Подержанный Chery Tiggo 4: стоит ли брать?

Chery Tiggo 4 появился на российском рынке в 2017 году и быстро стал бестселлером марки. Этот кроссовер часто встречается на вторичке в бюджете от 1,1 до 1,6 миллионов рублей. Привлекательность модели заключается в том, что за цену «пустого» или сильно подержанного корейца вы получаете машину с камерами кругового обзора, бесключевым доступом и современным интерьером. Однако за яркой оберткой скрывается коктейль из агрегатов разной степени надежности, в которых покупателю нужно разобраться до совершения сделки.

© Chery

Двигатели: от классики до турбо

Линейка моторов Tiggo 4 весьма обширна. До рестайлинга модель предлагалась с двухлитровым атмосферником мощностью 122 л. с. Это старый агрегат серии Acteco, который считается одним из самых ресурсных в гамме Chery — при должном уходе он способен пройти до 300 тысяч км. После рестайлинга выбор расширился.

© Chery

Базовый 1.5 (113 л. с.) — простой и экономичный вариант для спокойной городской езды, но его мощности совсем не хватает, особенно с вариатором.

Как альтернатива, была предложена версия 1.5 Turbo (147 л. с.). Динамику автомобиля с этим мотором, я бы назвал достаточной, не более того. Конечно же, турбомотор требует более дорогого обслуживания. Двухлитровый мотор на 122 силы остался и после рестайлинга, сохранив репутацию самого сбалансированного выбора для вторых рук.

© Chery

Трансмиссии: вариатор, робот или механика

Ситуация с коробками передач требует внимательности. Механическая трансмиссия практически беспроблемна и рекомендуется тем, кто ищет максимальную экономию.

Атмосферные моторы 1.5 и 2.0 оснащались вариаторами (CVT). Это узлы собственного производства Chery, которые уже хорошо изучены мастерами. При замене масла каждые 40–50 тысяч км они живут около 180–200 тысяч км, но боятся резких стартов и буксования.

© Chery

Самый современный вариант — турбомотор 1.5 в паре с преселективным шестиступенчатым «роботом». Эта коробка передач требует деликатной эксплуатации в пробках и проверки состояния сцеплений уже к 100 тысячам км пробега.

Кузов и ходовая часть

Главный вопрос к подержанным Chery — коррозийная стойкость. Ранние экземпляры (2017–2018 годов) иногда страдали от «рыжиков» на крышке багажника и под уплотнителями дверей.

После рестайлинга качество окраски и антикоррозийной обработки улучшилось, рекомендуем осмотреть машину на подъемнике.

Подвеска у Tiggo 4 простая (Макферсон спереди, балка сзади), что делает её ремонт недорогим. Однако оригинальные амортизаторы и сайлентблоки часто сдаются к 60–80 тысячам км, поэтому многие владельцы переходят на качественные аналоги от именитых брендов. К тому же стоит отметить, что подвеска допускает пробои, автомобилю недостает плавности хода.

© Сhery

Резюме

Chery Tiggo 4 — можно рассмотреть для городской эксплуатации, на проселочной дороге автомобилю придется туго. Самым надежным вариантом на вторичке считается связка двухлитрового мотора с механикой. Это понятный, простой в устройстве кроссовер, который, за счет новизны, не доставит владельцу серьезных хлопот, а по уровню опций даст фору многим конкурентам.