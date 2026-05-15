Что стало с любимыми Hyundai, Toyota и BMW после ухода из России

Недавний опрос «Автостата» показал весьма предсказуемую картину: сердца большинства российских водителей всё ещё принадлежат привычным маркам. Отечественные автолюбители откровенно скучают по надёжности «японцев», изысканности «немцев» и доступной прагматичности «корейцев». По собранной статистике, больше всего автомобилисты ждут возвращения Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda. Но пока официальные дилерские центры в нашей стране перепрофилировались на продажу китайских машин, остальная автоиндустрия тоже не стояла на месте. За последние несколько лет мировой авторынок сильно изменился, и мы составили подробный гид по новым поколениям моделей, которые когда-то были бестселлерами в России.

© Hyundai

Hyundai и Kia: новая эра масс-маркета

Эпоха привычного нам седана Hyundai Solaris официально подошла к концу, а его место на конвейере занял совершенно новый Hyundai Accent с индексом BN7. Корейские инженеры решили избавить модель от имиджа бюджетника, подарив ей премиальный дизайн со сплошной светодиодной полосой на передней части в стиле старшей Sonata.

© Hyundai

Автомобиль заметно прибавил в габаритах: колёсная база растянулась на 70 миллиметров (до 2 670 мм), что обеспечило больший простор на заднем ряду. В салоне прописались современные сдвоенные дисплеи диагональю по 10,25 дюйма. Под капотом атмосферник с распределённым впрыском на 115 сил и 6-ступенчатый автомат. Архитектура подвески при этом осталась классической: стойки МакФерсон спереди и торсионная балка сзади.

Брат-близнец «Соляриса» в лице любимого таксистами Kia Rio предстал в облике новой модели Kia K3 (BL7). Ранее индекс K3 принадлежал автомобилю Kia Cerato, но Kia Motors пересматривает номенклатуру, и это разные машины. На выбор, как и раньше, предлагаются седан и пятидверный хэтчбэк. Корейцы сохранили гамму атмосферных двигателей: от скромного 1,4 на 99 сил до проверенного 1,6 мощностью 123 лошадиные силы.

© KIA

Седан гольф-класса Kia Cerato пал жертвой глобальной стандартизации нейминга, передав эстафету новой модели Kia K4. Дизайнеры нарисовали эффектный кузов с силуэтом фастбека, который стал ещё крупнее: длина выросла до внушительных 4 710 миллиметров, а колёсная база достигла 2 720 миллиметров. Покупателям теперь предлагают выбирать между проверенным временем двухлитровым атмосферником MPI на 150 лошадиных сил и задорным бензиновым турбомотором 1,6 T-GDI, выдающим 190 сил. Важно отметить, что корейцы отказались от экспериментов с роботизированными трансмиссиями в этом классе, агрегатировав турбированный двигатель с надёжным классическим восьмиступенчатым автоматом.

© KIA

Пожалуй, самый громкий дебют в линейке корейского концерна — это пятое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe (индекс MX5). Дизайнеры совершили радикальный разворот от привычных зализанных форм к строгим, нарочито квадратным. Главная идея новинки — максимальный внутренний простор, объём которого превышает 4,7 кубометра, и возможность трансформации салона в идеально ровный пол для комфортного ночлега на природе. Под этот функционал инженеры спроектировали огромный проём багажника. Под капотом четырёхцилиндровые турбомоторы: 2,0-литровый, агрегатированный с 8-ступенчатым автоматом или 2,5-литровый, работающий в паре с восьмиступенчатым роботом. Салон щеголяет премиальными материалами отделки, продвинутой цифровой приборной панелью и системой трассового автопилота Highway Driving Assist.

© Hyundai

Toyota: прощание с V6 и переход на гибриды

Легендарная Toyota Camry, сменившая поколение на девятое (индекс XV80), претерпела изменения. Дизайн передней части теперь выполнен в агрессивной корпоративной стилистике «рыбы-молот», а в интерьере появились дорогие материалы вроде микрофибры Dinamica и огромные 12,3-дюймовые экраны мультимедийного комплекса. Автомобиль лишился двигателя V6, на ключевых мировых рынках вместо него предлагается гибридная система на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Привычная версия с обычным бензиновым мотором сохранилась только для рынков СНГ, Китая и Вьетнама.

