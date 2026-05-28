Журналисты сравнили новый «Москвич» и будущую «Волгу»: вывод удивил

Адаптация к реальности: как Geely и «Москвич» переиграли утильсбор и у кого получилось лучше
Декабрьское повышение утильсбора перекроило рынок — китайские бренды массово пошли на хитрости, чтобы не потерять покупателя. Geely одной из первых «подкрутила» моторы, выпустив переднеприводный Atlas со 147-сильным турбодвигателем от младшего Coolray. Новенький Москвич М70 ответил базовой версией с двигателем 1,5 (150 л. с.) и схожим роботом. Оба выступают в одной ценовой категории, но кто из них реально готов сэкономить ваши деньги, а кому придётся прощать больше мелких недостатков? Тем более, что уже в июне обновлённый Geely Atlas выйдет на рынок под легендарной вывеской «Волга». Так что нынешнее сравнение можно считать и её дебютным тестом.
Внешность
Geely Atlas в своём нынешнем виде дебютировал в августе 2022 года, и надо признать: этот кроссовер по сей день выглядит интересно и цельно. Угловатые линии, агрессивно сощуренная головная оптика с интегрированными в решётку дневными ходовыми огнями, стильные 19-дюймовые диски и, главное, — выверенные пропорции выгодно выделяют машину в потоке.
Ей очень идёт серо-голубой металлик. Не менее ярко она смотрится в белом цвете. Чуть строже в зелёном и серебристом. Радуют обычные дверные ручки под нормальный хват, вполне достаточный для лёгкого бездорожья клиренс в 215 мм и двери, которые полностью закрывают пороги и тем самым берегут ваши брюки от грязи и пыли при посадке.
«Москвич М70» построен на базе кроссовера MG HS второго поколения, вышедшего на рынок в 2022 году, как и Geely. Выглядит он более спортивно: в эту тему и мускулистые задние арки, и приземистый силуэт, и агрессивный рисунок решётки радиатора. Однако добиться цельного образа, на наш взгляд, не удалось: мощный, перегруженный деталями передок визуально немного тяжеловат относительно остальной части кузова.
Впечатление зависит и от цвета. Например, в чёрном исполнении, особенно с чёрными дисками, пропорции словно стираются, теряется пластика форм, а спортивные акценты, выполненные «под карбон», почти полностью сливаются с фоном. Гораздо выигрышнее М70 смотрится в красном, голубом, серебристом и белом цветах. Клиренс у «Москвича» скромнее — 182 мм, но с формой дверных ручек полный порядок, и двери здесь тоже полностью закрывают пороги.
Интерьеры и эргономика
Несмотря на базовое оснащение салон Geely выглядит весьма презентабельно. Дизайн интерьера хорошо гармонирует с внешними формами, а добротные материалы, светлые вставки и акценты под алюминий поддерживают ощущение дороговизны. Широкая площадь остекления и крупные зеркала обеспечивают приличную обзорность. Однако к практичности и эргономике есть вопросы.
Изобилующие в салоне чёрные лакированные поверхности быстро покрываются пылью, избавляясь от которой легко оставить на панелях мелкие царапины. Ещё один пылесборник — чёрная бархатистая накладка сверху торпедо. Очевидный минус — практически полное отсутствие физических кнопок. Настраивать зеркала приходится через экранное меню и кнопками на руле. Для установки нужной температуры тоже нужно обращаться к тачскрину. И то и другое не очень удобно.
При этом большой дисплей мультимедийной системы использован лишь отчасти. Доступных приложений мало, Android Auto система не поддерживает. А предназначенная для подключения смартфонов штатная утилита AutoDo работает не очень стабильно.
Информация на узкой панели приборов Geely, во-первых, скупа, а во-вторых, считывается так себе. Показания тахометра воспринимать сложно, данные бортового компьютера написаны мелко, текущая передача и вовсе не отображается.
Как и на других моделях Geely, чтобы перевести робот из D в R и наоборот, в «Атласе» нужно два раза последовательно качнуть селектор вперед или назад. Это отнимает время и несколько раздражает. Особенно, когда надо быстро совершить разворот. А вот наличие беспроводной зарядки — несомненный плюс.
