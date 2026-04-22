Россию завалят китайскими авто

Международный автосалон в Пекине закрепил за собой статус одной из главных автомобильных выставок мира. В этом году мотор-шоу откроет свои двери 24 апреля и продлится до 3 мая. На 380 тысячах квадратных метрах выставочных площадей ожидается более сотни мировых премьер. Рассказываем про самые интересные новинки, которые могут добраться до России.

Freelander с китайской начинкой

Одной из премьер станет концепт возрождённого Freelander. Правда, теперь это не модель Land Rover, а отдельный суббренд электромобилей, созданный в рамках партнёрства JLR с китайской компанией Chery. На выставке дебютирует прототип большого электрического кроссовера на платформе E0X, созданного на базе инженерных решений концерна Chery Automobile. Подробностей о технической начинке пока не очень много, однако ожидается, что серийная версия, как и шоукар, получит 6-местный салон, а за всю электронную «начинку», включая настройки полного привода, будут отвечать спецы Huawei.

Exeed и Exlantix: спортивный универсал и флагманский кроссовер

Exeed и Exlantix уже анонсировали четыре премьеры, однако мы отобрали две наиболее важные для России. Самая нестандартная: модель ES GT в кузове универсал, которая на манер британской классики названа shooting brake. Спортивный «сарай» также получит футуристичный интерьер в новой дизайнерской концепции «Небесная сфера».

Компанию ему составит и новый флагманский кроссовер Exlantix EX8, готовый соперничать с Zeekr 9X и Li L9. Этот автомобиль также получит интерьер в новой стилистической концепции, а его отличительной особенностью станет большой панорамный экран на всю ширину передней панели. У последнего можно будет регулировать границы дисплея, что должно менять ощущение пространства внутри автомобиля.

Брутальный рамник от Jetour

В сегменте тяжёлых рамных внедорожников ярко выделится бренд Jetour, который привезёт в Пекин свой новый флагман G700. Этот исполин оснащён передовой гибридной установкой CDM-O, которая суммарно выдаёт 904 л. с. и позволяет разгонять тяжёлую машину до сотни всего за 4,6 секунды. Помимо брутального дизайна с рублеными формами и огромным клиренсом, автомобиль удивляет нетипичной заботой об экипаже: в оснащение входит система подачи кислорода, созданная специально для безопасных и комфортных экспедиций в условиях высокогорья.

Бескомпромиссный оффроуд-монстр от Hongqi

Для любителей бескомпромиссного оффроуда марка Hongqi адресует свой новейший рамный внедорожник с индексом P567. Этот премиальный «вездеход» оснащён последовательной гибридной установкой, которая выдает 831 л. с., однако обладает высокой топливную эффективность. Благодаря ёмкой батарее и большому баку гигант способен проехать до 1 350 км без дозаправки. За уверенность вне асфальта здесь отвечают честные механические блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также умная пневмоподвеска, адаптирующаяся под любой тип покрытия.

Galaxy Cruiser 700: амфибия от Geely

Geely проведёт премьеру своего первого вседорожника Galaxy Cruiser 700. Серийный автомобиль сохранит угловатые пропорции прошлогоднего концепта и получит классический внедорожный антураж: круглые ретро-фары и массивный защитный обвес из некрашеного пластика. В салоне ожидается архитектура с тремя дисплеями, физическими кнопками и крупным селектором трансмиссии.

С технической точки зрения модель базируется на платформе SEA-R с гибридной силовой установкой и четырьмя индивидуальными электромоторами. В тандеме с активной подвеской и полноуправляемым шасси кроссовер получит высокую проходимость, но главная фишка — это его способность плавать. Тяжёлая машина сможет передвигаться по воде со скоростью до 8,5 км/ч.

Zeekr: новый бестселлер 8X

Zeekr впервые покажет живьём и окончательно раскроет все характеристики кроссовера 8Х, на который уже оставили более 10 тысяч предзаказов. Роскошный паркетник получит последовательную гибридную силовую установку на передовой 800-вольтовой архитектуре с отдачей до 1 381 л. с. При более скромных габаритах 8Х получит дизайн кузова и роскошный интерьер в стиле флагманского 9X.

Масс-маркет: хиты от Omoda и Jaecoo

Суббренды концерна Chery выступят не менее ярко: официально будет представлен компактный кроссовер Omoda C4. Интересно, что запуск его производства намечен прямо на дни автосалона — 26 апреля. Также дебютирует новая гибридная модификация кроссовера Omoda C5 с приставкой SHS (Super Hybrid System). Расход топлива обещают на уровне скромных 5,3 л/100 км.

Бренд Jaecoo также привезёт на выставку новую версию кроссовера Jaecoo 5, который обзавелся гибридной силовой установкой с параллельной схемой, не требующей подзарядки от электросети.

Новинки от европейских и корейских брендов

Премьеры от BMW

Европейские бренды активно адаптируются к китайским скоростям инноваций. BMW представит новое поколение электрокроссовера iX3 с удлинённой колёсной базой (50L). Модель разработана специально для рынка Китая. Помимо серийных машин, баварцы также покажут концепт Speedtop, демонстрирующий язык дизайна будущих моделей.

Электрический C-Class от Mercedes

Mercedes-Benz подтвердил мировую премьеру полностью электрического C-Class на архитектуре 800V. Кроме того, китайской публике будет представлен рестайлинговый вариант флагманского S-Class с новой операционкой MB.OS с искусственным интеллектом.

Локальный флагман от AUDI

Компания Audi совместно с SAIC покажет флагманский электрический кроссовер суббренда «AUDI» (без фирменных колец) — E7X. Этот вседорожник построен на передовой 800-вольтовой архитектуре и оснащён высокотехнологичной батареей от компании CATL ёмкостью 109 кВт·ч, что обеспечит новинке запас хода до 715 километров. За движение будет отвечать двухмоторная силовая установка отдачей 670 л. с. Во время тестов на гоночном треке Asian Mountain Ridge кроссовер E7X уже показал феноменальное время круга, обойдя таких серьёзных конкурентов, как Porsche Macan и Xiaomi YU7.

Ioniq — новый суббренд Hyundai

Марка Hyundai готовит для Пекина дебют концептуальных автомобилей семейства Ioniq, которое станет для Поднебесной отдельным суббрендом. На стенде марки будут красоваться спортивный седан Ioniq Venus, а также футуристичный кроссовер Ioniq Earth с экстравагантным дизайном.