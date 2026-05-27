Названы главные конкуренты автомобилей Volga

Возрождённая марка Volga обнародовала прайс-листы своих моделей. И хотя продажи стартуют только в июне, уже сейчас можно сравнить седан C50 и кроссоверы K40 и K50 с основными конкурентами на российском рынке.

Все три модели Volga — это локализованные в Нижнем Новгороде автомобили Geely с переработанной радиаторной решёткой, стилизованной под облик классических «Волг», и новыми шильдиками. Интерьер, не считая логотипов, а также агрегаты взяты у китайских доноров без изменений.

Седан C50 представляет собой перелицованный Geely Preface, кроссовер K40 — переоформленный рестайлинговый Geely Atlas, а более крупный K50 — это, по сути, Geely Monjaro. Гарантия на автомобили составляет пять лет или 150 000 км пробега.

Volga C50 и конкуренты

Volga C50 — это седан на платформе CMA длиной 4 825 мм и колесной базой 2800 мм. Локализованная версию Geely Preface оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. или 200 л. с. и 7-ступенчатым «роботом». Привод только передний.

Volga C50 обойдётся покупателям минимум в 2 899 000 рублей. Итак, что можно купить за сопоставимые деньги в этом классе?

Changan Uni-L (от 2 929 900 рублей)

Прямой соперник по габаритам и позиционированию: длина 4 770 мм против 4 825 мм у Volga, также использует турбомотор и 7-ступенчатый «робот». Но выбор по версии складывается в пользу Volga: у Uni-L всего один вариант форсировки мотора на 170 л. с.

Зато цена практически идентична — обе машины стоят чуть меньше 3 миллионов рублей в базовой комплектации. Козырь Changan Uni-L — премиальное позиционирование с хорошим набором оснащения, а преимущество C50 — российская сборка, и пятилетняя гарантия.

Bestune B70 (от 2 844 000 рублей)

Самый крупный соперник «Волги»: 4 855 мм в длину, и при этом самый доступный — стартовая версия Bestune B70 стоит почти на 400 тысяч рублей дешевле базовой комплектации C50.

Двигатели — 1,5-литровый турбомотор на 160 л.с. или 2,0-литровый наддувный агрегат на 217 л.с. Оба идут в паре с классическим 6-ступенчатым «автоматом». Так что многие предпочтут модель из-за консервативной конструкции против более передового, но потенциально проблемного «робота» Volga.

На стороне C50 — больше мощности в топовой версии, современная электронная архитектура от Geely. Bestune B70 — выбор тех, кто хочет много автомобился места за минимальные деньги, а еще ищет проверенную трансмиссию.

Chery Arrizo 8 (от 2 865 000 рублей)

Один из самых популярных китайских седанов в России, прямой соперник Volga по сегменту. Длина 4 780 мм, двигатель 150-сильный 1.5T в связке с преселективной коробкой передач 7DCT.

Цена базового Arrizo 8 чуть ниже начальной версии Volga C50, а его главные козыри — проверенная репутация Chery, развитая дилерская сеть и расширенный пакет электронных ассистентов уже в базе. Аргументы Volga — локальное производство и более мощный мотор в топе (200 л. с. против 186 у Chery).

GAC Empow (от 2 899 000 рублей)

Если бы не GAC Empow, то донор Volga в лице Geely Preface совершенно точно носил бы звание самого драйверского седана на рынке. Однако наличие GAC совершенно точно ставит под сомнение это утверждение. Empow — это крепко сбитый и достаточно компактный для этого сегмента седан. Длина — 4700 мм, а колесная база — 2736 мм. Зато его 1,5-литровый 170-сильный турбомотор обеспечивают разгон до 100 км/ч всего за 6,9 сек. Даже жаль, что к нам не поставляется 238-сильная версия, которая есть на домашнем рынке в Китае.

