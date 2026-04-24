Пекинский автосалон 2026: главные премьеры и новинки для России

В Пекине открылся международный автосалон. В этом году выставка изобилует гибридными машинами, бьющими рекорды автономности, рамными внедорожниками и, конечно же, роскошными концептами. Рассказываем о самых ярких новинках, некоторые из которых появятся и на российских дорогах.

Avatr Vision Xpectra

Хотя этот футуристичный концепт от премиального бренда из обоймы Changan уже успел произвести фурор на выставке в Мюнхене, на Пекинском автосалоне он вновь оказался в центре внимания. Гигантский лифтбек (длина 5 843 мм, база — 3 450 мм) лишён центральных стоек и внешних дверных ручек, а его салон накрыт прозрачным куполом в стиле кабины истребителя. Внутри всего четыре посадочных места и нет ни привычной приборной панели, ни планшетов мультимедиа — вся информация выводится прямо на стекло, а в руках водителя находится футуристичный раздельный штурвал. И хотя в серийное производство он не планируется, конструктивные решения (вроде надувных подголовников и пульсирующего ИИ-модуля Vortex, считывающего настроение владельца) мы наверняка увидим в будущих серийных моделях Avatr.

Audi E7X

Специально для китайского рынка немецкий концерн совместно с SAIC представил огромный электрический кроссовер Audi E7X, лишённый привычных четырёх колец на решётке радиатора. Этот пятиметровый автомобиль, построенный на 800-вольтовой платформе, уже успел обогнать Porsche Macan на гоночном треке благодаря двухмоторной силовой установке на 670 сил и умному полноуправляемому шасси. Зарядка на 429 километров занимает всего 10 минут, а вишенкой на торте стала первая в истории бренда система автономного вождения третьего уровня.

BAIC BJ81

Новый рамный внедорожник BAIC BJ81, пришедший на смену модели BJ80, привлекает внимание брутальным дизайном, в котором легко читаются черты легендарных европейских вездеходов. Производитель не стал экспериментировать с электричеством: под капотом трудятся проверенные бензиновые турбомоторы объёмом 2,3 и 3,0 литра (выдающие до 280 л.с.), работающие в паре с классической автоматической коробкой передач.

BMW 7 Series и i7

Баварский концерн представил масштабное обновление роскошного седана BMW 7 Series, который впервые примерил технологии перспективной платформы Neue Klasse. Электрическая версия i7 получила батарею нового поколения, которая увеличила запас хода до внушительных 720 км по циклу WLTP.

В салоне всех версий «семёрки» прописались система Panoramic iDrive, экран для переднего пассажира и огромный Theatre Screen для заднего ряда. Автомобиль также обзавёлся улучшенным автопилотом второго уровня с функциями маневрирования с помощью ИИ.

BYD Seal 08 и Sealion 08

Флагманский седан E-класса BYD Seal 08 стал технологической вершиной серии Ocean, получив 800-вольтовую архитектуру и пневматическое шасси с подруливающими задними колёсами. Электрическая версия мощностью свыше 644 сил обеспечивает запас хода до 1 000 км и технологию сверхбыстрой зарядки, восполняющей энергию на 400 км пути всего за пять минут. Также доступен гибридный вариант модели, который даже с выключенным ДВС способен проехать до 300 км исключительно на электротяге.

Другая новинка BYD — полноразмерный электрический кроссовер Sealion 08 продолжает развивать идеи «морской эстетики». Салон имеет пяти- или шестиместное исполнение. Силовая установка на 643 л. с. обеспечивает разгон в пределах пяти секунд, но главный козырь модели — это запас хода в 900 км и батарея, способная зарядиться почти полностью всего за девять минут.

Denza Z Convertible

Denza, премиальный суббренд BYD, представил роскошный четырёхместный кабриолет Z Convertible, нарисованный именитым дизайнером Вольфгангом Эггером. Силовая установка выдаёт более 1 000 лошадиных сил, катапультируя машину до сотни менее чем за 2 секунды, а за управляемость отвечают рулевой механизм «по проводам» и инновационная подвеска DiSus-M, сканирующая дорожное полотно.

