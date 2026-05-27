Подержанный Mercedes-Benz GLE I поколения: стоит ли его покупать

В 2015 году популярный М-класс (кузов W166) сменил имя на Mercedes-Benz GLE. Фактически это глубокий рестайлинг, который принес новую оптику, улучшенный салон и современные 9-ступенчатые автоматы. В 2026 году этот автомобиль остается символом статуса, но требует осознанного подхода к выбору, так как стоимость ошибки при ремонте может оказаться астрономической. Разбираемся, стоит ли брать такой авто и к какой версии присматриваться.

© Mercedes-Benz

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия и антикоррозийной защите кузова у GLE претензий нет — машины отлично сопротивляются ржавчине. Если вы видите на арках или порогах коррозию, это верный признак некачественного кузовного ремонта после ДТП. В заводском исполнении машина не гниет годами.

А вот салон может преподнести сюрпризы: фирменная кожа Artico, которой часто обшиты сиденья, к 100–150 тысячам километров склонна трескаться по швам. Зато деревянные вставки и пластик сохраняют первозданный вид очень долго.

© Mercedes-Benz

Дизельные двигатели: выбор прагматика

Самыми востребованными и надежными на вторичном рынке считаются дизельные версии. Базовый 4-цилиндровый мотор 2.1 (204 л. с., OM651) на версии GLE 250 d — отличная «рабочая лошадка».

«Золотым стандартом» считается 3,0-литровый V6 (249 л. с., OM642) на версии GLE 350 d. Этот мотор обеспечивает великолепную тягу и обладает огромным ресурсом. Главное — следить за состоянием теплообменника (он склонен к течам масла) и чистотой впускного коллектора.

Бензиновые двигатели: динамика и риски

Открывает бензиновую линейку дефорсированный 3,5-литровый атмосферный V6 (249 л. с., M 276 DE 35 red.) на версии GLE 300. Этот агрегат привлекателен с точки зрения налогообложения и обладает высоким запасом прочности.

Схожую архитектуру имеет 3,0-литровый турбированный V6 (333 л. с., M276) на модификации GLE 400. Оба двигателя оснащены цепным приводом ГРМ, который отличается значительным ресурсом, однако нуждается в превентивной диагностике натяжителей для исключения механических повреждений.

А вот старших версий с двигателями V8 (4,7 л на GLE 500 и 5,5 л на AMG) в 2026 году лучше избегать. Эти моторы страдают от задиров в цилиндрах из-за разрушения защитного покрытия стенок. Капитальный ремонт такого агрегата обойдется в сумму, сопоставимую с покупкой еще одного недорогого автомобиля.

© Mercedes-Benz

Трансмиссия и ходовая часть

Большинство GLE первого поколения оснащены 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic. Трансмиссия надежна, но крайне чувствительна к чистоте масла, которое нужно менять каждые 60 тысяч километров.

В подвеске кроется главная статья возможных расходов — пневмосистема Airmatic. Пневмобаллоны часто сдаются к 100–120 тысячам километров из-за воздействия дорожных реагентов и песка. Амортизаторы с изменяемой жесткостью также стоят немало. Версии на обычной пружинной подвеске существуют, но встречаются редко и лишают кроссовер фирменной мерседесовской плавности хода.

© Mercedes-Benz

Главное

Mercedes-Benz GLE I поколения — это комфортный и безопасный кроссовер. Если вы ищете машину на каждый день, лучшим выбором станет дизельный GLE 350 d. Это максимально надежная связка, которая не потеряет в цене. Однако перед покупкой обязательна профильная диагностика двигателя и пневмоподвески, так как премиум-сегмент не прощает экономии на обслуживании.