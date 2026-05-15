Что стало с любимыми Hyundai, Toyota и BMW после ухода из России

Вот как выглядят новые модели ушедших брендов, которых ждут россияне
Недавний опрос «Автостата» показал весьма предсказуемую картину: сердца большинства российских водителей всё ещё принадлежат привычным маркам. Отечественные автолюбители откровенно скучают по надёжности «японцев», изысканности «немцев» и доступной прагматичности «корейцев». По собранной статистике, больше всего автомобилисты ждут возвращения Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda. Но пока официальные дилерские центры в нашей стране перепрофилировались на продажу китайских машин, остальная автоиндустрия тоже не стояла на месте. За последние несколько лет мировой авторынок сильно изменился, и мы составили подробный гид по новым поколениям моделей, которые когда-то были бестселлерами в России.
Hyundai и Kia: новая эра масс-маркета
Эпоха привычного нам седана Hyundai Solaris официально подошла к концу, а его место на конвейере занял совершенно новый Hyundai Accent с индексом BN7. Корейские инженеры решили избавить модель от имиджа бюджетника, подарив ей премиальный дизайн со сплошной светодиодной полосой на передней части в стиле старшей Sonata.
Автомобиль заметно прибавил в габаритах: колёсная база растянулась на 70 миллиметров (до 2 670 мм), что обеспечило больший простор на заднем ряду. В салоне прописались современные сдвоенные дисплеи диагональю по 10,25 дюйма. Под капотом атмосферник с распределённым впрыском на 115 сил и 6-ступенчатый автомат. Архитектура подвески при этом осталась классической: стойки МакФерсон спереди и торсионная балка сзади.
Брат-близнец «Соляриса» в лице любимого таксистами Kia Rio предстал в облике новой модели Kia K3 (BL7). Ранее индекс K3 принадлежал автомобилю Kia Cerato, но Kia Motors пересматривает номенклатуру, и это разные машины. На выбор, как и раньше, предлагаются седан и пятидверный хэтчбэк. Корейцы сохранили гамму атмосферных двигателей: от скромного 1,4 на 99 сил до проверенного 1,6 мощностью 123 лошадиные силы.
Седан гольф-класса Kia Cerato пал жертвой глобальной стандартизации нейминга, передав эстафету новой модели Kia K4. Дизайнеры нарисовали эффектный кузов с силуэтом фастбека, который стал ещё крупнее: длина выросла до внушительных 4 710 миллиметров, а колёсная база достигла 2 720 миллиметров. Покупателям теперь предлагают выбирать между проверенным временем двухлитровым атмосферником MPI на 150 лошадиных сил и задорным бензиновым турбомотором 1,6 T-GDI, выдающим 190 сил. Важно отметить, что корейцы отказались от экспериментов с роботизированными трансмиссиями в этом классе, агрегатировав турбированный двигатель с надёжным классическим восьмиступенчатым автоматом.
Пожалуй, самый громкий дебют в линейке корейского концерна — это пятое поколение кроссовера Hyundai Santa Fe (индекс MX5). Дизайнеры совершили радикальный разворот от привычных зализанных форм к строгим, нарочито квадратным. Главная идея новинки — максимальный внутренний простор, объём которого превышает 4,7 кубометра, и возможность трансформации салона в идеально ровный пол для комфортного ночлега на природе. Под этот функционал инженеры спроектировали огромный проём багажника. Под капотом четырёхцилиндровые турбомоторы: 2,0-литровый, агрегатированный с 8-ступенчатым автоматом или 2,5-литровый, работающий в паре с восьмиступенчатым роботом. Салон щеголяет премиальными материалами отделки, продвинутой цифровой приборной панелью и системой трассового автопилота Highway Driving Assist.
