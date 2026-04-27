Стоимость нового российского электромобиля шокировала

Конец апреля традиционно проходит под знаком Пекинского автосалона, к которому производители приберегли свои главные новинки. Впрочем, и на российском рынке скучать не приходится: в продажу поступили первые Jeland, Geely официально вернул свой бестселлер, а «Атом» открыл предзаказ на единственную модель. О самых ожидаемых премьерах для России и громких мировых дебютах — в нашем еженедельном дайджесте.

© «Атом»

Новинки российского авторынка

«Атом»: открыт предзаказ

Российский электромобиль «Атом» перешёл из статуса прототипа в серийный автомобиль. Товарных машин пока нет, но на прошедшей неделе была открыта официальная предпродажа модели.

© Атом

Чтобы забронировать отечественный электромобиль, необходимо внести депозит в размере 150 000 рублей — эта сумма будет учтена при финальном расчёте. К слову, полный прайс-лист «Атома» также опубликовали в день открытия предзаказов. Цена на новинку составляет 3 980 000 рублей. Однако при покупке в кредит можно получить госсубсидию, которая снижает стоимость до 3 055 000 рублей.

Производитель уверен в надёжности своей разработки и даёт официальную гарантию на 8 лет или 200 000 км пробега. Точный график поставок пока не раскрывается, но клиентам с оформленной бронью гарантируют получение машины до конца 2026 года.

Jeland J6

Китайский Jaecoo J6 официально переименовался в локальный Jeland J6 и получил петербургскую прописку: сборка модели уже запущена не бывшем предприятии General Motors в Шушарах. Рассекречен и официальный прайс-лист кроссовера для России.

© Jeland

Автомобиль предложат в трёх комплектациях («Актив», «Комфорт» и «Престиж») по цене от 2 290 000 до 2 649 000 рублей. В топовом исполнении покупатели получат панорамную крышу, камеры кругового обзора и аудиосистему на восемь динамиков.

Все версии Jeland J6 оснащаются 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым роботом и передним приводом.

Geely Coolray

После внезапного ухода в ноябре прошлого года один из самых популярных паркетников возвращается в Россию в обновлённом виде. Техника осталась прежней (1,5-литровый мотор на 147 л. с. и 7-ступенчатый робот), зато экстерьер и интерьер заметно «освежили».

© Geely

Кроссовер получил новую радиаторную решётку, агрессивный диффузор, комплекс водительских ассистентов (ADAS) и увеличенные экраны в салоне. Для наших условий предусмотрен полный зимний пакет, включая обогрев всей площади лобового стекла.

Стильный китайский лифтбек, представленный на нашем рынке с начала 2023 года, пережил рестайлинг и обзавёлся мощной альтернативой. Теперь помимо базового мотора объёмом 1,5 литра покупателям предложат двухлитровый турбодвигатель мощностью 235 л. с. (398 Нм), который работает в тандеме с классическим восьмиступенчатым автоматом.

© Максим Вершинин

Благодаря новому агрегату время разгона до «сотни» сократилось до 6,8 секунды, а максимальная скорость выросла до 215 км/ч. Продажи «заряженной» версии в России стартуют до конца первого полугодия.

Omoda C4

Суббренд Chery готовит к выходу свой новейший компактный кроссовер Omoda C4. Полноценная мировая премьера модели прошла на Пекинском автосалоне, а сборка первых товарных машин начнётся до конца месяца.

© Omoda

Детальные характеристики и цены пока держатся в секрете, однако пресс-служба подтвердила главное: новинка совершенно точно доберётся до российского рынка во второй половине 2026 года и станет пятой моделью в местной линейке бренда.

Haval Dargo

Haval объявил о начале продаж обновлённого кроссовера Dargo. Главное изменение — отказ от прежней базовой моноприводной комплектации «Комфорт». Теперь брутальный паркетник предлагается исключительно с автоматически подключаемым полным приводом и модернизированной 2,0-литровой «турбочетвёркой», форсированной до 200 л. с. (380 Нм).

© Haval

Внешне новинку выдают решётка радиатора с массивными глянцевыми прямоугольниками, затемнённая оптика и светодиодная полоса на пятой двери. В салоне селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, а мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт. Из-за отказа от базовой версии стартовая цена Dargo разом выросла до 3 499 000 рублей, а топовый вариант обойдётся уже в 3 899 000 рублей.

Мировые премьеры

Bovensiepen Zagato

Основатели марки Alpina, которая недавно отошла компании BMW, создали новый бренд, назвав его своей фамилией: Bovensiepen. А на минувшей неделе состоялся показ их первого спорткара Bovensiepen Zagato и была оглашена его стоимость. Цена на спорткупе начинается от 369 495 евро, а тираж будет ограничен 99 экземплярами.

© Bovensiepen

Из названия становится ясно, что над внешним видом новинки от Bovensiepen работали дизайнеры из Zagato, что особенно заметно по крыше с двумя характерными выпуклостями — это узнаваемый элемент итальянского ателье. Под капот модели установлена «шестёрка» от BMW, форсированная до 611 л. с. В паре с восьмиступенчатым автоматом мотор разгоняет Zagato до 100 км/ч за 3,3 секунды. В конструкции использованы облегчённая выхлопная система от Akrapovic и амортизаторы Bilstein.

© Bovensiepen Zagato

BMW 7-й серии

Баварцы ещё до старта автосалона в Пекине рассекретили обновлённый флагманский седан 7-й серии. Дизайнеры прислушались к критике: огромные «ноздри» стали аккуратнее, а «двухэтажная» оптика теперь визуально спрятана в рельефе кузова.

© BMW

В салоне произошла настоящая цифровая революция — привычную приборную панель заменил проекционный дисплей Panoramic Vision во всю ширину лобового стекла, а передний пассажир получил персональный 14,6-дюймовый тачскрин. Линейка моторов традиционно широка (от ДВС до чистых электрокаров), а стартовая цена в США зафиксирована на отметке $126 250.

Mercedes-Benz представил первый в своей истории батарейный седан C-класса. Новинка базируется на 800-вольтовой архитектуре, гарантируя запас хода в 760 км и поддержку сверхбыстрой зарядки. Топовая версия C400 4Matic выдаёт 482 л. с. и делает «сотню» за 3,9 секунды, а за управляемость отвечают интеллектуальная пневмоподвеска и подруливающие задние колеса.

© Mercedes

Внутри царит эстетика старших моделей: гигантский 39,1-дюймовый экран Hyperscreen и панорамная крыша с интегрированными светодиодными «звёздами».

Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen представил рестайлинговый вариант минивэна ID. Buzz. Электрическому вэну модернизировали интерьер, добавив физических кнопок. Салон ID. Buzz сохранил прежние формы, но получил новую мультимедиа Innovision с расширенным набором онлайн-сервисов.

© Volkswagen

По технике изменений не очень много, но теперь двухмоторная силовая установка, обеспечивающая полный привод, доступна не только для заряженной версии GTX: новая комплектация называется Pro 4Motion и она доступнее.