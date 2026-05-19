Вместо Volkswagen: что за «китаец» скрывается под именем Tenet T8

Новый Tenet Т8 не эпатирует дизайнерскими решениями и не удивляет космическими технологиями, однако подкупает просторным салоном и нашпигованностью современными опциями. Насколько это хорошее предложение — разбирались в ходе тест-драйва.

У дизайнеров «отечественного» бренда получилось лишь символически замаскировать тот факт, что Tenet Т8 — это фактически рестайлинговый Chery Tiggo 8 Plus. Фамильные черты экстерьера не утаишь. Прохожие отнюдь не сворачивают шеи, провожая машину взглядом. Просто мимо проехал ещё один большой китайский кроссовер.

Тем не менее не открою большой маркетинговой тайны, если скажу, что именно такого типа машины получают максимальные шансы превратиться в массовую модель — на радость и владельца, и производителя. Последним, к слову, выступает ООО «АГР», на чьих мощностях под Калугой (бывший завод Volkswagen) и собирают Tenet Т8.

Пожалуй, главный минус экстерьера – это утапливающиеся дверные ручки. Красиво, но не очень удобно. Впрочем, в Китае их скоро запретят по соображениям безопасности. Уверен, и у нас обновлённая машина получит иное решение. Кроме того, стоит отметить низкое, над самым номерным знаком, расположение камеры заднего вида. Её объектив практически всё время грязный, особенно в сырую погоду.

Салон Tenet T8: много кожи и тачскрины

Когда я впервые сел за руль Т8, то в первую очередь обратил внимание не на 15-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и даже не на 10-дюймовую приборку, а на кожаную отделку практически всего салона. Ею обтянуто всё: кресла, дверные карты, передняя панель и даже зона вокруг дефлекторов обдува заднего ряда.

Разумеется, кожа применена искусственная. И неизвестно, сколько она прослужит в реальных условиях эксплуатации. Но ощущение «дорого-богато» однозначно создаёт.

Вообще, в случае Т8 «топ» от «базы» отличают совсем немного позиций. Среди них можно назвать разве что комплект электронных ассистентов водителя, проекционный дисплей, «электрификацию» боковых зеркал, трёхзонный климат, вентиляцию передних кресел, память настроек сиденья водителя и ещё несколько подобных пунктов.

Передние кресла, как оказалось, умеют одновременно и достаточно плотно удерживать тело при резком маневрировании, и не утомлять во время длительных поездок. Среди эргономических особенностей интерьера кроссовера следует упомянуть правый подрулевой переключатель, отвечающий за управление автоматом. А настраивать боковые зеркала придётся кнопками на руле, предварительно забравшись в соответствующий раздел меню мультимедийки.

Данные на приборной доске, в общем и целом, читаются неплохо. Но было бы лучше, если бы цифры и значки сделали покрупнее. Хотя по большому счёту главное для водителя на ходу — показания скорости, а она проецируется на лобовое...

Раздражающий фактор

Слегка раздражает работа адаптивного круиз-контроля. При его активации по умолчанию включается ещё и автоматическое удержание в полосе. Но лично мне очень часто хотелось подправить траекторию, по которой идёт машина. Ведь то чувствуешь, что соседняя машина через секунды сместится слишком близко, то замечаешь, что через сотню метров разметка исчезнет и понимаешь, что «электромозги» Tenet Т8 там неизбежно запнутся с выбором траектории, создав угрозу столкновения с соседями по потоку… В таких случаях, конечно, подруливаешь, но электроника машины серьёзно сопротивляется. Рулевое колесо настырно упирается и это даже пугает!

Режимы движения («грязь», «снег», «эко», «спорт» и т. п.) тут задаются маховичком между передними сиденьями.

Процесс выбора анимируется на мониторе картинками кроссовера в том или ином соответствующем антураже. Большую часть времени привод у кроссовера передний: крутящий момент на задние колёса электроника направляет по собственному усмотрению. Однако водитель может задать и принудительное подключение заднего моста — повернув вышеупомянутый регулятор до отметки «4х4». А борткомпьютер в этот момент услужливо прокомментирует (цитирую!): «умножить четыре на четыре». Трудности перевода, однако.