Впрочем, возможно именно этот факт позволяет удержать цену импортной машины в более-менее адекватных рамках: стоимость начальной версии Emprow составляет 2,9 миллиона, а у топовой не переваливает за 3,1 миллиона. И наряду с ярким агрессивным дизайном это, пожалуй, главный аргумент GAC в споре с Volga.

Lada Aura (от 2 245 000 рублей)

Ещё один радикально иной по концепции конкурент C50 — и единственный по-настоящему российский. Aura построена на базе удлинённой на 25 см Lada Vesta: колёсная база — 2 880 мм против 2 800 мм у Volga. Силовая установка — атмосферный 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179 на 122 л.с. в паре с китайским вариатором WLY CVT18.

Да, по мощности Aura уступает даже начальному C50, но Lada заметно доступнее Volga. Иные аргументы в пользу тольяттинской модели — недорогое обслуживание и развитая сервисная сеть по всей стране. Главные минусы — слабый атмосферный мотор и отсутствие современного оснащения.

Volga K40 и конкуренты

K40 — младший кроссовер Volga, построенный на базе рестайлингового Geely Atlas. В движение базовую версию приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями; привод такой модификации строго передний.

В гамме есть и полноприводное исполнение, которое оснащено 2,0-литровым турбомотором на 200 л.с. и классическим 8-ступенчатым «автоматом». При цене от 2 749 000 рублей — это самая дешёвая модель в линейке Volga. Но что ещё можно купить в этом бюджете?

Haval F7 (от 2 999 000 рублей)

Тульская сборка против нижегородской. Двигатели и принцип компоновки очень близки: 1.5T для FWD и 2.0T для AWD. У Haval двухлитровая версия даже мощнее — 231 л.с. против 200 у Volga.

По длине F7 крупнее (4 780 мм против 4 670), у него более продвинутые внедорожный потенциал. Но Volga K40 интереснее по цене: базовая версия дешевле стартового варианта Haval F7 примерно на 250 тысяч рублей, а полноприводный K40 с 200-сильным мотором будет, по предварительным оценкам, стоить порядка 3,45 млн рублей, что тоже меньше цены конкурента.

Tenet T7 (от 2 735 000 рублей)

Прямой ценовой соперник и не только, ведь оба кроссовера собираются на бывших площадках Volkswagen в России (только Tenet в Калуге). T7 короче (4 553 мм против 4 670 мм), компактнее и проще по технике: один двигатель 1.6T (150 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний или полный привод.

Базовая цена T7 практически идентична с начальной K40, но у Volga более крупный кузов и более современная платформа, а также двухлитровый мотор в топе. Tenet T7 берёт ценой топовых комплектаций и проверенной репутацией Chery Tiggo как донорской модели.

«Москвич М70» (от 3 099 000 рублей)

Главный российский конкурент: оба автомобиля собираются на российских заводах из китайских комплектующих, оба ориентированы на одну и ту же аудиторию. По габаритам М70 очень близок (4 655 мм против 4 670 мм у Volga), да и двигатели похожи — турбовые 1.5 и 2.0.

У «Москвича» пока нет полноприводной версии (её обещают только к концу 2027 года), тогда как K40 с полным приводом и 200-сильным мотором появится уже летом. При этом стартовая цена «Москвича» уже выше: за «базу» просят 3,1 миллиона. Да, оснащение богатое, но в машине нет ничего, чего нет в Volga.

Changan Uni-S (от 2 779 900 рублей)

Кроссовер близкого к Volga формата, но другого технического происхождения. В активе один мотор 1.5T на 181 л. с. и преселективный робот 7DCT. Пока лишь полный привод. Переднеприводный вариант обещают вывести на рынок осенью.

По мощности Uni-S опережает базовый K40, но уступает топовому исполнению. У Volga в плюсе — двухлитровый мотор и классический «автомат» в полноприводной версии. А Changan делает ставку на статус премиальной линейки Uni с более ярким дизайном и богатым оснащением.

Changan CS75 Pro (от 2 775 000 рублей)

Соперник на ступень выше: длина 4 748 мм больше чем у Volga, но техника как у родственного UNI-V. Под капотом — 1.5T (181 л.с.), 7-ступенчатый «робот» и только передний привод.

