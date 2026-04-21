Главный бестселлер обновился: стоит ли брать новый Haval Jolion в 2026 году

Дебютировавший у нас в 2021 году Haval Jolion на протяжении последних лет уверенно занимал позицию самой популярной новой иномарки России. Однако по итогам первого квартала «народный» Haval неожиданно уступил лидерство Tenet T7. Поможет ли очередной апдейт модели сдержать натиск конкурентов? Мы уже поездили на обновлённом кроссовере и выяснили, что изменилось в машине и стала ли она в итоге лучше.

Он выглядит так же: и это логично

Начнём с того, чего нет. Обновленный в 2026 году Jolion снаружи совсем не изменился. Те же фары, тот же бампер, тот же капот. В Haval рассудили просто: за дизайн уже проголосовали рублём, и менять то, что и так хорошо продаётся, смысла нет. Тем более что два года назад внешность уже основательно освежили.

Тогда, в 2024-м, от хрома избавились почти везде. Исчезли блестящие боковые полосы, «почернели» зеркала, рейлинги и новая решётка радиатора с вертикальными вставками. Хром остался только в окантовке боковых стёкол и в оптике.

Если уж и искать внешние отличия от предшественника, то самый верный ориентир — колёса. Новые 18-дюймовые диски теперь полностью серебристые, без чернения спиц. Резина — Pirelli Scorpion Verde российского производства. На версиях с 17-дюймовыми колёсами тоже стоят отечественные Gislaved TerraControl.

Сзади перемен не ищите. Гамма цветов тоже осталась прежней: классические чёрный, белый и серый плюс яркие красный и голубой металлик. Приятно, что тульский завод Haval продолжает радовать не только «базой», но и яркими живыми оттенками.

Cалон: джойстик, толстый руль и ручной регулятор громкости вместо сенсора

А вот внутри перемен хватает. Первое, на что обращаешь внимание, — это руль с более удобным для хвата толстым ободом и повёрнутая в сторону водителя новая передняя консоль с гребёнкой физических кнопок, переехавшей из-под экрана мультимедийной системы под блок дефлекторов вентиляции. Рядом с ними появилась удобная «крутилка» громкости — теперь не надо тянуться к тачскрину или искать кнопки на руле, чтобы убавить музыку. Это, безусловно, здорово.

Однако клавиши климат-контроля по-прежнему позволяют только включить или выключить кондиционер и отрегулировать скорость вентилятора. Температуру, как и раньше, приходится менять через меню мультимедийки или голосом.

Кстати, о голосе. Голосовое управление теперь может работать офлайн, без интернета. Заявлено около 300 команд. До полного понимания системой твоих пожеланий ещё далековато, но сам факт наличия этой опции радует.

Второе хорошо видимое отличие — по-новому обустроенный центральный тоннель. Вместо нефиксируемой вращающейся шайбы для смены режимов робота здесь появился чёрный лакированный джойстик с блестящими вставками. Выглядит эта деталь на любителя — этакая ёлочная игрушка, — но в работе удобна: случайно включить не тот режим теперь сложнее.

На том же центральном тоннеле нашлось место для беспроводной зарядки телефона, которая теперь выдаёт 50 Вт. Тут же расположились клавиши электронного ручника и системы Autohold. Однако кнопку переключения ездовых режимов — «Эко», «Норма», «Спорт» — сюда так и не вынесли. Чтобы сменить характер машины, по-прежнему приходится нырять в меню, предварительно выйдя из Apple CarPlay или Android Auto. Мелочь, а раздражает.

Цветовая гамма салона, к слову, стала беднее. Исчез вариант со светло-серыми вставками — теперь на выбор только чёрный или красный. Приборная панель тоже не претерпела изменений: всё те же три темы оформления, и ни в одной нет классических круглых шкал спидометра и тахометра. Кому-то нравится, кому-то нет — привыкайте.

И напоследок — о цифровых сервисах. Фирменное приложение обзавелось новыми функциями: теперь можно настроить интервальный запуск двигателя или запрограммировать включение климат-контроля на определённое время. И это не всё. Через смартфон теперь не только управляют машиной, но и записываются на техобслуживание, просматривают историю ремонтов и даже изучают видеоинструкции по эксплуатации различных систем. Удобно, особенно для новичков.

Новый мотор только для полного привода

Главная техническая перемена обновлённого Jolion касается только версий с четырьмя ведущими колёсами. Вместо прежнего двигателя 4B15D на них теперь устанавливают мотор 4B15L, который собирают там же, в Тульской области. Объём — всё те же 1,5 литра, мощность — прежние 150 л. с. Но при этом крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм, а пик тяги стал доступен уже с 1 500 об/мин (у предшественника — с 2 000). Кроме того, обновления в конструкции позволили снизить степень сжатия с 11,8 до 11,0, что теоретически уменьшает риск детонации при использовании 92-го бензина.

В паре с мотором по-прежнему работает 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, рассчитанный на максимальные 300 Нм. Так что запас коробки по нагрузке немного сократился. Переднеприводные версии обновление под капотом не затронуло. Для них оставили прежний 143-сильный двигатель 4G15K.

Как едет обновлённый Haval Jolion

Благодаря прибавке крутящего момента время разгона до «сотни» сократилось с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость выросла до 190 км/ч. Однако на практике разница в паспортных цифрах не столь заметна.

