Возвращение Rexton, суббренд АвтоВАЗа и намёк на новый Skyline: автоновинки недели
Прошедшая неделя принесла автопремьеры разного масштаба. Пока АвтоВАЗ и AGR запускают новые бренды для России, мировые гиганты возвращаются к истокам: Nissan тизерит Skyline с «ламповыми» фонарями из девяностых, а Volkswagen и Mercedes-Benz возвращают в салоны физические кнопки. О главных автоновинках недели — в нашем материале.
Новинки российского авторынка
Haval Jolion и F7x
Бестселлер российского рынка Haval Jolion обновился и уже поступил в продажу. Главное изменение коснулось полноприводных версий: крутящий момент 1,5-литрового мотора вырос до 270 Нм. Это позволило «скинуть» почти секунду в разгоне до 100 км/ч (теперь — 9,1 секунды).
Параллельно в Туле начали выпуск обновлённого кросс-купе Haval F7x, который стал значительно мощнее. Теперь его двухлитровый турбомотор выдает 231 л. с.
Changan CS75 Pro
Марка Changan официально вывела на рынок модель CS75 Pro. Кроссовер длиной 4,7 метра предлагается как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении. Под капотом — турбомотор 1,5 (181 л. с.) и 7-ступенчатый робот. Несмотря на брутальный вид, привод только передний. Цены стартуют от 2 865 000 рублей. Модель адаптирована для России: есть расширенный «зимний пакет» и усиленная антикоррозийная защита.
Jeland J6
На заводе AGR под Санкт-Петербургом (бывшее предприятие GM) началась тестовая сборка автомобилей нового бренда Jeland. Публике был представлен первый образец кроссовера Jeland J6, который является братом-близнецом Jaecoo J6 с иными логотипами. Подробности о комплектациях модели и ценах пока не оглашены. Серийное производство на питерской площадке должно стартовать до конца июня 2026 года.
KGM Rexton
Корейская марка KGM (бывший SsangYong) расширила гамму своего флагманского внедорожника Rexton в России. Теперь он доступен в семиместном исполнении. Специально для России запущена новая флагманская комплектация «Экстра 4x4». Она отличается обивкой из натуральной перфорированной кожи и замши, наличием люка, солнцезащитных шторок в задних дверях и 20-дюймовых дисков с особым напылением. Технически это всё тот же классический вездеход с турбомотором (250 л. с.), классическим автоматом и полным приводом с «понижайкой». Стоимость топового семиместного Rexton составляет 6 495 000 рублей, что делает его самым дорогим автомобилем в российской линейке бренда.
SKM М7 (проект АвтоВАЗа)
АвтоВАЗ начал приём предзаказов на автомобили новой дочерней марки SKM. Перенцами бренда стали заднеприводные минивэн и фургон М7. Автомобили оснащены двухлитровым атмосферником на 137 л. с. и механической коробкой. Выпуск организован на площадке «ВИС-Авто» в Тольятти.
Международные премьеры
Nissan Skyline
Nissan подразнил тизерами нового поколения Skyline. Главная сенсация — возвращение к классическому дизайну с круглыми задними фонарями в духе культовых кузовов R33 и R34. Техническая начинка обещает быть «драйверской»: трёхлитровый V6 мощностью до 450 л. с., задний привод и — редкость для нашего времени — механическая коробка передач.
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz провёл масштабную модернизацию своего электрического флагмана. EQS перешел на 800-вольтовую архитектуру, что позволит заряжать батарею на 320 км пути всего за 10 минут. Внешне лифтбек стал более классическим, получив «ребра» на капоте и фальшрешётку в стиле нового S-Class. В салоне — штурвал вместо руля (опция) и рулевое управление «по проводам» (steer-by-wire). Запас хода топовой версии вырос до внушительных 920 км.
Volkswagen ID.3 Neo
Volkswagen представил глубокий рестайлинг электрохэтчбека ID.3, получивший приставку Neo. Немецкий концерн признал провал сенсорного управления: в новом салоне кнопки на руле и пульт климат-контроля снова стали физическими. Техника тоже подтянулась: топовая батарея увеличилась до 79 кВт·ч, а мощность зарядки — до 183 кВт.
Nissan X-Trail (e-Power)
Nissan продолжает продвигать технологию e-Power на новом поколении X-Trail (Rogue). Это последовательный гибрид, где колёса вращает только электромотор, а трёхцилиндровый ДВС объёмом 1,5 литра выполняет роль генератора.
Rolls-Royce Nightingale
Rolls-Royce представил первый в своей истории электрический родстер, который получил имя Nightingale. Это первый проект новой серии Coachbuild, в рамках которого кузова для моделей создаются по индивидуальным заказам. Дизайн 5,7-метрового автомобиля вдохновлён стилем ар-деко 1920-х. А в салоне вместо звёздного неба — инсталляция из 10 500 светодиодов, рисунок которых повторяет звуковую волну пения соловья.
Porsche 911 GT3 S/C
Компания Porsche представила новую открытую версию модели 911 — кабриолет GT3 S/C, который позиционируется как самый лёгкий и спортивный среди всех кабриолетов в линейке. Автомобиль получил четырёхлитровый атмосферный двигатель мощностью 510 л. с., способный раскручиваться до 9 000 об/мин. Главная особенность новинки — шестиступенчатая механическая коробка передач. Также в конструкции широко применены облегчённые компоненты, позволившие снизить массу.