Toyota: прощание с V6 и переход на гибриды
Легендарная Toyota Camry, сменившая поколение на девятое (индекс XV80), претерпела изменения. Дизайн передней части теперь выполнен в агрессивной корпоративной стилистике «рыбы-молот», а в интерьере появились дорогие материалы вроде микрофибры Dinamica и огромные 12,3-дюймовые экраны мультимедийного комплекса. Автомобиль лишился двигателя V6, на ключевых мировых рынках вместо него предлагается гибридная система на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Привычная версия с обычным бензиновым мотором сохранилась только для рынков СНГ, Китая и Вьетнама.
Шестое поколение бестселлера Toyota RAV4 базируется на модернизированной платформе GA-K и работает под управлением совершенно новой программной архитектуры Arene OS. Хотя на рынках Европы и США японцы делают ставку на электрификацию, предлагая покупателям классические гибриды (HEV) и подзаряжаемые версии (PHEV), для консервативных регионов компания благоразумно сохранила традиционную технику. Как показывает пример китайского рынка, а значит, гипотетически и российского (в случае официального возвращения марки), кроссовер по-прежнему может быть доступен с классическим двухлитровым атмосферным двигателем внутреннего сгорания отдачей в 171 л. с. в паре с вариатором. За комфорт отвечают продвинутые цифровые экраны, а за активную безопасность — новейший интеллектуальный комплекс Toyota Safety Sense 4.0.
Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (серия J250) переехал на современную рамную архитектуру TNGA-F, но визуально совершил путешествие в прошлое. Автомобиль примерил нарочито рубленый, утилитарный ретро-дизайн. Для любителей классики сохранили неубиваемый 2,8-литровый турбодизель на 204 силы в паре с восьмиступенчатым автоматом, а еще появилась 2,4-литровая турбочетвёрка и гибрид на её основе.
Компактный имиджевый кроссовер Toyota C-HR во втором поколении сохранил свои скромные городские габариты (длина 4 362 миллиметра), но получил совершенно космический дизайн экстерьера со скрытыми дверными ручками и сложной пластикой боковин. Модель полностью отказалась от чисто бензиновых версий, перейдя на гибридные силовые установки. Покупателям доступны модификации на базе моторов 1,8 и 2,0 литра мощностью от 140 до 198 сил, а также впервые предложен заряжаемый от розетки PHEV-гибрид и система полного привода. Интересно, что модель убрали с рынков США и Азии, сфокусировав продажи исключительно на европейском и австралийском направлениях.
Флагманский минивэн Toyota Alphard четвёртого поколения (индекс AH40) сменил платформу на TNGA-K, что позволило инженерам увеличить жёсткость кузова на 50 процентов и радикально снизить уровень вибраций в салоне. Внешность эволюционировала в концепции Impact Luxury, став ещё более массивной и статусной. Движущей силой выступает либо 2,4-литровый бензиновый турбомотор, либо 2,5-литровая гибридная силовая установка с продвинутой системой полного привода E-Four. В салоне правит бал абсолютный комфорт: новые капитанские кресла Executive Lounge получили расширенные зоны подогрева, улучшенную вентиляцию и многопрограммный массаж.
Volkswagen: закат седанов и новые платформы
Бюджетный седан Volkswagen Polo канул в лету, а его место заняла модель Volkswagen Virtus. Построенный на глобальной модульной платформе MQB A0, он уже не очень похож на бюджетник. Длина седана выросла до 4 561 миллиметра, колёсная база составляет 2 651 миллиметр, а багажник вмещает 521 литр поклажи. Под капотом трудятся исключительно современные турбомоторы: базовый литровый TSI выдает 115 сил, а 1,5 TSI EVO развивает 150 сил и 250 Ньютон-метров. В салоне появилась полноценная электронная приборная панель и опциональная вентиляция сидений, а в качестве трансмиссий выступают механика, шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот DSG.
