«Руссо-Балтъ» воскрес: что не так с амбициозным стартапом

Январь 2026 года преподнёс российскому авторынку сюрприз: малоизвестная пермская фирма ООО «Руссо-Балтъ» громко заявила о себе, представив публике электрический фургон с кузовом из нержавеющей стали и силуэтом, мгновенно вызывающим ассоциации с Tesla Cybertruck. Но куда интереснее оказалась не внешность машины, а имя на её борту — одно из самых весомых в истории отечественного автомобилестроения.

Во главе предприятия стоит генеральный директор Виктор Некрасов. Написание бренда — именно с твёрдым знаком на конце — обусловлено прагматичной причиной: в стране уже зарегистрирована компания «Руссо-Балт» без твёрдого знака, работающая в сфере поставок авиационных двигателей. По данным сервиса Saby, ООО «Руссо-Балтъ» было учреждено в октябре 2024 года с основным видом деятельности «производство автотранспортных средств».

Среди совладельцев — Денис Осетров, Наталья Вяткина и Вячеслав Вяткин, которому также принадлежит пермское предприятие «Живая вода», специализирующееся на вендинговых автоматах. Сама компания характеризует себя как «производственную структуру с солидным опытом в промышленном машиностроении и металлообработке». Юридический адрес — Пермь, улица Советская, 35.

Корни, уходящие в XIX век

За возрождённым названием скрывается более чем столетняя родословная. Русско-Балтийский вагонный завод — акционерное машиностроительное предприятие Российской империи — был основан в Риге в 1869 году и первоначально выпускал железнодорожные вагоны.

Поворотным моментом стало решение председателя правления М. В. Шидловского открыть в 1908 году автомобильный отдел. Техническим руководителем пригласили молодого бельгийского инженера Жульена Поттера, ранее работавшего на фирме Fondu, — её конструкции и легли в основу первых рижских моделей. Само слово «Руссо-Балт» родилось как обиходное сокращение французского наименования Russo-Baltique.

Серийное производство стартовало 26 мая (8 июня по новому стилю) 1909 года с модификации С-24/30 — самой массовой модели завода. На её шасси монтировались кузова разных типов: дубль-фаэтон, торпедо, лимузин, ландоле и двухместные спортивные версии.

Клиентами марки были великий князь Константин Константинович, бывший премьер-министр граф С. Ю. Витте, князь Б. Б. Голицын, промышленник Эдуард Нобель. За без малого десять лет — с 1909 по 1918 год — предприятие собрало несколько сотен легковых и грузовых машин, а громкие победы в ралли и автопробегах сделали «Руссо-Балт» символом зарождающейся российской автоиндустрии.

Осенью 1915-го, под натиском наступающих германских войск, автомобильный отдел эвакуировали из Риги — частично в Москву, частично в Петербург, а часть оборудования попала в Пермь. Символично, что спустя столетие новая жизнь бренда началась именно в этом городе.

Воскресить легенду пытались и раньше. В 2002 году московское ателье A:Level на средства предпринимателя Виктора Такнова, владевшего тогда торговой маркой, разработало автомобиль в ретростиле 1930–1940-х годов. Четырьмя годами позже совместно с немецкой мастерской German Gerg GmbH был построен концепт-кар Russo-Baltique Impression. Ни тот, ни другой проект, однако, до конвейера не добрались. Нынешняя пермская команда намерена прервать эту тенденцию.

Ф200: нержавеющий фургон с электрическим сердцем

Дебютной моделью возрождённой марки стал лёгкий коммерческий электрофургон Ф200, прототип которого ещё в декабре 2025 года замечали на пермских улицах, а в конце января 2026-го проект обрёл официальный сайт.

Главная конструктивная особенность — несущий кузов из нержавеющей стали, собираемый вручную сварным способом, без применения штампов. По словам Некрасова, за этим стоит многолетний опыт компании в работе с нержавеющими сплавами. Производитель декларирует на кузов гарантию до 100 лет — заявление, не имеющее аналогов в автопроме.

Технические данные базовой версии: электромотор мощностью 200 л. с. на передней оси, тяговая батарея ёмкостью 115 кВт·ч, расчётный запас хода до 400 км, грузоподъёмность — тонна. Управлять фургоном можно с обычными правами категории B. За отдельную плату предлагается полноприводная двухмоторная модификация совокупной мощностью 400 л. с. Полная зарядка от станции постоянного тока занимает около часа, а встроенная система термоконтроля батареи и салона позволяет эксплуатировать машину в диапазоне от −45 до +45 °C. В оснащение входит мультимедийная система с 14-дюймовым экраном и функция дистанционного управления параметрами автомобиля.

