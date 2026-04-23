Lada Vesta SW Cross против Solaris KRX: выбираем «бюджетник» с высоким просветом

Lada Vesta Cross vs Solaris KRX: сравнительный тест-драйв «бюджетников»
Формат некогда очень популярных в нашей стране кросс-версий бюджетников к 2026 году практически изжил себя. На рынке осталось буквально две-три модели, которые пытаются предложить практичность и высокий клиренс за относительно скромную сумму денег. Наиболее востребованные среди них — Solaris KRX и Lada Vesta Cross. Мы попытались выяснить, какую из этих моделей стоит брать в 2026 году.
Сравнение оказалось не самым простым. Мнения в редакции настолько разнились, что мы решили дать возможность высказаться каждому, кто был задействован в этом тест-драйве и подготовке материала.
Выбираю «корейское»
Алексей Батушенко, редактор «Рамблер/авто»
Эстетические предпочтения у каждого свои, поэтому всерьёз обсуждать внешность Solaris KRX и Lada Vesta Cross — дело неблагодарное. Но исключительно с точки зрения личных предпочтений скажу, что мне ближе дизайн KRX. Спокойный и уравновешенный, в меру современный. Без характерной для Vesta попытки за счет «Х-образных» элементов в дизайне передка и боковин казаться моднее и дороже, чем есть на самом деле.
Да и в интерьере я однозначно отдаю предпочтение Kia… ой, простите, Solaris. Прежде всего за то, что все его многочисленные опции — подогревы, блок климат-контроля и прочее — управляются физическим кнопками и «крутилками». Да, в Lada тоже обилие клавиш (всё-таки оба автомобиля родом из другой эпохи), однако сама компоновка в KRX — интуитивно понятнее и удобнее.
А 8-дюймовый (очень скромный по нынешним временам) мультимедийный дисплей несёт оптимальный набор функций. Это Apple CarPlay/Android Auto, изображение с камеры заднего вида и радио — больше ничего в тачскрин не запрятано. Просто класс!
Приборная доска у Vesta, разумеется, более модная. Цветной дисплей, на первый взгляд, выигрывает у аналоговых спидометра и тахометра KRX. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах. В случае дисплея Lada — в том, как именно размещена информация на приборной доске.
Что главное для водителя во время движения? Правильно: текущая скорость. Большой аналоговый спидометр Solaris KRX предоставляет эту информацию мгновенно, даже при мимолётном взгляде на приборку. А у Lada Vesta маленькие цифры показаний спидометра загнаны в самый нижний правый угол.
Сев за руль российской машины впервые, я их даже не сразу смог обнаружить — настолько нерационально размещена информация на приборной панели Vesta. У KRX это дело организовано чётко, просто и наглядно.
Если сравнивать водительские кресла Lada Vesta Cross и Solaris KRX, то я опять однозначно выбираю бывшего «корейца». Напомню, если кто забыл: Solaris KRX это полная копия Kia Rio X, только с другими шильдиками на капоте и пятой двери.
Прокатитесь за рулём KRX и Vesta хотя бы часа по 3–4. Из Solaris вы просто выйдете и пойдете себе, а после Vesta почти обязательно захочется подразмять затёкшую спину.
И, наконец, о ходовой. Скажу сразу, что я с особым пристрастием отношусь к работе подвески и поведению любой машины. Это, можно сказать, мой «пунктик». Какой бы мощный ни был у модели мотор, «навороченной» мультимедийная система и впечатляющим дизайн – если подвеска производит удручающее впечатление, машина меня разочаровывает.
И мои предпочтения после первых же километров за рулём наших моделей-соперников вынуждает меня поставить Lada Vesta Cross однозначно на второе место в сравнении с Solaris KRX. Разумеется, подвеска «экс-корейца» звёзд с неба не хватает — в конце концов, изначально это бюджетная модель. Но она однозначно спокойнее, тише и увереннее проходит неровности. Особенно на малых и средних скоростях. Подвеска Vesta Cross более-менее похожим образом работает только на высокой скорости, да и то с оговорками. Ну а на средних и малых скоростях подвеска российского универсала ощущается откровенно расхлябанной.