Новый CS75 Pro стоит почти как базовый вариант кроссовера Volga. K40 современнее, но для кого-то размер и более консервативные решения, особенно в оформлении интерьера, могут оказаться решающим фактором при выборе автомобиля.

Volga K50 и конкуренты

Volga K50 — флагман возрожденной марки, который, как и донорский Geely, имеет длину 4 770 мм и колёсную базу 2 845 мм.

Силовая установка — двухлитровый турбомотор отдачей 238 л. с., коробка передач — 8-ступенчатый «автомат», привод — полный без альтернативы. Заявлено достаточно богатое базовое оснащение. Флагманский полноприводный кроссовер Volga K50 оценили минимум в 4 199 000 рублей.

Jaecoo J8 (от 4 219 000 рублей)

Флагман суббренда Chery, который крупнее (длина 4 850 мм против 4 770 у Volga) и мощнее (2.0 на 249 л.с. против 238 у K50). Модель также имеет 7-ступенчатый «робот» и полный привод.

По цене автомобиль примерно на одном уровне с Volga. Главное отличие в том, что J8 продаёт себя через стильный дизайн и богатое оснащение. Преимущестов Volga K50 на его фоне — это статус и классический 8-ступенчатый «автомат» Aisin против «робота», поскольку многие покупатели в этом сегменте принципиально предпочитают именно гидротрансформатор.

Tenet T8 (от 3 480 000 рублей)

По сути, это обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max — главный соперник Monjaro на российском рынке — с новыми логотипами.

Семиместный кроссовер длиной 4 720 мм, со 197-сильным турбомотором 2.0 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач ощутимо дешевле Volga K50. Принципиальное различие Волги — более мощный двигатель (238 л.с.) и классический «автоматом». На это все, поскольку обе машины собирают в России: T8 — в Калуге, K50 — в Нижнем Новгороде.

«Москвич М90» (от 4 199 000 рублей)

Очередное прямое ценовое и идеологическое противостояние двух возрождённых российских брендов — Volga и «Москвич». Цены идентичны до рубля. М90 чуть крупнее (4 983 мм) и имеет семиместный салон. В его основе — китайский MG RX9 концерна SAIC, тесно сотрудничающего с VW.

По силовой установке Volga мощнее — 238 против 200 л.с. Но автоматическая коробка передач 8-ступенчатая против трансмиссии 9AT у М90. «Москвич» — про крупный объём салона и универсальность для большой семьи. Volga K50 — про строгий стиль, статус и простор для пятерых. Финальный выбор между ними становится почти философским: «Волга» или «Москвич», нижегородская сборка или московская, Geely c технологиями Volvo или SAIC/MG c технологиями VW.

Exeed TXL (от 3 880 000 рублей)

Премиальный кроссовер Chery, формально из той же ценовой категории, что и Volga K50. Длина 4 770 мм совпадает один в один, а вот по технике автомобиль чуть слабее: 1.6T (194 л.с.) или 2.0T (197 л.с.) с 7DCT или 8AT соответственно; полный привод.

Поскольку Exeed позиционируется в премиум-сегменте, то его преимуществами могут быть более дорогая отделка интерьера (хотя это очень условно) и более богатое оснащение. Впрочем, и последний пункт тоже пока под сомнением, поскольку детально сравнить комплектации можно будет только после начала продаж Volga K50.

Chery Tiggo 9 (от 4 335 000 рублей)

Технически — это «двоюродный брат» Tenet T8, но в формате полноценного флагмана с полным приводом, мощным 245-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором и классическим 8-ступенчатым «автоматом».

Наряду с «Москвичом» это, пожалуй, самый интересный соперник K50: похожие габариты (4 810 мм против 4 770), схожий уровень оснащения и близкая цена. А если вспомнить про 7-местный салон и репутацию марки, то Tiggo 9 выглядит действительно серьёзным конкурентом новой «Волге».