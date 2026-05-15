Новую Lada Niva Travel сравнили со старым Duster: вот что вышло

Во времена, когда АвтоВАЗ был частью концерна Renault, стратегия развития модельного ряда Lada предполагала, что следующая, принципиально новая Niva будет построена на платформе Renault Duster второго поколения. По очевидным причинам этот проект не был реализован. Но у нас есть четырёхлетний Duster в приличном состоянии — как раз того самого поколения, а также «абсолютно новая» Lada Niva Travel, получившая недавно 1,8-литровый 90-сильный мотор. И так уж сложилось, что цены на них сегодня очень близки. В общем, образовался прекрасный повод сравнить реальную «Ниву» с её несостоявшейся преемницей, а заодно сделать вывод: стоило ли АвтоВАЗу превращать утилитарный внедорожник в кроссовер и стал бы последний полноценной заменой «Нивы»?

Внешность

Lada Niva Travel сегодня — это очередной этап рестайлинга появившейся ещё в 1988 году «Нивы» ВАЗ-2123, которая в 2002 трансформировалась в Chevrolet Niva, а в 2020 вернулась в семейство Lada. Нынешнему внедорожнику досталось немало от прародительницы, но точечные хирургические вмешательства заметно преобразили экстерьер машины.

Появившиеся в ходе прошлогоднего апгрейда новая решётка радиатора, передний бампер с крупными воздухозаборниками и светодиодные фары в дорогих версиях придают машине более современный и даже немного агрессивный вид.

Но подобная косметическая маскировка не способна полностью скрыть возраст. В профиль это всё та же «Шнива» из 90-х. Впрочем, она не пытается быть тем, чем не является. Это честная, утилитарная машина со своим характером и выращенной за годы харизмой, которая заставляет прохожих оборачиваться. Пусть иногда и с недоумением.

Renault Duster второго поколения — это история эволюции. По сравнению с предшественником он стал атлетичнее и солиднее. Подтянутый перед, правильные пропорции, никаких вычурностей — настоящий интеллигент на фоне сельской «Нивы». Но это просто кроссовер, каких много. Пока вы будете ездить на «Ладе», ощущая себя экспонатом в музее, Duster тихо и незаметно растворится в потоке.

Да, Renault выглядит современнее, однако его возраст может проявиться в другом — и не в самом приятном контексте. Несмотря на в целом прочное ЛКП, на стыке заднего бампера и крыла краска иногда начинает отслаиваться, а жёсткие резинки уплотнителей дверей способны натереть «залысины» в проёмах. Стоит присмотреться к этим местам при осмотре подержанного экземпляра.

Салон и эргономика

Внутри «Лады» царит трудносочетаемая эстетика модного ныне спартанского минимализма и того самого советского подхода. Открываешь дверь, и тебя встречает аромат, вызывающий ностальгию по «Жигулям». Пахнет здесь, правда, не «ёлочкой», а самим духом утилитарности. Материалы самые простые, жёсткий пластик, скромная приборная панель. Отделка здесь явно не про красоту, а, скорее, про выживаемость.

Эргономика — это отдельный квест. Место водителя организовано специфически. Джойстик управления зеркалами спрятали у подножья рычага КПП. Под экраном медиасистемы расположены кнопки обогревов, противотуманок и кондиционера, при этом управление громкостью мультимедийки находится в совершенно другом месте и так низко, что для её регулировки приходится буквально тянуться всем телом. Клавиши переключения треков вслепую и вовсе не нащупать. Сюрпризом может оказаться и то, что мультимедиа с сервисами от «Яндкеса», торчачщая из передней панели, — сенсорная!

Зато показания простой аналоговой приборной панели считываются отлично. Да и посадка у водителя в целом приемлемая. Сиденье хоть и плосковатое, с профилем на любителя, но при должной настройке усталости не вызывает.

Подержанный Duster ощутимо современнее новой Niva. Руль в нём регулируется не только по высоте, но и по вылету — в «Ладе» такой возможности нет, и высоким водителям приходится искать компромисс между положением ног и рук. Да и в целом посадка в Duster продумана лучше: профиль кресла оптимальнее, есть полноценная поясничная поддержка, диапазон продольной регулировки шире. Блок климат-контроля здесь не просто присутствует — он выполнен образцово: крупные вращающиеся шайбы, понятные кнопки, никакого шаманства. Всё под рукой и радует глаз своей лаконичной функциональностью.