© Toyota

Шестое поколение бестселлера Toyota RAV4 базируется на модернизированной платформе GA-K и работает под управлением совершенно новой программной архитектуры Arene OS. Хотя на рынках Европы и США японцы делают ставку на электрификацию, предлагая покупателям классические гибриды (HEV) и подзаряжаемые версии (PHEV), для консервативных регионов компания благоразумно сохранила традиционную технику. Как показывает пример китайского рынка, а значит, гипотетически и российского (в случае официального возвращения марки), кроссовер по-прежнему может быть доступен с классическим двухлитровым атмосферным двигателем внутреннего сгорания отдачей в 171 л. с. в паре с вариатором. За комфорт отвечают продвинутые цифровые экраны, а за активную безопасность — новейший интеллектуальный комплекс Toyota Safety Sense 4.0.

© Toyota

Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (серия J250) переехал на современную рамную архитектуру TNGA-F, но визуально совершил путешествие в прошлое. Автомобиль примерил нарочито рубленый, утилитарный ретро-дизайн. Для любителей классики сохранили неубиваемый 2,8-литровый турбодизель на 204 силы в паре с восьмиступенчатым автоматом, а еще появилась 2,4-литровая турбочетвёрка и гибрид на её основе.

© Toyota

Компактный имиджевый кроссовер Toyota C-HR во втором поколении сохранил свои скромные городские габариты (длина 4 362 миллиметра), но получил совершенно космический дизайн экстерьера со скрытыми дверными ручками и сложной пластикой боковин. Модель полностью отказалась от чисто бензиновых версий, перейдя на гибридные силовые установки. Покупателям доступны модификации на базе моторов 1,8 и 2,0 литра мощностью от 140 до 198 сил, а также впервые предложен заряжаемый от розетки PHEV-гибрид и система полного привода. Интересно, что модель убрали с рынков США и Азии, сфокусировав продажи исключительно на европейском и австралийском направлениях.

© Toyota

Флагманский минивэн Toyota Alphard четвёртого поколения (индекс AH40) сменил платформу на TNGA-K, что позволило инженерам увеличить жёсткость кузова на 50 процентов и радикально снизить уровень вибраций в салоне. Внешность эволюционировала в концепции Impact Luxury, став ещё более массивной и статусной. Движущей силой выступает либо 2,4-литровый бензиновый турбомотор, либо 2,5-литровая гибридная силовая установка с продвинутой системой полного привода E-Four. В салоне правит бал абсолютный комфорт: новые капитанские кресла Executive Lounge получили расширенные зоны подогрева, улучшенную вентиляцию и многопрограммный массаж.

© Toyota

Volkswagen: закат седанов и новые платформы

Бюджетный седан Volkswagen Polo канул в лету, а его место заняла модель Volkswagen Virtus. Построенный на глобальной модульной платформе MQB A0, он уже не очень похож на бюджетник. Длина седана выросла до 4 561 миллиметра, колёсная база составляет 2 651 миллиметр, а багажник вмещает 521 литр поклажи. Под капотом трудятся исключительно современные турбомоторы: базовый литровый TSI выдает 115 сил, а 1,5 TSI EVO развивает 150 сил и 250 Ньютон-метров. В салоне появилась полноценная электронная приборная панель и опциональная вентиляция сидений, а в качестве трансмиссий выступают механика, шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот DSG.