Сидения «Атласа» хороши. Радуют и профиль, и плотность набивки. Не хватает разве что регулировки поясничного подпора и возможности изменить угол наклона подушки.
«Москвич» встречает вполне современной архитектурой с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Приборная панель и экран мультимедийной системы здесь объединены в один блок. Материалы отделки в целом выглядят попроще, но тактильно не вызывают отторжения. Хотя под тонким кожзамом обивки передней панели легко прощупывается твёрдая основа, к качеству сборки претензий нет.
Однако по части обзорности «Москвич» проигрывает: крупные корпуса зеркал практически сливаются со стойками ветрового стекла, и в этом «слепом» треугольнике запросто может потеряться приближающийся к переходу пешеход или выезжающая справа со двора машина. Да и заднее стекло в М70 уже, чем в «Атласе».
А вот то, что основные органы управления разработчики не загнали целиком в сенсорный экран, несомненно, радует. На центральной консоли нашлось место для блока механических клавиш, а на руле есть программируемые кнопки, на которые можно вывести быстрый доступ к некоторым функциям климат-контроля. Однако настройка температуры и подогревов всё равно требует погружения в экранное меню, что отвлекает от дороги. Кстати, поддержка Android Auto в «Москвиче» есть, правда, только по проводу через USB-порт формата Type-A.
А вот по части информативности приборной панели «Москвич» ничуть не лучше Geely. Такой же скупой набор данных и такие же мелкие цифры показаний бортового компьютера.
В отличие от робота Geely, коробка М70 позволяет переключать передачи вручную. И, кстати, делает она это очень споро. А для перевода робота из D в R и наоборот в «Москвиче» достаточно одного движения. Но беспроводной зарядки у этого кроссовера, к сожалению, нет.
На водительском месте «Москвича» удобно: руль регулируется в двух плоскостях в приличных диапазонах, боковая поддержка ощутимая, но не давит, профиль спинки удачный. Сидишь достаточно глубоко, в дальней дороге ничего не затекает и не мешает. Но и в «Москвиче» отсутствует регулируемый поясничный подпор и нельзя изменить угол наклона подушки.
Вместительность и практичность
Благодаря колёсной базе в 2 777 мм пассажиры Geely получают внушительный запас места для ног. Спинки дивана разделены в пропорции 60/40 и регулируются по углу наклона. Даже для седоков высокого роста хватает места и над головой, и в коленях.
Набор дополнительных удобств по нынешним временам стандартный — есть отдельные дефлекторы системы вентиляции, подогрев сидений, два USB-разъёма (Type-A и Type-C) и откидной подлокотник с подстаканниками. Единственное, к чему можно придраться, так это к вынесенному на экран мультимедийной системы управлению подогревом дивана, по понятным причинам не доступному для самих задних пассажиров.
По паспорту, багажник Geely предлагает 650 литров полезного объёма. При сложенных спинках задних сидений получается достаточно просторный грузовой отсек с ровным полом на все 1 610 литров. Однако организация хромает: пластиковая отделка не самого высокого качества, отсутствуют шторка и полезные сетки — мелкие вещи не очень надёжно держатся в боковых нишах и норовят выскочить из них в поворотах. Досадно отсутствие 12-вольтовой розетки, которая могла бы пригодиться для автомобильного пылесоса или компрессора. Нет и электропривода пятой двери.
В борьбе за пространство на втором ряду «Москвич» не уступает конкуренту. При меньшей всего на 12 мм колёсной базе пассажиры здесь тоже не испытывают недостатка места. Абсолютно ровный пол и такая же ширина позволяют разместить троих взрослых без особой тесноты. При посадке за водителем с ростом 180 см коленям столь же высокого пассажира ничего не мешает, а над головой остаётся приличный запас пространства.
