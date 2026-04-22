Как выгодно купить Tenet T4: цены, госпрограмма и автокредит

Кроссовер Tenet T4 уверенно закрепился в статусе одного из бестселлеров российского рынка: современный дизайн, богатое оснащение и адаптация к нашим дорогам делают свое дело. Однако главный вопрос будущего владельца — «как купить авто без переплат?». Спойлер: классическая покупка за полную стоимость наличными сегодня проигрывает финансовым инструментам. Разбираемся в актуальных ценах с учётом дилерских скидок и рассказываем, как использовать госпрограмму или субсидированный автокредит, чтобы получить максимальную выгоду.

Почему именно Tenet T4

Прежде чем считать деньги, давайте посмотрим, за что покупатели голосуют рублём. Tenet T4 — это компактный (габариты: 4 320 × 1 831 × 1 652 мм), но вместительный городской кроссовер. Благодаря колёсной базе в 2 610 мм в салоне с комфортом размещаются четыре пассажира и водитель, а багажник на 340 литров легко вместит повседневные покупки для семьи. Отдельный плюс для наших условий — внушительный дорожный просвет от 188 до 208 мм (в зависимости от трансмиссии).

Под капотом кроссовера — два варианта силовых агрегатов, и оба официально допускают использование доступного бензина АИ-92:

Базовый вариант: 1,5-литровый двигатель мощностью 113 л. с. (138 Нм) в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Расход в смешанном цикле — 7,3–7,4 л/100 км.

Старшая версия: 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. (210 Нм). Работает в паре с роботом с двойным сцеплением (с передним приводом на 6, а с полным — на 7 ступеней). Расход в смешанном цикле — 8,3 л/100 км.

Цена вопроса: дилеры идут навстречу

Если смотреть на сухие прайс-листы, цены на уровне конкурентов. Но в реальности, с учётом скидок, ситуация на рынке сегодня достаточно выгодная для покупателя.

Стоимость базовой комплектации стартует от 1 680 000 рублей. Минимальная цена автомобиля с двумя педалями 1 730 000 рублей.

Оптимальный выбор — комплектация Prime: версия с мощным турбомотором 1,5, 6-ступенчатым роботом и передним приводом обойдётся в 1 950 000 рублей (при стоимости до 2 миллионов такой вариант подпадает под условия госпрограммы для локализованных моделей).

Рекомендованная розничная цена максимальной комплектации: 2 659 000 рублей, но и на неё дилеры непременно предложат скидки.

Как выгодно купить Tenet T4

Трейд-ин

Система обмена старого автомобиля на свежий с доплатой — не нова. При сдаче подержанной машины дилеру с покупкой Tenet T4 можно получить дополнительную скидку до 50 000 рублей. При этом в текущей ситуации говорить о том, что цена выкупа может быть ниже рыночной на 10–15%, не приходится. Российский авторынок в первые весенние месяцы хоть и показывает рост, однако далёк от показателей лучших времен. Сейчас время покупателя, а не продавца. Поэтому дилеры в желании удержать клиентов не прибегают к подобным ухищрениям при оценке авто с пробегом. Таким образом, трейд-ин позволяет не только сэкономить время на самостоятельной продаже машины, но и получить дополнительную выгоду при покупке.

Государственная программа (скидка до 25%)

Так как Tenet T4 — автомобиль отечественного производства, то он участвует в госпрограмме льготного автокредитования. Главное правило программы: стоимость авто не должна превышать 2 000 000 рублей. И несколько комплектаций вплоть до Prime за 1,95 миллиона идеально вписываются в этот лимит.

Государство не даёт деньги на руки, оно переводит субсидию банку в счёт вашего первоначального взноса:

Скидка 10%: по программе «Семейный автомобиль» (для родителей двух и более несовершеннолетних детей).

по программе «Семейный автомобиль» (для родителей двух и более несовершеннолетних детей). Скидка 20%: для медиков, учителей в госучреждениях, людей с инвалидностью, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО и членов их семей.

для медиков, учителей в госучреждениях, людей с инвалидностью, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО и членов их семей. Скидка 25%: Для жителей Дальнего Востока.

Оформление можно проводить у дилера или онлайн в приложениях банков, участвующих в госпрограмме.

Важно: льготный кредит можно погасить досрочно в любой момент, закон это позволяет!

Субсидированный автокредит

Что делать, если вы не подходите ни под одну льготную категорию или нацелились на топовую комплектацию дороже 2 миллионов рублей? Дилеры предлагают альтернативу — субсидированную ставку.

Суть проста: автопроизводитель сам компенсирует банку недополученные проценты, чтобы стимулировать продажи. Для вас же это выглядит как кредит под символические доли процента. Банки заранее заключают партнёрские соглашения с производителем, поэтому оформить такую сделку можно только у официальных дилеров.

Считаем деньги

Чтобы понять разницу между обычным подходом и грамотным использованием субсидий и автокредитов, давайте рассмотрим реальный расчёт на примере комплектации Line с комфортным вариатором.

Сценарий 1: стандартный автокредит. Допустим, у вас есть только часть суммы, вы вносите первоначальный взнос 20% и берёте кредит на стандартные 5 лет. В этом случае банковская ставка составит от 13,6%. Ваш ежемесячный платёж будет от 40 016 рублей. При этом к такой покупке дилер может предложить скидку до 100 тысяч рублей.

Сценарий 2: субсидированный автокредит. У вас есть накопления или вы сдаёте старый автомобиль в Trade-In, что позволяет внести хотя бы 50% от стоимости нового авто. Вы оформляете кредит на короткий срок — до 2 лет. В этом случае включается субсидированная программа, и ваша процентная ставка может снизиться до 0,01% годовых. Переплата банку составит сущие копейки — по сути, вы выплатите вторую половину стоимости машины в рассрочку. К тому же выгода за трейд-ин и автокредит может суммироваться.

Важные нюансы и подводные камни

Конечно, у любых финансовых программ есть свои условия. Будьте готовы к следующему:

Расширенная страховка. Независимо от того, госпрограмма это или субсидия бренда, автомобиль будет в залоге у банка. Как правило, для сохранения привлекательной ставки по условиям программ различных банков необходимо оформлять полис каско на весь срок кредита.

Срок кредитования. Самые «вкусные» субсидированные ставки (те самые 0,01%) даются только на короткие сроки (от 1 до 2 лет). Если растянуть долг на 5 лет, ставка возрастёт.

Резюме

Не бойтесь автокредитов — в 2026 году это ваш главный козырь. Приходите к официальному дилеру, выбирайте нужную комплектацию Tenet T4 и требуйте расчёта сразу по нескольким программам. Или же подайте онлайн-заявку на оформление автокредита. Правильная математика может вам сэкономить сотни тысяч рублей.