Названа главная проблема Solaris KRX российской сборки

Хэтчбек корейских кровей, в силу обстоятельств сменивший «фамилию» на российскую, — примерно так коротко можно описать Solaris KRX. «Рамблер/авто» обнаружил в этой легковой машине приятную особенность, которой начисто лишено большинство продающихся сейчас у нас новых авто.

© Вячеслав Крылов

Описывать внешность Solaris KRX, подробно рассказывая о деталях его дизайна, — это сейчас уже даже не смешно. Все, кто хотя бы в минимальной степени интересовался вопросом, давно в курсе: KRX — практически полная копия хэтчбека Kia Rio X. Впускается на бывшем заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» под Санкт-Петербургом силами российской компании AGR.

Героя нашего повествования от «модели-исходника» отличают лишь шильдики на капоте и крышке багажного отсека. Вот и всё! Даже на брелоке системы бесключевого доступа и рулевом колесе сохранились исходные логотипы Kia…

Интерьерный «конёк»

Несмотря ни на что, своя исключительная «фишка» у KRX всё-таки есть. На фоне современных «китайцев», салон KRX — настоящий рай для кинестетика. Тут будто бы всё сделано в пику текущим трендам автомобильной эргономики. Машины из КНР уже приучили нас к «стандартному» набору: пара больших мониторов (приборная доска плюс тачскрин мультимедийной системы) и горстка физических кнопок в интерьере.

У «Соляриса» же всё с точностью наоборот: множество олдскульных физических кнопок и «крутилок», стрелочные тахометр со спидометром и с малюсеньким экранчиком бортового компьютера между ними, а также небольшой 8-дюймовый мониторочик «мультимедийки».

При том, что сам перечень доступных опций у KRX вполне современный — он включает бесключевой доступ, запуск «с кнопки», «тёплый пакет» (с подогревом лобового стекла, руля, всех сидений), климат-контроль, Apple CarPlay с Android Auto и прочее.

«Народное» происхождение

В своей прошлой жизни KRX был типичным бюджетным хэтчбеком. Поэтому в его салоне ожидаемо обнаруживаешь гулкий пластик, практичную кожу в местах хвата, сиденья с тканевой обивкой и неплохой, особенно по нынешним временам, формовкой передних кресел.

Когда-то давным-давно, ещё впервые имея дело с «исходником» KRX — корейско-питерским Rio X, — я убедился: хоть весь день проведи за его рулём, а организм особой усталости от долгого сидения не ощутит. Просто удобно и всё. Без всяких разговоров про градации степеней боковой поддержки, длину сиденья и прочее. Кресла Solaris KRX удивительным образом не напрягают вообще. В дальней дороге скорее устанешь от шума в салоне, чем от длительного пребывания за рулём.

В очередной раз рассказывать про второй ряд одного из самых народных хэтчбеков последнего десятилетия — тоже глупо. Практически каждый из нас оказывался в Rio либо во время поездки в такси, либо арендовав модель в каршеринге. Тем не менее напомним, что даже у человека ростом выше среднего колени в спинку переднего кресла упираться не будут, а между головой и потолком останется приличный свободный объём.

Никаких дополнительных удобств AGR также не организовал: ни дополнительных USB-разъёмов, ни каких-то других опций комфорта. В багажнике также удобств не добавилось: те же 390 литров полезного пространства, которых хватит на пару небольших чемоданов или стандартный набор пакетов из супермаркета с покупками на неделю.

Проверенное «железо»

Когда-то 1,6-литровый 123-сильный бензиновый «атмосферник», стоящий под капотом Solaris KRX, радовал бодрым характером. Впрочем, и сейчас, даже на фоне вездесущих турбомоторов современных моделей, он выглядит архаично лишь на первый взгляд.

Скромные на бумаге 11,6 секунд «до сотни» не напрягают в городском движении. Динамика разгона хэтчбека в пределах от нуля до 60 км/ч не выбивается из «фона» типичного городского потока. На более высоких скоростях — да, машинка «скисает» и набирает ход откровенно неторопливо. Затяжные обгоны на узкой трассе — отнюдь не конёк Solaris KRX. Но мы не забываем, что имеем дело с типичным городским хэтчбеком, хоть и с слегка приподнятым.

Зато что-то нам подсказывает, что корейско-AGRовский атмосферный агрегат при прочих равных условиях переживёт большинство китайских «турбо». Как и простая шестиступенчатая АКП в переднеприводной трансмиссии этой модели. 6-ступенчатая механика предусмотрена исключительно для базовой комплектации. Все силовые агрегаты KRX неприхотливы и вполне надёжны в повседневной эксплуатации. К тому же ещё и изучены ремонтниками вдоль и поперёк. Что тоже весомый плюс.

Всеядная подвеска существенных перемен не получила. Машина «глотает» грубые неровности на трассе и проходит городских лежачих полицейских так, как большинству современных бюджетных «китайцев» и не снилось. Но и типичные недостатки остались при нём: руль, как и прежде, пустоват на скорости, а шумоизоляция откровенно слабая.

Цена вопроса

Освежив в памяти все нюансы о главном бестселлере конца 2010-х, осталось ответить на главный вопрос: стоит ли его брать в 2026-м? Для этого, конечно же, следует заглянуть в прайс-лист Solaris KRX. Цены на кросс-хэтч стартуют с 2 125 000 рублей, а максимальная цена топовой версии составляет 2 605 000 рублей.

И, увы, это обстоятельство отправляет Solaris KRX в неравное соперничество по цене/качеству уже с компактными кроссоверами — вроде Belgee X50 (максимальная цена – 2 690 990 рублей) или Tenet T4 (максимальная цена — 2 659 000 рублей). И на этом фоне у Solaris остаётся только пара неоспоримых (с точки зрения известной части автовладельцев) козырей — корейское происхождение и аргумент в духе «таких машин теперь уже не делают».

Плюсы Solaris KRX

Проверенная временем конструкция и агрегаты.

Довольно современная внешность.

Хорошая эргономика.

Богатая комплектация.

Минусы Solaris KRX

Высокая цена.

Посредственная динамика.

Недорогие материалы отделки.

Слабая шумоизоляция .

