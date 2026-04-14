Большой кроссовер за разумные деньги: стоит ли брать Hyundai Santa Fe II с пробегом

Hyundai Santa Fe второго поколения (2006–2012) в свое время стал для корейской марки билетом в высшую лигу. Это полноценный D-класс: просторный, комфортный и богато оснащенный. На вторичном рынке России «Санта» остаётся востребованной у семейных водителей и любителей путешествий. В ценовом сегменте от 1 до 1,5 миллионов рублей это одна из самых крупных машин, которую можно содержать без разорения бюджета. Кузов хорошо сопротивляется коррозии благодаря качественной оцинковке, однако возраст берет свое — при осмотре стоит внимательно проверять арки, где со временем могут появиться очаги ржавчины.

Моторы до рестайлинга

До обновления 2010 года Santa Fe оснащался проверенными временем агрегатами. Бензиновый V6 2.7 (189 л. с.) — это надежный мотор, если следить за состоянием ремня ГРМ и не допускать перегревов. Его главный минус — аппетит, достигающий 16–18 литров в городе. Дизельный 2.2 (150 л. с.) тех лет также неплох, но требует внимания к топливной аппаратуре и состоянию турбины, ресурс которой у большинства машин уже на исходе.

Двигатели после рестайлинга

После 2010 года линейка моторов обновилась. Появился бензиновый 2.4 (174 л. с.) серии Theta II. Он экономичнее старого V6, но требует более частого обслуживания (замена масла раз в 7–8 тыс. км) и контроля давления масла, чтобы избежать проблем с вкладышами. Настоящим хитом стал обновленный дизель 2.2 мощностью 197 л. с. Благодаря огромному крутящему моменту он превращает тяжелый кроссовер в довольно динамичный автомобиль. Однако этот мотор требователен к качеству солярки и состоянию сажевого фильтра, а замена свечей накала на нем — процедура, которую лучше доверять профессионалам во избежание их заламывания.

Трансмиссия и нюансы полного привода

Коробки передач представлены классической механикой и автоматами. До рестайлинга ставили надежную 4-ступенчатую АКПП, после — более современную 6-ступенчатую. Обе коробки при регулярной замене масла живут долго (250+ тыс. км). Большинство машин на рынке — полноприводные, но важно помнить: Santa Fe не внедорожник. Муфта подключения задней оси склонна к перегреву при длительных пробуксовках. К слову, передний привод встречался только со связкой мотора 2.4 и МКПП.

Ходовая часть и комфорт в салоне

Подвеска Santa Fe II настроена на комфорт, но допускает ощутимые крены в поворотах. Конструкция простая (Макферсон спереди, многорычажка сзади), запчасти стоят вменяемых денег. В салоне «Санта» радует обилием мягкого пластика и огромным багажником. Из возрастных проблем — затирающаяся кожа руля и сидений, а также возможные сбои в работе двухзонного климат-контроля из-за износа сервоприводов заслонок.

Итоги

Hyundai Santa Fe II — это честный и крепкий автомобиль для тех, кто не гонится за модой, а ценит объем и ресурс. Мы рекомендуем искать рестайлинговые версии с дизелем 2.2 (197 л. с.) за их тягу или старые V6 2.7 за их простоту. При условии живого кузова и обслуженного полного привода этот кроссовер прослужит еще долгие годы, оставаясь комфортным лайнером для всей семьи.