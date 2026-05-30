Audi Q5 с пробегом: плюсы и минусы машин на вторичке

Audi Q5 первого поколения (внутризаводской индекс 8R) производился с 2008 по 2017 годы. Это среднеразмерный кроссовер премиум-сегмента, построенный на продольной модульной платформе MLP. Модель оснащалась системой постоянного полного привода Quattro, бензиновыми двигателями семейства TFSI и дизелями TDI, а также роботизированных или гидромеханическимим трансмиссями, которые совершенно по-разному себя проявляют. Рассказываем, к каким вариантам Q5 лучше присматриваться.

Кузов и ЛКП

Кузов автомобиля обладает высокой жесткостью на кручение благодаря применению элементов из высокопрочных сталей. Так что по части безопасности Q5 – один из лучших представителей сегмента. Капот и откидная дверь багажного отделения изготовлены из алюминиевых сплавов для оптимизации распределения массы по осям.

Полная гальваническая оцинковка обеспечивает долговременную защиту от сквозной коррозии. Очаги окисления на неаварийных экземплярах локализуются исключительно в зонах активного воздействия внешней среды: на стыках пластиковых локеров с металлическими арками и в точках расположения технологических отверстий на днище автомобиля.

Бензиновые двигатели семейства TFSI

Наибольшее распространение получили рядные четырехцилиндровые агрегаты 2.0 TFSI семейства EA888. До рестайлинга 2012 года применявались ДВС поколения Gen2 (серия CDNC), характеризующиеся конструктивным дефектом поршневой группы, что приводило к высокому расходу моторного масла и закоксовке. В ходе рестайлинга они были заменены на моторы Gen3 (серия CNCD) с комбинированным впрыском, где данная проблема была устранена.

Общими уязвимостями линейки являются ограниченный ресурс цепи ГРМ (100–120 тыс. км) и отказы термостата, выполненного в едином блоке с водяным насосом.

Шестицилиндровый ДВС 3.0 TFSI (EA837) критичен к перегреву и разрушению катализаторов, вызывающему появление задиров в цилиндрах.

Дизельные силовые установки TDI

Модификации включают турбодизели 2.0 TDI (EA189 / EA288) и 3.0 TDI (EA897). Четырехцилиндровые моторы обладают высокой топливной эффективностью, однако требуют контроля состояния шестигранного вала привода масляного насоса (на ранних сериях) и очистки клапана EGR от сажевых отложений.

Силовая установка 3.0 TDI имеет V-образную конфигурацию с углом развала цилиндров 90°. Данный агрегат признан наиболее ресурсным в линейке (более 250 тыс. км), однако его обслуживание усложнено задним расположением цепного привода ГРМ со стороны маховика. Это требует полного демонтажа ДВС для замены компонентов привода.

Трансмиссия и полный привод

Распределение крутящего момента осуществляется через систему постоянного полного привода Quattro с механическим дифференциалом Torsen, обладающую высокой отказоустойчивостью. На кроссовер устанавливались два основных типа автоматических трансмиссий:

Семиступенчатая преселективная коробка передач S-tronic (DL501 / 0B5) с мокрыми сцеплениями. На дорестайлинговых автомобилях узел имел низкий ресурс мехатроника и плат управления. Модернизация 2012 года повысила надежность системы, однако сохранила жесткий регламент смены технической жидкости (60 тыс. км).

Восьмиступенчатая гидромеханическая АКПП ZF (8HP55). Характеризуется максимальным запасом прочности (ресурс до 300 тыс. км).

Ходовая часть и бортовая электроника

Подвеска имеет независимую архитектуру (пятирычажная спереди, многорычажная сзади) с применением алюминиевых сплавов для снижения неподрессоренных масс. Замена сайлентблоков и шаровых опор нижних рычагов требуется на рубеже 80–100 тыс. км. Электронная система построена на мультиплексных шинах CAN и MOST. Дефекты на больших пробегах связаны с отказом емкостных датчиков бесключевого доступа в ручках дверей и блоков управления ксеноновой оптики.

Главное

Audi Q5 очень комфортный и безопасный автомобиль, однако при выборе варианта на вторичке стоит учитывать критически важные нюасны.