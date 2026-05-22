«Китаец» выдал сюрпризы за 900 км пробега: что не так с Soueast S07

Семь посадочных мест, полный привод, классический автомат и агрегатная база от Chery. На бумаге Soueast S07 выглядит достойным выбором для большой семьи. Но так ли все однозначно? Мы проехали на нём более 900 км по совершенно разным дорогам и проверили в деле китайские технологии, а также выяснили, что за внешним лоском и богатым оснащением скрываются весьма неожиданные сюрпризы для водителя.

Внешность и родословная

Для начала внесём ясность в происхождение модели. Soueast — это перелицованные вариации автомобилей Jetour. В частности, наш подопытный S07 — это брат-близнец модели Jetour X70+. Однако в отличие от последнего Soueast оснащён классическим 8-ступенчатым автоматом (вместо робота) и полным приводом.

Внешне Soueast S07 скроен в традициях современных азиатских кроссоверов. «Лицо» украшено крупной многоугольной решёткой радиатора с трёхмерным узором. Профиль автомобиля выглядит монументально благодаря высокой подоконной линии и выразительным рельефным выштамповкам на боковинах, а крупные легкосплавные диски визуально скрадывают габариты.

Корма сильнее всего выдает родство с Jetour, так как оформлена в схожем и актуальном сегодня стиле: сплошная светодиодная полоса фонарей тянется на всю ширину пятой двери, а в нижней части бампера расположилась аккуратная имитация раздвоенной выхлопной системы. С определённых ракурсов автомобиль напоминает силуэтом некоторые корейские и японские кроссоверы, но при приближении становятся видны фамильные черты автопрома из Поднебесной.

Иллюзия пространства

Знакомство с Soueast S07 началось с обнаружения самого элементарного эргономического просчёта. Мой рост — 188 см. Да, выше среднего, но я усаживался и на втором ряду «Оки», и в Kia Picanto, и даже на галёрке этого самого Soueast S07. Но за рулём кроссовера меня ждал неприятный сюрприз: диапазон продольных регулировок сиденья оказался настолько мал, что я так и не смог удобно устроиться на водительском кресле. При том, что размер салона предоставляет достаточно пространства для того, чтобы отодвинуть кресло подальше от руля.

Критически мало места оказалось и над головой: между макушкой и потолком влезли бы разве что пара моих пальцев. Казалось бы, ничего страшного, ведь не касаюсь же. Но позже выяснилось, что приподнять солнцезащитные очки на лоб или попить из бутылки за рулём — проблематично.

Центральный подлокотник — достаточно длинный и имеет мягкую обивку, но и он по большей части оказывается за спиной водителя (ведь кресло отъезжает назад на малое расстояние). В результате локоть упирается в массивную металлическую декоративную накладку и кнопку, которая постоянно распахивает двустворчатый бокс в подлокотнике. Словом, салон создаёт эффект тесного кокпита, в котором крупному водителю будет тесно и некомфортно.

При этом само оформление интерьера выполнено с претензией на премиальность. Интересная архитектура передней панели, блок климата с шайбами а-ля Range Rover Evoque, рычаг автомата в виде кристалла и дверные пульты управления креслами в стиле Mercedes-Benz пытаются создать ощущение дороговизны. Вместе с тем, кажется, что с нарядностью интерьера немного перестарались. Очевидно, что дизайнеры попытались сделать его максимально ярким без больших затрат, и это считывается.

Галёрка и багажник

Раз уж мы говорим о семейном авто, заглянем назад. Второй ряд здесь хорош. Сиденья регулируются продольно двумя отдельными частями в пропорции 60:40, а спинки откидываются в широком диапазоне. Места для коленей достаточно, центральный тоннель низкий, есть своя зона климата. Над головой у пассажиров второго ряда большая площадь остекления панорамной крыши.

На третьем ряду теснее, но места можно добавить, сдвинув сиденья второго ряда вперед. Таким образом даже я там поместился. Но подушки лежат прямо на полу, сидеть приходится с высоко задранными коленями. Мои дети десяти и тринадцати лет залезли туда с большим интересом, но через час у старшего затекли ноги. Если сложить галёрку, получаем отличный багажник объёмом 438 литров с электроприводом двери. Под полом прячется органайзер с инструментом, а запасное колесо подвешено под днищем. Но крышка багажника, по китайской традиции, поднимается на не очень большую высоту.

Cветовое шоу и ездовые повадки

Запускаешь двигатель, и два 12-дюймовых экрана плюс третий в блоке управления климатом загораются. Разрешение отличное, мультимедиа работает шустро, есть Apple CarPlay, но случаются и глюки. Во время переключений между режимами движения центральный экран порой ослепительно вспыхивает белым цветом, что особенно неприятно при движении в тёмное время суток. Дело в том, что при изменении ездовых настроек на экране каждый раз проигрывается анимация едущего автомобиля на белом фоне. И вот как раз она и подвисала.

К слову, подобными анимациями дублируется работа множества водительских ассистентов: от системы слежения за разметкой до мониторинга слепых зон. И это здорово отвлекает от дороги.

А за рулём S07 частенько необходимо быть сосредоточенным. Поскольку главная проблема S07 — это серьёзная задержка отклика педали газа. И её не взбодрить никак. Даже в ручном режиме переключений, когда мотор можно раскрутить до 4 000–5 000 оборотов, отклик на нажатие акселератора остается задемпфированным. В спортивном режиме характеристика акселератора чуть-чуть меняется, но нажатие педали газа по-прежнему даёт эффект с задержкой.

При том, что сам мотор обвинить в дефиците мощности нельзя. Когда как следует продавишь педаль и переждешь паузу задумчивости, то машина радует динамикой и в городе, и на трассе. По загородным дорогам автомобиль действительно едет очень приятно: обгоны даются достаточно легко, а скорость, благодаря неплохой шумоизоляции (за исключением арок), не ощущается.

Плавность хода тоже неожиданно высокая. Машина мягко проходит ямы и выбоины и информирует о неровностях лишь глухим звуком и незначительной вибрацией, но никак не ударами на кузов.

А вот управляемость в поворотах уже не дарит столько радости. Руль абсолютно невесомый в любых режимах, а обратная связь в практически отсутствует. Особенно это ощутимо, когда едешь по затяжным дугам. Автомобиль нервно реагирует и на стыки дорожного полотна: при повёрнутых колесах его переставляет.

Зато кроссовер неплохо проявил себя на лёгком бездорожье. Геометрия кузова и подключаемый полный привод позволили пройти не самые маленькие кочки внатяг без каких либо ударов о днище. При этом во время езды по бездорожью вскрылся другой неприятный нюанс. Включённый в режимы D или R автомат не останавливает автомобиль от качения под уклон, что несвойственно гидротрансформаторным коробкам передач.

Вывод

Soueast S07 — это автомобиль с противоречиями. Конструкторы выполнили основную работу на отлично и построили семиместный полноприводный кроссовер, который способен перемещаться по просёлку, комфортен и обладает адекватно настроенными ассистентами водителя, но допустили досадные просчёты в мелочах.

Плюсы Soueast S07

Просторный задний ряд и большой багажник.

Классический восьмиступенчатый автомат.

Высокий дорожный просвет в 190 мм.

Минусы Soueast S07

Эргономические просчёты места водителя.

Задемпфированная педаль газа.

Слабая обратная связь руля.

Технические характеристики Soueast S07