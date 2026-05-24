Lexus GS III c пробегом: специфика выбора и дефекты
Lexus GS третьего поколения (2004–2011) — один из тех автомобилей, который в своё время наряду с немецкой тройкой задавал стандарты в Е-классе. На вторичном рынке эта модель сохраняет стабильный спрос благодаря ореолу надежности вокруг марки. Разбираемся, стоит ли покупать такой седан в 2026 году и какие модификации достойны внимания.
Кузов и ЛКП
Кузов Lexus GS III отлично оцинкован, однако лакокрасочное покрытие на водной основе оказалось слишком восприимчивым к внешнему воздействию — сколы на передней части появляются очень быстро.
Однако если вы видите сквозную коррозию на колесных арках или порогах, это верный признак некачественного ремонта после ДТП. В заводском исполнении металл успешно сопротивляется окислению долгие годы.
Моторы Lexus GS
Шестицилиндровые двигатели
Самый массовый вариант на рынке — модификация GS 300 с 3,0-литровым мотором (249 л. с.). Агрегат в целом надежный, но из-за конструктивного просчета системы впуска бывает что в пятый цилиндр попадает пыль. Это приводит к локальному перегреву, задирам, залеганию поршневых колец и прогрессирующему расходу масла. Нужно быть предельно внимательным при выборе такой модификации и про возможности осмотреть мотор с эндоскопом.
Более надежна версия GS 350 (307 л. с.), которая также оснащена системой полного привода. Этот двигатель лишен проблемы пятого цилиндра за счет иной архитектуры впрыска.
V8 и гибридные версии
Настоящий эталон надежности — модификация GS 430 с двигателем V8 (283 л. с.). Этот мотор обладает колоссальным запасом прочности и при надлежащем обслуживании способен пройти более 400 тысяч километров без каких-либо серьёзных ремонтов. Поздняя версия GS 460 (347 л. с.) технологически сложнее и требовательнее к октановому числу топлива.
Что касается гибридной модификации GS 450h, то её покупка оправдана только после глубокой компьютерной диагностики высоковольтной батареи, так как естественная деградация элементов потребует значительных финансовых вложений.
Трансмиссии и полный привод
На автомобили устанавливались классические автоматы Aisin (за исключением гибридной версии, в составе которой была иная трансмиссия). Японские автомат славятся своей выносливостью, но крайне чувствительны к чистоте рабочей жидкости. Если предыдущий владелец эксплуатировал машину агрессивно и не менял масло каждые 50-60 тысяч км, то продукты износа фрикционов выведут из строя каналы гидроблока. Система полного привода надежна, её обслуживание сводится к контролю герметичности сальников редукторов.
Эксплуатационные нюансы
Ходовая часть обеспечивает высокую плавность хода, но версии с электронно-управляемыми амортизаторами обойдутся существенно дороже в ремонте.
В рулевом управлении слабым звеном является рейка, которая начинает стучать из-за износа опорных втулок. Умельцы берутся ремонтировать рейки, но это решение, как правило, временное. А замена узла с сборе — процедура очень дорогостоящая.
Из досадных возрастных мелочей можно отметить отказы сервоприводов климат-контроля и сбои в работе сенсорного экрана мультимедиа. Также необходимо регулярно промывать радиаторы охлаждения, чтобы не допустить общего перегрева моторного отсека.
Главное
Lexus GS III — это комфортный и динамичный седан, но его эксплуатационный потенциал строго зависит от выбранной модификации. Мы бы рекомендовали воздержаться от покупки версии GS 300 или же проверить состояние такого автомобиля у специалистов.
Оптимальным выбором станет полноприводный GS 350 или модификация GS 430. При условии прозрачной сервисной истории эти машины способны проехать еще не одну сотню тысяч километров, радуя уровнем акустического и ездового комфорта.