А вот с точки зрения материалов отделки и Duster не блещет. Пластмассы здесь такие же твёрдые, как у «Нивы», и тактильного наслаждения они не дарят. Зато в организации пространства Duster однозначно выигрывает. У него вместительный бардачок, нормальная полка для мелочей перед пассажиром и регулируемый по длине центральный подлокотник. К тому же даже в базовой версии все стеклоподъёмники электрические, в то время как у «Нивы» на задних дверях — «вёсла».

При этом обзорность в «Ниве» лучше: сидишь выше, стойки тоньше, стёкла огромные. В Duster из-за более массивных передних стоек и покатой линии крыши чувствуешь себя чуть зажатым. Но это адекватная расплата за пассивную безопасность 21-го века на фоне технологий середины 90-х.

Практичность

Диван «Нивы» расположен высоко, посадка почти вертикальная, и места там катастрофически мало. Если водитель вымахал за 180 см, то у столь же высокого пассажира практически не остаётся места для коленей, а голова едва не касается потолка. При этом никаких тебе центральных дефлекторов, подогрева дивана или нормальных карманов. Хорошо хоть, ступни пролезают под переднее кресло.

Renault Duster ощутимо просторнее. Второй ряд здесь полноценный и более удобный. Двое взрослых на диване усядутся с комфортом, троим будет тесновато, но в целом сносно.

Что касается багажника, то и здесь лидирует Duster. Объём его грузового отсека составляет 428 литров, в то время как у «Нивы» это скромные 320 литров. Кроме того, в багажнике Renault есть крючки для сумок и нормальная шторка.

У «Нивы» пространство крадут колёсные арки, а при складывании сидений (сначала поднимаешь подушку, потом опускаешь спинку) получается неровный пол со ступенькой. Зато у «Лады» запасное колесо висит снаружи, что не только экономит место в багажнике, но и добавляет внедорожного шарма.

Динамика, управляемость и ходовой комфорт

«Нива» с новым 1,8-литровым 8-клапанным мотором (90 л. с., 153 Нм) — это формально самый бодрый на сегодняшний день вариант в модельной линейке. До 100 км/ч машина разгоняется за 16,2 секунды. На бумаге выглядит как вечность. На практике — да, неспешно, но не критично.

Всё благодаря очень эластичному двигателю: 80% крутящего момента доступны уже с 1 000 об/мин. Пятая передача всё ещё позволяет ускоряться, а в пробках можно вообще не трогать газ — мотор сам вытянет. Коробка передач работает с внятными усилиями, хотя иногда вторая включается с сопротивлением.

Но главная беда «Нивы» на асфальте — не динамика, а акустический дискомфорт. Редуктор воет, и с ростом скорости эта «песня» становится едва выносимой. К этому прибавляется неприятная вибрация на стыках асфальта. Даже на мелких неровностях «Ладу» ощутимо трясёт. При этом в поворотах машина сильно кренится, по колее плывёт.

Зато энергоёмкость фантастическая: пробить подвеску практически невозможно. И по грязи, и по песку «Нива» едет, как танк. Благодаря понижайке, блокировке межосевого дифференциала и коротким свесам она уверенно забирается на такие склоны, где Duster начнёт буксовать и перегревать муфту. Правда, у последнего есть электронная имитация межколёсных блокировок, благодаря которым он легко справляется с диагональным вывешиванием, что для «Нивы» является непреодолимым препятствием.

Но если смотреть в целом, Renault Duster — это история про цивилизацию на каждый день. Возьмём наиболее сбалансированный вариант с 1,3-литровым турбомотором (150 л. с.) и 6-ступенчатой механикой. Кстати, именно такая модификация участвует в нашем тесте, и она разительно отличается как по динамике, так и по удобству управления тягой.

Разгон до «сотни» занимает меньше 11 секунд. Мотор живенький, подхватывает с низов, не тупит при обгонах. Расход в смешанном цикле — 7–8 литров, что для полноприводного кроссовера просто отлично. Коробка переключается чётко, передачи подобраны грамотно.

Подвеска Duster это ещё один жирный плюс. Амортизаторы глотают ямы, «лежачих полицейских» и гребёнку без пробоев, не допуская при этом сильных кренов и раскачки. А лёгкий руль с внятным усилием обеспечивает точность реакций и вполне надёжную управляемость как на трассе, так и в медленных поворотах.

И шумоизоляция в Renault на порядок лучше. Трансмиссионный вой отсутствует, а аэродинамические шумы появляются только на скоростях за 110–120 км/ч. При том, что в «Ниве» на ходу практически всегда приходится повышать голос.

