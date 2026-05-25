Новый Mercedes разочаровал фанатов: он выглядит жутко

Странный Mercedes, первый Brabus и безумный пикап Ram: главные автоновинки недели
Прошедшая неделя выдалась насыщенной на громкие автомобильные премьеры. Производители показали и эксклюзивные модели, и машины массового сегмента. Причём по соседству оказались бензиновый спорткар с «механикой» старой школы и ультрасовременный электрический лифтбек, разочаровавший фанатов старейшей автомобильной марки.
Новинки российского рынка
Lada Niva Travel
Обновлённый внедорожник в комплектации «Техно» получил лимитированную версию. Российский автогигант сделает 1 000 экземпляров Lada Niva Travel с роскошным салоном, отделанным высококачественной кожей российского производства толщиной 1,1–1,4 мм, которая прошла обработку методом хромового дубления.
Обитые кожей кресла получили оригинальный дизайн с центральной частью, боковой поддержкой и вставками в подголовниках передних кресел из перфорированной кожи. На спинках передних кресел нанесено тиснение с надписью Niva Travel. Стоить такой внедорожник будет от 1 909 000 рублей.
Deepal S05
Один из брендов концерна Changan — марка Deepal — расширяет своё присутствие на российском рынке. К гибридному кроссоверу Deepal G318, продажи которого уже начались, в ближайшее время добавится полностью электрический Deepal S05 — один из бестселлеров бренда на домашнем для него рынке Китая.
В России появится версия с 381-сильной двухмоторной силовой установкой с паспортной 30-минутной мощностью 146 л. с. Ёмкость литий-железо-фосфатного аккумулятора не названа, но анонсирован запас хода до 500 км без подзарядки. Детали об оснащении и стоимость новинки назовут ближе к выходу Deepal S05 в продажу.
KGM Torres и KGM Actyon
Обновление кроссоверов KG Mobility выглядит невыразительно, но для российского рынка эта новость важная. KGM (бывший SsangYong) запустил в продажу (пока только у себя на родине) рестайлинговые модели Torres и Actyon — у обоих главные изменения в салоне. Но у Torres подправлена и внешность. Кроссовер получил доработанные бамперы и радиаторную решётку, отдельных противотуманок больше нет, а фары перестали быть утопленными.
Салон обеих моделей изменился сильнее — появился другой руль, «парящую» консоль заменили полноценным двухъярусным центральным тоннелем, а джойстик трансмиссии сменил привычный селектор. Кроме того, машинам вернули отдельный блок управления климат-контролем, добавили вторую беспроводную площадку для зарядки смартфонов, обновили мультимедийную систему, а квадратные подстаканники сделали круглыми.
Бензиновый турбомотор 1.5 T-GDI сохранил прежние 170 л. с., однако 6-ступенчатый автомат Aisin уступил место 8-ступенчатому, а у полноприводных версий появился новый внедорожный режим.
Мировые премьеры
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
После долгой тизерной кампании с Брэдом Питтом и Джорджем Расселлом Mercedes-Benz полностью рассекретил новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe — спортивный лифтбек, построенный с нуля на новой платформе AMG.EA, предназначенной только для электромобилей суббренда AMG.
Новая модель создана по мотивам концепт-каров Vision AMG и Mercedes-AMG GT XX. Автомобиль получил узнаваемые фары в виде трёхлучевой звезды, соединённые светящейся полоской на всю ширину передка, и чёрную заглушку с вертикальными подсвеченными полосками и крупным логотипом. Корма украшена «монофонарём» с шестью светящимися трёхлучевыми звёздами.
В салоне трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, 10,2-дюймовая приборка, 14-дюймовый центральный тачскрин под углом к водителю и опциональный 14-дюймовый дисплей для переднего пассажира.
Силовая установка — трёхмоторная во всех версиях, с одним мотором на передней оси и двумя на задней, привод исключительно полный. Базовый Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe выдаёт 816 л. с. и 1 800 Нм, а топовый GT 63 4-Door Coupe — уже 1 169 л. с. и 2 000 Нм.
Батарея единая для обеих модификаций — 106 кВт·ч с запасом хода по циклу WLTP от 596 до 700 км в зависимости от версии машины. Отдельного внимания заслуживает звуковой инженерный изыск: система имитирует характерный рёв бензинового V8 AMG, смикшированный из более чем 1 600 отдельных аудиофайлов.
