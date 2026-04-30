Неделя за рулём настоящего «японца» расставила всё по местам

Subaru Forester – одна из тех машин, которая умудряется оставаться «олдскулом», следуя за техническим прогрессом и автомобильной модой. И шестое поколение японского кроссовера вновь демонстрирует этот подход.

Назвать этот Forester новинкой сложно. Российские фанаты Subaru ждали его появления аж с 2023 года, когда модель дебютировала в США. Однако санкции и ограничения привели к тому, что на нашем рынке японский кроссовер появился лишь во второй половине 2025 года.

Его внешность поразительным образом близка к экстерьеру модели-предшестенницы. При том, что все внешние кузовные панели – новые. При этом, перед нами вроде бы тот же самый Forester. Похоже, что японцы занимались его дизайном по принципу «не навреди»: зачем что-то менять, когда и так хорошо работает. В данном случае под «работает» имеется ввиду стабильно продается.

Стилисты сделали чуть более выпуклыми боковые панели. Придали «квадратную» форму колесным аркам, а «лицо» визуально расширили за счет новой радиаторной решетки. Появилась и светотехника иной формы. Особенно затейлив дизайна внутренних элементов задних фонарей.

Колесная база и высота кузова при этом остались прежними. Хотя сам он слегка вытянулся (+30 мм, до 4655 мм) и раздался вширь (+15 мм, до 1830 мм). Но глобально «Лесник» остался неизменным: прибавка в размерах не ощущается ни с одного ракурса.

Эстетический консерватизм видимо характерен не только дизайнеров-экстерьерщиков Subaru, но и тех, кто занимается интерьером. Иначе сложно объяснить почему японцы настолько бережно сохранили и общий антураж салона Forester.

Интерьер: ребус «найдите отличия»

Чтобы убедиться, что «приборка» у нового поколения кроссовера отличается от этой же детали у прошлого, пришлось открывать свой же собственный материал про прежний «Форик». Отличия оказались на уровне нюансов вроде шрифтов и черточек циферблатов. Сама приборная доска все та же «ламповая»: с двумя шкалами тахометра и спидометра и небольшим экранчиком борткомпьютера посредине. Конечно, в 2026-м году такое решение выглядит архаично, но показания прекрасно читаются, а значит, приборы со своей основной функцией справляются на отлично.

А вот взаимодействие с мультимедийной системой теперь полностью сенсорное при помощи 11,6-дюймового вертикально-ориентированного тачскрина на центральной консоли. В него же запратаны блок управления климат-контролем. Больше нет никаких кнопок кроме регулировок громкости, температуры и аварийки. Даже отключение противобуксовочной системы и выбор режимов работы трансмиссии – в мониторе.

Впрочем, само оформление меню медиасистемы – это образец для инженеров всех китайских (и не только!) автобрендов. Крайне удобное и интуитивно понятное по компоновке и «юзабилити».

Отдельное спасибо субаровским дизайнерам за то, что в целом салон «Лесника» был и остается достаточно светлым, визуально просторным и, так сказать, «воздушным». Но при этом им удается достичь такого эффекта без внедрения «амбиентных подсветок» всех цветов радуги и прочих избыточных украшательств, которыми в последние годы увлеклись не только китайцы.

Эргономические нюансы

Несмотря на отказ от кнопок, в плане эргономики Forester стал заметно лучше. Посадка в креслах осталась комфортной, но теперь они «обнимают» плотнее, благодаря более ощутимой боковой поддержке. Рулевое колесо теперь более ухватистое, с понятным набором клавиш управления на спицах.

Пластик отделки, увы, не самый качественный для машины такого класса. Он достаточно мягкий, но все же с явным прицелом на прагматичную стойкость в процессе эксплуатации, а не на «тактильное очарование» потенциального покупателя в шоуруме.

Порадовал и организация пространства в багажном отделении: ни тебе гигантских колесных арок (они выбирают, но незначительно), ни ступеней на полу при сложенной спинке заднего дивана. По-немецки правильно организованный отсек с удобными нишами под мелочевку и всяческими крючками для фиксации груза. Не могу не отметить, что ранее японцы не отличались столь щепетильным подходом к проектировке грузовых отсеков.

«Мягкая сила» подвески

А вот на ходу отличия от предшественника ощущаешь моментально. Во-первых – звуки. Кроссовер стал существенно тише. Работа мотора и у прошлого Forester был не особо слышна в салоне. Но вот низкочастотный гул от колес проступал в салон изрядно.

У новой модели здорово подтянули акустический комфорт, вплотную занявшись борьбой именно с колесными шумами. Даже зубастая зимняя резина сильно не досаждала.

И, во-вторых, – вибрации. Амортизаторы и пружины нового Subaru Forester отлично поглощают тряску и удары, защищая кузов от последствий проезда люков, стыков эстакад, трамвайных рельс и тому подобной жесткой дорожной мелочи.

Ну и по щебеночному грейдеру «японец» на скорости идет изумительно: без дребезжаний и мелких потряхиваний кузова, словно на пневмоподвеске, которой у него, конечно же нет и в помине.

Старые знакомые

Что касается силовых агрегатов, то тут японцы оставили все без изменений. Под капотом Forester все тот же (можно уже сказать классический) 2,5-литровый оппозитник отдачей 185 л.с. А в паре с ним один из лучших в мире вариаторов – неубиваемый Lineartronic TR580.

При снаряженной массе в 1,7 тонны от кроссовера с такой энерговооруженностью не ждешь особой прыти. Паспортные 9,7 секунды до «сотни» – это его максимум не только на бумаге, но и по ощущениям.

Впрочем, и не под гонки эта машина «заточена». Его главная фишка – это умение одинаково непринужденно и с комфортом для пассажиров ехать и по асфальту, что по разбитому грейдеру. С этим Forester вновь справляется на отлично, как и его предшественники. Причем, с достаточно хорошей (для 2,5-литрового «атмосферника», конечно же) топливной экономичностью: в ходе нашего теста его средний расход ни разу не превысил 12 литров на 100 км пути.

Цены и комплектации

Пожалуй, главный минус Subaru Forester – его высокая цена на нашем рынке. Цифры в прайс-листах стартуют с отметки в 7,5 миллионов рублей и достигают 8,1 миллиона. Причем среди существенных минусов базовой комплектации (по сравнению с топовой) можно назвать лишь отсутствие электропривода пятой двери, люка в крыше, аудиосистемы Harman Kardon с сабвуфером и тканевой отделки кресел вместо кожи. Кроме того, «в базе» нет беспроводной зарядки для телефона и второго дополнительного режима электроном помощнике езды по бездорожью. Но вряди ли эти опции можно назвать критичными. При этом отсутствие в начальной комплектации назойливой системы слежения за состоянием водителя можно расценивать как плюс. Притом, что весь остальной пакет электронных ассистентов присутствует во всех версиях Forester.

Плюсы Subaru Forester

Богатая базовая комплектация

Хорошая шумоизоляция

Надежные силовые агрегаты

Минусы Subaru Forester

Специфический дизайн экстерьера

Качество материалов отделки интерьера

Высокая цена на рынке РФ

Технические характеристики Subaru Forester