Еще одного «китайца» превратили в российское авто

На последней неделе апреля череда автомобильных премьер продолжилась даже после того, как отгремел автосалон в Пекине. Сразу несколько новых машин показали для мирового рынка, а параллельно с глобальными дебютами состоялись и премьеры моделей для России.

© Land Rover

Tenet T4L

Линейка марки Tenet стала шире за счёт новой модели, которая представляет собой своеобразный «гибрид» двух кроссоверов Chery. С технической точки зрения новинка — это Chery Tiggo 7 Pro Max в версии 2023 года, однако передняя часть кузова и имя взяты от Chery Tiggo 4, который уже превратился Tenet T4.

Получившаяся машина оказалась крупнее T4, но компактнее T7, поэтому и в гамме бренда займёт соответствующее положение и получит имя T4L. Новый кроссовер предложат со 147-сильным бензиновым турбомотором 1.5, 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Подробности об оснащении и цены новинки озвучат позже.

© Tenet

Freelander 8

Freelander возвращается, но не как модель Land Rover, а как новый суббренд совместного предприятия британской марки и китайского концерна Chery. Первым автомобилем станет Freelander 8 — большой кроссовер, выполненный в стиле актуальных моделей Land Rover, но построенный на платформе Chery. Ожидается, что на рынок выйдут гибридные и полностью электрические модификации, хотя официально технические характеристики новинки пока не раскрыты. Но уже известно, что кроме Китая, где наладят выпуск кроссовера, модель появится в том числе и в странах Европы.

© Land Rover

Volkswagen ID. Polo

Концепт-кар Volkswagen ID.2all наконец-то превратился в серийный автомобиль — компактный электрический хэтч ID. Polo. Новинка, выполненная в новой фирменной стилистике Pure Positive, должна стать новым «народным» электромобилем бренда. Автомобиль построен на платформе MEB Entry с передним приводом. Для модели предложит несколько вариантов силовых установок и тяговых батарей. Но главное — в салон возвращены физические кнопки для основных функций, включая управление климатом и громкостью аудио, а также переработана логика интерфейса на фоне уменьшения количества тачскринов.

© Volkswagen

Porsche Cayenne Coupe Electric

Немецкий автопроизводитель представил новую модификацию своего премиального электрического кроссовера — в гамме Porsche Cayenne Electric появился вариант Coupe. Как и у бензинового предшественника, вся разница между двумя исполнениями сводится только к типу кузова. Технически Cayenne Coupe Electric полностью повторяет обычный Cayenne Electric. Первым на рынок выйдет 442-сильный Cayenne Coupe Electric, а затем 666-сильный Cayenne S Coupe Electric и 1156-сильный Cayenne Turbo Coupe Electric. Оснащение этих машин будет чуть богаче за счёт того, что у купе-кроссоверной версии некоторое оборудование обычного Cayenne Electric имеется уже в базовой комплектации.

© Porsche

Ferrari Purosangue Handling Speciale

Первый в истории итальянской марки кроссовер был представлен в 2022 году и как будто бы пришло время для планового рестайлинга, но вместо обновления Ferrari создала для Purosangue новую модификацию под названием Handling Speciale. Она адресована тем, кто хочет получить больше эмоций от вождения.

Новинку оснастили перенастроенной подвеской и перекалиброванной 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, звучание выхлопной системы сделали громче и агрессивнее. Визуально особая модификация выделяется обилием чёрных акцентов на кузове и новыми колёсами с карбоновыми аэродинамическими щитками, а в салоне появились логотипы Purosangue Handling Speciale. Технических изменений нет: 6,5-литровый атмосферный V12 выдает прежние 725 л. с.

© Ferrari

Range Rover SV Ultra

Флагманский внедорожник Range Rover SV получил новую версию Ultra, которая позиционируется как самое роскошное исполнение модели актуального поколения. Автомобиль окрашен в эксклюзивный оттенок серебристого цвета Titan Silver с контрастными чёрными элементами. Он также получил особые 23-дюймовые колёса c бело-серой отделкой части элементов. В салоне отказались от традиционной кожи в пользу синтетического заменителя на основе полиуретана, который называется Ultrafabric. Вместе с тем в интерьере используются вставки из керамики и ротанга. Оснащение включает в себя новую аудиосистему с 21 динамиком под управлением ИИ, холодильник и раскладные столики для задних пассажиров и ряд другого оборудования. Купить Range Rover SV Ultra смогут только те клиенты, которые получат разрешение от самого производителя.

© Land Rover

Hyundai Grandeur

Флагманский седан корейской марки подвергся плановому рестайлингу, который серьёзно изменил внешность и интерьер модели. Визуально обновлённый Grandeur отличается переработанной решёткой радиатора и подкорректированной светотехникой в фирменном «линейном» стиле. В салоне изменений ещё больше — передняя панель полностью переработана. Используется более современная архитектура с крупными дисплеями, объединёнными в единый блок. Кроме того, возвращены физические элементы управления климатической системой. Также добавлены новые опции, улучшены материалы отделки и оптимизирована эргономика. Линейка силовых агрегатов, как ожидается, сохранит бензиновые и гибридные версии, но пока их технические характеристики не раскрыты.

© Hyundai

Zeekr 9X by Mansory

Эпатажное тюнинг-ателье расширяет сферу своего влияния, впервые в своей истории обратив внимание на китайский автопром. Новый проект Mansory сделан на базе гибридного кроссовера Zeekr 9X. Cиловую установку мощностью 1400 л.с. в компании трогать не стали, сосредоточившись на кузове и салоне. Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес из углепластика с выставленными напоказ четырьмя патрубками выхлопной системы и новые 24-дюймовые колёса. Салон перешит в белую кожу и декорирован карбоном, а в задней части вместо четырёх сидений установлена пара раздельных кресел. Причем они сдвинуты в багажник ради большего простора пассажиров и дополнены консолью со встроенным холодильником.