Exeed Exlantix ES GT, ET8 и RX FL

Exeed Exlantix представил универсал ES GT на базе седана ES. Автомобиль с концептуальным интерьером в фирменном стиле «Небесная сфера» разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды благодаря трёхмоторной установке. Главная гордость инженеров — сверхбыстрая 1 000-вольтовая архитектура зарядки, позволяющая восполнить запас хода на 450 км всего за пять минут, и общий пробег на полном баке и зарядке в 1 700 км.

Другая новинка — это новый флагманский кроссовер Exeed Exlantix ET8 (на некоторых рынках, в том числе российском, он будет называться EX8). Этот исполин объединяет бензиновый мотор-генератор 1.5TGDI и мощные электродвигатели, набирая 100 км/ч всего за 5,4 секунды. За плавность хода отвечает умная подвеска с системой активных амортизаторов CDC, которая моментально гасит крены кузова в поворотах и клевки при торможении. Архитектура салона выполнена с акцентом на панорамный дисплей во всю ширину передней панели и визуальную свободу пространства.

Кроме того, купе-кроссовер Exeed RX претерпел глубокий рестайлинг. Основной упор был сделан на интерьере. Внутри машина встречает сдвоенным изогнутым экраном диагональю 24,6 дюйма, креслами с массажем и аудиосистемой Sony на 14 динамиков.

Geely Galaxy Light 2nd Gen

Geely представил новое поколение концепта Galaxy Light. Машина трансформировалась в величественный трёхобъёмный седан, который в будущем может навязать борьбу высшему эшелону премиальных автомобилей. Представительский облик дополнен монументальной решёткой и классическими распашными дверями, а интерьер воспевает азиатскую роскошь с помощью обивки кресел особого кроя, хрусталя и акустической системы с поэтичным названием «Три бассейна, отражающие луну».

Hongqi P567 и LS7

Старейший премиум-бренд Китая ворвался в сегмент суровых вездеходов, представив монументальный рамный внедорожник под кодовым названием Hongqi P567. Брутальный 5,1-метровый гибрид оснащён 2-литровым бензиновым мотором-генератором и четырьмя электродвигателями, выдающими суммарные 831 л. с. (620 кВт) и 1 320 Нм крутящего момента. Это позволяет тяжёлой машине выстреливать до «сотни» за 4,5 секунды. Квадратный кузов с короткими свесами, наличие полноценных блокировок дифференциалов и общий запас хода в 1 350 км делают его идеальным экспедиционным транспортом.

Кроме того, был представлен крупный SUV Hongqi LS7 длиной почти 5,7 метра. Отвергая новомодные электромоторы, этот гигант полагается на классический 4,0-литровый турбированный V8 мощностью 653 лошадиные силы, который работает в связке с традиционной АКП на 8 ступеней от ZF. Компания не исключает, что модель будет официально продаваться и в России.

Hyundai Ioniq Venus и Ioniq Earth

Южнокорейский бренд показал свое видение идеального седана будущего в лице концепта Hyundai Ioniq Venus, созданного на новой 800-вольтовой архитектуре IMA. Внутри водителя приветствует умный цифровой помощник Lumi и многослойная контурная подсветка, которая подстраивается под биометрические параметры пассажиров.

Другой концепт Ioniq Earth удивляет экологичным подходом и концепцией скрытых технологий Shy-tech, когда органы управления запрятаны в текстиле или дереве отделки салона, и проявляются лишь при их активации. Прототип наглядно демонстрирует следующий шаг в развитии полноразмерных корейских SUV.

Jetour G700

Настоящим откровением выставки стал полноразмерный рамный внедорожник G700 от Jetour. Под капотом новинки трудится гибридная связка из 2,0-литрового турбомотора и электродвигателей суммарной мощностью 892 лошадиные силы.

Автомобиль радует внедорожными умениями: он способен разворачиваться на месте и до 40 минут передвигаться по глубокой воде. Кроме того, в его салоне установлен настоящий генератор кислорода для езды по высокогорью.

Мировая премьера Mercedes-Benz GLC L EV наглядно продемонстрировала, как немецкая классика адаптируется к эре высоких технологий. Удлинённая версия кроссовера (колёсная база выросла на 55 мм) для рынка Китая получила ретро-решётку в стиле моделей 1900-х годов, но со скрытой подсветкой из 942 светодиодов.

