Под Тулой начали собирать нового «китайца» — его цена впечатляет

Первая неделя мая ознаменовалась множеством громких премьер, среди которых были и штучные произведения автомобильного искусства за миллионы евро, и вполне приземлённые кроссоверы для российского рынка.

Новинки российского рынка

Haval F7

Haval представил обновлённый кроссовер F7 и объявил цены на него. Продажи стартуют во втором квартале 2026 года по цене от 2 999 000 рублей за переднеприводную версию с 1,5-литровым мотором. Полноприводные модификации с форсированным до 200 л.с. 2,0-литровым турбомотором начинаются от 3 399 000 рублей, а топовая версия «Техно+» обойдётся в 3 799 000 рублей.

Внешне кроссовер не изменился, зато в салоне появился новый руль с утолщённым ободом, отдельная кнопка электронного стояночного тормоза на центральной консоли и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с активным охлаждением. Кроссовер стал первым в линейке Haval с интеграцией «Яндекс.Авто».

Кроме того, F7 имеет высокую степень адаптации к российским дорогам: усиленное антикоррозийное покрытие, зимний пакет с обогревом руля, лобового стекла и форсунок омывателя, обогрев задних сидений, аккумуляторную батарею увеличенной емкости, увеличенный бачок омывателя, подготовку для установки фаркопа. Как и первое поколение, обновленный кроссовер производится на заводе полного цикла в Тульской области.

Foton Tunland V7

На российском рынке появилась новая версия китайского пикапа Foton Tunland V7 в комплектации «Престиж». У такой машины вместо привычной рессорной задней подвески установлена пружинная. Это важное изменение, которое может привлечь новую аудиторию. Ведь рессоры хороши под нагрузкой, а вот в повседневной эксплуатации на неровных дорогах пружинная подвеска обеспечивает более высокий уровень комфорта.

Техника осталась прежней: 2,0-литровый турбодизель класса «Евро-5» мощностью 159 л.с., дополненный 48-вольтовой мягкогибридной системой, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом. Цена новинки стартует от 5 550 000 рублей.

Мировые премьеры

Lexus TZ

Lexus представил свой самый амбициозный электромобиль на данный момент — трёхрядный кроссовер TZ, который стал альтернативой гибридному TX в линейке марки. Собственно суффикс «Z» в гамме моделей Lexus указывает на электрическую тягу. Этот принцип был заложен ещё в момент дебюта компактного RZ. Продажи Lexus TZ в США стартуют до конца 2026 года, европейский запуск модели запланирован на 2027-й.

Новинка построена на платформе TNGA и предлагается с двумя литий-ионными батареями на выбор: 76,96 кВт·ч и 95,82 кВт·ч. По предварительным оценкам, старшая батарея обеспечивает запас хода порядка 480 км. Привод — исключительно полный, на базе развитой системы Direct4 с электромоторами на обеих осях.

Среди пяти режимов движения особо выделяется Rear Comfort — он координирует задние управляемые колёса, распределение тормозного усилия и тяги так, чтобы минимизировать продольные и поперечные колебания кузова для пассажиров второго и третьего рядов.

Opel Corsa GSe

Opel представил полностью электрическую Corsa с индексом GSe. Это самый мощный и динамичный серийный автомобиль марки на данный момент. Переднеприводный хэтчбек получил батарею ёмкостью 54 кВт·ч и электромотор, который развивает 281 л.с. Разгон до сотни занимает 5,5 секунды, тогда как максимальная скорость электронно ограничена на 180 км/ч.

Машина также получила механический самоблокирующийся дифференциал Torsen на передней оси — решение, нетипичное для электрических хот-хэтчей, где обычно обходятся программным управлением тягой. Подвеска тоже доработана: установлены усиленные тормоза Alcon, а 18-дюймовые колёса получили спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S.

Kia XCeed

Kia представила второе и самое масштабное обновление компактного кросс-хэтчбека XCeed. Внешне машина заметно изменилась: вертикальные фары, более узкая решётка радиатора, новый передний бампер и полностью переработанная задняя часть со светодиодными фонарями на всю ширину сделали её похожей на электрический EV3 и актуальный Stonic.

Главные перемены — в салоне. Здесь установлен цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми экранами, обновлёнными физическими органами управления и модернизированной центральной консолью. Также появился цифровой ключ, позволяющий открывать машину смартфоном. Базовый мотор — 1,0-литровый турбированный трёхцилиндровый двигатель в связке с 48-вольтовой мягкогибридной системой мощностью 113 л.с., а топовая версия GT-Line S получила 1,6-литровую турбочетвёрку на 177 л.с. Подключаемый гибрид, который предлагался ранее, в обновлённую линейку не вернётся.

Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series

Cadillac отметил свой дебютный сезон в Формуле 1 выпуском самого мощного серийного автомобиля в истории марки — CT5-V Blackwing F1 Collector Series. Тираж ограничен 26 экземплярами, что символизирует год прихода бренда на стартовую решётку чемпионата мира и индекс самого болида MAC-26.

