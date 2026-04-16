Самый дешёвый полный привод: 10 доступных авто с трансмиссией 4х4

Наличие системы полного привода в России — это не роскошь, а продиктованная климатом необходимость, обеспечивающая уверенность на заснеженных трассах и разбитых просёлках. Ландшафт рынка существенно изменился: на смену привычным европейским брендам пришли технологичные кроссоверы из Поднебесной и локализованные бренды. Отечественные же модели продолжают модернизировать, чтобы соответствовать запросу потребителей. В этом обзоре мы собрали десятку наиболее доступных новых автомобилей с приводом на все четыре колеса, официально представленных на российском рынке и имеющих гарантию от производителей.

Обратите внимание: все цены указаны за полноприводные модификации. Многие из автомобилей имеют более доступные переднеприводные варианты.

1. Lada Niva Travel

Цена: от 1 343 000 рублей

Наряду с классической Niva Legend эта модель остаётся входным билетом в мир новых полноприводных машин. Теперь «Трэвел» предлагается в двух модификациях. Базовая версия оснащается классическим двигателем 1,7 л мощностью 83 л. с. (129 Нм), который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 19 сек. с при максимальной скорости 140 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км. Обновлённый вариант с мотором 1,8 л (90 л. с., 153 Нм) заметно динамичнее: разгон до «сотни» занимает 16,2 сек., а расход снижен до 9,9 л. Главное достоинство автомобиля вне зависимости от мотора — честный постоянный полный привод с межосевой блокировкой и понижающей передачей, что при клиренсе 220 мм делает его серьёзным внедорожником.

2. UAZ Patriot

Цена: от 1 865 000 рублей

Самый крупный и вместительный внедорожник в бюджетном сегменте. Под капотом стоит двигатель 2,7 л мощностью 150 л. с. Автомобиль расходует около 12,5 л на сотню в смешанном цикле. «Патриот» заслуживает внимания благодаря огромному багажнику объёмом 1 130 л и рамной конструкции, позволяющей уверенно преодолевать броды глубиной до 500 мм.

3. Tenet T4

Цена: от 2 489 000 рублей

Новинка российского рынка, ставшая самым доступным полноприводным кроссовером марки. Он оснащён турбомотором 1,5 л (147 л. с.) и 7-ступенчатым роботом. С ними автомобиль демонстрирует достойную динамику, набирая «сотню» за 11,4 секунды, и потребляет всего 8,3 л топлива в смешанном режиме. Система полного привода базируется на муфте с электронным управлением. Есть выбор из режимов движения под разные типы покрытия. Клиренс типичный для кроссоверов — 188 мм.

4. Haval Jolion

Цена: от 2 549 000 рублей

Бестселлер в сегменте кроссоверов, где версия 4WD отличается от переднеприводной не только наличием муфты, но и независимой многорычажной задней подвеской. Двигатель 1,5 л выдает 150 л. с. и 230 Нм крутящего момента . Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, расход — 8,2 л. Интересная особенность — расширенный пакет внедорожных ассистентов даже в базовом полноприводном исполнении.

5. Omoda C5

Цена: от 2 729 000 рублей

Кроссовер с ярким футуристичным дизайном, который в полноприводной версии комплектуется связкой 1,6-литрового турбомотора (150 л. с.) и роботизированной трансмиссии. Машина обладает отличной динамикой — 8,6 секунды до 100 км/ч — при скромном расходе 7,4 л. Примечательно, что система AWD здесь имеет специальные режимы для снега и грязи, а клиренс в 180 мм позволяет преодолеть умеренные препятствия.

6. Belgee X70

Цена: от 2 806 990 рублей

Локализованный в Белорусии вариант Geely Atlas Pro, который выделяется уникальной для этого класса системой «мягкого гибрида» 48V EMS. Турбомотор 1,5 л (150 л. с.) работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Автомобиль разгоняется до сотни за 12,3 секунд и расходует 7,3 л бензина. Клиренс заявлен в 171 мм в самой нижней точке в районе картера, под днищем же примерно 200 мм.

7. Solaris HC (экс-Hyundai Creta)

Цена: от 2 920 000 (МКПП) / 3 030 000 (АКПП) рублей

Возрождённая под новым именем Creta сохранила все свои преимущества: проверенный атмосферный мотор 1,6 л (121 л. с.) и возможность выбора между 6-ступенчатой механикой или классическим гидроавтоматом. Есть и двухлитровая версия, но она ощутимо дороже. Разгон до 100 км/ч занимает 12,9 и 13,1 секунды соответственно, а расход топлива — 7,2 и 7,5 л. Клиренс 190 мм и компактные габариты делают его неплохим выборов среди городским кроссовером с полным приводом.

8. Tenet T7

Цена: от 2 940 000 рублей

Еще одна из модель в линейке новоиспеченного российского бренда, нацеленная на семейных покупателей. Кроссовер оснащён 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. При колёсной базе в 2 670 мм он предлагает один из самых просторных салонов в своём классе. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, средний расход — 7,9 л. Заслуживает внимания система кругового обзора с режимом «прозрачного капота». Клиренс заявлен немалый: 197 мм.

9. Changan UNI-S (рестайлинг)

Цена: от 2 979 900 рублей

Самый мощный автомобиль в нашем рейтинге. Его 1,5-литровый мотор BlueCore выдаёт впечатляющие 181 л. с. и 280 Нм крутящего момента. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 9,4 секунды при расходе 8,3 л. При длине 4 550 мм и базе 2 650 мм он предлагает сбалансированные габариты, а клиренс в 188 мм и багажник на 475 л делают его практичным выбором для ежедневных поездок.

10. Haval H3

Цена: от 3 049 000 рублей

Замыкает десятку кроссовер для любителей приключений с характерным «квадратным» дизайном. Полноприводная версия получила форсированный двигатель 1,5 л мощностью 177 л. с. Автомобиль потребляет 8,2 л топлива в смешанном цикле. Внимание привлекают массивный защитный обвес из неокрашенного пластика и внушительный дорожный просвет в 196 мм.