© Volkswagen

Третье поколение популярного кроссовера Volkswagen Tiguan (Mk3) переехало на усовершенствованную платформу MQB evo. Дизайн лишился острых граней, став более обтекаемым и скруглённым. Инженеры внедрили передовые адаптивные амортизаторы DCC Pro с двумя клапанами и матричные фары IQ.LIGHT HD сверхвысокого разрешения. В салоне произошла мини-революция: селектор переключения передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле, а диагональ центрального планшета мультимедиа выросла до 15 дюймов. Линейка двигателей сохранила бензиновые моторы 2,0 TSI (от 204 до 265 сил) и экономичные дизели 2,0 TDI, но главный акцент теперь смещён на подзаряжаемую версию eHybrid, способную проезжать до 100 километров вообще без сжигания топлива.

© Volkswagen

Семейство Volkswagen Passat пережило исторический раскол. Настоящий европейский Passat B9, построенный на архитектуре MQB evo, отныне выпускается исключительно в практичном кузове универсал с растянутой до 2 841 миллиметра колёсной базой и широчайшей гаммой моторов от мягких гибридов до мощных дизелей. А вот нишу классических бизнес-седанов концерн полностью передал Китаю, где на свет появились сразу две родственные модели: Magotan и Passat Pro. Эти автомобили делают ставку на проверенные турбомоторы 2,0 TSI и глубочайшую интеграцию цифровых сервисов от местных IT-гигантов, ориентируясь на покупателей, которым нужно обилие экранов в салоне.

© Volkswagen

Работяга Volkswagen Amarok второго поколения был разработан в тесном партнёрстве с концерном Ford и делит платформу с новым Ranger. Пикап стал значительно крупнее: длина прибавила 96 миллиметров (до 5 350 мм), а колёсная база вытянулась на 173 миллиметра. Есть версия с двухлитровым дизелем и механикой или десятиступенчатым автоматом на выбор. На вершине же моторной гаммы находится могучий трёхлитровый дизель V6 TDI мощностью 240 лошадиных сил и продвинутой системой постоянного полного привода 4MOTION. Автомобиль способен брать на борт более тонны груза и играючи буксировать тяжелый 3,5-тонный прицеп.

© Volkswagen

Линейка коммерческого транспорта также пережила фундаментальное разделение. Новый Volkswagen Multivan (T7) окончательно распрощался с грузовым прошлым, переехав на легковую платформу MQB. Он стал ниже, получил приятный цифровой салон, гибридные силовые установки и теперь управляется с непринуждённостью большого легкового универсала. А для тяжёлых грузовых задач и коммерческих перевозок совместно с тем же Ford был спроектирован отдельный, совершенно новый Volkswagen Transporter.

© Volkswagen

Skoda: умный минимализм и гигантские салоны

Бюджетный лифтбек Skoda Rapid ушел в прошлое. Вместо него для развивающихся стран Азии и Индии был создан седан Skoda Slavia, который является техническим близнецом Volkswagen Virtus. Slavia оснащается фольксвагеновскими турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра в паре с механикой или классическим автоматом, предлагая отличный баланс вместительности и драйверских повадок.

© Skoda

Флагманский Skoda Superb четвёртого поколения стал апогеем фирменной чешской прагматичности. Модель сохранила любимые покупателями форматы лифтбека и универсала, но стала ещё крупнее, вытянувшись до 4 912 миллиметров. Объём багажника достиг невероятных 645 литров, а коэффициент аэродинамического сопротивления улучшили до показателя 0.243. В салоне дизайнеры изящно решили проблему засилья сенсоров, установив физические «умные шайбы» климат-контроля со встроенными мини-дисплеями. Топовый мотор 2,0 TSI форсировали до 265 сил, сохранили легендарный дизель 2,0 TDI на 193 силы и агрегатировали всё это исключительно с семиступенчатыми роботами DSG.

© Skoda

Большой семейный кроссовер Skoda Kodiaq во втором поколении сделал ставку на максимальную вместимость. Длина кузова увеличилась на 61 миллиметр (до 4 758 мм), что обеспечило полноценный простор для пассажиров третьего ряда и позволило довести объём багажника до невероятных 910 литров в пятиместной конфигурации. Вслед за Тигуаном селектор коробки передач переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, сделав интерьер более воздушным. Моторная гамма зеркально повторяет Superb, включая полноприводные модификации с тяговитым дизелем на 400 Ньютон-метров, а еще — впервые в истории модели — включает полноценную версию подключаемого гибрида PHEV.

