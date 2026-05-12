Haval Dargo российской сборки получил новый мотор: как теперь он едет

Формула обновления Haval Dargo оказалась проста: меньше хрома, больше экраны, выше мощность. Но кажется, что внимание стоило уделить и другим аспектам.

© Haval

Сычёвские карьеры в Волоколамском районе Подмосковья — излюбленное место для внедорожных тестов среди автомобильных журналистов и блогеров. Здесь можно не только вдоволь покататься, штурмуя небольшие песчаные барханы и пересекая броды разной глубины, но и сделать эффектные кадры для фото- и видеосъёмки.

© Haval

Другое дело, что сюда обычно выбираются на серьёзной рамной технике, а не на городских кроссоверах. Но, видимо, в российском офисе Haval настолько уверены в обновлённом Dargo, что в рамках презентации новинки часть маршрута решили проложить через эти самые карьеры.

Конечно же, организаторы перестраховались. И там, где нам предстояло проехать на Dargo, каждый из вас наверняка без проблем прокатился бы на своей «девяточке». Но мы всё же нашли способ «посадить» машину и выяснить про Dargo пару важных деталей.

Это случилось в самом начале импровизированного внедорожного маршрута. Очередную песчаную горку надо было «брать ходом». Но мой верный товарищ по экипажу по имени Ашот не рассчитал необходимую скорость. Практически на самой вершине дюны машина растеряла всю инерцию. И в этот момент Dargo начал беспомощно шлифовать всеми четырьмя колёсами и зарываться в песок. Я быстро выпрыгнул из пассажирского кресла в попытке подтолкнуть Haval, но сразу понял — поздно: машина окончательно «села». Надо либо брать лопату и копать, либо звать на помощь буксир. Благо, техничка организаторов с длиннющим тросом оказалась совсем рядом.

© Haval

Какие важные выводы мы сделали после этого эпизода?

Первый: конвейерная китайская резина Giti, которая идёт даже на топовую комплектацию, — никакая. Если присматриваетесь к Dargo и планируете ездить не только по асфальту, то лучше заложить бюджет на её замену.

Второй: полный привод на базе «муфты от именитого бренда» (вот так кокетливо люди из Haval называют Haldex) — неплох. Машина хоть и зарылась, но система мгновенно перераспределяла тягу с переда на зад и наоборот, как только на какой-то из осей появлялся хоть малейший намёк на зацеп.

Насколько полный привод вынослив, увы, сложно сказать. У нас не было задачи перегреть муфту. Но минут 10-15, пока мы ждали техничку и пытались выбраться из песчаного плена своими силами, она точно работала на пределе. И за это время никаких предупреждений на приборной панели машины не высветилось.

© Haval

Тут необходимо отметить, что полный привод Dargo в ходе обновления не претерпел никаких изменений. Просто теперь это безальтернативное исполнение трансмиссии: в продаже в принципе больше нет переднеприводного варианта кроссовера. Может показаться, что это не очень логичный шаг, поскольку моноприводная модификация была самой доступной в гамме модели. Однако это поверхностное суждение разбивается вдребезги о цифры статистики продаж.

Оказывается, что доля Dargo с передними ведущими в общем объёме продаж модели в процентном выражении не достигала даже двузначного числа. Впрочем, теперь под вопросом и судьба более продвинутого внедорожного варианта Dargo X. В сети курсирует инсайдерская информация, что обновлённой X-версии модели на нашем рынке не будет. Однако сами представители Haval отказались её комментировать, сославшись на отсутствие окончательного решения по этому продукту.

© Haval

О секунде не свысока

На самом деле главное техническое изменение в Dargo — это новый двухлитровый мотор. Его отдача увеличена со 192 л. с. и 320 Нм до 200 л. с. и 380 Нм. Этот двигатель, как и прежний, сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT мокрого типа.

Обновлённый тандем позволил снять секунду с лишним с разгона до «сотни». И это ощущается. Dargo и раньше адекватно набирал ход, а теперь делает это ещё более охотно. Благодаря моменту, который подрос с 320 до 380 Нм, особенно резвыми стали спурты с места до 60 км/ч и ускорения сходу от 80 до 120 км/ч. Новый мотор теперь гораздо позже закисает при скоростных манёврах и затяжных обгонах. Это добавляет уверенности во время движения по трассе.

