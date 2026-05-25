Новый Mercedes разочаровал фанатов: он выглядит жутко

Прошедшая неделя выдалась насыщенной на громкие автомобильные премьеры. Производители показали и эксклюзивные модели, и машины массового сегмента. Причём по соседству оказались бензиновый спорткар с «механикой» старой школы и ультрасовременный электрический лифтбек, разочаровавший фанатов старейшей автомобильной марки.

© Mercedes-Benz

Новинки российского рынка

Lada Niva Travel

Обновлённый внедорожник в комплектации «Техно» получил лимитированную версию. Российский автогигант сделает 1 000 экземпляров Lada Niva Travel с роскошным салоном, отделанным высококачественной кожей российского производства толщиной 1,1–1,4 мм, которая прошла обработку методом хромового дубления.

Обитые кожей кресла получили оригинальный дизайн с центральной частью, боковой поддержкой и вставками в подголовниках передних кресел из перфорированной кожи. На спинках передних кресел нанесено тиснение с надписью Niva Travel. Стоить такой внедорожник будет от 1 909 000 рублей.

© АВТОВАЗ

Deepal S05

Один из брендов концерна Changan — марка Deepal — расширяет своё присутствие на российском рынке. К гибридному кроссоверу Deepal G318, продажи которого уже начались, в ближайшее время добавится полностью электрический Deepal S05 — один из бестселлеров бренда на домашнем для него рынке Китая.

В России появится версия с 381-сильной двухмоторной силовой установкой с паспортной 30-минутной мощностью 146 л. с. Ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора не названа, но анонсирован запас хода до 500 км без подзарядки. Детали об оснащении и стоимость новинки назовут ближе к выходу Deepal S05 в продажу.

© Deepal

KGM Torres и KGM Actyon

Обновление кроссоверов KG Mobility выглядит невыразительно, но для российского рынка эта новость важная. KGM (бывший SsangYong) запустил в продажу (пока только у себя на родине) рестайлинговые модели Torres и Actyon — у обоих главные изменения в салоне. Но у Torres подправлена и внешность. Кроссовер получил доработанные бамперы и радиаторную решётку, отдельных противотуманок больше нет, а фары перестали быть утопленными.

© KGM

Салон обеих моделей изменился сильнее — появился другой руль, «парящую» консоль заменили полноценным двухъярусным центральным тоннелем, а джойстик трансмиссии сменил привычный селектор. Кроме того, машинам вернули отдельный блок управления климат-контролем, добавили вторую беспроводную площадку для зарядки смартфонов, обновили мультимедийную систему, а квадратные подстаканники сделали круглыми.

© KGM

Бензиновый турбомотор 1.5 T-GDI сохранил прежние 170 л. с., однако 6-ступенчатый автомат Aisin уступил место 8-ступенчатому, а у полноприводных версий появился новый внедорожный режим.

Мировые премьеры

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

После долгой тизерной кампании с Брэдом Питтом и Джорджем Расселлом Mercedes-Benz полностью рассекретил новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — спортивный лифтбек, построенный с нуля на новой платформе AMG.EA, предназначенной только для электромобилей суббренда AMG.

Новая модель создана по мотивам концепт-каров Vision AMG и Mercedes-AMG GT XX. Автомобиль получил узнаваемые фары в виде трёхлучевой звезды, соединённые светящейся полоской на всю ширину передка, и чёрную заглушку с вертикальными подсвеченными полосками и крупным логотипом. Корма украшена «монофонарём» с шестью светящимися трёхлучевыми звёздами.

© Mercedes-Benz

В салоне трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, 10,2-дюймовая приборка, 14-дюймовый центральный тачскрин под углом к водителю и опциональный 14-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

Силовая установка — трёхмоторная во всех версиях, с одним мотором на передней оси и двумя на задней, привод исключительно полный. Базовый Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe выдаёт 816 л. с. и 1 800 Нм, а топовый GT 63 4-Door Coupe — уже 1 169 л. с. и 2 000 Нм.

Батарея единая для обеих модификаций — 106 кВт·ч с запасом хода по циклу WLTP от 596 до 700 км в зависимости от версии машины. Отдельного внимания заслуживает звуковой инженерный изыск: система имитирует характерный рёв бензинового V8 AMG, смикшированный из более чем 1 600 отдельных аудиофайлов.

Вместе с тем своебразный дизайн новинки уже вызвал шквал критики в Сети, а глава Mercedes-AMG Михаэль Шайбе уже успел отреагировать на неё.

