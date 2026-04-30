Неделя за рулём настоящего «японца» расставила всё по местам

Обзор и тест-драйв нового Subaru Forester: стоит ли он своих денег
Subaru Forester – одна из тех машин, которая умудряется оставаться «олдскулом», следуя за техническим прогрессом и автомобильной модой. И шестое поколение японского кроссовера вновь демонстрирует этот подход.
Назвать этот Forester новинкой сложно. Российские фанаты Subaru ждали его появления аж с 2023 года, когда модель дебютировала в США. Однако санкции и ограничения привели к тому, что на нашем рынке японский кроссовер появился лишь во второй половине 2025 года.
Его внешность поразительным образом близка к экстерьеру модели-предшестенницы. При том, что все внешние кузовные панели – новые. При этом, перед нами вроде бы тот же самый Forester. Похоже, что японцы занимались его дизайном по принципу «не навреди»: зачем что-то менять, когда и так хорошо работает. В данном случае под «работает» имеется ввиду стабильно продается.
Стилисты сделали чуть более выпуклыми боковые панели. Придали «квадратную» форму колесным аркам, а «лицо» визуально расширили за счет новой радиаторной решетки. Появилась и светотехника иной формы. Особенно затейлив дизайна внутренних элементов задних фонарей.
Колесная база и высота кузова при этом остались прежними. Хотя сам он слегка вытянулся (+30 мм, до 4655 мм) и раздался вширь (+15 мм, до 1830 мм). Но глобально «Лесник» остался неизменным: прибавка в размерах не ощущается ни с одного ракурса.
Эстетический консерватизм видимо характерен не только дизайнеров-экстерьерщиков Subaru, но и тех, кто занимается интерьером. Иначе сложно объяснить почему японцы настолько бережно сохранили и общий антураж салона Forester.
Интерьер: ребус «найдите отличия»
Чтобы убедиться, что «приборка» у нового поколения кроссовера отличается от этой же детали у прошлого, пришлось открывать свой же собственный материал про прежний «Форик». Отличия оказались на уровне нюансов вроде шрифтов и черточек циферблатов. Сама приборная доска все та же «ламповая»: с двумя шкалами тахометра и спидометра и небольшим экранчиком борткомпьютера посредине. Конечно, в 2026-м году такое решение выглядит архаично, но показания прекрасно читаются, а значит, приборы со своей основной функцией справляются на отлично.
А вот взаимодействие с мультимедийной системой теперь полностью сенсорное при помощи 11,6-дюймового вертикально-ориентированного тачскрина на центральной консоли. В него же запратаны блок управления климат-контролем. Больше нет никаких кнопок кроме регулировок громкости, температуры и аварийки. Даже отключение противобуксовочной системы и выбор режимов работы трансмиссии – в мониторе.
Впрочем, само оформление меню медиасистемы – это образец для инженеров всех китайских (и не только!) автобрендов. Крайне удобное и интуитивно понятное по компоновке и «юзабилити».
Отдельное спасибо субаровским дизайнерам за то, что в целом салон «Лесника» был и остается достаточно светлым, визуально просторным и, так сказать, «воздушным». Но при этом им удается достичь такого эффекта без внедрения «амбиентных подсветок» всех цветов радуги и прочих избыточных украшательств, которыми в последние годы увлеклись не только китайцы.
Эргономические нюансы
Несмотря на отказ от кнопок, в плане эргономики Forester стал заметно лучше. Посадка в креслах осталась комфортной, но теперь они «обнимают» плотнее, благодаря более ощутимой боковой поддержке. Рулевое колесо теперь более ухватистое, с понятным набором клавиш управления на спицах.
Пластик отделки, увы, не самый качественный для машины такого класса. Он достаточно мягкий, но все же с явным прицелом на прагматичную стойкость в процессе эксплуатации, а не на «тактильное очарование» потенциального покупателя в шоуруме.
