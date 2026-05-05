Такой будет новая «Волга»: как обновился Geely Monjaro

Зелёный металлик, новые диски и пассажирское кресло, которое можно превратить в кровать. Обновлённый флагман Geely снаружи почти не изменился, но производитель обещает бонусы, скрытые от посторонних глаз. Мы проехали на новом Monjaro почти две тысячи километров по трассам «Дон» и «Таврида», чтобы проверить, похорошел ли он в ходе рестайлинга.

Акцент на начинке

Monjaro официально появился в России в марте 2023 года и, несмотря на позиционирование в высоком ценовом сегменте и повышение утильсбора в прошлом декабре, до сих пор стабильно входит в десятку самых популярных новых машин нашего рынка: сумма продаж уже превысила 100 тысяч экземпляров. Так может, не стоило ничего и менять? Частичный ответ на этот вопрос кроется в его внешности.

Снаружи китайский кроссовер почти не изменился. Новую версию выдают лишь два признака, и касаются они только топовой модификации. Первый — эксклюзивный цвет кузова Mountain Green. На солнце машина отливает ярким изумрудом, а в тени кажется почти чёрной. В общем, дорого-богато.

Второй — новые 15-спицевые 20-дюймовые колёсные диски. Их строгий дизайн тоже добавляет кроссоверу дороговизны, хотя лично нам они показались чуть менее практичными: вымывать грязь из такого плетения придётся дольше обычного. С внешностью на этом всё. Зато обновлений в салоне оказалось неожиданно много.

Начнём с главного: водительское кресло теперь имеет 12 электрических регулировок, включая настройки поясничного упора и долгожданный массаж. В дальней поездке — вещь незаменимая, особенно когда спина затекает от статичной позы на трассе.

При этом сиденье переднего пассажира теперь можно полностью разложить в горизонтальное положение. На первый взгляд, опция не особо нужная, но на деле позволяет отдохнуть в пути. Вся эта анатомия упакована в перфорированную замшу с ромбовидной прострочкой: выглядит богаче прежней, на ощупь дорого, да и в жару спина дышит.

Ещё одно приятное открытие — солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками, которые блокируют блики, но не перекрывают обзор. Простой и при этом невероятно удобный вариант. Непонятно только, почему они появились только сейчас, а не сразу, как у второго поколения Geely Atlas.

Задние пассажиры тоже не обижены: на дверях добавили атмосферную подсветку, а наклон спинки дивана по секциям теперь регулируется электроприводами. Дополнительные физические клавиши появились и на спинке переднего пассажирского кресла. С их помощью можно изменить угол наклона спинки или подвинуть сиденье вперёд, увеличив и без того немалый запас места для ног заднего правого пассажира.

А вот трансформация центральной консоли показалась спорным решением. В ходе апгрейда массивный селектор АКПП, похожий на контроллер тяги в самолете, заменили на короткую блестящую ручку. С точки зрения эргономики — окей, рука ложится удобно. Но чисто эстетически — это шаг назад.

Кроме того, стало меньше физических кнопок. К примеру, чтобы теперь включить обогрев заднего стекла, нужно лезть в тачскрин. В помощь кнопкам на консоли появилась многофункциональная шайба, но по умолчанию она настроена на регулировку громкости аудиосистемы. Да, через меню ей можно поручить и регулировку температуры, но только лишь у водителя.

Похожая история и с коммуникацией со смартфонами. В машине наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay, однако владельцы гаджетов на Android по-прежнему вынуждены мучиться с нестабильно работающим штатным софтом CarbitLink.

Стабильнее на скорости без ущерба комфорту

Главное техническое новшество Monjaro — адаптивная подвеска с системой постоянного контроля демпфирования (доступна только в старшей комплектации Flagship SE). Работает она следующим образом: электроника непрерывно считывает дорожную ситуацию и меняет жёсткость амортизаторов, подстраиваясь под состояние и профиль покрытия. Причём делает она это весьма быстро, всего за 2 миллисекунды.

