ставился только на седаны; он прост, но откровенно слаб для тяжелой машины.

Самый массовый вариант — 2.0 (145 л. с.) агрегатируется только механикой. Это ресурсный и понятный агрегат. Однако «золотым стандартом» считается мотор 2.3 (161 л. с.), который работал в паре с классическим японским гидроавтоматом Aisin. Это самая надежная связка для города.

Для любителей динамики существует 2.5 Turbo (220 л. с.) от Volvo — мощный пятицилиндровый мотор, который ставился только с МКПП и требует квалифицированного ухода, но дарит великолепные эмоции.

Рискованные технологии: EcoBoost и PowerShift

Версии с турбомоторами 2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.) в 2026 году — это покупка для смелых. Эти двигатели склонны к детонации и прогару поршней при использовании плохого топлива, а их топливная аппаратура дорога в ремонте. В паре с ними работает роботизированная коробка PowerShift с «мокрыми» сцеплениями. К большим пробегам ремонт «робота» может стоить как четверть автомобиля. Если вы не готовы к серьезным тратам, советуем обходить эти модификации стороной.

Дизельные версии: тяга и экономия

Дизельный Mondeo — отличная альтернатива бензину. Двухлитровый агрегат (140 л. с.) в паре с классическим автоматом считается очень удачным и ресурсным. Существовали и 1.8 TDCi, и 2.2 TDCi, но они очень уж редки. При покупке любого дизеля важно помнить, что их реальные пробеги часто переваливают за 500 тысяч километров, и найти автомобиль с живым дизельным мотором сложнее. Да и в обслуживании они потенциально будут дороже бензиновых собратьев.

Технические нюансы

Шасси Mondeo IV — пример хорошей плавности хода и обратной связи на руле. Чтобы продлить жизнь дорогостоящей рейке, жидкость ГУР здесь стоит менять каждые 70 000 км. Владельцам версий на «механике» стоит помнить про двухмассовый маховик: он служит достаточно долго (до 180-250 тыс. км), но его замена — процедура затратная. Из досадных мелочей — замки дверей. Они часто выходят из строя, особенно водительский, который на разборках является дефицитом, а новый стоит существенных денег. Продлить им жизнь можно регулярной смазкой. Также нередко «умирают» замки ремней безопасности, сигнализируя, что ремень как будто бы не пристегнут.

Резюме

Ford Mondeo IV — это честный бизнес-класс старой школы. Если вам нужен комфортный лайнер с чувством руля, ищите версию с мотором 2.3 и АКПП или 2.0 на «механике». Это машины, которые при должном уходе способны проехать еще не одну сотню тысяч километров, радуя комфортом, который недоступен современным бюджетникам.