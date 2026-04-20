Назван «китаец» с полным приводом, который не разочарует

В первом квартале 2026 года самой востребованной моделью Changan в России стал кроссовер Uni-S. Спрос на него оказался втрое выше ближайших собратьев по марке. И сдавать позиции модель явно не намерена: на рынок вышло новое поколение Changan Uni-S, которое впервые получило полный привод, а вместе с ним — серьёзное преимущество в своём рыночном сегменте.

© Changan

Формально дебютировавший в России кроссовер считается моделью четвёртого поколения, но на самом деле это глубокий рестайлинг предыдущего Uni-S (он же Changan CS55 Plus до превращения линейки Uni в отдельный суббренд). Даже можно сказать, что рестайлинг этот глубочайший, потому что визуально почти ничего не выдаёт в новинке связи с её предшественником — за исключением задней стойки и дверей. Только знатоки смогут по ним определить, что силовая клетка кузова осталась прежней.

И если предыдущий Uni-S выглядел несколько консервативно, то новый следует современному фирменному стилю бренда и общему тренду на футуризм. Новые фары, соединенённые светящейся «монобровью», стильная «чешуйчатая» решётка радиатора, которая имеет интересное комбинированное оформление с окраской в цвет кузова и хромированными вставками, а также модный фонарь на всю ширину пятой двери.

© Changan

Упрекнуть Changan Uni-S в безликости не получится при всём желании. Да, в профиль можно заметить те же формы дверей, что у предшественника, но перекроенные передняя и задняя часть кузова сделали машину намного интереснее визуально. На протяжении четырёхдневной поездки нас неизменно сопровождали заинтересованные взгляды других водителей.

Немалый интерес к новинке проявляли… владельцы Uni-S! Несколько раз люди подходили, чтобы уточнить, что это за модель Changan такая, а потом удивлённо цокали языком и признавались, что сами ездят на Uni-S текущего поколения. Словом, дизайнеры потрудились на славу.

© Changan

Без удара по эргономике

Приятно, что дизайн не пошёл вразрез с удобством. Салон перекроен полностью, но стилистические инновации эргономику не ухудшили, что очень важно. Интерьер выполнен в духе более крупного Changan CS75Plus, но с поправкой на класс новинки.

Экранов в салоне два (10,2-дюймовая цифровая панель приборов и 12,8- или 14,6-дюймовый тачскрин мультимедиа), а не три, а возможности самой бортовой медиасистемы стали чуть проще. И очень хорошо, что руль необычной формы уступил место классической баранке — на стиле это не сильно сказалось, зато стало удобнее.

© Максим Вершинин

В целом именно словом «удобно» можно описать новый Uni-S с точки зрения водителя. Подобрать удобную посадку — легко, подключить свой смартфон к штатной мультимедийке — легко (при этом есть и встроенные онлайн-сервисы российских компаний, причём для первого владельца машины речь идёт о пожизненном бесплатном трафике), найти место для мелочей — легко (ту же сумочку с документами удобно бросать на полку в основании центральной консоли).

© Changan

Есть досадные мелочи — например, центральный подлокотник просит возможности откидывать крышку не только вертикально вверх, но и в стороны. А необычные внутрисалонные ручки отпирания дверей требуют привыкания. И пресловутый тачскрин, в который зашито большинство функций автомобиля, вызывает смешанные эмоции. С одной стороны, если ездить на машине каждый день, быстро запомнишь, в каком разделе меню находятся какие настройки, с другой — периодически случаются моменты, когда хочется что-то быстро включить или подстроить под себя, а тратишь время на поиск нужной функции. Дело привычки, но не отметить это нельзя.

© Changan

На втором ряду хоть и без изысков, но комфортно — в дальней дороге не устаёшь, а ведь маршрут тест-драйва превысил тысячу километров, причём около половины этой дистанции пришлись на один день.

Багажник по объёму не изменился — 475 литров под шторку (спасибо, что ты есть!), а складывать задний диван ради увеличения грузового отсека до 1 415 литров не пришлось. Да, чемоданы трёх человек заняли почти весь багажник, так что пришлось бросить рюкзаки на пол за сиденьем водителя, но особой проблемы это не составило. Учитывая габариты модели, результат отличный — в путешествие можно отправляться. Тем более, что сделать это получится с комфортом, поскольку хорошая шумоизоляция салона стала одним из приятных сюрпризов тестового Changan.

© Changan

От моря до моря

Знакомство с новым Uni-S предполагало поездку от моря до моря — от Каспийского (со стартом в Астрахани) до Чёрного (с финишем в Абрау-Дюрсо) — с посещением Элисты. Маршрут получился весьма интересным и насыщенным не только на интересные локации, но и на самые разные дорожные условия, включая даже вылазку на ралли-рейдовую трассу.