Угловатый облик Ф200 — рубленые грани, узкая светодиодная полоса фар, «металлический» некрашеный кузов — неизбежно вызвал сравнения с Cybertruck. Западное издание Carscoops, в свою очередь, указало на сходство с китайским электрофургоном Weiqiao New Energy V90, имеющим похожую архитектуру, но без кузова из нержавеющей стали.

Дискуссию об оригинальности, впрочем, закрыл Роспатент: заявка на патент промышленного образца была подана ещё в сентябре 2025 года, а в начале мая 2026-го Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) опубликовал материалы в открытой базе данных. По результатам экспертизы ведомство не выявило факта копирования и выдало патент, подтверждающий оригинальность дизайна. В самой компании это расценили как «подтверждение полной мировой уникальности проекта».

От полигона к конвейеру

С конца марта 2026 года Ф200 проходит полноценные ходовые испытания на полигоне. Инженеры оценивают работу подвески, жёсткость кузова, отклик электроники, характеристики разгона и торможения, боковые крены и устойчивость в поворотах. По данным производителя, фактические результаты превзошли расчётные параметры.

Следующий этап — тестирование под полной загрузкой для замера реального энергопотребления и подтверждения заявленной грузоподъёмности. Эти данные критически важны для завершения сертификации: компания намерена получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) до конца 2026 года. Международный идентификатор производителя (WMI) и VIN-код предприятию уже присвоены.

Ценовая политика на текущем этапе выглядит следующим образом: стартовая цена составляет от 6,5 миллионов рублей. Машины будут собираться под индивидуальный заказ, первые поставки покупателям запланированы на январь 2027 года. Помимо грузового варианта, анонсирована пассажирская модификация с увеличенной высотой крыши, а также версия, адаптированная для нужд маркетплейсов и служб доставки.

С55: амбициозный кроссовер

Не ограничившись коммерческим сегментом, 24 апреля 2026 года «Руссо-Балтъ» представил рендеры легкового электрокроссовера С55 — второй модели в линейке. Публичная премьера назначена на лето того же года.

Заявленные характеристики впечатляют масштабом. Кузов — снова из нержавеющей стали. В базовой конфигурации — два электромотора общей мощностью 550 л. с. и полный привод. Опционально доступна четырёхмоторная силовая установка совокупной отдачей в 1 000 л. с. Батарея ёмкостью 110 кВт·ч рассчитана на 500 км пробега без подзарядки. Среди дополнительного оснащения — пневматическая подвеска, задняя поворотная ось и четырёхместный салон с индивидуальными креслами.

Габариты С55: 5 450 мм в длину, 2 120 мм в ширину, 1 800 мм в высоту при клиренсе 260 мм — автомобиль стоит на 20-дюймовых колёсах с усиленной подвеской. Гарантийные условия: 3 года или 100 тысяч км на автомобиль и 5 лет без ограничения пробега на тяговую батарею. Базовая цена определена в 8 миллионов рублей. Тест-драйвы обещают организовать к концу лета 2026 года, поставки — с 2027-го.

Взгляд вперёд

Одновременно с расширением модельного ряда компания выстраивает дилерскую инфраструктуру, приглашая партнёров с опытом в торговле коммерческим и электрическим транспортом. Направления сотрудничества охватывают региональные шоурумы, сервисные центры с полным циклом обслуживания, детейлинг и логистику.

«Руссо-Балтъ» за несколько месяцев превратился из безвестного пермского стартапа в один из самых обсуждаемых проектов российского автопрома. Запатентованный дизайн, кузов из нержавейки со столетней гарантией, стремительно растущая линейка моделей и отсылка к легендарному дореволюционному бренду формируют яркий медийный образ.

Однако главное испытание ещё впереди: ни один из предшественников, пытавшихся вдохнуть вторую жизнь в марку «Руссо-Балт», так и не дошёл до серийного производства. Пермская команда уверена, что станет первой, кому это удастся. 2027 год покажет, оправдан ли этот оптимизм.

Что работает в пользу проекта

Выбор ниши выглядит осмысленным. Лёгкий коммерческий электрофургон — это не попытка с нуля конкурировать с массовым легковым сегментом, где новичку выжить практически невозможно. Это утилитарный продукт для бизнеса: логистика последней мили, маркетплейсы, городская доставка. Спрос здесь формируется не эмоциональным выбором покупателя, а экономикой эксплуатации — стоимость километра, ресурс, простота обслуживания. Если заявленные 400 км запаса хода и тонна грузоподъёмности подтвердятся в реальных условиях, у Ф200 появляется внятная целевая аудитория.

Кузов из нержавеющей стали — спорное, но потенциально сильное решение именно для коммерческого транспорта. «ГАЗели» и аналоги в российских условиях гниют за несколько лет; фургон, которому не грозит сквозная коррозия, — реальное конкурентное преимущество для перевозчика, считающего стоимость владения на горизонте 7–10 лет. Столетняя гарантия на кузов — скорее маркетинговый ход, но сам посыл считывается рынком правильно.