Можно выбрать один из трёх режимов: «Комфорт», «Стандарт» или «Спорт». При использовании двух первых, как и прежде, ощущается неприятная раскачка кормы, а вот в «Спорте» разница реально чувствуется. Вертикальные колебания кузова и крены в поворотах становятся заметно меньше, в итоге машина стоит на курсе увереннее. При этом плавность хода никуда не исчезает — мелкие и средние неровности подвеска по-прежнему глотает без проблем. Так что «спортивные» настройки шасси можно использовать по умолчанию на любых дорогах, что мы, собственно, и делали.

А вот силовой агрегат Monjaro остался прежним. Под капотом знакомый 2-литровый турбомотор JLH-4G20TDB. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат Aisin. Настроена связка грамотно — что на скоростном шоссе, что в горах: при разгонах коробка меняет передачи практически бесшовно, на подъёмах не тупит, в спортивном режиме держит передачи чуть дольше, но не доводя до истошных завываний. Да и к чему? Тяги в 350 Нм и мощности в 238 л. с. хватает с запасом — на крымских серпантинах мы почти не вспоминали про кикдаун, достаточно было нажать педаль чуть сильнее.

И с тормозами, как и раньше, полный порядок. Когда после долгого спуска приходилось притормаживать перед очередным виражом, замедление оставалось стабильным, без провалов и намёков на перегрев.

Что касается расхода топлива, то на маршруте почти в 2 000 км он получился вполне вменяемым: на трассах при скоростях до 130 км/ч около 10 литров на сотню, в горах — 14–15. Паспортные 8,5 литра — это, конечно, из области лабораторных сказок.

Комплектации и цены Geely Monjaro 2026

На сегодняшний день Monjaro представлен в России всего в двух комплектациях — Luxury и Flagship.

Стартовая версия стоит 4 599 990 рублей, и это далеко не спартанская база. В машине будут светодиодные фары, 19-дюймовые колёса, панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль и полный набор подогревов — от сидений, руля и лобового стекла до форсунок и зеркал. Обивка сидений из чёрной кожи и замши с ромбовидной прострочкой, потолка — из алькантары. Водительское кресло с электрорегулировками в восьми направлениях, поясничным упором и памятью, у переднего пассажира — с электрорегулировкой в четырёх направлениях и функцией полного раскладывания. Вентиляция есть у обоих передних сидений.

Из ассистентов в базе присутствуют адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон, экстренное торможение, камеры 360°, датчики парковки, проекционный дисплей. Мультимедиа — два экрана по 12,3 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками и беспроводной Apple CarPlay.

Flagship на 300 тысяч дороже. За эту доплату покупатель получит 20-дюймовые колёса (вместо 19-дюймовых), тонировку задних стёкол, адаптивную подвеску, массаж водительского кресла, электрические регулировки спинок дивана вместо механических, премиальную аудиосистему Infinity с 12 динамиками (включая два в подголовнике водителя), голосовое управление, а также упомянутый ранее эксклюзивный зелёный цвет и уникальный дизайн 20-дюймовых дисков.

Во всём этом списке наибольшую ценность имеет адаптивная подвеска, с которой машина едет собраннее, можно сказать, более породисто. За это не так уж жалко доплатить треть миллиона. Luxury же подойдёт тем, кто хочет сэкономить, не теряя полного привода, мощного мотора и почти всего набора ассистентов.

Плюсы Geely Monjaro Flagship SE

Адаптивная подвеска, победившая неприятную раскачку.

Массаж водительского сиденья и раскладывающееся пассажирское кресло.

Электрорегулировки спинок заднего дивана.

Удобные солнцезащитные козырьки с прозрачной вставкой.

Беспроводной Apple Carplay и голосовое управление.

Минусы Geely Monjaro Flagship SE

Модель почти не изменилась визуально.

Мультимедиа всё ещё не поддерживает Android Auto.

Спорный дизайн селектора АКПП.

Уменьшение количества физических кнопок.

Вывод

Актуален ли обновлённый Monjaro в текущей конкурентной среде? Определённо, да. Машина по сей день выглядит цельной, технологичной и — если брать топовую версию Flagship — ещё лучше адаптированной для российских дорог. Если чего и не хватало прежде, так это более собранной подвески. Теперь этот вопрос решён.

Технические характеристики Geely Monjaro 2026