Вместе с тем своебразный дизайн новинки уже вызвал шквал критики в Сети, а глава Mercedes-AMG Михаэль Шайбе уже успел отреагировать на неё.
Vision BMW Alpina и M3 CS Handschalter
В начале года компания Alpina окончательно перешла от семьи Бовензипенов под крыло BMW Group и превратилась в лакшери-суббренд, который должен конкурировать с Mercedes-Maybach. Первой серийной моделью должен стать роскошный седан на базе обновлённого BMW 7 Series, а пока на конкурсе элегантности «Вилла д’Эсте» показали концепт-купе Vision Alpina — заявление о намерениях и манифест нового стиля.
Облик создан под руководством Максимилиана Миссони, пришедшего из Polestar. В дизайне концепт-кара угадывается оммаж купе Alpina B7 Turbo Coupe 1978 года, но в современном переосмыслении. Четырёхместная модель получила роскошный салон, который отделан кожей, алюминием и натуральным деревом с открытыми порами, и оснащён парой трапециевидных экранов в стиле современных BMW. Заявлены двигатель V8 и адаптивная подвеска с режимами Comfort+ и Speed.
Баварцы также решили попрощаться с уходящей эпохой по-своему, подготовив для северо-американского рынка особую версию заряженного седана BMW M3 CS. Новое исполнение называется Handschalter. 3,0-литровый турбомотор дефорсировали с 550 до 480 л. с., а в пару к нему отрядили 6-ступенчатую механическую коробку передач. В итоге получился уникальный по современным меркам заднеприводный спорткар «на ручке».
Кузов получил множество карбоновых элементов — от крыши и капота до сплиттера, диффузора и спойлера. В салоне из углепластика выполнены центральная консоль и «ковши», так что машина стала на 19 кг легче, а за счёт карбон-керамических тормозов массу получилось снизить ещё на 19 кг. В итоге получилась самая лёгкая и самая драйверская BMW M3 современности, которую давно ждали ценители.
Ferrari HC25
В рамках программы One-Off в Маранелло построен новый эксклюзивный суперкар Ferrari HC25, причём на базе уже снятого с производства F8 Spider, которому подарили совершенно уникальный кузов. Под руководством Флавио Манцони дизайнеры создали кузов, окрашенный в серый матовый Moonlight Grey, который визуально разделён на переднюю и заднюю части, а между ними проходит чёрная глянцевая секция с интегрированными воздухозаборниками и стеклом моторного отсека. Облик сочетает в себе черты актуальных F80 и переднемоторного купе 12Cilindri.
Салон остался от F8 Spider, но получил уникальную обивку кресел в серо-чёрной гамме с жёлтой прострочкой и контрастными жёлтыми полосами. Технически машина не изменилась — 3,9-литровый V8 битурбо выдаёт 720 л. с. и работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость, как водится в подразделении One-Off, не раскрывается, как и личность заказчика, который позволил продемонстрировать свой уникальный автомобиль в рамках мерпориятия Ferrari Racing Days в Остине.
Brabus Bodo
Легендарное тюнинг-ателье из Боттропа исполнило мечту своего покойного основателя Бодо Бушманна и представило собственный автомобиль. Он назван в честь создателя Brabus — Bodo. Это уникальное купе, вдохновлённое золотым веком автомобилестроения. В его основу легло актуальное купе Aston Martin Vanquish, получившее полностью новый кузов, более мощный двигатель и роскошную отделку интерьера.
Все внешние панели сделаны из углепластика с нуля, как и светодиодная оптика, тогда как в салоне всё ограничилось изменением обивки. Машина получила подвеску KW Suspensions с возможностью поднять кузов на 25 мм для проезда неровностей, новые карбон-керамические тормоза в 21-дюймовых дисках Brabus Monoblock Z-GT Shadow Edition.
5,2-литровый турбомотор V12 форсирован с 835 л. с. до 1 000 л. с., но 8-ступенчатая автоматическая коробка передач у заднеприводного купе не изменилась. Тираж Brabus Bodo составит 77 экземпляров — по году основания ателье — а стоимость одной машины начинается от миллиона евро.
Volkswagen ID. Polo GTI
На «24 часах Нюрбургринга» Volkswagen показал ID. Polo GTI. Это первая «горячая» версия электрического ID. Polo и одновременно первая электрическая модель в истории с шильдиком GTI. Технически это близнец Cupra Raval VZ, а от стандартной версии «горячий» Polo отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом, крупными 19-дюймовыми колёсами и прочим декором.
