Что купить до 3,5 миллионов рублей: топ-11 кроссоверов на рынке

Российский рынок кроссоверов продолжает демонстрировать завидное разнообразие, предлагая покупателям модели на любой вкус и бюджет. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, в сегменте от 3 до 3,5 миллионов рублей остаются отлично оснащённые варианты. В их числе есть и машины с мощными моторами, полным приводом и классическими автоматами. Отобрали самые оптимальные предложения, чтобы помочь вам сориентироваться в выборе.

1. Chery Tiggo 8 Pro Max

Цена: от 3 305 000 рублей

Флагманский семиместный кроссовер в комплектации Dreamline с передним приводом — это выбор для семей, у которых в приоритете пространство и технологии.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором (186 л. с.) и 7-ступенчатым роботом. В этой версии владелец получает панорамную крышу с люком, электропривод багажника с функцией Hands-free и полный «зимний пакет» (обогрев обоих рядов, руля и лобового стекла).

Салон щеголяет вентиляцией передних сидений, памятью настроек водительского кресла и атмосферной подсветкой. За безопасность отвечает круговой обзор и штатный видеорегистратор.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 720 × 1 860 × 1 705

Колёсная база, мм: 2 710

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,1

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,2

2. Geely Atlas

Цена: от 3 449 990 рублей

Новое поколение Geely Atlas в исполнении Luxury понравится тем, кто ценит современные технологии. Кроссовер и выглядит, и ощущается дороже своей цены.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором (147 л. с.) и 7-ступенчатым роботом. Главная «фишка» — огромный вертикальный дисплей мультимедиа на 13,2 дюйма и комплекс интеллектуальной безопасности, включающий ассистент для движения по магистрали (HWA). В списке оснащения также значатся 19-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика и двухзонный климат-контроль.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 670 × 1 900 × 1 705

Колёсная база, мм: 2 777

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,7

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 6,8

3. Haval Dargo X

Цена: от 3 499 000 рублей

Haval Dargo сочетает брутальный дизайн в духе честных внедорожников и комфорт городского кроссовера. А литера X означает ещё более внушительный внешний стайлинг и блокировку заднего дифференциала. В бюджете до 3,5 миллионов рублей доступна версия Optimum с полным приводом 4WD.

Мощный 2,0-литровый мотор (192 л. с.) работает в паре с 7-ступенчатым роботом. По части безопасности Haval усилен коленной подушкой для водителя и системой автоматического торможения.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 620 × 1 910 × 1 780

Колёсная база, мм: 2 738

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,0

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 9,2

4. Changan CS75 Plus

Цена: от 3 389 900 рублей

Changan CS75 Plus — это выбор прагматика. Главный козырь модели в версии Comfort — связка турбомотора Blue Core 1,5 мощностью 188 л. с. и классического 8-ступенчатого автомата. Правда, привод — передний.

Модель отличается внушительным багажником и консервативным подходом к отделке салона. В оснащение версии Comfort входят 12,3-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и камеры кругового обзора. Есть и небольшой набор водительских ассистентов, который включает системы слежения за полосой движения и помощи при экстренном торможении.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 700 × 1 865 × 1 710

Колёсная база, мм: 2 710

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,5

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,0

5. Jaecoo J7

Цена: от 3 379 000 рублей

Кроссовер привлекает внимание ярким дизайном и выдвижными ручками дверей в стиле Range Rover Evoque. До 3,5 миллионов рублей умещается машина в комплектации Prestige.

Такой автомобиль оснащён турбомотором 1,6 литра (150 л. с.) и передним приводом. В оснащение такой версии также входят акустическое лобовое и многослойные передние стёкла, вентиляция передних сидений и система кругового обзора. Огромный экран на 13,2 дюйма и мощная беспроводная зарядка (50 Вт) делают его одним из самых технологичных в классе.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 500 × 1 865 × 1 680

Колёсная база, мм: 2 672

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,7

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 7,1

6. Jetour X70 Plus

Цена: от 3 399 000 рублей

Jetour X70 Plus — практически идеальный вариант для любителей семейных путешествий. Модель обладает просторным салоном, а по настройкам шасси и динамическим характеристикам располагает к спокойному вождению и подойдёт степенным водителям. В бюджете от 3 до 3,5 миллионов рублей можно приобрести кроссовер в комплектации Prestige.

