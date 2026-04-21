Каких сюрпризов ждать от новой «Волги» в первые годы владения

Всего за пару лет Geely Monjaro превратился из амбициозного новичка в одного из лидеров рынка и прочно обосновался в топе самых продаваемых иномарок в России. А совсем скоро эта модель будет продаваться у нас под именем Volga K50. Тем интереснее выяснить, что происходит с этим автомобилем после первых десятков тысяч километров? Сколько стоит его обслуживание и какие «сюрпризы» может преподнести экземпляр с пробегом? Разбираемся, на что обратить внимание при выборе подержанного Monjaro и какие версии предпочесть на вторичке.

Из чего выбирать

Geely Monjaro построен на разработанной совместно с Volvo модульной платформе CMA и является пусть дальним, но все же родственником шведского кроссовера XC40. Официальные продажи модели в России стартовали весной 2023 года, но еще за год до этого автомобили начали активно завозить по параллельному импорту. На нашем рынке представлены исключительно полноприводные версии с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с., восьмиступенчатым Aisin TG-81SC и системой полного привода с муфтой BorgWarner.

На вторичном рынке сегодня можно найти немало предложений. Средние цены на машины 2023 года с пробегом около 80 000 км составляют 2 900 000 – 3 300 000 рублей. Цены сильно разнятся по регионам. У столичных продавцов запросы зачастую выше. А вот в Приморском крае можно найти предложения дешевле обозначенных 2,9 миллионов.

Кузов, салон и электрика

Тонкое (до 100 микрон) лакокрасочное покрытие Monjaro, увы, слабовато — сколы, потертости и царапины появляются достаточно быстро. Владельцы также жалуются на мягкое и непрочное лобовое стекло, трещины и сколы на котором могут возникнуть уже в первые месяцы эксплуатации.

Кроме того, после двух-трех зим на лонжеронах и панелях днища кузова могут появиться легкие следы коррозии — слоя цинка там нет, а мастика иногда нанесена небрежно. Также стоит быть готовым к тому, что блестящее молдинги быстро помутнеют.

В салоне к качеству сборки вопросов обычно нет, однако «сверчки» могут появляться в самых неожиданных местах — от передней панели до багажника. Зато обивка кресел даже после 100 тысяч километров пробега выглядит вполне презентабельно.

С электроникой у Monjaro, как и у многих других китайских автомобилей, все непросто. Медиасистема работает непредсказуемо: может тормозить без видимых причин, терять связь со смартфоном, произвольно менять радиостанции.

Перезагрузка помогает не всегда: нередко приходится повторять процедуру несколько раз. Периодически могут выходить из строя датчики уровня топлива и давления в шинах, отказывать обогрев сидений, глючить цифровая приборка и камера заднего вида.

Зимой из-за повышенной влажности возможны сбои в работе парктроников и системы бесключевого доступа. А в сильный мороз могут перестать закрываться двери — замерзают тросики приводов замков. Лечится это сушкой и заменой смазки на более качественную.

Двигатель

Под капотом Monjaro установлен двухлитровый бензиновый турбомотор JLH-4G20TD мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. По сути, это клон вольвовского агрегата B4204T23, что внушает определенный оптимизм в плане ресурса. По опыту владельцев машин с такой установкой, до серьезного ремонта двигатель способен проехать не менее 250 000 км.

Однако и у этого мотора есть свои слабые места. Как и во всех двигателях с непосредственным впрыском, есть высокий риск образования нагара на впускных клапанах. Кроме того, владельцы жалуются на недостаточную производительность системы охлаждения — при интенсивных нагрузках мотор может перегреваться.

Отдельно стоит остановиться на проблемах с двигателями на некоторых экземплярах 2025 года выпуска. Симптомы неисправности проявлялись уже на малых пробегах — автомобили начинали дергаться, сильно дымить, при этом диагностика показывала наличие масла в цилиндрах. По разным данным, с этим столкнулись несколько десятков владельцев. Предположительно, причиной мог стать заводской дефект, хотя в Geely связывают это с адаптацией к российскому топливу.

В качестве превентивной меры Geely инициировал сервисные кампании по обновлению программного обеспечения блока управления двигателем, однако эти меры распространяются только на автомобили, приобретенные у официальных дилеров. Машины, ввезенные по параллельному импорту, под гарантийное обслуживание не попадают. При этом владельцам ряда машин купленных у официальных дилеров пришлось оплачивать ремонт или даже замену неисправного агрегата из своего кармана, и суммы могли доходить до полумиллиона рублей.

