Какое авто до 2,5 миллионов рублей купить: 10 лучших вариантов на рынке

Российский авторынок в 2026 году — это доминирование китайских автомобилей под оригинальными или «локальными» именами, машины белорусского производства и отечественные модели. Ценовой разброс колоссальный, но даже за относительно скромные по нынешним меркам 2,5 миллиона рублей можно выбирать между классическим седаном, практичным универсалом, городскими кроссоверами и даже электромобилем.

© Evolute

Оговоримся, что в тексте идёт речь о ценах, которые можно получить с учётом предлагаемых специальных предложений автопроизводителей. Например, сдав в трейд-ин свой старый автомобиль или оформив автокредит.

Такие схемы покупки позволяют получить выгоду, существенно снизить стоимость машины и с имеющимися в распоряжении деньгами приобрести модель более высокого класса или лучшей комплектации, чем можно было бы рассчитывать.

Belgee S50 — от 1 699 990 рублей

Belgee S50 стал самым востребованным седаном C-сегмента по итогам первого квартала 2026 года — и это говорит само за себя. Новый S50 доступен к покупке по цене от 1 699 990 рублей при условии, что у вас есть, что сдать в трейд-ин. Автокредит также добавит небольшую скидку. В противном случае стоимость будет начинаться от 1 899 990 рублей.

Седан представлен в четырёх вариантах оснащения, но во всех версиях — передний привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,5 л мощностью 122 л. с. и классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

На втором ряду Belgee S50 комфортно даже рослым пассажирам, багажник удобен для семейных поездок, а консервативная конструкция не вызывает сомнений в надёжности. Это традиционный седан в лучшем смысле слова: достаточно просторный, экономичный и по нынешним меркам весьма доступный. Совместный проект Geely и Белоруссии подкреплён и достаточно широкой дилерской сетью, так что с сервисом сложностей не возникнет.

© Belgee

Lada Vesta SW Cross — от 1 762 000 рублей

Lada Vesta SW Cross — пожалуй, самый универсальный автомобиль в линейке отечественной марки для тех, кто хочет получить от машины максимум практичности. Универсал с внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом (203 мм) — это полноценный ответ на вопрос «Почему не кроссовер?». SW Cross предлагается с двумя двигателями: базовый — атмосферный 1,6 мощностью 106 л. с. в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором, старший мотор — 1,8 Evo мощностью 122 л. с., доступный с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Тольяттинский универсал — выбор для тех, кому важна практичность, реальная проходимость для российских условий, но при этом нет желания переплачивать за формат кроссовера или мириться с неизвестной долгосрочной надёжностью новой китайской марки. Главный недостаток — атмосферные двигатели и оснащение, которое заметно проигрывает современным «китайцам». Но зато и цена — от 1 762 000 рублей с учётом действующих спецпредложений.

© Вячеслав Крылов

Belgee X50+ — от 2 219 990 рублей

На российский рынок вышел Belgee X50+ — обновлённая версия популярного кроссовера. Одно из ключевых изменений произошло под капотом: на смену трёхцилиндровому 1,5-литровому агрегату пришёл четырёхцилиндровый мотор того же объёма и мощностью 147 л. с. Стоимость модели также изменилась. Новый Belgee X50+ в ряде версий стал доступнее: базовая комплектация теперь оценивается в 2 319 990 рублей.

Первоначальный Belgee X50 ориентировался на молодёжную аудиторию — дерзкий стиль, зажигательный характер. Обновлённый X50+ делает шаг в сторону большей зрелости: четырёхцилиндровый мотор привлекает более консервативной, а значит и потенциально более надёжной конструкцией. Оптимальное сочетание яркого дизайна, богатого оснащения и приятной цены делает кроссовер Belgee одним из самых заметных игроков в сегменте компактных кроссоверов.

© Belgee

Tenet T4 — от 2 089 000 рублей

Tenet T4 — аналог Chery Tiggo 4 российской сборки, выпускающийся на бывшем заводе Volkswagen под Калугой. В продаже доступны как модели 2025 года выпуска за 2 089 000 рублей, так и «свежие», которые стоят чуть дороже — от 2 169 000 рублей. Есть выбор из 113-сильного мотора 1,5 и 147-сильной версии 1,5-литрового турбодвигателя, а коробок передач и того больше: 5-ступенчатая механическая трансмиссия, вариатор, а также 6- или 7-диапазонный робот.

Сравнивать автомобиль с конкурентами бессмысленно, потому что Chery Tiggo 4 не первый год входит в число бестселлеров марки. Да, Changan CS35 Plus интереснее внешне, чуточку энергичнее, притом чуть компактнее; Belgee X50 предлагает более молодёжный дизайн и динамичный характер; Haval M6 более мощный и крупный, но с меньшим клиренсом. Главный козырь Tenet T4 — широкая сервисная сеть, доставшаяся в наследство от Chery, и вполне конкурентная стоимость владения. Автомобиль без откровений, но с понятной надёжностью.

© Tenet

Jeland J6 — от 2 290 000 рублей

Марка Jeland является совместным проектом холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Производство автомобилей стартовало на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Кроссовер Jeland J6 не имеет принципиальных отличий от уже представленного на рынке России Jaecoo J6, кроме нового «антисанкционного» имени.