Модернизированный 6,2-литровый V8 с наддувом форсирован до 685 л.с., прибавку обеспечил доработанный совместно с GM Motorsports нагнетатель. Мощность передаётся на задние колёса исключительно через 6-ступенчатую механическую коробку передач. В стандартное оснащение входит пакет Precision с карбон-керамическими тормозами и трековой подвеской. Снаружи — матовый чёрный цвет Midnight Stone Frost, диски оттенка Carbon Flash, карбоновый обвес и спойлер.

Volkswagen Golf R 24H

Спортивное подразделение Volkswagen R в 2027 году отметит 25-летие — именно столько пройдёт с момента выпуска первого Golf R32 в 2002 году. К юбилею модели немцы готовят по-настоящему амбициозный подарок: возвращение на легендарную гонку «24 часа Нюрбургринга». Пока компания представила шоу-кар Golf R 24H, который даёт представление о том, каким будет будущий гоночный автомобиль.О серийной дорожной версии речь пока не идёт, однако появление трековой гражданской модификации в будущем полностью не исключается.

Внешне это самый агрессивный Golf в истории марки. Машина обзавелась массивным передним сплиттером, расширенными колёсными арками, внушительным задним антикрылом и переработанным диффузором. Ключевое отличие от переднеприводного предшественника — полный привод.

Под капотом сохранится 2,0-литровая четвёрка TSI с турбонаддувом, мощность которой составит не менее 340 л.с. Двигатель сможет работать на биотопливе E20. Партнёром проекта выступает команда Max Kruse Racing, совладельцем которой является тест-пилот Volkswagen Беньямин Лойхтер.

McLaren MCL-HY

McLaren сделал, пожалуй, самую громкую премьеру недели, представив сразу две машины: гоночный гиперкар MCL-HY для чемпионата мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) и его клиентскую трековую версию MCL-HY GTR. Британцы возвращаются в «24 часа Ле-Мана» спустя почти три десятилетия после исторической победы McLaren F1 GTR в 1995 году.

Гоночный прототип построен по регламенту LMDh на шасси итальянской Dallara и оснащён собственным 2,9-литровым битурбированным V6 с гибридной системой. Суммарная мощность составляет до 707 л. с., минимальная масса — 1030 кг. Прототип показан в тестовой ливрее, вдохновлённой легендарным McLaren M6A 1960-х годов — именно эта машина первой получила фирменный оранжевый цвет Papaya Orange.

Трековая версия GTR предназначена исключительно для VIP-клиентов McLaren и лишена гибридной системы — мотор работает исключительно на бензине, развивая около 730 л. с., а масса составляет менее 1000 кг. Покупатели получают не просто автомобиль, а целую программу Project: Endurance — доступ к закулисью гоночной команды WEC, двухлетнюю трековую программу на шести международных трассах с профессиональными инструкторами и персональными инженерами. Поставки GTR начнутся в конце 2027 года.

Bugatti W16 Mistral Fly Bug

Подразделение персонализации Bugatti Sur Mesure продолжает представлять уникальные родстеры W16 Mistral, доработанные по заказу требовательных клиентов. На этот раз француы показали Mistral Fly Bug — единственный в своём роде экземпляр, вдохновлённый образом стрекозы. Заказчиком стал американский предприниматель Хези Шакед, в коллекции которого уже есть Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug, Chiron Hellbee и Divo Lady Bug — все оформлены с отсылками к насекомым.

Кузов покрыт градиентной окраской, выполненной вручную — градиент образуют чёрные эллипсы, постепенно увеличивающиеся от носа к корме, а переходы создаёт специально разработанный цвет Dragonfly Blue, переливающийся от синего к бирюзовому в зависимости от освещения. Даже фирменный значок Bugatti Macaron впервые встроили прямо в графический узор — для марки это первый подобный опыт. Эллиптический мотив продолжается в салоне: на дверных картах и центральном подлокотнике.

ABT A6 eHybrid

Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline нашло элегантный выход для тех, кого не устраивает переход Audi S6 на чистую электротягу. Поскольку Audi в нынешнем поколении отказалась от бензинового S6, зарезервировав это имя за электрическим S6 e-tron, ABT предложила пакет доработки подзаряжаемого гибрида A6 eHybrid Quattro S Tronic.

Благодаря модулю ABT Power суммарная мощность гибридной установки с 2,0-литровым турбомотором и электродвигателем выросла до 422 л.с. Привод остался полным, а 7-ступенчатая роботизированная коробка передач S Tronic не поменялась. Помимо прибавки мощности, ABT Sportsline предлагает заниженные пружины, обвес с передним сплиттером и задним спойлером, четыре матово-чёрных выхлопных патрубка и фирменные диски Sport HR21 размерностью до 21 дюйма.