В городском трафике нареканий Changan не вызывает. Подвеска неплохо справляется даже с асфальтом, чуть более чем полностью состоящим из ям и выбоин разного калибра, а в пробках вполне удобно ехать в режиме Comfort на переднем приводе. Правда, если хочется ехать хоть сколь-нибудь динамично, лучше выбирать пресет Normal c чуть более острыми откликами на педаль газа.

© Changan

А вот для загородной трассы идеально подходит режим Sport, причём как с точки зрения настроек акселератора и робота, так и рулевого колеса. Характер машины заметно преображается, что упрощает обгоны и добавляет азарта поведению кроссовера. Так что на южных серпантинах удалось даже получить толику драйверского удовольствия.

Динамики автомобилю хватает — 181-сильный бензиновый турбомотор 1,5 линейки BlueCore не оставляет даже мысли о том, что характеристик агрегата недостаточно. Семиступенчатая роботизированная коробка передач тоже трудится без поводов для нареканий — дерготни нет, с двигателем робот дружит хорошо. Но как будто бы хотелось классическую автоматическую трансмиссию. Просто на всякий случай. Кажется, что такого типа коробка передач лучше бы подошла полноприводной машине.

© Changan

Да, Changan Uni-S впервые обрёл все ведущие колёса. Специально для России сделали исполнение с автоматической муфтой на задней оси, которая добавляет уверенности в эксплуатации. Высокий клиренс (188 мм по паспортным данным) — это хорошо, но два дополнительных ведущих колеса — лучше. Пригодиться это может не только на пересечённой местности, но и в крупном мегаполисе, если придётся штурмовать знаменитую Миусскую снежную дюну. Мы в своей поездке снега не застали, а вот самую что ни на есть настоящую песчаную дюну покорили.

Караван тестовых Changan Uni-S добрался до бархана «Большой брат» — знакового для российских ралли-рейдов места в степи где-то между Астраханью и Элистой. Эта огромная гора песка высотой от 12 до 25 метров над уровнем степи появилась из-за овец. Животные подъели траву, а оставшийся без удерживающей его зелени верхний слой почвы под воздействием ветров сформировал песчаную возвышенность. По ней прокладывают маршруты российских и международных ралли-рейдов, и там, где раньше ездили гоночные грузовики команды «КАМАЗ-мастер», на сей раз оказались самые что ни на есть городские кроссоверы.

© Changan

Понятно, что летом дюны превращаются в зыбкое препятствие, а в конце весны влажный песок достаточно плотный, чтобы выдержать легковую машину, но всё же это показательный момент. Если не переоценивать собственные водительские навыки (один из коллег отчего-то решил, что Uni-S может подобно рейдовым внедорожникам прыгать по бархану и воткнул машину «мордой» в склон), правильно выбирать траекторию и грамотно работать с педалью газа, предварительно выбрав один из внедорожных режимов Mud или Sand, то Changan способен на многое. Естественно, по меркам машин этого сегмента. Вряд ли кто-то из владельцев Uni-S поедет туда, куда забираются журналисты, руководствуясь принципом, что самый проходимый автомобиль — тот, что из пресс-парка. Но среднестатистическому покупателю такой машины её возможностей хватит за глаза: и из снежного плена дворового сугроба вытянет и по ухабистой грунтовке до дачи довезет.

© Changan

Цены и комплектации Changan Uni-S

Базовая версия «Люкс» стоит 2 979 900 рублей без учёта различных акций, а топовая комплектация «Техно» по официальному прайс-листу обойдётся покупателю в 3 149 900 рублей. Впрочем, если оформить кредит, то окончательная стоимость снизится до 2 779 900 и 2 949 900 рублей соответственно.

Уже в базовой версии есть обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, зеркал и всех сидений, а также мультмедиа с подключением смартфонов и онлайн-сервисами, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный круиз, вентиляция передних кресел и множество другого оборудования. И всё это делает Changan Uni-S интересным вариантом для рассмотрения. Машина, которая и прежде ехала очень и очень достойно, с появлением полного привода стала ещё лучше приспособлена к жизни в России. А стильный дизайн кузова и салона в сочетании с богатым оснащением как будто бы устранили основные поводы для критики модели.

© Changan

Появление нового кроссовера в принципе должно укрепить лидирующие позиции модели в рейтингах продаж внутри марки. А вот приставка 4x4 к имени новинки призвана напрячь конкурентов — далеко не все в этом классе имеют версии со всеми ведущими колёсами, что для многих покупателей принципиально важно. А для тех, кто не придаёт этому большого значения, позднее представят и переднеприводный вариант Uni-S. В сочетании с привлекательной ценой и весьма интересной маркетинговой политикой китайской марки это делает дебютанта очень заметным среди кроссоверного изобилия.

© Changan

Плюсы Changan Uni-S 4x4

Полный привод.

Яркий дизайн.

Привлекательная цена.

Минусы Changan Uni-S 4x4

Робот, а не автомат.

Нюансы эргономики.

Технические характеристики Changan Uni-S 4x4