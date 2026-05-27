Выбираем б/у Ford Kuga II: сильные и слабые места кроссовера

Ford Kuga второго поколения (2012–2019) — один из самых заметных игроков в классе компактных кроссоверов. Автомобиль построен на глобальной платформе Focus III (Ford C1), что наделило его неплохой управляемостью и плотной, сбитой подвеской. Но общая надежность машины сильно зависит от того, что находится под капотом.

© Ford

Кузов и ЛКП

Кузов кроссовера оцинкован, поэтому ржавчина на арках или порогах — это первый признак некачественного ремонта после аварии. Правда, само лакокрасочное покрытие тонкое: сколы на капоте и пескоструй внизу дверей появляются быстро. Следует также обратить внимание на дверь багажника: на ее кромках часто образуются сколы, которые со временем могут зацвести.

Бензиновые двигатели: выбор между ресурсом и динамикой

Линейка бензиновых моторов делит покупателей Kuga II на два лагеря. Прагматики выбирают атмосферный 2.5 Duratec (150 л. с.). Это старый, проверенный временем мотор с распределенным впрыском, который кушает 92-й бензин и легко выхаживает более 350 тыс. км. Гидрокомпенсаторов здесь нет, так что раз в 100 тыс. км придется регулировать зазоры клапанов. С данным мотором автомобиль бывает исключительно переднеприводным.

© Ford

Турбомоторы семейства EcoBoost — совсем другая история. Ранний 1.6 EcoBoost (150 и 182 л. с.) печально известен склонностью к перегреву из-за капризной системы охлаждения. ГБЦ от перегрева вело, антифриз уходил в цилиндры, что порой приводило к гидроудару или даже пожару. При покупке такой машины обязательно проверяйте, прошла ли она отзывную кампанию. В 2016 году его заменили на 1.5 EcoBoost. Стало безопаснее, но мотор получил другую проблему — склонность к детонации (LSPI) на низких оборотах.

Дизельные версии: тяга и экономия

Двухлитровый турбодизель Duratorq TDCi (140 л. с.) — это совместная и очень удачная разработка инженеров PSA и Ford. Чугунный блок и надежная топливная аппаратура Common Rail позволяют этому мотору без проблем разменивать 300 тыс. км. Главное — заправляться на проверенных АЗС, иначе капризные пьезофорсунки быстро потребуют дорогостоящей замены. Из хлопот — следить за чистотой клапана EGR и сажевого фильтра, которые при чисто городской эксплуатации забиваются к 120–150 тысячам километров.

© Ford

Трансмиссии и полный привод

С коробками передач ситуация двоякая. На бензиновых версиях трудится 6-ступенчатый автомат 6F35, созданный совместно с General Motors. Коробка не любит резких стартов и склонна к перегреву. Фрикцион блокировки гидротрансформатора здесь изнашивается довольно быстро, загрязняя масло продуктами распада, которые забивают гидроблок и вызывают пинки. Чтобы автомат жил долго, масло в нем нужно обновлять каждые 45 тысяч километров.

© Ford

С дизелями устанавливался 6-ступенчатый робот PowerShift (6DCT450) с «мокрыми» сцеплениями. Он намного надежнее «сухих» аналогов, но критически требователен к чистоте смазки. Если не менять в нем масло вместе с фильтром каждые 60 тысяч километров, продукты износа сцеплений приговорят соленоиды и плату управления.

© Ford

Система полного привода подключает заднюю ось с помощью муфты Haldex. Полный привод работает быстро и четко, но уязвим к грязи. Если игнорировать замену масла в муфте, продукты износа фрикционов забьют сетку электронасоса, он сгорит, и машина превратится в переднеприводную.

Ходовая часть и рулевое управление

Подвеска Kuga II плавная и энергоемкая, в то же время управляемость по меркам класса приемлемая. Спереди стоят стойки McPherson, сзади — многорычажка. Расходники вроде стоек стабилизатора и задних сайлентблоков передних рычагов сдаются к 60–80 тыс. км, а вот ступичные подшипники и амортизаторы спокойно служат за 120–150 тысяч километров.

© Ford

Рулевое управление с электроусилителем. Узел крепкий, но со временем в нем изнашивается пластиковая опорная втулка, из-за чего на неровностях появляется неприятный стук.

Резюме

Ford Kuga II — это все еще достаточно современный и комфортный кроссовер, но к выбору модификации нужно подходить с умом. Если вам нужен максимально спокойный и беспроблемный автомобиль, ищите версию с атмосферным мотором 2.5 и классическим автоматом. Любителям динамики и экономии отлично подойдет дизель на роботе, но только после тщательной диагностики. А вот от покупки версий с моторами 1.6 и 1.5 EcoBoost лучше воздержаться, чтобы не столкнуться с тяжелыми техническими последствиями.