Техническая начинка включает 800-вольтовую архитектуру, которая позволяет восполнить запас хода на 260 км всего за 10 минут, а также пневматическую подвеску от флагманского S-Класса в сочетании с подруливающей задней осью. В салоне доминирует 39-дюймовый экран системы MBUX.

Вместе с кроссовером немецкий производитель представил и полностью электрический седан C-Class, который будет продаваться параллельно с привычными бензиновыми и дизельными версиями. Седан полностью унифицирован с GLC EV по части 800-вольтовой системы и роскошного табло MBUX Hyperscreen.

Nissan: сразу три премьеры

Nissan NX8

Новый кроссовер Nissan NX8 на 800-вольтовой платформе Tianyuan 2.0 вызвал ажиотаж среди публики. Модель доступна как чистый электрокар с запасом хода в 650 км, так и в виде последовательного гибрида, способного проехать до 1 450 км при среднем расходе всего 4,5 литра на сотню.

Nissan Terrano PHEV Concept

Подарком для любителей оффроуда стал концепт Nissan Terrano PHEV, знаменующий возвращение легендарного имени на рамную платформу, созданную совместно с китайскими партнёрами. Это подключаемый гибрид с отдачей силовой установки в 402 л. с., который способен проехать до 135 км на чистой электротяге. Брутальный облик с квадратными арками, экспедиционным багажником, боковой лестницей и запаской на пятой двери намекает на серьёзный внедорожный потенциал серийной версии.

Nissan Urban SUV PHEV

Ещё одна новинка Nissan — это концепт городского купе-кроссовера Urban SUV PHEV, который демонстрирует развитие дизайна бренда. Прототип делает ставку на гибридную тягу для эффективной езды в плотном трафике мегаполиса. Переход от концепта к серийному производству запланирован в течение ближайшего года.

M-Hero 817 Ultimate

Брутальный рамный внедорожник M-Hero 817 Ultimate от Dongfeng сочетает военную выправку платформы Tianyuan с мощью гибридной установки на 687 лошадиных сил и суммарным запасом хода до 1 365 км. Это первый хардкорный SUV, получивший автопилот Huawei ADS 5.0 с лидаром высокого разрешения, который способен самостоятельно ездить по сложным городским маршрутам. Клиренс в 335 мм и пневмоподвеска позволяют преодолевать брод в 900 мм, а «режим краба» даёт возможность диагонального движения.

ROX Adamas Royal Edition

Гибридный внедорожник ROX Adamas получил новую версию Royal Edition, которая изначально была создана по спецзаказу для монарших особ Ближнего Востока. Двухцветный кузов из светлого металлика и матового оттенка скрывает дворцовый интерьер с отделкой из редчайшего дерева сапеле и креслами, трансформирующимися в кровать. Автомобиль в подобном исполнении официально приедет в Россию.

Smart #6

Перейдя в новый для себя класс, бренд Smart показал свой первый пятидверный лифтбек #6, построенный на архитектуре Global Energy Architecture Evo. В основе лежит гибридная силовая установка мощностью 429 л. с., которая способна обеспечить запас хода в 1 810 км.

Wey V9X

Роскошный гибридный кроссовер Wey V9X стал самым длинным SUV в истории концерна GWM и первым носителем передовой платформы с 800-вольтовой архитектурой. Тандем ДВС и электромоторов отдачей 738 л. с. обеспечивают кроссоверу хорошую динамику, а интеллектуальное шасси с пневмоэлементами и подруливающей задней осью наделяет высоким комфортом.

Yangwang U8L

Громадный 5,4-метровый монстр U8L от Yangwang оснащён четырьмя электромоторами суммарной отдачей 1 180 л. с. Платформа позволяет этому гиганту разворачиваться на месте словно танку и безопасно тормозить при пробитом колесе на скорости. Запас хода заявлен на уровне 1 160 км. Внутри пассажиров ждут шесть посадочных мест с массажными креслами, продвинутые помощники водителя с ночным инфракрасным зрением и премиальная акустика на 32 динамика.