Коробка передач и трансмиссия

Автомат Aisin TG-81SC зарекомендовал себя как надежный и ресурсный агрегат. Однако следить за его состоянием все же следует. Несмотря на то, что официальный регламент может указывать большие сроки, первую замену масла в АКПП рекомендуется делать уже на пробеге 40 000 км.

Как показывает практика масло к этому моменту уже значительно темнеет и теряет свои свойства. Вся процедура по замене обойдется примерно в 19 000 рублей.

Система полного привода оснащается муфтой BorgWarner. К ее надежности нет претензий, но она также требует своевременного обслуживания – замены рабочей жидкости каждые 60-70 тыс. км.

Ходовая часть

Подвеска Monjaro — спереди стойки McPherson, сзади многорычажная. Ресурс ходовой в целом неплохой, но есть свои нюансы.

При пробегах более 80 000 км можно обнаружить трещины на сайлент-блоках передних рычагов, а на 130 000 км может проявиться люфт в рулевой рейке.

В зависимости от стиля вождения тормозные колодки и диски служат в среднем около 50 000 – 70 000 км

Обслуживание и ремонт

По официальному регламенту обслуживать Monjaro необходимо каждые 10 000 км или раз в год. При этом так называемое нулевое необходимо пройти уже на 3 000 км — это обязательное условие для сохранения гарантии.

Стоимость работ у разных дилеров может отличаться: нулевое ТО обойдётся примерно в 15 000 – 20 000 рублей, а плановое ТО-4 на 40 000 км (с заменой свечей и масла во всех агрегатах) стоит около 46 500 рублей.

При этом самая доступное моторное масло стоит порядка 6500 рублей, а в упаковке Volvo — около 12 000 рублей. Примерно столько же стоит Motul.

Оригинальный масляный фильтр обойдётся в 800 рублей. Цена на салонный фильтр от 500 до 2700 рублей (в зависимости от производителя и типа обычный или угольный CN95). При желании «салонник» можно поменять самостоятельно за 10–15 минут.

Свечи зажигания по регламенту меняют каждые 40 000 км. Стоят они в среднем по 400 рублей за штуку. Работа по их замене у дилера составляет порядка 800-1000 рублей, в независимых сервисах — от 200 до 550 рублей.

Комплект оригинальных передних колодок стоит 1800-2500 рублей, а их замена от 1100 до 2210 рублей за ось. Передние тормозные диски (оригинал)о продаются по цене от 5100 до 5950 рублей за штуку, а их замена на одной оси в недорогом сервисе обойдётся от 3600 рублей (плюс 1000 рублей за регулировку электронного ручника.

После 80–100 тысяч км. может потребоваться замена сайлентблоков передних рычагов. Их перепрессовка стоит примерно 3000 рублей. Столько же стомит полная замена сайлентблоков подрамника обойдётся от 3000 рублей.

Щётки стеклоочистителя легко заменить самостоятельно. Размеры: водительская — 600 мм, пассажирская — 425–450 мм, задняя — 285 мм. Самый дешёвый комплект можно найти за 370 рублей, а качественные бескаркасные щётки Bosch обойдутся примерно в 2100 рублей за комплект.

Как мы писали выше, масло в муфте BorgWarner необходимо менять каждые 60–70 тысяч км. Один литр специального масла обойдётся в 6000–7000 рублей.

Таким образом, при выборе подержанного Monjaro имеет смысл заранее оценить не только цену самого автомобиля, но и предстоящие траты на обслуживание. Многие операции можно выполнить в независимых сервисах, где цены на работы и расходники будут заметно ниже дилерских. Однако для сохранения гарантии официальное ТО на первых этапах эксплуатации остаётся обязательным.

Главное

Geely Monjaro — яркий представитель новой волны китайских автомобилей, предлагающий высокий уровень оснащения и комфорта за разумные деньги. Модель уже успела завоевать любовь россиян, и вторичный рынок предлагает неплохой выбор таких машин.

При выборе подержанного Monjaro мы рекомендуем:

Тщательно проверить кузов на предмет сколов, царапин и следов коррозии.

Протестировать работу мультимедийной системы и всех электронных ассистентов.

Провести тщательную диагностику двигателя в специализированном сервисе

Проверить состояние ходовой части, особенно сайлент-блоки передних рычагов.

Изучать историю обслуживания — своевременная замена масел в АКПП и муфте полного привода критически важна для ресурса этих агрегатов.

