Найдена ещё одна лазейка для обхода утильсбора: вот что можно привезти

С 1 декабря 2025 года в России действует новая методика расчёта утильсбора: для физических лиц льготная ставка в 3 400 рублей сохранилась только для автомобилей мощностью до 160 л. с., а для более мощных машин сбор может достигать миллионов рублей. Однако постановление правительства также освобождает от уплаты утильсбора машины старше 30 лет, ввозимые для личного пользования при условии сохранения оригинальных кузова, рамы и двигателя. Разбираем законодательные тонкости, даём пошаговую инструкцию процедуры растаможки и подборку из 10 культовых моделей, которые можно привезти с ощутимой экономией.

Законодательная база: за какую 30-летнюю машину не нужно платить утильсбор

Согласно пункту 6 статьи 24.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при ввозе подержанных автомобилей старше 30 лет утильсбор не взимается. Но это правило действует не на все машины, а лишь на те, что полностью соответствуют двум критериям.

Во-первых, автомобиль не должен быть предназначен для коммерческих перевозок пассажиров и грузов — иными словами, он ввозится только для личного пользования.

Второй и самый важный пункт: кузов, рама (при её наличии) и двигатель должны находиться в оригинальном состоянии либо автомобиль отреставрирован до оригинального заводского состояния. Важно понимать, что под «оригинальным состоянием» подразумевается полное соответствие заводским спецификациям. Любой нештатный тюнинг или замена двигателя на другой тип могут стать основанием для отказа в льготе.

Для автомобилей, признанных раритетными (классическими), действуют и другие послабления. В частности, они освобождаются от требований по экологическому классу (например, Евро-5) и от обязательной установки системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако для их допуска к эксплуатации потребуется подтверждение соответствия базовым требованиям безопасности по ГОСТ Р 58686-2019.

Порядок действий: пошаговая инструкция по растаможке и регистрации

Подготовить документы. Перед отправкой автомобиля в Россию необходимо собрать пакет документов, включающих паспорт собственника (или нотариально заверенную доверенность), договор купли-продажи (ДКП) или инвойс, подтверждающий право собственности, транспортные документы (коносамент, CMR-накладная) и справку о происхождении автомобиля.

Пройти историко-техническую экспертизу. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию (например, Российскую автомобильную федерацию — РАФ). Срок проведения — около 3 рабочих дней. За это время эксперты проверят подлинность идентификационных номеров, степень сохранности оригинальных агрегатов и соответствие требованиям ГОСТ Р 58686-2019.

Оформить таможенные документы. После получения положительного заключения экспертизы в электронном виде или лично подаётся пассажирская таможенная декларация (форма ТД-6). Затем следует уплатить таможенные пошлины и сборы. Несмотря на освобождение от утильсбора, эти платежи сохраняются.

Поставить машину на учёт в ГИБДД. Для этого необходимо подать заявление в любое регистрационно-экзаменационное подразделение или записаться через портал «Госуслуги». При самой регистарции потребуются: паспорт РФ, ЭПТС, ДКП, квитанция об уплате госпошлины, заключение историко-технической экспертизы и диагностическая карта.

С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля перестали требовать полис ОСАГО. Последний был исключён из списка необходимых документов. Однако это не означает, что можно управлять автомобилем без страховки. Штраф за её отсутствие — от 800 рублей.

Топ-10 культовых авто старше 30 лет, которые можно привезти без утильсбора

1. BMW 5 Series (E39) (1995–2004)

BMW E39 дебютировал в 1995 году, и именно первые два года выпуска (1995–1996) подпадают под льготный ввоз без утильсбора.

Из-за гармоничного сочетания элегантного дизайна, революционной алюминиевой подвески и культовых атмосферных моторов, многие считают E39 лучшей «пятёркой» всех времён

Наиболее ценными среди ранних E39 считаются версии 523i (2,5 л, 170 л. с.) и 528i (2,8 л, 193 л. с.) с рядными «шестёрками» M52 — они считаются самыми надёжными и живучими. Редкой и желанной является появившаяся в 1996 году 540i с первым в этом кузове V8. Обратите внимание, что знаменитый M5 появился только в 1998 году и под условия 30-летнего возраста не подходит.

Сильные стороны: отменная управляемость благодаря почти эталонной развесовке; ходовой комфорт и качество отделочных материалов; моторы M52 и M62 считаются одними из лучших атмосферников BMW.

Слабые стороны: дорогие оригинальные запчасти; подверженность коррозии задних арок и порогов.

Хороший E39 1995–1996 годов с атмосферной «шестёркой» пробегом до 200 000 км можно найти за €5 000–9 000. Редкие 540i V8 1996 года оцениваются дороже — €10 000–15 000. Цены на самые ухоженные экземпляры с минимальными пробегами могут достигать €18 000–20 000.

