Покупаем Toyota RAV4 IV с пробегом: ликвидность, возведенная в абсолют

Toyota RAV4 в кузове XA40 (2012–2019) — автомобиль, который на вторичном рынке России игнорирует законы экономики. Даже в 2026 году цены на ухоженные экземпляры кажутся «космическими»: за рестайлинговые машины последних лет выпуска просят от 2,2 до 3,2 млн рублей. Секрет такой любви прост — заложенный инженерами ресурс, но важнее даже имидж надежного автомобиля. В России модель официально собирали в Санкт-Петербурге с 2016 года, а до этого везли напрямую из Японии. Разницы в качестве сборки эксперты практически не отмечают, но японские версии ценятся на рынке чуть выше.

Линейка двигателей

Основу российского парка составляют три мотора. Базовый бензиновый 2.0 (146 л. с., 3ZR-FE) — это типичный японский атмосферник с ресурсом 350+ тысяч км. Он довольно экономичен, но на дорестайлинговых версиях иногда капризничала система Valvematic. «Золотым стандартом» считается двигатель 2.5 (180 л. с., 2AR-FE). Этот мотор практически не имеет слабых мест и при должном уходе способен пережить сам автомобиль. Также в России продавался отличный дизель 2.2 (150 л. с., 2AD-FTV). Он радует тягой и скромным расходом, однако требователен к качеству топлива и состоянию системы EGR. Дизельный RAV4 — выбор редкий, но оправданный для тех, кто много ездит.

Вариатор против классического автомата

Мотор 2.0 работал в паре с вариатором (CVT) или «механикой». Вариатор фирмы Aisin здесь вполне надежен, но крайне чувствителен к чистоте масла и перегревам в глубоком снегу. Если вы планируете выезжать на бездорожье, лучше смотреть в сторону версий с мотором 2.5 или 2.2 дизель — они агрегатировались только классическим 6-ступенчатым гидроавтоматом U760E. Эта коробка считается одной из самых удачных в линейке Toyota; при замене масла каждые 60 тысяч км её ресурс практически совпадает с ресурсом двигателя.

Полный привод и ходовая часть

Система полного привода Dynamic Torque Control AWD работает исправно, подключая заднюю ось через электромагнитную муфту. Главная проблема здесь — закисание шлицевых соединений и необходимость периодической замены масла в редукторах. Подвеска RAV4 IV традиционно жесткая, что обеспечивает неплохую для кроссовера управляемость, но заставляет пассажиров чувствовать все стыки асфальта. Слабое место — втулки и стойки стабилизатора, которые в российских условиях сдаются к 60–80 тысячам км. Рулевая рейка может начать постукивать на плохих дорогах, но в большинстве случаев это лечится заменой недорогих пластиковых втулок.

Нюансы кузова и интерьера

Главное разочарование в RAV4 — это качество материалов отделки. К 150 тысячам км пробега кожа на руле и сиденьях часто выглядит «уставшей», а пластик салона легко царапается. Шумоизоляция также оставляет желать лучшего: гул от колесных арок — визитная карточка модели. Кузов отлично оцинкован, но лакокрасочное покрытие тонкое. Особое внимание при покупке уделите крышке багажника и кромке крыши над лобовым стеклом — там чаще всего образуются сколы, которые без своевременной обработки могут начать «цвести».

Главное

Toyota RAV4 IV — это автомобиль-инвестиция. Он не подарит вам премиального комфорта или драйверских восторгов, но гарантированно довезет из точки А в точку Б. Мы рекомендуем искать версию с мотором 2.5 и классическим автоматом. Это максимально надежная связка, которая позволит вам через пару лет продать машину за те же деньги, что вы потратили при покупке.