© Mercedes-Benz

Vision BMW Alpina и M3 CS Handschalter

В начале года компания Alpina окончательно перешла от семьи Бовензипенов под крыло BMW Group и превратилась в лакшери-суббренд, который должен конкурировать с Mercedes-Maybach. Первой серийной моделью должен стать роскошный седан на базе обновлённого BMW 7 Series, а пока на конкурсе элегантности «Вилла д’Эсте» показали концепт-купе Vision Alpina — заявление о намерениях и манифест нового стиля.

Облик создан под руководством Максимилиана Миссони, пришедшего из Polestar. В дизайне концепт-кара угадывается оммаж купе Alpina B7 Turbo Coupe 1978 года, но в современном переосмыслении. Четырёхместная модель получила роскошный салон, который отделан кожей, алюминием и натуральным деревом с открытыми порами, и оснащён парой трапециевидных экранов в стиле современных BMW. Заявлены двигатель V8 и адаптивная подвеска с режимами Comfort+ и Speed.

© BMW

Баварцы также решили попрощаться с уходящей эпохой по-своему, подготовив для северо-американского рынка особую версию заряженного седана BMW M3 CS. Новое исполнение называется Handschalter. 3,0-литровый турбомотор дефорсировали с 550 до 480 л. с., а в пару к нему отрядили 6-ступенчатую механическую коробку передач. В итоге получился уникальный по современным меркам заднеприводный спорткар «на ручке».

Кузов получил множество карбоновых элементов — от крыши и капота до сплиттера, диффузора и спойлера. В салоне из углепластика выполнены центральная консоль и «ковши», так что машина стала на 19 кг легче, а за счёт карбон-керамических тормозов массу получилось снизить ещё на 19 кг. В итоге получилась самая лёгкая и самая драйверская BMW M3 современности, которую давно ждали ценители.

© BMW

Ferrari HC25

В рамках программы One-Off в Маранелло построен новый эксклюзивный суперкар Ferrari HC25, причём на базе уже снятого с производства F8 Spider, которому подарили совершенно уникальный кузов. Под руководством Флавио Манцони дизайнеры создали кузов, окрашенный в серый матовый Moonlight Grey, который визуально разделён на переднюю и заднюю части, а между ними проходит чёрная глянцевая секция с интегрированными воздухозаборниками и стеклом моторного отсека. Облик сочетает в себе черты актуальных F80 и переднемоторного купе 12Cilindri.

Салон остался от F8 Spider, но получил уникальную обивку кресел в серо-чёрной гамме с жёлтой прострочкой и контрастными жёлтыми полосами. Технически машина не изменилась — 3,9-литровый V8 битурбо выдаёт 720 л. с. и работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость, как водится в подразделении One-Off, не раскрывается, как и личность заказчика, который позволил продемонстрировать свой уникальный автомобиль в рамках мерпориятия Ferrari Racing Days в Остине.

© Ferrari

Brabus Bodo

Легендарное тюнинг-ателье из Боттропа исполнило мечту своего покойного основателя Бодо Бушманна и представило собственный автомобиль. Он назван в честь создателя Brabus — Bodo. Это уникальное купе, вдохновлённое золотым веком автомобилестроения. В его основу легло актуальное купе Aston Martin Vanquish, получившее полностью новый кузов, более мощный двигатель и роскошную отделку интерьера.

Все внешние панели сделаны из углепластика с нуля, как и светодиодная оптика, тогда как в салоне всё ограничилось изменением обивки. Машина получила подвеску KW Suspensions с возможностью поднять кузов на 25 мм для проезда неровностей, новые карбон-керамические тормоза в 21-дюймовых дисках Brabus Monoblock Z-GT Shadow Edition.

5,2-литровый турбомотор V12 форсирован с 835 л. с. до 1 000 л. с., но 8-ступенчатая автоматическая коробка передач у заднеприводного купе не изменилась. Тираж Brabus Bodo составит 77 экземпляров — по году основания ателье — а стоимость одной машины начинается от миллиона евро.

© Brabus

Volkswagen ID. Polo GTI

На «24 часах Нюрбургринга» Volkswagen показал ID. Polo GTI. Это первая «горячая» версия электрического ID. Polo и одновременно первая электрическая модель в истории с шильдиком GTI. Технически это близнец Cupra Raval VZ, а от стандартной версии «горячий» Polo отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом, крупными 19-дюймовыми колёсами и прочим декором.

Внутри ожидаемая для GTI чёрно-красная палитра — фирменная «шотландская клетка» обивки, красная подсветка, красная прострочка на сиденьях, дверных картах и руле с физическими кнопками и отметкой нулевого положения «на 12 часов».

Машина получила единственный электромотор мощностью 226 л. с., никель-марганцево-кобальтовую батарею ёмкостью 52 кВт·ч с паспортным запасом хода до 424 км по циклу WLTP. В оснащение входят электронная блокировка переднего дифференциала, адаптивная спортивная подвеска DCC и ездовой режим GTI, активируемый кнопкой на руле.

© Volkswagen

Skoda Epiq

Skoda полностью рассекретила свой новый компактный электрический паркетник Epiq. Это уже третья модель концерна VW на платформе MEB+ после Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval. Кузов решён в новом фирменном стиле Modern Solid, а в интерьере ставка сделана на экологичные материалы и фирменную для марки концепцию Simply Clever с мелочами, облегчающими жизнь водителя и пассажира.

Версий — три, все исключительно переднеприводные. Epiq 35 и Epiq 40 получили литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 38,5 кВт·ч с автономностью до 310 км и электромоторы мощностью 116 и 135 л. с. соответственно. Топовая Epiq 55 оснащена 211-сильным двигателем и никель-марганцево-кобальтовой батареей на 55 кВт·ч, обещающей запас хода 440 км.

© Skoda

Ram 1500 Rumble Bee

Пока остальной мир увлечён электрификацией, в США решили действовать с точностью до наоборот. Ram объявил о возвращении на рынок «масл-траков», представив линейку Ram 1500 Rumble Bee из четырёх версий с тремя разными моторами HEMI. Это первый трековый пикап подразделения SRT за более чем 20 лет — со времён, когда производство прекратил легендарный Ram 1500 SRT10 с 8,4-литровым V10 от суперкара Dodge Viper. Новые пикапы имеют укороченную раму и редкое сочетание короткой кабины Quad Cab и короткого кузова.

Базовый Rumble Bee получил 395-сильный 5,7-литровый HEMI V8 Eagle, Rumble Bee 392 оснащён 470-сильным 6,4-литровым HEMI V8 Apache, а флагманом стал Rumble Bee SRT с 6,2-литровым компрессорным HEMI Hellcat — самым мощным ДВС в истории серийных пикапов отдачей 777 л. с.!

Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с возможностью переключения в чисто заднеприводный режим отдельной кнопкой у селектора. Колея машин расширена, подвески построены на спортивных компонентах, а тормоза усилены. Кузова оформлены в стиле масл-каров Mopar 1960-х, а салоны получили спортивные акценты в декоре.

© RAM

Rolls-Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

В Гудвуде к десятилетию суббренда Black Badge решили выпустить пять особых кроссоверов Rolls-Royce Cullinan, превращённых в арт-объекты. Над автомобилями работал французский художник Сирил Конго, начинавший когда-то с граффити, а ныне сотрудничающий с Chanel и Airbus.

Кузова окрашены в чёрный цвет с синим лаком, на автомобили нанесена фирменна поясная линия с фрагментами «тэгов», а тормозные механизмы на колёсах выполнены в разных цветах. Так же и в салонах, которые поделены на четыре цветовые зоны с разными акцентами в оформлении. 19 деревянных панелей внутри расписаны вручную в технике аэрографии, а фирменные потолоки украшены 1 344 «звёздами». Причём впервые в истории марки одна падающая звезда тянется через всю длину потолка. Все машины, стоимость которых не названа, уже нашли своих владельцев.

© Rolls-Royce

Kimera K39

Итальянская компания Kimera Automobili представила очередной ретрофутуристичный суперкар, родословная которого восходит к раллийной Lancia 037. Новинка получила 5,0-литровый турбомотор V8 производства Koenigsegg. Настроенный «по-раллийному» агрегат мощностью 1 000 л. с. сочетается с 7-ступенчатой механической коробкой передач.

Заявлены две версии заднеприводного купе. Дорожная Stradale и гоночная Pikes Peak, которая отправится покорять знаменитую гору в Колорадо. Заявлен тираж в 20 экземпляров, причём половина Kimera K39 можно будет оснастить более агрессивным сменным обвесом в стиле версии Pikes Peak. Все запланированные к производству автомобили уже распределены между клиентами.