© Skoda

BMW: светящиеся ноздри и цифровые экраны

Новое поколение бизнес-седана BMW 5 серии (индекс G60) перешагнуло психологическую отметку в пять метров, растянувшись до 5 060 миллиметров при колёсной базе в 2 995 миллиметров. Революция произошла не только в размерах: впервые баварцы представили полностью электрические версии i5. В салоне исчезли привычные дефлекторы обдува, уступив место скрытым щелям, а переднюю панель опоясала светящаяся кристальная лента Interaction Bar. Система мультимедиа iDrive 8.5 теперь позволяет играть в видеоигры через платформу AirConsole во время стоянки. Несмотря на гибридизацию, классические версии с двухлитровым бензиновым турбомотором разной степени форсировки по-прежнему в строю. А ещё существует электрический монстр i5 M60 xDrive, чьи 593 силы и 795 Ньютон-метров катапультируют тяжёлый седан до первой сотни всего за 3,7 секунды.

© BMW

Представительский флагман BMW 7 серии (G70) шокировал автомобильную общественность радикальным дизайном с огромными фирменными ноздрями и двухэтажной передней оптикой. Баварцы отказались от разделения на стандартную и удлинённую версии, оставив единый кузов с исполинской колёсной базой. Для задних VIP-пассажиров приготовили настоящий кинотеатр: с потолка опускается гигантский 31,3-дюймовый экран Theatre Screen. Под капотом можно встретить как классический V8 с индексом S68, так и гибридные установки, но технологическим венцом стал электрокар i7 M70 xDrive, развивающий 650 лошадиных сил и 1 100 Ньютон-метров крутящего момента.

© BMW

Младшие баварские кроссоверы X1 (индекс U11) и X2 (U10) также пережили смену поколений. Новый X1 стал значительно массивнее, просторнее и примерил единый изогнутый кластер приборной панели и мультимедиа, попутно лишившись привычного джойстика коробки передач и шайбы iDrive.

© BMW

Его собрат X2 кардинально изменил философию: из приподнятого компактного хэтчбека он мутировал в полноценный, дерзкий купе-кроссовер с покатой линией крыши, вытянувшись в длину до 4 554 миллиметров. И хотя европейские маркетологи делают ставку на полностью электрические модификации, для российского рынка главным преимуществом новых поколений стало сохранение гаммы традиционных ДВС. Баварцы оставили в строю базовые 1,5-литровые бензиновые «тройки» (136–156 л. с.) и классические 2,0-литровые бензиновые «четвёрки» (204–300 л. с. на версиях M35i). Никуда не делась и легендарная линейка баварских турбодизелей объемом 2,0 литра, выдающих от 150 до 211 лошадиных сил и обеспечивающих великолепную тягу при минимальном расходе топлива. А вот в трансмиссии произошла техническая революция: на смену классическому гидромеханическому автомату на всех модификациях пришёл скорострельный 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.

© BMW

Популярный среднеразмерный кроссовер BMW X3 (индекс G45) в новом четвёртом поколении лишился легендарной буквы «i» в названиях бензиновых модификаций — отныне этот символ зарезервирован исключительно за линейкой электрокаров. Экстерьер стал монолитным и подчеркнуто минималистичным, а салон практически полностью лишился физических кнопок и даже привычного джойстика коробки передач. Управлением функциями теперь заведует новейшая система iDrive 9 на базе операционной системы Android и сенсорная панель Interaction Bar. Все классические двигатели внутреннего сгорания получили 48-вольтовый стартер-генератор, а на вершине гаммы расположилась версия M50 xDrive с рядной трёхлитровой шестёркой отдачей 398 сил, разгоняющая кроссовер до 100 км/ч за 4,6 секунды. Электрического iX3 в этом кузове не будет — для него баварцы готовят революционную платформу Neue Klasse.