На бездорожье Duster тоже не статист: клиренс 210 мм, принудительная блокировка муфты (до 80 км/ч), имитация блокировок тормозами. Однако на тяжёлом рельефе или в глубоком песке не хватает понижайки. В итоге муфта греется, и электроника начинает душить мотор. Здесь «Нива» вне конкуренции.

Цены и оснащение

Lada Niva Travel — один из самых доступных новых полноприводных автомобилей в России. Базовая версия «Классик» за 1 419 000 рублей включает АБС, одну подушку безопасности, кондиционер, обогрев зеркал и аудиоподготовку.

Следующая по уровню модификация «Комфорт» за 1 528 000 рублей добавляет «эйрбэг» для пассажира, подогрев передних сидений и рейлинги. В «Практик» за 1 603 000 рублей вы получите еще светодиодные фары и литые диски. «Драйв» за 1 717 000 рублей добавит круиз-контроль, мультимедиа с камерой заднего вида, а «Техно» за 1 789 000 рублей — подогрев лобового стекла, 17-дюймовые колёса. Спецверсия KHL с набором аксессуаров с символикой хоккейной лиги стоит от 1 814 000 рублей.

Renault Duster второго поколения сейчас доступен только на вторичном рынке. Цены на машины 2021–2022 годов стартуют примерно от 1 500 000 рублей за простые версии с 1,6-литровым мотором и передним приводом. Полноприводные экземпляры с 1,3-литровым турбомотором или дизелем в зависимости от состояния и оснащения стоят от 1 800 000 рублей и выше.

При этом оснащён Duster ощутимо богаче. Климат-контроль, подогрев руля, датчики света и дождя, бесключевой доступ, камеры кругового обзора (в топе) — всё то, что «Ниве» и не снилось. К тому же для версии с двигателем 1,3 доступен и вариатор. Но, как ни крути, за эти деньги вы покупаете подержанный автомобиль, пусть и современный. Притом, что новая «Нива» с гарантией стоит тех же денег.

Плюсы Lada Niva Travel:

Отличная геометрическая проходимость.

Честный полный привод с понижайкой и блокировкой.

Тяговитый и эластичный 1,8-литровый мотор.

Энергоёмкая, практически неубиваемая подвеска.

Хорошая обзорность.

Минусы Lada Niva Travel:

Архаичная эргономика.

Назойливые трансмиссионные шумы.

Неприятная вибрация и тряска на стыках асфальта.

Тесный второй ряд.

Маленький и плохо организованный багажник.

Плюсы Renault Duster:

Бодрый и экономичный турбомотор 1,3 TCe (150 л. с.).

Приличная плавность хода.

Точная и надёжная управляемость.

Просторный второй ряд и вместительный багажник.

Богатое опциональное оснащение (климат-контроль, электрические подогревы, камера заднего вида и т. д.).

Минусы Renault Duster:

Отсутствие понижающей передачи и честной блокировки — на сложном бездорожье сдаётся быстрее «Нивы».

Состояние ЛКП и обивки сидений могут преподнести сюрпризы с возрастом.

Вывод

Lada Niva Travel — это автомобиль-принцип. За архаичным салоном, своеобразной эргономикой и вялой динамикой скрывается настоящий внедорожник с фантастической проходимостью и всеядной подвеской. Эта машина неуклюжа в городе, даже нового 1,8-литрового мотора для трассы маловато, а тесный диван и небольшой багажник не располагают к путешествиям. Зато Niva способна завести вас туда, куда Duster проедет только на буксире. Это выбор человека, который готов поступиться комфортом за возможность проехать куда угодно — в любой мороз, распутицу или снегопад.

Renault Duster — это цивилизованная альтернатива. Он динамичнее, тише, просторнее, лучше рулится и комфортнее на асфальте. Его салон продуманнее, а оснащение современнее. Но сам автомобиль уже не новый, а с пробегом. Бездорожье он берёт уверенно в 95% случаев, но на те самые 5% — глубокую грязь, или подъём по рыхлому песку — его возможностей не хватает.

Если бы АвтоВАЗ построил новую «Ниву» на платформе Duster, взяв у француза подвеску, шумоизоляцию и эргономику, а у себя — понижающую передачу и надёжную трансмиссию, то это был бы бестселлер. Но чуда не случилось. Сегодня мы имеем два совершенно разных характера.

Один рождён для асфальта с высокой степенью допуска на бездорожье. Другой — для серьёзного бездорожья с условным допуском на асфальт. И хоронить «Ниву» «Дастером» точно не стоит. Они просто из разных вселенных, которые сегодня пересеклись в цене.

Технические характеристики