Характеристики модели остались такими же, как у исходного Jaecoo: бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра и мощностью 147 л. с., 6-ступенчатая роботизированная коробка передач, передний привод. Кроссовер Jeland J6 стоит от 2 290 000 рублей, что весьма интересно для тех, кому приелись привычные ветераны российского рынка новых автомобилей.

© Jeland

Solaris HC — от 2 430 000 рублей

Solaris HC — это добротный корейский компактный кроссовер, тот же Hyundai Creta II, но предлагаемый после ухода марки с российского рынка под новым брендом Solaris. Собственно, аббревиатура HC в названии прямо на это и намекает. Двигатель — бензиновый, рабочим объёмом 1,6 или 2,0 л, коробка передач — 6-ступенчатая механическая или автоматическая, привод — передний или полный. В России Solaris HC предлагают в четырёх исполнениях на выбор. Дилеры просят за начальный вариант от 2 430 000 рублей.

Это автомобиль с понятной, проверенной механикой Hyundai — и это главный аргумент. Корейская инженерия в российской обёртке по вполне разумной для своего класса цене. Если не вспоминать, сколько стоила оригинальная Creta в начале 2022-го.

© Solaris

Changan CS35 Plus — от 2 419 900 рублей

Changan CS35 Plus — ветеран российского рынка, который держится за счёт репутации и привлекательной цены. Обновлённая версия CS35 Plus New получила доработанный 1,4-литровый 150-сильный турбомотор, а также 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Машину 2025 года можно купить за 2 419 900 рублей.

Параллельно Changan предлагает на российском рынке более крупный CS35 Max — уже с турбомотором 1,5 и 7-ступенчатым роботом, но и по более высокой цене от 2 599 900 рублей. Обе версии продаются одновременно, что немного запутывает покупателя, зато позволяет выбрать более подходящий размер и бюджет, если вы готовы выйти за обозначенные нами ценовые рамки.

© Changan

Haval H3 — от 2 499 000 рублей

Haval H3 — среднеразмерный кроссовер, получивший прописку на заводе в Тульской области. Модель пережила обновление в феврале 2026 года. Снаружи полноприводные машины получили решётку радиатора нового дизайна с крупными буквами названия бренда. А в салоне появились незначительные изменения в отделке, призванные улучшить общее впечатление от машины.

Кроссовер оснащён турбированным двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 143 или 177 л. с. (в зависимости от комплектации), а также 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Базовая цена составляет 2 699 000 рублей, но при оформлении автокредита можно получить скидку почти в 200 тысяч рублей.

Главное достоинство Haval H3 в том, что он всё же лучше, чем бестселлер Jolion, приспособлен к пересечённой местности. Ведь модель позиционируется как внедорожник линейки Haval Pro, что для кого-то может быть важно при выборе автомобиля.

© GWM

Evolute i-Joy — от 1 899 000 рублей

Evolute i-Joy нового поколения — пожалуй, самый интересный электромобиль на российском рынке в 2026 году. На передней оси установлен единственный электромотор мощностью 163 л. с. Электромобиль оснащён литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 51,9 кВт·ч., что обещает запас хода до 386 км.

При этом Evolute i-Joy имеет минимальную рекомендованную розничную цену среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России. Стоимость i-Joy может составить 1 899 000 рублей с учётом господдержки в размере 925 000 рублей. Правда, для этого необходимо будет оформить автокредит. Без субсидий базовая цена составляет 2 824 000 рублей.

Для тех, кто живёт в крупном городе или его пригороде и имеет домашнюю зарядку, — это один из самых привлекательных и разумных электрических вариантов на рынке.

© Evolute

Jetour Dashing — от 2 259 900 рублей

Jetour Dashing — один из самых популярных компактных кроссоверов на российском рынке, и статус этот держится уже не первый год. Цена на самый востребованный в России Jetour начинается от 2 809 900 рублей, но спецпредложения позволяют существенно сэкономить и снизить её до 2 259 900 рублей.

Под капотом — турбомоторы объёмом 1,5 и 1,6 л на 147 л. с. и 186 л. с. соответственно. Младший сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а старший — с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Дизайн динамичный, управляемость в городе уверенная — именно за это покупатели и ценят Jetour Dashing. Сервисная сеть Jetour в России достаточно развита, так что проблем с обслуживанием быть не должно.

© Jetour

Главное

Несмотря на все ограничения, российский авторынок достаточно богат на интересные предложения даже в столь скромном ценовом сегменте до 2,5 миллионов рублей. Но ни одна из этих машин не является безусловным вариантом на все случаи жизни — можно подобрать модель под конкретные запросы.

Тем, кто ищет самый доступный и соответствующий духу времени новый автомобиль — подойдут Lada Vesta SW Cross, Tenet T4 или Belgee S50. По разумному соотношению цены, оснащения и надёжности в сегменте кроссоверов за покупателя борются Jetour Dashing, Belgee X50+, Solaris HC, Haval H3 и Jeland J6. А Evolute i-Joy с государственными субсидиями превращается в самый доступный аргумент в пользу электрической мобильности.