В тоже время управление тягой стало более удобным. На газ машина с новым мотором откликается быстрее, и, главное, исчезла неприятная задержка при резком ускорении со средних скоростей, которой грешили прежние полноприводные версии.

Однако загородные обгоны всё ещё требуют чуть большего планирования, чем хотелось бы. Спортивный режим ожидаемо бодрит реакции, но до отсечки мотор раскручивать не хочется — вой становится назойливым, а динамика и рулёжка не настолько впечатляют, чтобы терпеть этот шум.

Характер немного изменился, но Jolion все еще не про азарт. Это по-прежнему в меру комфортабельный и вполне предсказуемый в управлении кроссовер. Руль тяжелеет на скорости, однако острой обратной связи ждать не стоит. Подвеска достаточно плотная, чтобы эффективно бороться с кренами в поворотах, но без излишней жёсткости.

Цифры расхода тоже выглядят комфортно. Реальные 10–11 литров в смешанном цикле хотя и выше заявленных производителем 7,6 л на 100 км, но выглядят вполне адекватно для машины этого класса.

Комплектации и цены Haval Jolion 2026 модельного года

С обновлением Haval количество доступных версий не изменилось — их по-прежнему шесть.

Самый доступный — «Комфорт» за 2 049 000 рублей. Всё, как и раньше: только передний привод, мотор на 143 силы и механика на шесть ступеней. Тем, кто с тремя педалями не дружит, адресованы «Оптимум» (2 449 000 рублей) и «Премиум» (2 649 000 рублей). Снова — передний привод, но уже с 7-диапазонным роботом.

Хотите новый двигатель и полный привод? Тогда готовьте как минимум 2 599 000 рублей за «Оптимум» 4WD. Следующая ступень — «Премиум» 4WD за 2 799 000 рублей. А вершина — «Техно+» с панорамной крышей, проекцией на лобовое стекло и автоматическим парковщиком. Тянет этот топовый вариант уже на 2 899 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что доплата за подключение задней оси и многорычажку составляет ровно 150 тысяч рублей. По нынешним временам — вполне разумно.

Теперь о том, что получаешь за эти деньги. База, как водится, спартанская: галогеновые фары, обычный кондиционер, никаких электронных помощников. Начиная с «Оптимума» — светодиодная оптика, двухзонный климат, камера заднего вида и подогрев всех кресел. «Премиум» добавляет кожаную отделку, вентиляцию водительского сиденья, круговой обзор и атмосферную подсветку. «Техно+» добирает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, панораму и проекционный дисплей.

Конкуренты Haval Jolion

Возьмём главного обидчика Haval по итогам первого квартала — Tenet T7. Его цены укладываются в коридор — от 2 735 000 до 3 140 000 рублей. Уже в базе есть камера заднего вида, двухзонный климат и светодиодный свет. В топовых версиях — панорамная крыша, атмосферная подсветка и камеры кругового обзора. T7 оказывается дороже Jolion на 150–250 тысяч рублей в сопоставимом оснащении. Ощутимая разница.

Geely Coolray к 2026 году тоже обновился: новый 1,5-литровый турбомотор выдает 147 л. с. и 270 Нм — почти как у Jolion. Но цены пока держат в секрете. И главное — Coolray по-прежнему только переднеприводный. Для тех, кому полный привод нужен не для галочки, это серьёзный минус.

Jaecoo J6 вышел в марте 2026 года с ценником от 2 290 000 до 2 649 000 рублей. Оснащение щедрое: в топе — панорама, вентиляция кресел, комплекс ADAS. Но есть ложка дёгтя: пока только передний привод. Полный обещают лишь к осени.

Chery Tiggo 7 Pro Max, который раньше был прямым конкурентом, к весне 2026 года исчез с официального сайта. У дилеров можно найти лишь остатки.

Плюсы обновлённого Haval Jolion

Новый мотор на полноприводных версиях улучшил удобство управление тягой и добавил уверенности при загородных обгонах.

Физическая «крутилка» громкости — не надо тянуться к экрану.

Беспроводная зарядка на 50 Вт.

Минусы обновлённого Haval Jolion

Новый мотор только для полного привода.

Температуру климат-контроля по-прежнему можно менять только через меню мультимедийки.

Багажник маловат — 337 литров в пятиместной конфигурации.

Выводы

Обновление Jolion получилось не революционным, но очень своевременным. Haval не стал играть в «новый кузов» — и это не минус. Дизайн 2024 года до сих пор выглядит актуально, и менять его не было особой надобности. Вместо этого инженеры сосредоточились на том, что реально можно было улучшить: неудобная шайба селектора коробки, тонкий руль, отсутствие нормальной регулировки громкости, вялый подхват при ускорении. Почти всё это исправили. Новый мотор на полноприводных версиях действительно стал тяговитее и отзывчивее, а салон перестал раздражать мелочами.

Да, есть спорные вещи, которые не тронули: багажник всё так же тесен, неприкрытые пороги по-прежнему пачкают брюки, а температуру климат-контроля приходится регулировать через экран. Надеемся, что со сменой поколений машина избавится от этих недостатков.

Главное же — Jolion сохранил основные козыри: полный привод за адекватную доплату, локализованное производство с адаптацией к российским условиям, а также вполне конкурентную цену. На фоне Tenet T7, который дороже на 150–250 тысяч, или переднеприводных Geely Coolray и Jaecoo J6, Haval выглядит самым сбалансированным выбором в сегменте.