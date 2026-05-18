Россиянам представили «убийцу» Aurus из Китая

Прошедшие семь дней оказались очень богаты на новинки для российского рынка, а среди мировых премьер в основном были яркими концепт-кары.

Новинки российского рынка

Hongqi Golden Sunflower Guoya

Марка Hongqi анонсировала выход на российский рынок седана Golden Sunflower Guoya, который станет флагманской моделью бренда в нашей стране. Монументальный седан длиной более 5 метров получил дизайн, отсылающий к истории и философии Китая, а интерьер в ретро-силе отличается качественной отделкой дорогими материалами и богатым оснащением.

Новинка получила два турбодвигателя собственной разработки марки — 380-сильный 3,0-литровый V6 и 476-сильный 4,0-литровый V8. Продажи Golden Sunflower Guoya стартуют в первом полугодии 2026 года, а детальная информация о комплектации и цены будут названы ближе к выходу модели на рынок.

Geely Coolray

Geely Coolray вернулся на российский рынок в обновлённой версии. Кроссовер получил переработанный внешний вид, а также новую и пока единственную комплектацию Exclusive. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Производитель сделал ставку на богатое оснащение уже в базовом исполнении, однако по цене 2 889 990 рублей машина дороже белорусского Belgee X50+ за 2 775 990 рублей, хотя отличаются автомобили мелочами.

Электрокроссовер Evolute i-Sky получил обновление, в рамках которого изменились дизайн и техническая часть. Модель стала крупнее по всем направлениям, получила футуристичный дизайн кузова и оснащена более мощным электромотором на 218 л. с., а также батареей ёмкостью 62 кВт⋅ч. Последняя обеспечивает запас хода до 424 км на одной зарядке. Стоимость модернизированного электромобиля пока не названа.

Changan анонсировал для России обновлённый лифтбек Uni-V, основным изменением в котором стал более мощный двигатель. Для российского рынка предложена машина с 235-сильным бензиновым турбмотором 2.0 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль получил переоформленный кузов, передняя часть которого стала более спортивной, что в целом соответствует позиционированию модели как практичного, но эмоционального выбора на каждый день.

Esteo MX

Ещё одной маркой на российском рынке стало больше — компания «АГР» анонсировала сборку на заводе в Санкт-Петербурге кроссовера Esteo MX. Новая модель стала первенцем бренда. В основе лежит Exeed MX, который является одной из вариаций известного в России Exeed TXL. Новинка получит 197-сильный 2,0-литровый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость кроссовера назовут ближе к старту продаж летом 2026 года.

Мировые премьеры

Jeep Avenger

Самый маленький современный Jeep претерпел плановое обновление — машина обрела изменённую за счёт новых решётки радиатора и бамперов внешность, но главные изменения касаются техники. Европейская версия Avenger получила новый двигатель — бензиновый наддувный 1,2-литровый мотор Turbo 100, который развивает 101 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Заявлено, что такая модификация, которая будет лишь одной из нескольких в гамме модели, требует технического обслуживания раз в 25 000 км пробега.

Lamborghini Fenomeno Roadster

Итальянская марка представила новый лимитированный суперкар на платформе «массовой» модели Lamborghini Revuelto. Новый Fenomeno Roadster дополнит представленное в прошлом году купе Fenomeno, с которым открытая модель делит общий фирменный стиль и агрегаты. Гибридная силовая установка выдаёт 1080 л.с., что делает Lamborghini Fenomeno Roadster самой мощной открытой моделью в истории компании, а тираж в 15 экземпляров и цена около 4 млн евро за штуку — одним из самых редких и дорогих автомобилей из Сант-Агата-Болоньезе.

Renault 4 JP4x4

Серийный электрический кроссовер Renault 4 E-Tech послужил основой для яркого концепт-кара Renault 4 JP4x4, который представляет собой современное переосмысление исторических моделей Plein Air 1969 года и JP4 1981 года на основе оригинального Renault 4, который выпускался с 1961 по 1991 годы. Новинка превратилась в пляжный багги с кузовом-пикап с креплениями для сёрфа и скейтбордов, двери заменены небольшими панелями, а крыша фактически отсутствует. Салон остался фактически стандартным, а вот силовая установка стала двухмоторной как намёк на перспективный полноприводный серийный Renault 4 E-Tech.