В распоряжении пассажиров есть свои дефлекторы климат-контроля, откидной подлокотник с подстаканниками и физические, расположенные в торце центрального тоннеля кнопки обогрева дивана. Правда, отрегулировать наклон спинки не получится. Но если не зацикливаться на этом нюансе, впечатление от заднего ряда «Москвича» остаётся исключительно положительным.
Багажник «Москвича» скромнее по размеру. Номинальный объем 507 литров, а при сложенных спинках задних сидений полезное пространство увеличивается до 1 484 литров. Пол при этом тоже получается практически ровный. В целом транспортировка длинномеров не станет проблемой. В то же время вещи в боковой нише фиксирует сетка, есть багажная шторка, пятая дверь оснащена электроприводом, и сама погрузочная высота ниже. В общем, с утилитарной точки зрения М70 получился продуманнее.
Динамика, управляемость и ходовой комфорт
Заявленный для «Атласа» разгон до 100 км/ч в 9,7 секунды обещает вполне приемлемую динамику, но на практике машина воспринимается вялой и, что хуже, не очень удобной в управлении тягой. Причём виноват в этом не столько мотор, сколько робот. Ощутимые задержки на старте, при переключениях и во время интенсивных нажатий на газ при обгонах изрядно раздражают. В итоге, подстраиваясь под коробку, ты начинаешь аккуратничать с педалью акселератора, что в определённой мере приносит свои положительные плоды — в неспешном ритме Atlas способен уложиться в 8,5–9 литров на 100 км.
При этом управляемость вопросов не вызывает. Достаточно точный руль и однозначные реакции позволяют хорошо чувствовать автомобиль. На скоростной прямой и в медленных поворотах кроссовер сохраняет ощущение монолитности и собранности. За это Geely можно смело ставить плюс.
А вот в плане ходового комфорта и шумоизоляции ситуация двоякая. С одной стороны, шумоизоляция хорошо глушит шумы от дороги и ветра. Однако подвеску оптимально сбалансированной не назовешь. Мягкость оборачивается неприятной раскачкой на волнах, а нехватка энергоёмкости проявляется жёсткими ударами на острых стыках.
В целом Geely Atlas радует точной управляемостью и достойной шумоизоляцией, но капризный робот и неоднозначные настройки подвески портят впечатление. В итоге: за честное поведение в поворотах — плюс, за общую выдержанность характера — минус.
Столичный М70 чуть-чуть мощнее и тяговитее по паспорту. Его мотор выдает 150 сил и 275 Нм момента. Но главное не в цифрах: в отличие от капризного агрегата Geely, двигатель М70 работает в связке со схожим 7-ступенчатым роботом заметно лучше. Коробка переключается быстро и плавно, при этом даже на высоких оборотах турбомотор не докучает излишней шумностью. И, как было сказано выше, робот «Москвича» позволяет переключать передачи вручную.
А его управляемость понравилась даже больше, чем у Geely Atlas. Автомобиль точно и охотно слушается руля, его реакции точны и прозрачны, при этом крены в поворотах минимальны, что провоцирует на более активное вождение. Так что спортивные нотки в его внешности — вовсе не упражнения в стилистике.
Подвеска М70 также работает более упруго, но не в ущерб плавности хода. Крупные ямы и резкие стыки амортизаторы встречают без досадных пробоев и жёстких ударов в кузов, не заставляя пассажиров вздрагивать на каждой кочке. В то же время вся дорожная мелочь качественно фильтруется, изолируя кузов и руль от вибраций.
Что касается шумоизоляции, то двигатель Москвича не беспокоит даже при активных разгонах. На трассе до скорости 120 км/ч в салоне можно разговаривать вполголоса, гул от шин и аэродинамические шумы не раздражают. На мелких трещинах и шершавом асфальте шины поют чуть отчётливее, но это не выходит за рамки комфорта.
Цены и оснащение
«Москвич М70» делает ставку на низкий порог входа и агрессивные акционные скидки. Версия Драйв с 1,5-литровым турбомотором предлагается по рекомендованной цене 3 099 000 рублей. Однако с учётом максимальной выгоды до 410 000 рублей по программе трейд-ин и при оформлении кредита итоговая цена опускается до 2 689 000 рублей, что существенно дешевле стоимости прямого конкурента. А посчитать примерный ежемесячный платеж в случае такой покупки можно онлайн.