2. Honda NSX (NA1) (1990–2005)

Этот японский суперкар с полностью алюминиевым кузовом сочетал управляемость Ferrari 348, комфорт Accord и надёжность Honda. Под руководством Айртона Сенны инженеры настроили подвеску NSX до уровня, который удивляет и сегодня.

Наиболее ценная модификация — облегченная NSX-R с доработанным шасси. Высоко котируются и дорестайлинговые версии с подъёмными фарами.

Сильные стороны: алюминиевый кузов и двигатели V6 с технологией VTEC, спортивная, но при этом предсказуемая и надёжная управляемость, высокая для суперкара надёжность.

Слабые стороны: очень высокие цены на сам автомобиль, сложный и дорогой ремонт алюминиевого кузова.

Экземпляры в отличном состоянии из США стоят порядка $80 000–150 000. В Японии — ¥8 000 000–12 000 0 00. Что касается редких NSX-R, то за них просят от $200 000 и выше.

3. Jaguar XJ (X300) (1994–1997)

С выпуском XJ третьего поколения британцы вернулись к классическим двойным круглым фарам и изящным линиям, отказавшись от спорного стиля предшественника XJ40.

Самая ценная модификация — XJR (код X306) с 4,0-литровым компрессорным рядным мотором AJ16 мощностью 321 л. с. Пожалуй, ещё более высоко ценятся экземпляры с пятиступенчатой механической коробкой Getrag 290. Большинство XJR оснащались 4-ступенчатым автоматом GM 4L80-E.

Сильные стороны X300: британский стиль, шикарный салон с обилием дерева и кожи, заметный шаг вперёд в надёжности по сравнению с XJ40 и достойная управляемость.

Слабые стороны: коррозия элементов подвески, капризная электроника, дорогие запчасти, высокий расход топлива и сложность обслуживания версий V12.

Обычные XJ6 в хорошем состоянии сегодня стоят в Европе €4 000–9 000. XJR с автоматом оцениваются в €10 000–18 000. Редкие XJ12 в идеальном состоянии могут стоить €20 000–30 000, а цены на экземпляры с механической коробкой (всего 268 штук) на аукционах достигают €30 000–40 000.

4. Mazda MX-5 (NA) (1989–1997)

MX-5 первого поколения стала идейной наследницей британских родстеров 60-х, но не в пример более надёжной и доступной. Сегодня это настоящая икона, сочетающая лёгкость (вес около 1 000 кг), идеальный баланс и классический стиль с эффектными подъёмными фарами.

Очень высоко ценятся ранние 1,6-литровые версии с минимальным пробегом в полностью оригинальным состоянии.

Сильные стороны: увлекательная управляемость, нестареющий дизайн и широкий выбор недорогих запчастей.

Слабые стороны: тесный салон, посредственная по сегодняшним меркам шумоизоляция, не самая впечатляющая динамика.

Ориентировочная стоимость MX-5 NA в приличном состоянии — €6 000–15 000. Аукционные экземпляры с очень низким пробегом оцениваются в €20 000 и выше.

5. Mercedes-Benz W124 (1984–1995)

Эпохальный автомобиль, который многие считают последним «настоящим» Mercedes-Benz, собранным с запасом прочности на десятилетия.

Самая ценная модификация — E500 (дорестайлинговый 500E), совместная разработка Mercedes и Porsche, собиравшаяся вручную на заводе Porsche в Цуффенхаузене. Этот автомобиль оснащался V8 5,0 мощностью 322 л. с. и разгонялся до 100 км/ч за 5,8 секунды.

Сильные стороны: сочетание классического дизайна и надёжности, эталонное для 90-х качество сборки, и практически вечные дизельные версии OM606.

Слабые стороны: сложная электрика и дорогие оригинальные запчасти.

Обычный W124 в хорошем состоянии сегодня стоит в Европе €3 000–10 000. Цены на 500E/E500 в среднем составляют €50 000–70 000. Экземпляры в идеальном сохране с низкими пробегами (50–70 тысяч км) на аукционах могут стоить под €100 000.

6. Nissan Skyline GT-R (R32) (1989–1994)

После 16-летнего перерыва Nissan Skyline вернул себе легендарную табличку GT-R. Машина оставила заметный след в автоспорте, за что, собственно, и получила прозвище «Годзилла».

Самые ценные модификации — V-Spec, V-Spec II, а также экстремально редкие версии N1 (с доработанным двигателем для гонок).

Сильные стороны: легендарная рядная «шестёрка» RB26DETT с высоким потенциалом для тюнинга, быстрый и умный полный привод ATTESA E-TS.

