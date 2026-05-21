Третье поколение Hyundai Tucson: чего ожидать от подержанного корейца

Hyundai Tucson третьего поколения (индекс TL, 2015–2021 гг.) стабильно удерживает звание одного из самых востребованных кроссоверов на вторичке. Эта модель ценится за европейский дизайн от Петера Шрайера, эргономичный салон и традиционно высокую ликвидность. Рассказываем, о подводных камнях, которые ждут покупателей такого автомобиля с пробегом.

В ценовом сегменте от 1,6 до 2,5 млн рублей Tucson III выступает сильным конкурентом как подержанным «японцам», так и новым китайским автомобилям, привлекая покупателей понятным ресурсом агрегатов. Однако широчайшая гамма моторов и трансмиссий заставляет подходить к выбору конкретного экземпляра очень внимательно.

Бензиновые моторы

Самым востребованным на рынке остается 2,0-литровый бензиновый мотор серии Nu (149 л. с.). На дорестайлинговых машинах этот двигатель (G4NA) заставлял владельцев нервничать из-за риска появления задиров в цилиндрах. К 2026 году большинство проблемных моторов уже прошли через качественную гильзовку, а на поздних версиях появились заводские маслофорсунки. Этот агрегат предлагался во всех возможных сочетаниях: с надежной 6-ступенчатой механикой или выносливым 6-ступенчатым автоматом, а также с передним или полным приводом.

В ходе рестайлинга гамму дополнил атмосферник 2.4 GDI (184 л. с.) с непосредственным впрыском, который сочетался только с АКПП и полным приводом. Он лишен проблем с задирами, но требователен к качеству бензина и склонен к нагарообразованию на впускных клапанах.

Базовая модификация с атмосферным 1.6 GDI (132 л. с.), механической коробкой и передним приводом встречается редко. Это простой и надежный вариант, но его тяги откровенно не хватает для тяжелого кроссовера.

Совсем другой характер у турбомотора 1.6 T-GDI (177 л. с.), который трудится в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом DCT и полным приводом. Данная связка обеспечивает Tucson отличную динамику, но на вторичке считается рискованной. К пробегу в 120–150 тысяч км робот с сухим сцеплением потребует дорогостоящего ремонта, а сам турбомотор чувствителен к перегреву и качеству моторного масла.

Двухлитровый турбодизель

Для тех, кто ищет максимальный ресурс, идеальным выбором станет 2,0-литровый турбодизель CRDi (185 л. с.), работающий в паре с полным приводом. До рестайлинга он оснащался 6-ступенчатым автоматом, а после — более современной 8-ступенчатой АКПП. Этот дизель считается эталоном надежности: при регулярном обслуживании он способен преодолеть планку в 350 тысяч км без серьезных вмешательств.

Основные эксплуатационные траты здесь связаны с возрастной чисткой клапана EGR, заменой свечей накала и обслуживанием пьезофорсунок. Главная сложность в 2026 году — найти дизельный Tucson с честным и не ошеломляющим пробегом.

Полный привод и ходовая

Система полного привода Dynamax распределяет момент с помощью электрогидравлической муфты. Главная «родовая» уязвимость полноприводных версий кроссовера — коррозия шлицевых соединений между коробкой передач и угловым редуктором (узлом отбора мощности). Из-за вымывания заводской смазки шлицы попросту слизываются, лишая машину полного привода.

Профилактику этого узла с очисткой и нанесением новой смазки необходимо проводить каждые два года. Подвеска автомобиля (Макферсон спереди, многорычажка сзади) настроена жестковато, но держится стойко: сайлентблоки и амортизаторы служат до 100–120 тысяч км, а ступичные подшипники могут потребувать внимания к 150 тысячам км.

Итоги для покупателя

Hyundai Tucson III — это практичный кроссовер, который при правильном подборе агрегатов не доставит хлопот. Самым беспроблемным и долговечным вариантом является дизельная модификация.

Если ваш бюджет ограничен, то логичным выбором станет бензиновый мотор 2.0 на автомате, но строго после тщательной эндоскопии цилиндров. От покупки турбированных версий с роботом на больших пробегах лучше воздержаться, чтобы не столкнуться с необходимостью дорогостоящих вложений сразу после сделки.