Третье поколение популярного кроссовера Volkswagen Tiguan (Mk3) переехало на усовершенствованную платформу MQB evo. Дизайн лишился острых граней, став более обтекаемым и скруглённым. Инженеры внедрили передовые адаптивные амортизаторы DCC Pro с двумя клапанами и матричные фары IQ.LIGHT HD сверхвысокого разрешения. В салоне произошла мини-революция: селектор переключения передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле, а диагональ центрального планшета мультимедиа выросла до 15 дюймов. Линейка двигателей сохранила бензиновые моторы 2,0 TSI (от 204 до 265 сил) и экономичные дизели 2,0 TDI, но главный акцент теперь смещён на подзаряжаемую версию eHybrid, способную проезжать до 100 километров вообще без сжигания топлива.
Семейство Volkswagen Passat пережило исторический раскол. Настоящий европейский Passat B9, построенный на архитектуре MQB evo, отныне выпускается исключительно в практичном кузове универсал с растянутой до 2 841 миллиметра колёсной базой и широчайшей гаммой моторов от мягких гибридов до мощных дизелей. А вот нишу классических бизнес-седанов концерн полностью передал Китаю, где на свет появились сразу две родственные модели: Magotan и Passat Pro. Эти автомобили делают ставку на проверенные турбомоторы 2,0 TSI и глубочайшую интеграцию цифровых сервисов от местных IT-гигантов, ориентируясь на покупателей, которым нужно обилие экранов в салоне.
Работяга Volkswagen Amarok второго поколения был разработан в тесном партнёрстве с концерном Ford и делит платформу с новым Ranger. Пикап стал значительно крупнее: длина прибавила 96 миллиметров (до 5 350 мм), а колёсная база вытянулась на 173 миллиметра. Есть версия с двухлитровым дизелем и механикой или десятиступенчатым автоматом на выбор. На вершине же моторной гаммы находится могучий трёхлитровый дизель V6 TDI мощностью 240 лошадиных сил и продвинутой системой постоянного полного привода 4MOTION. Автомобиль способен брать на борт более тонны груза и играючи буксировать тяжелый 3,5-тонный прицеп.
Линейка коммерческого транспорта также пережила фундаментальное разделение. Новый Volkswagen Multivan (T7) окончательно распрощался с грузовым прошлым, переехав на легковую платформу MQB. Он стал ниже, получил приятный цифровой салон, гибридные силовые установки и теперь управляется с непринуждённостью большого легкового универсала. А для тяжёлых грузовых задач и коммерческих перевозок совместно с тем же Ford был спроектирован отдельный, совершенно новый Volkswagen Transporter.
Skoda: умный минимализм и гигантские салоны
Бюджетный лифтбек Skoda Rapid ушел в прошлое. Вместо него для развивающихся стран Азии и Индии был создан седан Skoda Slavia, который является техническим близнецом Volkswagen Virtus. Slavia оснащается фольксвагеновскими турбомоторами объемом 1,0 и 1,5 литра в паре с механикой или классическим автоматом, предлагая отличный баланс вместительности и драйверских повадок.
Флагманский Skoda Superb четвёртого поколения стал апогеем фирменной чешской прагматичности. Модель сохранила любимые покупателями форматы лифтбека и универсала, но стала ещё крупнее, вытянувшись до 4 912 миллиметров. Объём багажника достиг невероятных 645 литров, а коэффициент аэродинамического сопротивления улучшили до показателя 0.243. В салоне дизайнеры изящно решили проблему засилья сенсоров, установив физические «умные шайбы» климат-контроля со встроенными мини-дисплеями. Топовый мотор 2,0 TSI форсировали до 265 сил, сохранили легендарный дизель 2,0 TDI на 193 силы и агрегатировали всё это исключительно с семиступенчатыми роботами DSG.
Большой семейный кроссовер Skoda Kodiaq во втором поколении сделал ставку на максимальную вместимость. Длина кузова увеличилась на 61 миллиметр (до 4 758 мм), что обеспечило полноценный простор для пассажиров третьего ряда и позволило довести объём багажника до невероятных 910 литров в пятиместной конфигурации. Вслед за Тигуаном селектор коробки передач переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, сделав интерьер более воздушным. Моторная гамма зеркально повторяет Superb, включая полноприводные модификации с тяговитым дизелем на 400 Ньютон-метров, а еще — впервые в истории модели — включает полноценную версию подключаемого гибрида PHEV.
