Названы 10 самых популярных машин параллельного импорта

Параллельный импорт в 2026 году продолжает быть спасением для тех, кто не хочет покупать автомобили китайских брендов. Серые дилеры предлагают довольно большой выбор машин разных классов и марок. Мы собрали десятку самых продаваемых моделей, которые везут к нам по альтернативным каналам, и узнали, сколько за них просят.

© Александр Манзюк/Коммерсантъ

1. Mazda CX-5 — от 2 700 000 рублей

Лидер нашего рейтинга — кроссовер второго поколения, который пережил рестайлинг. Официально до нас эта версия так и не доехала, но благодаря китайскому совместному предприятию Changan-Mazda автомобиль снова бьёт рекорды продаж в России. Внешне машину легко узнать по новому рисунку светодиодной оптики и переработанным бамперам без привычных противотуманок.

Техническая часть консервативна, и за это модель так любят покупатели. Под капотом стоит проверенный временем 2-литровый атмосферный мотор на 155 лошадиных сил, который без проблем переваривает 92-й бензин. Работает он в паре с надёжной классической автоматической коробкой передач и передним приводом.

На ходу обновлённая Mazda стала заметно комфортнее предшественниц: инженеры перенастроили подвеску, так что машина отлично глотает неровности. В топовой комплектации Smart PRO владельца ждут адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора на 360 градусов, люк и поддержка Apple CarPlay.

© Stanislav Kogiku/Global Look Press

2. Toyota Highlander — от 5 180 000 рублей

Это большой и очень комфортный автомобиль, который дарит ощущение безопасности и плавности хода. Под капотом рестайлинговой версии скрывается 2-литровый турбомотор, выдающий внушительные 248 лошадиных сил. Вся эта мощность переваривается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передаётся на систему полного привода.

На наш рынок чаще всего привозят богатую версию Premium. В таком исполнении автомобиль радует панорамной крышей, проекционным дисплеем на лобовое стекло и многозонным климат-контролем. Салон рассчитан на семь мест, что делает машину идеальным вариантом для семейных покупателей.

© Toyota

3. Toyota RAV4 — от 4 100 000 рублей

В 2026 году российским покупателям стало доступно свежее шестое поколение легендарного японского кроссовера. Интересно, что в Китае этот автомобиль продают с агрессивным «внедорожным» дизайном передней части, который в других странах известен как версия Adventure или Woodland.

В отличие от Европы, где модель стала исключительно гибридной, китайский вариант сохранил бензиновый мотор. Это 2-литровый атмосферник мощностью 171 л. с., который работает в связке с вариатором. Новое поколение поставляется только в полноприводной модификации, хотя предшественник был доступен и с передним приводом.

В салоне главной фишкой стала огромная мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, практически лишённая физических кнопок. В популярной комплектации Deluxe вы получите кожаный салон, панорамную крышу, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и несколько других электронных помощников водителя.

© Toyota

4. Audi Q5 L — от 5 650 000 рублей

Немецкий премиум тоже остаётся в строю, но теперь он приезжает к нам с приставкой «L». Это специальная удлинённая версия кроссовера для китайского рынка, которая предлагает значительно больше места для задних пассажиров, превращая среднеразмерный SUV почти в лимузин.

За динамику отвечает проверенный 2-литровый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил. Он работает в тандеме с быстрой 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и фирменным полным приводом quattro. Машина приходит с медиасистемой, поддерживающей беспроводной CarPlay, который полностью закрывает вопрос с навигацией и музыкой, избавляя от необходимости дорогостоящей русификации.

© Audi

5. BMW X3 — от 7 100 000 рублей

К нам везут машины из Китая с индексом xDrive 30Li — это длиннобазные версии, которые на целых 9 сантиметров длиннее привычных европейских аналогов.

Под капотом стоит бензиновый 2-литровый турбомотор на 190 или 258 сил, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Серые дилеры преимущественно привозят машины в двух богатых комплектациях, где есть всё необходимое. В топовой версии покупатель получает спортивные тормоза, проекцию на лобовое стекло, хрустальные элементы отделки и роскошную панорамную крышу Sky Lounge с подсветкой.

© BMW

6. Skoda Superb — от 2 900 000 рублей

Большой и любимый многими лифтбек D-класса, который собирают на китайских заводах концерна Volkswagen. Важно отметить, что кузов здесь полностью оцинкован, а все запчасти и расходники бьются по европейским каталогам, так что проблем с профильным обслуживанием не возникнет.

За относительно умеренный прайс можно получить связку 1,4-литрового турбомотора на 150 сил и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач. Привод у такого лифтбека только передний.

Даже китайская сборка сохранила знаменитую шкодовскую практичность и внимание к деталям. Комплектация Premium Edition предлагает цифровую приборную панель, LED-оптику, бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.

© Skoda

7. Toyota Camry — от 4 390 000 рублей

Культовый бизнес-седан перешёл в десятое поколение с индексом XV80, получив более острый и дерзкий дизайн. В Россию эти машины едут преимущественно из Китая и от глобальных версий отличаются слегка увеличенными габаритами и другим оформлением интерьера.

На нашем рынке предлагаются версии с 2-литровым бензиновым двигателем на 173 силы в паре с вариатором (также встречаются гибриды на 197 сил).

Главное отличие в салоне — большой 12-дюймовый экран и сенсорный блок климата. Популярная версия Deluxe также порадует кожаными креслами и панорамной крышей.

© Toyota

8. Volkswagen Tiguan — от 3 900 000 рублей

На этот кроссовер приходится треть всех продаж бренда по параллельному импорту. Из Китая едут длиннобазные L-модификации, которые обогащают стандартный автомобиль шикарным пространством для задних пассажиров.

Техника самая что ни на есть классическая для бренда: есть варианты с 1,4 литровым мотором на 150 л. с., с 1,5-литровым на 160 и мощным 2-литровым турбомотором на 220 сил. Со всеми моторами работает роботизированная коробка передач, а привод либо передний, либо полный.

Обычно автомобиль поставляется в богатой комплектации R-Line Premium. У такого кроссовера есть адаптивный круиз-контроль, умная матричная оптика IQ.Light, панорамный люк, камеры кругового обзора и многое другое.

© Volkswagen

9. Lexus RX 300 — от 7 400 000 рублей

Премиальный кроссовер пятого поколения, который остаётся неизменным символом статуса на российских дорогах. Важно понимать, что автомобили для китайского рынка по-прежнему производятся в Японии, поэтому к качеству самого железа и заводской сборки вопросов не возникает.

Под капотом стоит 2-литровый турбированный двигатель на 248 лошадиных сил, который трудится в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

© Lexus

10. Volkswagen Tharu — от 2 450 000 рублей

Самый доступный вариант в нашей подборке, который в Китае выпускается совместным предприятием SAIC-VW. По сути, это родной брат известного на глобальном рынке кроссовера Taos. Машина собрана добротно, с ровными зазорами и привычной выверенной эргономикой.

В базовой версии под капотом прячется надёжный атмосферник 1,5 литра на 116 сил с обычной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для любителей более динамичной езды есть версии с турбомоторами на 1,5 литра (160 л. с.) и 2,0 литра (186 л. с.), которые агрегатируются уже с роботом.

За скромные по нынешним меркам деньги вы получаете полноценный семейный кроссовер с вместительным багажником на 470 литров. Даже в начальных комплектациях можно рассчитывать на панорамную крышу, контроль слепых зон, адаптивный круиз, беспроводной CarPlay и приятный кожаный салон.