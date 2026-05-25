Названы главные проблемы Geely Coolray и Belgee X50: вся правда о машинах с пробегом

Стремительное появление китайских автомобилей на наших дорогах породило массу мифов. Кто-то боготворит их за «космические» мультимедийные системы и яркий дизайн, а кто-то пророчит им скорую гибель на обочине. Подержанный кроссовер Geely Coolray и его белорусский «брат-близнец» Belgee X50 очень широко представлены на вторичке. Предложений сотни, если не тысячи, а цены не сказать чтобы демпинговые. Но стоит ли игра свеч? Эксперты, владельцы и суровая статистика помогут нам разобраться, какие из этих машин станут вашим верным другом, а от каких лучше держаться подальше.

Есть из чего выбирать

Российские продажи Geely Coolray стартовали в начале 2020 года. Кроме того, с середины 2022 года автомобиль начали активно ввозить по схемам параллельного импорта из Китая (где он известен как Binyue). А в октябре 2023-го одновременно произошли два события: официальные дилеры Geely открыли приём заказов на обновлённую версию модели и в России стартовали продажи его полного клона — Belgee X50 белорусской сборки. Итог впечатляет: на май 2026 года общий тираж Coolray и его «двойников» перевалил за 115 000 экземпляров.

В итоге мы имеем массу предложений на вторичке. Вы можете найти и экспортные версии из Китая, и локализованные в Белоруссии X50. Но самая важная развилка — это двигатель. Большая часть машин, продававшихся до рестайлинга, оснащалась 1,5-литровым трёхцилиндровым турбомотором JLH-3G15TD, который по сути является клоном двигателя Volvo B3154T.

Обновлённая версия (после октября 2023 года) получила четырёхцилиндровый агрегат с цепным приводом ГРМ, который пока ещё не полностью изучен. Это две большие разницы, к которым мы ещё вернёмся.

Средняя цена на трёхлетний Coolray сейчас находится в районе 1,6–1,7 миллиона рублей. По данным аналитиков «Автостата», Geely Coolray демонстрирует одну из лучших среди китайских моделей ликвидность. Через два года машина теряет лишь около 27% от первоначальной стоимости, что ставит его в один ряд с лидерами рынка по удержанию цены. Четырёхлетний автомобиль стоит в среднем 1,2–1,5 миллиона рублей.

Кузов, салон и электрика: гены Volvo или китайская хрупкость?

Кузов и коррозия

Это, пожалуй, главный «подводный камень». Многие владельцы называют лакокрасочное покрытие Geely Coolray чуть ли не самым слабым местом автомобиля. Толщина и прочность краски не впечатляют, поэтому уже к 50 000 км пробега на капоте и крышке багажника могут появиться «рыжики».

Более серьёзная проблема — защита от коррозии. Судя по отзывам, оцинковка не везде качественная, а днище и скрытые полости страдают от соли и реагентов. В зоне риска — пороги и сварные швы лонжеронов.

Однако есть и те, кто утверждает, что при должном уходе (обработка скрытых полостей) проблем с коррозией можно избежать. Некоторые владельцы сообщают, что их машины не страдают от ржавчины даже после 250-300 тысяч км пробега. Но, как говорится, надежда — плохая подготовка к реальности.

Салон и комфорт

С интерьером ситуация лучше. Он весьма удачно спроектирован, благодаря износостойким материалам даже при больших пробегах салон часто выглядит свежо. Но и здесь есть ложка дёгтя: владельцы нередко жалуются на скрипы, которые, по их мнению, связаны с качеством сборки.

Электрика и «глюки»

Здесь снова двойственная ситуация. С одной стороны, жалоб на серьёзные отказы немного. С другой — мелкие сбои и ошибки ESP, TPMS (датчиков давления в шинах), капризы мультимедийного экрана и сбои подогрева задних сидений встречаются. Часто эти проблемы решаются перезагрузкой системы или перепрошивкой, но осадочек, как говорится, остаётся.

Двигатели: три цилиндра против четырёх

Под капотом дорестайлингового Coolray и Belgee X50 установлен трёхцилиндровый турбомотор 3G15TD (1,5 л) мощностью 147 или 150 л. с. Это «сердце», скопированное с Volvo, умеет и удивлять, и пугать.

В целом мотор механически надёжен и способен проехать без капитального ремонта 250 000 км и более. Первые 100 000 км он, как правило, вообще не доставляет хлопот. Но дальше возможны нюансы.

Ременной привод ГРМ — это своего рода бомба замедленного действия. Ремень требует замены каждые 80–100 тысяч км. Игнорирование этого правила — 100% гарантия загиба клапанов при обрыве. К сожалению, ремни часто не доживают до заявленного срока, поэтому лучше перестраховаться и провести замену на пару десятков тысяч раньше.

Двигатель крайне требователен к качеству бензина. Некачественный АИ-92 или «левый» 95-й легко убьют катализатор. А ещё из-за высокой нагрузки и турбины сервисмены настойчиво рекомендуют менять масло каждые 7 000–8 000 км, а не через 15 000, как предписано регламентом. Также стоит учитывать, что двигатель форсирован до предела. Любые попытки «добавить лошадей» приводят к фатальным последствиям, вплоть до обрыва шатунов. Проблема нагара. На пробегах свыше 100 тысяч км может начаться активное нагарообразование на клапанах, что приводит к потере мощности и повышенному расходу топлива.

Что касается обновлённого четырёхцилиндрового мотора, он — в теории — должен быть избавлен от многих детских болезней трёхцилиндрового «брата» и быть надёжнее за счёт цепного привода. Однако его долгосрочный ресурс в российских условиях пока ещё не изучен: слишком малы пробеги машин с таким ДВС.

Трансмиссия: «робот», который обманул ожидания

На Coolray и X50 устанавливается семиступенчатая роботизированная коробка передач 7DCT с двумя мокрыми сцеплениями. И вот тут приятные новости. Владельцы и специалисты СТО единодушны: трансмиссия надёжна и не уступает европейским аналогам.

Коробка способна прослужить до серьёзного ремонта 250 000 км и более. Однако, как и в случае с мотором, ключевой фактор — своевременное обслуживание. Официальный интервал замены масла — 90 тысяч км, но владельцам и сервисам настоятельно рекомендуется сократить его вдвое: до 45 000–50 000 км.

Сцепление — это расходная деталь, которая при спокойной и трассовой езде может прожить 150–170 тысяч км. В пробках и при агрессивном стиле вождения его ресурс сокращается до 80-100 тысяч км. Если тянуть с заменой масла и сцеплений, серьёзно увеличивается риск прикончить мехатроник, стоимость ремонта которого может превысить 100 тысяч рублей.

Также стоит иметь в виду, что после замены масла робот может работать рвано, поэтому с любым серьёзным вмешательством в коробку необходимо проводить адаптацию её электроники.

Ходовая часть и тормоза: жёстко, но почти всё живет долго

Подвеска у Coolray простая и ремонтопригодная: спереди — стойки Макферсон, сзади — полузависимая балка.

Элементы подвески в целом не вызывают серьёзных нареканий. Ступичные подшипники начинают «гудеть» не ранее 80–100 тысяч километров. Примерно такой же ресурс и у амортизаторов. А вот стойки стабилизатора ходят втрое меньше, но замена стоит недорого.

Владельцы также довольно часто жалуются на «мягкие» штампованные рычаги передней подвески. Деформировать их можно даже при несильном ударе о бордюр.

Что касается тормозов, то в спокойном режиме вождения передние и задние колодки могут прослужить до 50 тысяч км, а диски — в два раза больше. Замена переднего комплекта колодок с дисками обойдётся примерно в 20 тысяч рублей. Увы, многие владельцы отмечают, что штатная тормозная система не очень эффективна. Что диссонирует с бодрым характером машины.

Вывод: что выбрать и как не прогадать

Подержанный Geely Coolray или Belgee X50 — это палка о двух концах. С одной стороны, вы получаете стильный, быстрый и технологичный кроссовер. С другой — весьма нежную натуру.

Золотая середина — это Geely Coolray с 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем (после октября 2023). Его ресурс ещё предстоит проверить временем, но с точки зрения потенциальных рисков он выглядит предпочтительнее.

Если брать трёхцилиндровую машину, то только с идеальной историей обслуживания со строгим соблюдением регламентов замены масла (каждые 7–8 тысяч км) и ремня ГРМ (каждые 80–100 тысяч км).

А вот от машин с непрозрачной историей, когда вы не можете отследить важнейшие процедуры по обслуживанию, лучше отказаться. Также избегайте экземпляров из каршеринга, такие кроссоверы часто эксплуатировали в агрессивном режиме с повышенными нагрузками буквально на все агрегаты.

Ваш чек-лист при покупке Geely Coolray и Belgee X50:

Диагностика кузова: тщательно осмотрите краску на предмет сколов и ржавчины, особенно на капоте, крышке багажника и порогах.

Финальный вердикт

Как показывает опыт владельцев, Coolray или X50 требуют к себе чуть больше внимания, чем «кореец» или «японец» того же возраста. Но если вы готовы уделять этому время, вы получите автомобиль, который не один год будет радовать вас современным внешним видом и бодрой динамикой.