Модель производства под заказ тоже логична для стартапа: не нужно замораживать оборотный капитал в складских запасах, можно наращивать объёмы постепенно, корректируя конструкцию по обратной связи от первых клиентов.

Наконец, получение патента на промышленный образец и присвоение WMI/VIN — это не просто формальности. Это свидетельство того, что команда движется по реальному сертификационному маршруту, а не ограничивается рендерами и пресс-релизами.

Где возникают серьёзные вопросы

Первый и главный — масштаб разрыва между амбициями и ресурсами. Компания зарегистрирована в октябре 2024 года. Совладельцы — люди из смежных, но далёких от автопрома отраслей (вендинговые автоматы, металлообработка).

За полтора года стартап заявляет сразу два принципиально разных продукта — коммерческий фургон и легковой кроссовер с мощностью до 1 000 л. с. Для контекста: даже крупные автоконцерны тратят 3–5 лет на разработку одной модели с нуля.

Такая скорость либо говорит о том, что перед нами не совсем собственная разработка, либо о недооценке сложности задачи. Carscoops не случайно указал на сходство с китайским Weiqiao V90. Если в основе лежит перелицованная китайская платформа, это не обязательно плохо (так работает чуть ли не половина мирового автопрома), но тогда стоит честно об этом говорить. Потому что вскрывшаяся позже правда ударит по репутации и доверию к бренду сильнее, чем откровенность сейчас.

Второй вопрос — цена. 6,5 миллиона рублей за фургон — это территория, на которой работают не «ГАЗели», а уже вполне зрелые китайские электрические LCV. За эти деньги покупатель-перевозчик вправе ожидать не только красивых заявлений, но и развитую сервисную сеть, наличие запчастей, понятные условия гарантийного ремонта. У стартапа без единого проданного автомобиля ничего из этого нет.

Кроссовер С55 за 8 миллионов рублей попадает в ещё более жёсткую конкурентную среду, где за кошельки покупателей сражаются Li, Zeekr, Voyah, Avatr и другие китайские бренды с отлаженным производством и тысячами проданных единиц.

Третий — производственные мощности. Ручная сварка кузова из нержавейки — это ремесленный процесс, который крайне сложно масштабировать. Десять машин в месяц можно собрать и в цеху; сто — уже потребуют совершенно иной организации производства, оснастки, контроля качества. Компания пока не раскрывала ни планируемых объёмов выпуска, ни инвестиций в производственную площадку, ни источников финансирования. Для проекта такого масштаба это критический пробел в публичной коммуникации.

Четвёртый — ОТТС. Получение одобрения типа транспортного средства — процедура долгая, дорогая и непредсказуемая. Она включает краш-тесты, проверку электробезопасности, соответствие экологическим нормам, испытания тормозной системы и множество других этапов. Компания планирует пройти всё это к концу 2026 года, но история российского автопрома знает массу примеров, когда сертификация затягивалась на годы.

Системные риски

Российский рынок электромобилей, несмотря на рост, остаётся микроскопическим в абсолютных цифрах — особенно в коммерческом сегменте. Зарядная инфраструктура за пределами крупных городов почти отсутствует. Для фургона, который должен работать каждый день и приносить деньги владельцу, невозможность зарядиться на маршруте — не неудобство, а стоп-фактор. Компания заявляет о формировании дилерской сети, но пока это лишь приглашение к сотрудничеству на сайте, а не подписанные договоры и открытые точки.

Отдельно стоит упомянуть репутационный контекст. Каждый предыдущий проект возрождения «Руссо-Балта» — от Russo-Baltique Impression 2006 года до более ранних инициатив — заканчивался ничем. Это создаёт фон скептицизма, который новой команде придётся преодолевать не словами, а поставленными клиентам автомобилями.

Итоговая оценка

Если отбросить шум вокруг дизайна «а-ля Cybertruck», в сухом остатке — стартап с внятной стартовой нишей (электрический LCV), нестандартным, но потенциально ценным техническим решением (нержавеющий кузов), и хронически недостаточной для таких амбиций публичной прозрачностью по ключевым вопросам: финансирование, реальная производственная база, происхождение платформы.

Фургон Ф200 имеет шансы стать нишевым продуктом штучного спроса — при условии успешной сертификации и адекватного послепродажного обслуживания. Кроссовер С55 на текущем этапе выглядит скорее как инструмент привлечения внимания и, возможно, инвестиций, нежели как реалистичный продукт ближайших двух лет.

Контрольная точка — январь 2027 года и первые поставки Ф200. Если они состоятся в срок, это будет сигнал, что проект всерьёз. Если нет — «Руссо-Балтъ» рискует пополнить длинный список красивых, но несбывшихся автомобильных замыслов.