Внутри ожидаемая для GTI чёрно-красная палитра — фирменная «шотландская клетка» обивки, красная подсветка, красная прострочка на сиденьях, дверных картах и руле с физическими кнопками и отметкой нулевого положения «на 12 часов».
Машина получила единственный электромотор мощностью 226 л. с., никель-марганцево-кобальтовую батарею ёмкостью 52 кВт·ч с паспортным запасом хода до 424 км по циклу WLTP. В оснащение входят электронная блокировка переднего дифференциала, адаптивная спортивная подвеска DCC и ездовой режим GTI, активируемый кнопкой на руле.
Skoda Epiq
Skoda полностью рассекретила свой новый компактный электрический паркетник Epiq. Это уже третья модель концерна VW на платформе MEB+ после Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval. Кузов решён в новом фирменном стиле Modern Solid, а в интерьере ставка сделана на экологичные материалы и фирменную для марки концепцию Simply Clever с мелочами, облегчающими жизнь водителя и пассажира.
Версий — три, все исключительно переднеприводные. Epiq 35 и Epiq 40 получили литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 38,5 кВт·ч с автономностью до 310 км и электромоторы мощностью 116 и 135 л. с. соответственно. Топовая Epiq 55 оснащена 211-сильным двигателем и никель-марганцево-кобальтовой батареей на 55 кВт·ч, обещающей запас хода 440 км.
Ram 1500 Rumble Bee
Пока остальной мир увлечён электрификацией, в США решили действовать с точностью до наоборот. Ram объявил о возвращении на рынок «масл-траков», представив линейку Ram 1500 Rumble Bee из четырёх версий с тремя разными моторами HEMI. Это первый трековый пикап подразделения SRT за более чем 20 лет — со времён, когда производство прекратил легендарный Ram 1500 SRT10 с 8,4-литровым V10 от суперкара Dodge Viper. Новые пикапы имеют укороченную раму и редкое сочетание короткой кабины Quad Cab и короткого кузова.
Базовый Rumble Bee получил 395-сильный 5,7-литровый HEMI V8 Eagle, Rumble Bee 392 оснащён 470-сильным 6,4-литровым HEMI V8 Apache, а флагманом стал Rumble Bee SRT с 6,2-литровым компрессорным HEMI Hellcat — самым мощным ДВС в истории серийных пикапов отдачей 777 л. с.!
Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с возможностью переключения в чисто заднеприводный режим отдельной кнопкой у селектора. Колея машин расширена, подвески построены на спортивных компонентах, а тормоза усилены. Кузова оформлены в стиле масл-каров Mopar 1960-х, а салоны получили спортивные акценты в декоре.
Rolls-Royce Black Badge Cullinan by Cyril Kongo
В Гудвуде к десятилетию суббренда Black Badge решили выпустить пять особых кроссоверов Rolls-Royce Cullinan, превращённых в арт-объекты. Над автомобилями работал французский художник Сирил Конго, начинавший когда-то с граффити, а ныне сотрудничающий с Chanel и Airbus.
Кузова окрашены в чёрный цвет с синим лаком, на автомобили нанесена фирменна поясная линия с фрагментами «тэгов», а тормозные механизмы на колёсах выполнены в разных цветах. Так же и в салонах, которые поделены на четыре цветовые зоны с разными акцентами в оформлении. 19 деревянных панелей внутри расписаны вручную в технике аэрографии, а фирменные потолоки украшены 1 344 «звёздами». Причём впервые в истории марки одна падающая звезда тянется через всю длину потолка. Все машины, стоимость которых не названа, уже нашли своих владельцев.
Kimera K39
Итальянская компания Kimera Automobili представила очередной ретрофутуристичный суперкар, родословная которого восходит к раллийной Lancia 037. Новинка получила 5,0-литровый турбомотор V8 производства Koenigsegg. Настроенный «по-раллийному» агрегат мощностью 1 000 л. с. сочетается с 7-ступенчатой механической коробкой передач.
Заявлены две версии заднеприводного купе. Дорожная Stradale и гоночная Pikes Peak, которая отправится покорять знаменитую гору в Колорадо. Заявлен тираж в 20 экземпляров, причём половина Kimera K39 можно будет оснастить более агрессивным сменным обвесом в стиле версии Pikes Peak. Все запланированные к производству автомобили уже распределены между клиентами.