Не всё так однозначно
Давид Акопян, шеф-редактор «Рамблер/авто»
Честно говоря, чисто по классу автомобиля более логичным соперником KRX в этой схватке была бы Lada Iskra SW Cross. Но прайс-лист Solaris настолько недружелюбный, что за его цену можно спокойно присмотреться к флагманскому кросс-универсалу АвтоВАЗа.
Собственно, исходя из этого обстоятельства, именно Vesta мне кажется наиболее разумным выбором в этой парочке. Потому что она предлагает максимум автомобиля в этом, уже скромном по меркам 2026 года, бюджете. Даже локализованные китайские марки, которые постепенно отъедают долю АвтоВАЗа, все ещё не могут предложить что-то похожее в так называемом классе B+. Безусловно, за Solaris тянется шлейф безупречной репутации исходного бестселлера Rio X. Однако в текущей парадигме даже на фоне «Весты» этот автомобиль уже ощущается изрядно устаревшим.
Да, самому флагману Lada уже больше 10 лет от роду, однако непрерывная модернизация самой удачной модели АвтоВАЗа нового тысячелетия всё же делает своё дело. Тут тебе и цифровая приборка, и современная медиасистема, и даже водительские ассистенты вроде мониторинга слепых зон. Тольяттинский универсал точно не выглядит бедным родственником, обладая приличным набором оборудования.
Да и по части ходового комфорта машина на шаг впереди русско-корейского кросс-хэтча. Конечно, можно предъявлять претензии креслам «Весты» и другим нюансам эргономики, но подвески здесь более энергоёмкие, чем у KRX, а ход мягче. При этом в ездовых повадках отечественный универсал не сильно уступает Solaris, а в каких-то дисциплинах даже превосходит.
Например, обратная связь по рулю здесь более чистая и прозрачная, а реакции машины на действия с баранкой более точные и понятные. В целом «Вестой» интересно управлять, несмотря на более мягкие или, как считает мой коллега, «расхлябанные» настройки демпферов кросс-версии. Добавьте к этому внедорожный клиренс в 203 мм, просторный салон и багажник объёмом больше, чем у Solaris, и получите беспроигрышный вариант рабочей лошадки на каждый день.
Безусловно, здесь есть огрехи сборки и нюансы, связанные с широким внедрением китайских комплектующих после развода АвтоВАЗа с Renault. Однако в любом случае обслуживание Vesta будет более предсказуемым и менее затратным, чем у «Соляриса». Хотя бы потому, что он собирается не из остаточных машинокомплектов, а находится в непрерывном цикле производства, конца которому пока не наблюдается, несмотря на солидный возраст модели.
Ну и наконец, главный козырь «Весты» — это тишина в салоне. Не исключаю, что со временем в салоне Lada гораздо раньше появятся скрипы и сверчки, которые будут раздражать её владельца. Но что касается именно изоляции от внешних шумов, то тут Vesta даст форму не только KRX, но и некоторым другим корейским и китайским автомобилям классом выше.
Выводы
Если вы голосуете исключительно деньгами, то выбор очевиден — вам нужно отправляться к дилеру Lada. Потому что Vesta по уровню оснащения ничем не уступает экс-«корейцу», а стоит дешевле. Но если есть возможность не считать каждый рубль, а выбирать исходя из своих предпочтений, то конечное решение может оказаться не столь простым. В конце-концов, формат компактного хэтчбека с аккуратными габаритами и короткими свесами — куда более предпочтительный вариант для сугубо городской эксплуатации.
Технические характеристики
Solaris KRX
- Габариты, мм — 4 275 х 1 750 х 1 535
- Колёсная база, мм — 2 600
- Дорожный просвет, мм — 190
- Снаряжённая масса, кг — 1 079
- Объем двигателя, см³ — 1,6
- Мощность, л. с. — 123
- Трансмиссия — АКП6
- Разгон 0–100 км/ч, сек. — 11,6
- Расход топлива, л/100км — 6,8
- Объём багажного отделения, л — 390
Lada Vesta Cross
- Габариты, мм — 4 445 х 1 785 х 1 522
- Колёсная база, мм — 2 635
- Дорожный просвет, мм — 194
- Снаряжённая масса, кг — 1 275
- Объём двигателя, см³ — 1,8
- Мощность, л. с. — 122
- Трансмиссия — МКП6
- Разгон 0–100 км/ч, сек. — 10,8
- Расход топлива, л/100км — 7,5
- Объём багажного отделения, л — 480