Порадовал и организация пространства в багажном отделении: ни тебе гигантских колесных арок (они выбирают, но незначительно), ни ступеней на полу при сложенной спинке заднего дивана. По-немецки правильно организованный отсек с удобными нишами под мелочевку и всяческими крючками для фиксации груза. Не могу не отметить, что ранее японцы не отличались столь щепетильным подходом к проектировке грузовых отсеков.
«Мягкая сила» подвески
А вот на ходу отличия от предшественника ощущаешь моментально. Во-первых – звуки. Кроссовер стал существенно тише. Работа мотора и у прошлого Forester был не особо слышна в салоне. Но вот низкочастотный гул от колес проступал в салон изрядно.
У новой модели здорово подтянули акустический комфорт, вплотную занявшись борьбой именно с колесными шумами. Даже зубастая зимняя резина сильно не досаждала.
И, во-вторых, – вибрации. Амортизаторы и пружины нового Subaru Forester отлично поглощают тряску и удары, защищая кузов от последствий проезда люков, стыков эстакад, трамвайных рельс и тому подобной жесткой дорожной мелочи.
Ну и по щебеночному грейдеру «японец» на скорости идет изумительно: без дребезжаний и мелких потряхиваний кузова, словно на пневмоподвеске, которой у него, конечно же нет и в помине.
Старые знакомые
Что касается силовых агрегатов, то тут японцы оставили все без изменений. Под капотом Forester все тот же (можно уже сказать классический) 2,5-литровый оппозитник отдачей 185 л.с. А в паре с ним один из лучших в мире вариаторов – неубиваемый Lineartronic TR580.
При снаряженной массе в 1,7 тонны от кроссовера с такой энерговооруженностью не ждешь особой прыти. Паспортные 9,7 секунды до «сотни» – это его максимум не только на бумаге, но и по ощущениям.
Впрочем, и не под гонки эта машина «заточена». Его главная фишка – это умение одинаково непринужденно и с комфортом для пассажиров ехать и по асфальту, что по разбитому грейдеру. С этим Forester вновь справляется на отлично, как и его предшественники. Причем, с достаточно хорошей (для 2,5-литрового «атмосферника», конечно же) топливной экономичностью: в ходе нашего теста его средний расход ни разу не превысил 12 литров на 100 км пути.
Цены и комплектации
Пожалуй, главный минус Subaru Forester – его высокая цена на нашем рынке. Цифры в прайс-листах стартуют с отметки в 7,5 миллионов рублей и достигают 8,1 миллиона. Причем среди существенных минусов базовой комплектации (по сравнению с топовой) можно назвать лишь отсутствие электропривода пятой двери, люка в крыше, аудиосистемы Harman Kardon с сабвуфером и тканевой отделки кресел вместо кожи. Кроме того, «в базе» нет беспроводной зарядки для телефона и второго дополнительного режима электроном помощнике езды по бездорожью. Но вряди ли эти опции можно назвать критичными. При этом отсутствие в начальной комплектации назойливой системы слежения за состоянием водителя можно расценивать как плюс. Притом, что весь остальной пакет электронных ассистентов присутствует во всех версиях Forester.
Плюсы Subaru Forester
- Богатая базовая комплектация
- Хорошая шумоизоляция
- Надежные силовые агрегаты
Минусы Subaru Forester
- Специфический дизайн экстерьера
- Качество материалов отделки интерьера
- Высокая цена на рынке РФ
Технические характеристики Subaru Forester
- Габаритные размеры, мм – 4655 х 1830 х 1730
- Колесная база, мм – 2670
- Дорожный просвет, мм – 220
- Снаряженная масса, кг – 1737
- Объем багажного отделения, л –504/1727
- Рабочий объем двигателя, куб. см – 2498
- Макс. мощность, л.с. – 185 при 5800 об/мин
- Макс. крутящий момент, Нм – 247 при 3700 об/мин
- Разгон 0-100 км/ч, c – 9,7
- Максимальная скорость, км/ч – 205
- Средний Расход топлива, л – 8,1
- Объём топливного бака, л – 63