В салоне — сразу три экрана, которые включают щиток приборов, тачскрин медиасистемы и 9-дюймовую сенсорную панель климат-контроля. Другие особенности версии Prestige: панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, вентиляция передних кресел и система ионизации воздуха.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 724 × 1 900 × 1 720

Колёсная база, мм: 2 720

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 11,7

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 8,1

7. Haval F7

Цена: от 3 499 000 рублей

Ровно за 3,5 миллиона рублей можно приобрести обновлённый бестселлер Haval F7 в комплектации Premium с полным приводом 4WD. Под капот такой версии будет установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра и мощностью 192 л. с., который наделяет машину отличной динамикой.

Среди оборудования комплектации Premium можно выделить мультимедийку со встроенными сервисами Яндекса, функцию бесконтактного открытия багажника, 19-дюймовые диски, полный набор обогревов и амбиентную подсветку салона.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 780 × 1 890 × 1 675

Колёсная база, мм: 2 800

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,4

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 8,6

8. Soueast S07

Цена: от 3 399 000 рублей

Soueast S07 — модель ещё одного дочернего суббренда Chery. Одна из немногих на рынке машин, которая в бюджете до 3,5 миллионов предлагает 7-местный салон и полный привод. В начальной комплектации Prestige кроссовер оснащён 1,6-литровым турбомотором (186 л. с.) и классическим 8-ступенчатым автоматом.

Главные козыри: панорамная крыша, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка на 50 Вт и аудиосистема Sony. За работу мультимедиа отвечает мощный процессор Snapdragon 8155, а система кругового обзора позволяет видеть обстановку под днищем.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 724 × 1 900 × 1 720

Колёсная база, мм: 2 720

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 9,7

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 8,8

9. Omoda C7

Цена: от 3 499 000 рублей

За 3,5 миллиона рублей этот стильный кроссовер с футуристичным дизайном можно приобрести в комплектации Style, которая предполагает не только богатое оснащение, но и полный привод. Под капотом — мотор 1.6Т отдачей 150 л. с.

Интерьер впечатляет «парящим» 15,6-дюймовым экраном, а в наборе салонного оборудования есть вентиляция сидений, центральная подушка безопасности и полный комплекс систем ADAS, включая ассистент движения в пробках.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 660 × 1 875 × 1 670

Колёсная база, мм: 2 700

Динамика 0–100 км/ч, сек.: 11,4

Расход топлива (смешанный), л/100 км: 8,0

10. Tenet T7

Цена: от 3 140 000 рублей

Новый «отечественный» бестселлер рынка в топовой комплектации Prime — это одно из предложений для тех, кому нужен полный привод и максимальный уровень оснащения за минимальные средства. Техническая начинка: 1,6-литровый турбомотор (150 л. с.) в связке с 7-ступенчатым роботом.

В список оборудования входят панорамная крыша, электропривод багажника с функцией бесконтактного открытия и система кругового обзора. Салон отделан качественной экокожей, а оба передних кресла оснащены электрорегулировками, причём водительское — ещё и памятью настроек. Технологический стек включает два экрана по 12,3 дюйма, беспроводной Apple CarPlay и мощную 50-ваттную зарядку для смартфона.

Технические характеристики:

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 553 × 1 862 × 1 696

Колёсная база, мм: 2 670

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,8

Средний расход в смешанном цикле, л/100 км: 7,9

11. Belgee X70

Цена: 3 081 990 рублей

Замыкает наш список Belgee X70 — автомобиль для тех, кто ищет проверенный временем вариант и богатое оснащение за минимальную в этом классе цену.

Базируясь на агрегатах Geely, модель предлагает систему 4WD с внедорожным режимом, интеллектуальный круиз-контроль (ICC) и распознавание дорожных знаков. В салоне — отделка «под карбон», панорамная крыша, камеры 360° и электропривод багажника. Это самый доступный способ получить современный кроссовер с полным приводом и системами помощи водителю.

Технические характеристики: