Посмотрите, что можно взять на вторичке вместо «китайца»

Китайский автопром практически монополизировал российские автосалоны, но идея пересесть на очередной беспородный «гаджет на колёсах» радует далеко не каждого. В ценовом диапазоне до 3,5 миллионов рублей сегодня можно купить новую машину из Поднебесной или же обратиться к именитой автомобильной школе на вторичном рынке. Компактные премиум-кроссоверы по-прежнему в тренде: они удобны в мегаполисе, очень ликвидны и предлагают то самое ощущение качественной вещи, которого лишены многие «китайцы». Подробно изучили рынок подержанных паркетников и подобрали 8 достойных моделей, которые можно рассмотреть к покупке.

Годы выпуска: 2015–2022 (X1) / 2017–2023 (X2)

Двигатели: бензиновый 1,5 (136–140 л. с.), 2,0 (192–231 л. с.); дизельный 2,0 (150–190 л. с.)

Коробки передач: 7-ступенчатый робот (Getrag) или 8-ступенчатый автомат (Aisin)

Переход BMW на переднеприводную платформу UKL2 в своё время вызвал бурю негодования у фанатов марки, но для обычных покупателей это стало благом. Салоны X1 и его купеобразного брата X2 получились довольно просторными для своего класса (в отличие от X1 поколения E84). Обе машины едут азартно, рулятся чётко и ощущаются настоящими «баварцами».

Младшие версии sDrive с трёхцилиндровым бензиновым мотором 1,5 (B38) оснащались роботом Getrag с двумя сцеплениями. Двигатель B38 неплох, но склонен к вибрациям, а его опоры редко выхаживают больше 80 тысяч километров. Робот в условиях пробок требует внимания к сцеплениям уже к 100 тысячам км.

Гораздо интереснее двухлитровые версии. Дизель B47 (150–190 л. с.) — это золотая середина по соотношению динамики и экономичности. Главное — следить за чистотой клапана EGR (была масштабная отзывная кампания).

Бензиновый двухлитровый B48 (192–231 л. с.) тоже хорош, но на пробегах за 100 тысяч километров у него нередко сдаётся стакан масляного фильтра (корпус теплообменника), что приводит к течам антифриза и масла.

Полноприводные версии xDrive оснащаются гидромеханической Aisin на 8 ступеней. Эта коробка достаточно надёжна при надлежащем уходе. Если регулярно (каждые в 60–80 тысяч км) производить замену масла, то она без серьёзных поломок пройдёт свыше 250 тысяч км.

Годы выпуска: 2018—2026

Двигатели: бензиновые 1,4 (150 л. с.) и 2,0 (180 л. с.)

Коробка передач: 6- или 7-ступенчатый робот S-Tronic (DSG)

Второе поколение Audi Q3 (кузов F3) совершило радикальный скачок: на смену округлому дизайну прошлого поколения пришёл дерзкий силуэт в стиле флагманского Q8 с агрессивной решёткой радиатора. Внутри — царство цифровых дисплеев Virtual Cockpit, развернутая к водителю центральная консоль с тачскрином и традиционно безупречная немецкая эргономика. При этом места на заднем ряду стало заметно больше, а багажник вырос до внушительных 530 литров, что делает Q3 отличным выбором для небольшой семьи.

Большинство машин на нашем рынке оснащены базовым турбомотором 1,4 TFSI (EA211, 150 л. с.) в паре с проверенным 6-ступенчатым мокрым роботом DQ250. Связка надёжная, масложор старых поколений побеждён, но к 120–150 тысячам км может потребоваться обслуживание актуатора турбины, а также замена пакета сцеплений робота.

Двухлитровые бензиновые версии на 180 л. с. комплектуются усиленным 7-ступенчатым роботом DQ500. Слабые места здесь типичны для современного VAG: пластиковая помпа охлаждения (модуль термостата) со временем начинает подтекать по стыку, а цепь ГРМ к 150 тысячам километров стоит проверить на предмет растяжения.

Полный привод реализован через муфту Haldex 5-го поколения. Чтобы её электрический насос не сгорел, масло в муфте вместе с очисткой фильтрующей сеточки необходимо менять строго каждые 40 тысяч километров. В остальном это сбалансированный и ликвидный премиум-кроссовер.

Годы выпуска: 2017–2020

Двигатели: бензин 1,6 (150–156 л. с.), 2,0 (211 л. с.)

Коробка передач: 7-ступенчатый робот 7G-DCT

Первое поколение GLA — это, по сути, приподнятый хетчбэк A-класса. У него скромный багажник и не самая высокая посадка, зато яркая внешность и отличная маневренность. На российском вторичном рынке это один из самых доступных способов приобщиться к «трёхлучевой звезде».

Самая массовая версия GLA 200 оснащалась бензиновым мотором 1,6 серии M270 (150–156 л. с.). Двигатель довольно надёжен, но у него есть фирменная болячка — недолговечные фазорегуляторы, которые могут начать греметь при запуске на пробегах до 100 тысяч км. Также регулярно требует замены капризный термостат.

Двухлитровый мотор M270 на 211 сил конструктивно схож, но предлагает гораздо более весёлую динамику в сочетании с полным приводом 4Matic.

Главный узел, требующий доскональной диагностики перед покупкой, — робот 7G-DCT с двойным мокрым сцеплением. В городских пробках он склонен к перегреву. Плата электрогидравлического блока управления коробкой купается в масле и со временем выходит из строя от перепадов температур и металлической пыли. Регулярный сервис коробки раз в 50 тысяч км — жизненная необходимость.

Lexus UX

Годы выпуска: 2018—н.в.

Двигатели: бензин 2,0 (150 л. с.), 2,0 гибрид (178–184 л. с.)

Коробка передач: вариаторы Direct Shift-CVT или e-CVT

Lexus UX — самый младший и подчеркнуто урбанистичный представитель японской премиум-марки. Он подкупает смелым гранёным дизайном, качественными материалами отделки салона (в топовых версиях передняя панель текстурирована под японскую бумагу «васи») и неожиданно азартной, почти легковой управляемостью, которая совершенно несвойственна вальяжным старшим моделям бренда.

На вторичном рынке автомобиль представлен двумя ключевыми модификациями. Базовая чисто бензиновая версия UX 200 оснащена двухлитровым атмосферником семейства Dynamic Force (M20A-FKS). Двигатель высокотехнологичен, имеет комбинированный впрыск топлива и электрический фазовращатель. Серьёзных врождённых дефектов у него нет. В паре с ним трудится вариатор Direct Shift-CVT, оснащённый механической первой передачей для старта. Такая конструкция позволяет буксовать без риска задрать конусы или растянуть ремень. Привод у этой модификации — строго передний.

Куда более интересный и статусный вариант — гибридный UX 250h (суммарная мощность: 178 или 184 л. с.). Привод может быть как передним, так и полным (фирменная система E-Four с отдельным электродвигателем на задней оси). Роль коробки выполняет электромеханическая планетарная трансмиссия e-CVT. Её конструкция очень надёжна, поскольку в ней физически нет трущихся ремней.

Минусы модели: на заднем ряду откровенно тесно, а багажник критически мал. Его объём у бензиновой версии — около 330 литров, а у гибрида (из-за расположенной снизу батареи) — 250 литров.

Также владельцы жалуются на тонкое лакокрасочное покрытие, которое быстро собирает сколы на трассе. Тем не менее с точки зрения ликвидности и беспроблемности UX — это одно из лучших вложений средств на вторичке.

Годы выпуска: 2017—2022

Двигатели: бензиновые 1,5 (150 л. с.) и 2,0 (190–249 л. с.); дизельный 2,0 (150–190 л. с.)

Коробка передач: 8-ступенчатый автомат (Aisin)

Шведский XC40 на платформе CMA завоевал титул одного из самых уютных и безопасных кроссоверов в классе. Продуманный до мелочей салон с мягким фетром в дверных картах и кучей крючков для сумок влюбит в себя любого прагматика.

Трёхцилиндровый бензиновый мотор 1,5 (T3) имеет специфический вибронагруженный характер работы. Самый разумный выбор — двухлитровые четырёхцилиндровые двигатели семейства Drive-E (как дизельные D3/D4, так и бензиновые T4/T5). Дизели славятся крутящим моментом и экономичностью, но в городе их система рециркуляции отработавших газов (EGR) и сажевый фильтр быстро забиваются сажей. Бензиновые моторы объёмом 2,0 литра надёжны, но требовательны к интервалам замены масла (не реже 8–10 тысяч км).

Все двухлитровые XC40 комплектуются японским автоматом Aisin TG-81SC. Коробка плавная и живучая, но боится перегревов. Муфта полного привода BorgWarner (Haldex 5) требует замены рабочей жидкости каждые 40 тысяч км, иначе есть вероятность, что её электрический насос забьётся продуктами износа фрикционов и сгорит.

Годы выпуска: 2017–2024

Двигатели: бензиновый 2,0 (200–249 л. с.); дизельный 2,0 (150–180 л. с.)

Коробка передач: 9-ступенчатый автомат (ZF)

Jaguar E-Pace — это выбор эстетов, уставших от засилья немецкой тройки. Кроссовер, построенный на одной платформе с Land Rover Discovery Sport, не раз подвергался критике за недостаточно благородные ездовые повадки. Хотя своим дизайном эта модель выделяется в потоке, и это, пожалуй, основной её козырь.

Под капотом прописались моторы собственного семейства Ingenium объёмом 2,0 литра. И это спорная часть автомобиля. Дизельные версии страдают быстрым растяжением цепи ГРМ. Проблема усугубляется тем, что цепной привод расположен на заднем торце двигателя, со стороны коробки передач. Для её замены приходится полностью демонтировать силовой агрегат, что обходится дорого. Также у дизелей нередко изнашиваются и начинают выть подшипники балансирных валов.

Бензиновые турбочетвёрки Ingenium мощностью 200 и 249 л. с. тоже не любят экономии на сервисе. У них слабая пластиковая арматура системы охлаждения и капризная муфта изменения фаз газораспределения на впуске. Девятиступенчатый автомат ZF 9HP при агрессивной езде склонен к пинкам при переходе с первой на вторую передачу — помогает обновление софта и регулярная замена трансмиссионной жидкости.

Cadillac XT4 (дорестайлинг)

Годы выпуска: 2018—2023

Двигатели: бензин 2,0 (200 л. с.); дизель 2,0 (174 л. с.)

Коробка передач: 9-ступенчатый автомат (GM)

Cadillac XT4 — редкий гость на наших дорогах и настоящий американский эксклюзив. Рубленые грани кузова, монументальный салон из толстой натуральной кожи выделяют его на фоне конкурентов.

Основной двигатель — бензиновый 2,0-литровый турбомотор LSY (200 л. с.). У него есть система Tripower, которая умеет отключать два цилиндра при малых нагрузках и менять высоту подъёма клапанов. Двигатель на удивление надёжный, хотя иногда владельцы жалуются на глюки датчиков давления масла и течи прокладки клапанной крышки.

Также на рынке встречается экономичный и тяговитый двухлитровый дизель LSQ на 174 л. с. Тот редкий случай, когда дизельная модификация американского автомобиля поставлялась на российский рынок официально.

Девятиступенчатый автомат GM 9T50 работает образцово-плавно и при регулярном обслуживании не доставляет хлопот. Главная проблема владения Cadillac XT4 — это кузовные детали и элементы подвески. Оригинальные запчасти стоят дорого и едут из США неделями, а неоригинальных аналогов для этой модели практически не выпускают.

Mini Countryman II

Годы выпуска: 2017–2024

Двигатели: бензин 1,5 (136 л. с.), 2,0 (192 л. с., 231–306 л. с.); дизель 2,0 (150 л. с.)

Коробка передач: 6- или 8-ступенчатый автомат (Aisin), 7-ступенчатый робот

Если вам нужен практичный семейный кроссовер, но вы не хотите терять юношеский задор и индивидуальность, Mini Countryman второго поколения (F60) — ваш выбор. Технически он делит платформу UKL2 с BMW X1/X2, но снаружи и внутри это стопроцентный британский бунтарь с фирменным стилем и «картинговой» управляемостью.

Гамма моторов здесь повторяет баварскую линейку. Базовый трёхцилиндровый 1,5 (B38) на 136 сил везёт машину без особого энтузиазма, но вполне достаточен для города. Версия Cooper S с двухлитровым мотором B48 на 192 л. с. — это уже золотая середина по динамике и надёжности.

Для экстремалов существуют версии JCW (John Cooper Works) мощностью 231 (у дорестайлинговых версий) или даже 306 л. с. (после рестайлинга), но такие машины на вторичном рынке часто продают после серьёзного чип-тюнинга или жёсткой эксплуатации на трек-днях.

Дизельный двухлитровый Countryman Cooper D (150 л. с.) — редкий гость на вторичке. Он экономичен, но не лишён проблем с теплообменниками.

Подвеска у Countryman жёсткая, на плохих дорогах сайлентблоки и амортизаторы сдаются быстрее, чем у родственного BMW X1. Также стоит быть готовым к скрипам пластика в салоне на неровностях — такова плата за стильный ретро-интерьер со множеством отдельных деталей.

Выводы

Покупка подержанного премиум-кроссовера в 2026 году — это вполне жизнеспособная альтернатива новым китайским моделям. Европейские и японские инженеры десятилетиями оттачивали эргономику, управляемость и настройки шасси, поэтому в движении эти машины дарят совершенно другие эмоции.

Если на первом месте для вас стоят надёжность и ликвидность, выбирайте Lexus UX с атмосферным мотором или Volvo XC40 с проверенным двухлитровым бензиновым двигателем.

Если хочется баланса технологий, динамики и комфорта — лучшим выбором станет Audi Q3 с надёжным мокрым роботом или дизельный BMW X1. А вот покупка технологически сложного Jaguar с мотором Ingenium потребует от вас не только смелости, но и наличия в шаговой доступности высококлассных профильных сервисов.

Перед покупкой любого автомобиля из этого списка не скупитесь на глубокую диагностику: эндоскопия цилиндров бензиновых моторов, проверка растяжения цепей ГРМ и компьютерное чтение параметров работы коробок передач сэкономят вам сотни тысяч рублей в будущем. Премиум требует уважения и качественного обслуживания, но за правильный уход он платит удовольствием от каждого километра пути.