BMW: светящиеся ноздри и цифровые экраны
Новое поколение бизнес-седана BMW 5 серии (индекс G60) перешагнуло психологическую отметку в пять метров, растянувшись до 5 060 миллиметров при колёсной базе в 2 995 миллиметров. Революция произошла не только в размерах: впервые баварцы представили полностью электрические версии i5. В салоне исчезли привычные дефлекторы обдува, уступив место скрытым щелям, а переднюю панель опоясала светящаяся кристальная лента Interaction Bar. Система мультимедиа iDrive 8.5 теперь позволяет играть в видеоигры через платформу AirConsole во время стоянки. Несмотря на гибридизацию, классические версии с двухлитровым бензиновым турбомотором разной степени форсировки по-прежнему в строю. А ещё существует электрический монстр i5 M60 xDrive, чьи 593 силы и 795 Ньютон-метров катапультируют тяжёлый седан до первой сотни всего за 3,7 секунды.
Представительский флагман BMW 7 серии (G70) шокировал автомобильную общественность радикальным дизайном с огромными фирменными ноздрями и двухэтажной передней оптикой. Баварцы отказались от разделения на стандартную и удлинённую версии, оставив единый кузов с исполинской колёсной базой. Для задних VIP-пассажиров приготовили настоящий кинотеатр: с потолка опускается гигантский 31,3-дюймовый экран Theatre Screen. Под капотом можно встретить как классический V8 с индексом S68, так и гибридные установки, но технологическим венцом стал электрокар i7 M70 xDrive, развивающий 650 лошадиных сил и 1 100 Ньютон-метров крутящего момента.
Младшие баварские кроссоверы X1 (индекс U11) и X2 (U10) также пережили смену поколений. Новый X1 стал значительно массивнее, просторнее и примерил единый изогнутый кластер приборной панели и мультимедиа, попутно лишившись привычного джойстика коробки передач и шайбы iDrive.
Его собрат X2 кардинально изменил философию: из приподнятого компактного хэтчбека он мутировал в полноценный, дерзкий купе-кроссовер с покатой линией крыши, вытянувшись в длину до 4 554 миллиметров. И хотя европейские маркетологи делают ставку на полностью электрические модификации, для российского рынка главным преимуществом новых поколений стало сохранение гаммы традиционных ДВС. Баварцы оставили в строю базовые 1,5-литровые бензиновые «тройки» (136–156 л. с.) и классические 2,0-литровые бензиновые «четвёрки» (204–300 л. с. на версиях M35i). Никуда не делась и легендарная линейка баварских турбодизелей объемом 2,0 литра, выдающих от 150 до 211 лошадиных сил и обеспечивающих великолепную тягу при минимальном расходе топлива. А вот в трансмиссии произошла техническая революция: на смену классическому гидромеханическому автомату на всех модификациях пришёл скорострельный 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.
Популярный среднеразмерный кроссовер BMW X3 (индекс G45) в новом четвёртом поколении лишился легендарной буквы «i» в названиях бензиновых модификаций — отныне этот символ зарезервирован исключительно за линейкой электрокаров. Экстерьер стал монолитным и подчеркнуто минималистичным, а салон практически полностью лишился физических кнопок и даже привычного джойстика коробки передач. Управлением функциями теперь заведует новейшая система iDrive 9 на базе операционной системы Android и сенсорная панель Interaction Bar. Все классические двигатели внутреннего сгорания получили 48-вольтовый стартер-генератор, а на вершине гаммы расположилась версия M50 xDrive с рядной трёхлитровой шестёркой отдачей 398 сил, разгоняющая кроссовер до 100 км/ч за 4,6 секунды. Электрического iX3 в этом кузове не будет — для него баварцы готовят революционную платформу Neue Klasse.