Слабые стороны: огромные цены на редкие версии, вторичный рынок переполнен битыми и восстановленными экземплярами, проблемы с коррозией.

Цены сильно зависят от пробега и состояния. Средняя стоимость стандартного R32 GT-R в Европе — €38 000–45 000. Цены на технически идеальные редкие экземпляры с минимальными пробегами могут доходить до €100 000.

7. Porsche 911 (964) (1989–1994)

Это первое значительное обновление 911 за 15 лет. Модели 964 сохранили классический силуэт предшественников, но при этом получили новые технологии: автоматическое заднее антикрыло, полноуправляемое шасси (у Carrera 4), подушки безопасности, АБС и 3,6-литровый двигатель.

Самые ценные модификации — версии 964 Turbo (3,3 л), редкие облегчённые Carrera RS и Carrera.

Сильные стороны: спортивный характер, классический кузов, уникальный оппозитный мотор с воздушным охлаждением.

Слабые стороны: подтекание масла (классическая болезнь «воздушников») и дорогое обслуживание.

Ориентировочная стоимость за Carrera 2/4 в хорошем состоянии — €60 000–90 000. RS America может стоить $100 000 и выше.

8. Saab 900 (1978–1993)

Saab 900 — это, пожалуй, самый аутентичный автомобиль, созданный авиастроителями. Уникальная внешность с длинным капотом, салон с развёрнутой к водителю передней панелью и ключ зажигания на центральной консоли позволяют чувствовать себя за штурвалом истребителя.

Самые ценные модификации — турбированные Aero (с 175-сильным 2.0 Turbo 16v) и американские версии SPG (Special Performance Group). Очень редкой является серия кабриолетов Monte Carlo Edition 1993 года выпуска — всего было выпущено 893 автомобиля.

Сильные стороны: легендарные турбомоторы (живучие и тяговитые), просторный салон с большим и удобным багажником и уникальный «авиационный» дизайн, опередивший своё время.

Слабые стороны: своеобразная эргономика (к нестандартному расположению некоторых кнопок нужно привыкать), запчасти становятся дефицитом и дорожают.

На аукционах редкий SPG может уйти за $60 000, но обычный турбо в хорошем состоянии из Европы реально привезти за €6 000 - €12 000.

9.Toyota Land Cruiser 80 (1990–1997)

Легендарная модель с двумя неразрезными мостами и отличным внедорожным арсеналом. Именно 80-й превратил Land Cruiser в символ абсолютной надёжности.

Самые ценные модификации — дизельные версии с рядной «шестеркой» 1HD-T (4,2 л), которые считаются эталоном неубиваемости.

Сильные стороны: фантастическая надёжность, высокая проходимость и комфортный для своего времени салон.

Слабые стороны: высокий расход топлива, страдающая от коррозии рама и сокращающийся ассортимент запчастей.

В Европе за ухоженный экземпляр с пробегом до 300 000 км просят порядка €15 000. Цены на праворульные внедорожники из Японии на 25-30% ниже.

10. Volvo 240 (1974–1993)

Невероятно живучий Volvo 240 заслужил репутацию автомобиля, способного пережить своих владельцев. Особо ценятся не только редкие версии 240 Turbo, но и другие модификации с минимальными пробегами.

Сильные стороны: простая и надёжная конструкция, хорошая плавность хода, высокая для своих лет безопасность и огромный багажник.

Слабые стороны: прожорливость и вялая динамика моделей с атмосферными «четвёрками», высокая склонность к ржавчине скрытых полостей.

В Европе можно найти приличный экземпляр за €3 000–5 000. Цены на идеальные машины достигают €20 000–30 000.

Заключение: успеть поймать волну

Импорт 30-летнего автомобиля в 2026 году — это не просто покупка транспорта, а вложение в историю, стиль и эмоции, которые с каждым годом становятся дороже. Пока действуют льготы для раритетных авто (освобождение от утильсбора, от «ЭРА-ГЛОНАСС» и от строгих экологических требований), у коллекционеров и энтузиастов есть уникальный шанс.

Но не забывайте о реалиях: таможенные пошлины остаются, и они могут быть существенными (особенно на модели с большими двигателями), а редкие автомобили требуют терпения в поиске запчастей и специалистов.

Инвестируйте в автомобильную историю с умом: выбирайте модели, которые уже сегодня показывают рост коллекционной стоимости (Porsche 911, Nissan GT-R, Honda NSX), или отдавайте предпочтение тем, которые ещё не полностью «выстрелили», но имеют все шансы это сделать (Jaguar XJR, Volvo 240 Turbo, Saab 900).

Главное — убедитесь, что ввозимый автомобиль соответствует всем критериям освобождения от утильсбора, и тогда путь к обладанию классикой будет не только увлекательным, но и экономически оправданным.