За эти деньги покупатель столичного кроссовера получает весьма насыщенный набор: 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу с люком, рейлинги, светодиодные фары и задние фонари, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель и мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма.
Из опций комфорта присутствуют подогревы передних и задних сидений, руля и лобового стекла, электрорегулировки кресла водителя, светодиодные противотуманки, тонировка задних стёкол и шторка багажника. В активе систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, распознавание знаков, передние и задние парктроники, камера заднего вида, бесключевой доступ и полный набор подушек. Чего критично не хватает, так это системы мониторинга слепых зон.
Geely Atlas заметно дороже. Рекомендованная цена — 3 449 990 рублей, а с учётом максимальной выгоды машину можно приобрести за 3 189 990 рублей. При этом покупатель получает те же 19-дюймовые диски, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, подогревы передних и задних сидений, руля и лобового стекла, а также адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и распознавание знаков. В отличие от «Москвича» здесь есть беспроводная зарядка для смартфона, но нет электропривода пятой двери и поддержки Android Auto. Кстати, системы мониторинга слепых зон в ней также нет.
Впрочем, после трансформации Geely в Volga K40 стоимость базовой версии снизится до 2 749 000 рублей и тогда нижегородская новинка точно сможет дать равный бой столичному кроссоверу.
Вывод
После недели с обоими кроссоверами понимаешь: они очень разные по характеру, хотя и решают одну задачу — дать максимум за условные 3 миллиона рублей.
«Москвич М70» приятно удивил. Да, снаружи и внутри он попроще, но едет именно так, как и должен ехать современный кроссовер: мотор и робот работают в унисон, подвеска не боится ям и не трясёт пассажиров, а управляемость способна порадовать азартного водителя. Это честная машина без лишнего пафоса, которая не заставляет вас подстраиваться под её капризы и к тому же на 350 тысяч дешевле конкурента.
Geely Atlas выглядит и ощущается дороже — и в салоне, и в плане тишины. Он солиднее. Но за более статусный вид покупателю 1,5-литровой версии придётся мириться с капризным роботом, который медлит на старте и при обгонах, далеко не оптимально работающей подвеской и спорной эргономикой, где даже зеркала настраиваются через экран. А ещё — ценой, которая выше без очевидного преимущества в оснащении.
Что в итоге? Если для вас важно ехать, не думая о том, как коробка переключится на следующем светофоре, и если вы не готовы переплачивать за премиальные ощущения там, где их по факту нет — выбирайте «Москвич». Он живой, предсказуемый и дружелюбный к водителю.
Если же вам важнее статусный вид, тишина на трассе, и вы готовы мириться с капризами трансмиссии ради красивого салона — Atlas будет вашим выбором. Впрочем, лучше не торопиться и дождаться его с более дружелюбным прайсом и под именем «Волга». Ну а пока что для нас «Москвич» оказался более цельным автомобилем.
Технические характеристики Geely Atlas
- Габариты, мм: 4 670 x 1 900 x 1 705
- Колёсная база, мм: 2 777
- Объём двигателя, см³: 1 499
- Мощность, л.с.: 147
- Трансмиссия: 7-ст. робот
- Привод: передний
- Смешанный расход топлива, л/100 км: 6,8
- Максимальная скорость, км/ч: 185
- Дорожный просвет, мм: 210
- Объём багажника, л: 650/1 610
- Снаряжённая масса, кг: 1 646
Технические характеристики Москвич М70
- Габариты, мм: 4 655 х 1 890 x 1 664
- Колёсная база, мм: 2 765
- Объём двигателя, см³: 1 496
- Мощность, л.с.: 150
- Трансмиссия: 7-ст. робот
- Привод: передний
- Смешанный расход топлива, л/100 км: н. д.
- Максимальная скорость, км/ч: 195
- Дорожный просвет, мм: 185
- Объём багажника, л: 507/1 484
- Снаряжённая масса, кг: 1 705