Дела грузопассажирские

Во втором ряду сидеть по-настоящему комфортно. При условии, что сзади, на третьем ряду, никого нет. В этом случае пассажирам второго ряда и ноги можно устроить по-королевски, и спинку наклонить назад. Про простор над головой можно даже не упоминать. А вот если разместить седоков ещё и на третьем ряду, нормально не удастся устроиться никому из пассажиров. И на «галёрке» придётся сидеть «коленками в потолок», и на втором ряду ноги будет почти некуда деть. То есть на практике два сиденья третьего ряда тут преимущественно «чтоб было». На случай, например, когда потребуется летом на даче довезти кучку детей до ближайшего пруда. Не особо удобно, зато недолго и не пешком.

Кроме того, с поднятыми спинками сидений третьего ряда объём багажного отделения составляет всего 193 литра. Гораздо практичнее для повседневной жизни держать спинки третьего ряда сложенными. При этом в багажном отсеке образуется ровный пол и 889 литров грузового пространства. Это если судить по техническим характеристикам Chery Tiggo 8 Plus 2024-го года. Ведь компания-производитель Tenet Т8 официальных данных на этот счёт не публикует.

Лёгок на ходу

Tenet Т8 неплохо справляется с ролью машины «на каждый день» для городского жителя. Его 2-литровый 197-сильный двигатель в паре с 7-ступенчатым роботом обеспечивают разгон до 100 км/ч за 8,4 секунды. Такой прыти «за глаза» достаточно для любых повседневных ситуаций. Причём настройки силовых агрегатов обеспечивают бодрую динамику вплоть до 130 км/ч.

На более высоких скоростях темп ускорения заметно падает. Отмечу также, что в на больших скоростях на трассе машина очень стабильна при езде по прямой и цепко держится за траекторию в поворотах. Но надо иметь в виду, что при этом она довольно нервно реагирует на колейность. Возможно — из-за относительно низкопрофильной резины на дисках R19.

Точной обратной связи от колёс на руле не ждите. Тем не менее настройки электроусилителя не превращают управление машиной в разновидность манипуляций компьютерным джойстиком. Ответное усилие на рулевом колесе в большинстве случаев воспринимается адекватно происходящему.

Подвеску Т8 можно назвать жестковатой. Но асфальтовую «мелочь» тем не менее она сглатывает адекватно, без передачи вибраций на кузов. Заметно встряхивает разве что при прохождении по-настоящему жёстких стыков на эстакадах, трамвайных рельсов и серьёзных выбоин в асфальте.

Любителям более комфортной и плавной езды я бы посоветовал накачивать колеса Т8 по нижней границе рекомендованного производителем диапазона давления. Поскольку на ходу покрышки немного разогреваются (увидите по показаниям датчиков давления в шинах на приборке) и машина начинает проходить неровности заметно жёстче. И не стоит переживать, что лёгкая «недокачанность» покрышек смажет управляемость машины.

В городских условиях реальный расход топлива у Т8 колеблется в диапазоне 10,5–12 литров на 100 км. В зависимости от характера движения. На трассе я смог добиться минимума потребления горючего на уровне 8,8 литра/100 км. Что в общих чертах согласуется с данными производителя.

Цена вопроса

Дилеры Tenet предлагают Т8 в двух комплектациях: с одним и тем же мотором, с одинаковой коробкой, полным приводом и семиместным салоном. Базовая версия подразумевает внушительный список опций — вплоть до панорамного люка, «зимнего» пакета с обогревом второго ряда сидений, двухзонным «климатом» и другими фишками.

Как мы отмечали выше, топ-модификацию отличают совсем немного позиций, среди которых набор электронных ассистентов водителя, проекционный дисплей, трёхзонный климат, вентиляция передних кресел, память настроек сиденья водителя и ещё несколько подобных пунктов. Так вот, начальная комплектация кроссовера стоит от 3,63 миллиона рублей, а за топовую просят уже 3,885 миллиона. И, кажется, это одно из самых привлекательных предложений на рынке.

Плюсы Tenet Т8

Современная внешность.

Просторный салон.

Дорогие материалы отделки.

Богатая базовая комплектация.

Хорошая разгонная динамика.

Сбалансированная подвеска.

Минусы Tenet Т8

Выдвижные дверные ручки.

Пустоватый руль.

Низкая информативность цифровой приборки.

Непрактичный третий ряд сидений.

Огрехи в русификации мультимедиа.

Технические характеристики Tenet Т8