© Haval

А вот что вызывает досаду — так это поведение подвески на скорости. Демпферы настроены достаточно жёстко, особенно в начале хода сжатия. Поэтому обновлённый Dargo, как и дореформенный, не любит острую дорожную мелочь. Трещины, швы, острые края снятого асфальта отчётливо передаются на кузов, неприятно потряхивая машину. А если это стыки эстакад или мостов с более ощутимым перепадом высот, то Haval ещё и подбрасывает хорошенько. Конечно, с курса машина капитально не сбивается, но интуитивно сжимаешь баранку в руках покрепче.

© Haval

При этом пожаловаться на общую энергоёмкость — сложно. Крупные и средние неровности (от выбоин до глубоких ям) Dargo отрабатывает неплохо, даже если вы слегка переборщили со скоростью при их проезде.

Возможно, будь наша тестовая машина не в топовом исполнении «Техно +» с 19-дюмовыми дисками, а на колёсах поменьше, то общее впечатление от ходовой было бы ещё лучше.

© Haval

Штрих к портрету

Зато именно по этим крупным дискам проще всего вычислить обновлённый Dargo. Потому что все остальные внешние отличия рестайлинговой машины сводятся к лёгким и еле заметным штрихам. Например, в радиаторной решётке хромированные планки заменили на затемнённые прямоугольники чёрного глянцевого цвета, а в задней части появился вытянутый на всю ширину машины фонарь, объединяющий заднее освещение в единый блок.

© Haval

Куда больше перемен рестайлинг привнёс в интерьер. Главный, как и в обновлённом Jolion, — отказ от шайбы переключения передач на центральной консоли. Правда, здесь его заменил не джойстик, а качающийся подрулевой переключатель на манер Mercedes. И это очень удобно. Хотя если вы ранее не пользовались подобным механизмом, к его расположению придётся привыкнуть.

© Haval

Второе важное нововведение — это руль, который получил более толстый обод, но, вопреки трендам, сохранил физические кнопки на спицах. За такой подход эргономистам Haval однозначно ставим высокую оценку. Как и за оболочку цифрового щитка с классическими приборами. В российском офисе Haval утверждают, что китайские интерьерщики разработали их специально по просьбе российских клиентов.

© Haval

Жаль, что они не прислушались к последним в вопросе увеличения количества физических клавиш в салоне. Настройки почти всего, включая климат, по-прежнему спрятаны в меню медиасистемы с тачскрином.

Сам сенсорный экран мультимедиа стал крупнее. Теперь это 14,6-дюймовый планшет с новой операционной системой Coffee OS и переработанным интерфейсом. Юзабилити, кстати, достаточно неплохое, а ещё удобно, что в нижнем меню появились настраиваемые быстрые кнопки — можно вывести самые востребованные функции.

© Haval

Ещё один удобный для нашего покупателя нюанс — это предустановленные сервисы «Яндекса», которые включают карты/навигатор, музыку и т. д. Первые три месяца бесплатно, а далее придётся оформлять подписку «Плюс».

Ну и вишенка на торте в обновлённом интерьере — новая площадка для беспроводной зарядки смартфонов, которая стала мощнее и выдаёт 50 Вт. Мой iPhone 16 Plus зарядился быстре, чем в иных случаях, но изрядно нагрелся. Принудительного охлаждения, увы, не предусмотрено. Впрочем, можно заряжаться и по старинке. Тем более, что помимо разъёмов Type-A в салон добавили и современный Type-C.

© Haval

Выводы

Кажется, что востребованность Dargo в нашей стране в первую очередь объясняется его брутальным дизайном и неплохим соотношением цены и потребительских качеств. Поэтому и рестайлинг провели максимально аккуратный, без серьёзных перемен во внешности. Вместе с тем приятно, что китайские инженеры во многих аспектах прислушались к пожеланиям российских клиентов. Обновление однозначно сделало машину привлекательнее. Жаль, что не все огрехи исправили.

© Haval

Плюсы Haval Dargo

Мощный мотор.

Быстродейственный полный привод.

Частично исправленные эргономические просчёты.

Минусы Haval Dargo

Жестковатая на мелких неровностях подвеска.

Конвейерные шины посредственного качества.

Минимум физических кнопок в управлении салонным оборудованием.

Технические характеристики Haval Dargo