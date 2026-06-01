Электрошок от Ferrari и «китаец» за 31 миллион: главные автоновинки

Последняя неделя мая подарила диаметрально противоположные автопремьеры: первый в истории серийный электромобиль Ferrari Luce и возрождённая Lancia Gamma, пикап Sollers ST9 с круговой бронёй и аналогичный проект Rezvani на базе Ford F-150, обновлённый Changan Uni-V и роскошный седан Hongqi Guoya для России.

Новинки российского рынка

Sollers ST9

«Соллерс» показала бронированную версию пикапа ST9, который доработан компанией «Имя-Авто», специализирующейся на создании бронеавтомобилей. Технически машина не поменялась — бензиновый 2,0-литровый турбомотор на 224 л. с. и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач остались штатными, хотя подвеску усилили под возросшую на более чем 800 кг массу. Главное в новинке — круговая бронезащита пассажирского салона: защищены не только борта панели, но также пол и крыша, причём пол дополнительно покрыт противоосколочным материалом.

Все стёкла семислойные, включая лобовое и заднее, а передние боковые опускаются на 120 мм — редкое явление для бронированных машин. Производитель заявляет соответствие защиты классу БР4, так что машина выдерживает обстрел из автомата Калашникова патронами со стальным термоупрочнённым сердечником. Дополнительно защищены топливный бак, аккумулятор и радиатор, в моторном отсеке установлены система пожаротушения и аварийный выключатель массы.

Hongqi Golden Sunflower Guoya

Для тех, кому важна не броня, а статус, предложен Hongqi Golden Sunflower Guoya — флагманский седан китайской марки, который официально вышел на российский рынок. Полноприводный седан имеет адаптивные амортизаторы, полноуправляемое шасси, а на выбор предложены V6 объёмом 3,0 литра мощностью 380 л. с. или V8 4,0 мощностью 476 л. с., которые сочетаются с 8-ступенчатым автоматом ZF со встроенным синхронным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 2 кВт·ч.

Версия с V6 пятиместная, с V8 — строго четырёхместная с раздельными задними креслами, раскладными столиками и отдельными дисплеями для пассажиров. Цены на Golden Sunflower Guoya ставят рекорд для китайских автомобилей в России: базовая версия «Элеганс» с V6 будет стоить от 27 700 000 рублей, четырёхместный «Империал» с V8 обойдётся минимум в 31 700 000 рублей. Для сравнения: новые Mercedes-Benz S-Class по параллельному импорту можно купить от 20 до 36 миллионов рублей. Поставлять флагманский Hongqi будут только под заказ, стандартный срок — два месяца, который может вырасти в случае заказанной персонализации.

Новый Changan Uni-V вышел на российский рынок. В России автомобиль представлен как второе поколение модели, хотя формально это рестайлинг уже знакомой модели. От прежней версии лифтбек отличается другими бамперами: вместо безрамочной радиаторной решётки спереди — глухая панель, а сама решётка переехала в нижнюю часть бампера. Интерьер полностью переделан: новые передняя панель, руль, центральный тоннель и единый приборный экран.

Главное — техника. На смену турбомотору 1,5 (181 л. с.) с 7-ступенчатым роботом пришла бензиновая турбочетвёрка 2,0 на 235 л. с. в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin. Машина предложена в единственной топовой комплектации «Спорт» с панорамной крышей, 10- и 14,6-дюймовыми экранами с онлайн-сервисами, обогревом руля и всех сидений, камерами кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Цена — 3 499 900 рублей.

Мировые премьеры

Ferrari Luce

Ferrari представила свою первую электрическую модель — лифтбек Luce («свет» по-итальянски). Это крупный пятиместный пятидверный автомобиль с задними дверями, открывающимися навстречу передним. Первой реакцией интернета стали довольно жёсткие отзывы: машина не воспринимается как Ferrari, потому что дизайн был отдан на аутсорс калифорнийской студии LoveFrom во главе с Джонатаном Айвом, легендарным главным дизайнером Apple до 2019 года.

Внутри пять мест и дизайн в стиле 1970-х: руль в стиле классических Nardi с физическими переключателями, цифровая приборка на рулевой колонке, регулирующаяся вместе с ней. Селектор трансмиссии выполнен в виде стеклянного цилиндра с подсветкой, в ключ встроен экран на электронных чернилах. Все дисплеи OLED производства Samsung, аудиосистема мощностью 3 000 Вт .

Силовая установка четырёхмоторная, общей мощностью 1 050 л. с., 800-вольтовая батарея ёмкостью 122 кВт·ч разработана и собирается самой Ferrari, обеспечивая расчётный запас хода 530 км по циклу WLTP. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 секунды, максимальная скорость 310 км/ч. Шасси полноуправляемое, тормоза карбон-керамические. Цена — от 550 000 евро. Других электромобилей в ближайшие годы Ferrari выпускать не намерена.

Rezvani Fortress

Американская Rezvani Motors впервые добралась до Ford, и на основе пикап F-150 Raptor построила футуристичный Fortress, в котором от исходника не осталось почти ничего — новый кузов, новая светотехника и новые колёса при стандартном интерьере. Минимальная цена — 285 000 долларов, причём за эти деньги покупатель получает только новый образ при стандартной начинке Raptor с 3,5-литровым V6 мощностью 456 л. с. За доплату в 35 000 долларов доступен 5,2-литровый компрессорный V8 от Raptor R, форсированный до 862 л. с.

Главное — фирменные пакеты опций. За 85 000 можно купить Armored Package с базовым бронированием, стальным бампером «для тарана», шинами Run Flat, дымовой завесой, ослепляющими фарами и системой распыления перцового газа, рацией и тепловизором, защитой от электромагнитного импульса, противогазами и аптечкой с набором против гипотермии. За 150 000 — тот же пакет, но с уровнем бронирования B5. За 14 500 долларов — «автономный» Off-Grid Package с баком на 511 литров, спутниковым интернетом, солнечной батареей, генератором и баком для питьевой воды.

Lancia рассекретила вторую модель в своей новейшей истории — кросс-лифтбек Gamma. Знаковое имя в прошлом носила крупная и престижная переднеприводная Lancia 1976–1984 годов, а теперь это купеобразный кроссовер на платформе STLA Medium, которая служит основой Peugeot 3008 и 5008, Opel Grandland, Citroen C5 Aircross, Jeep Compass и премиальных DS №7 и DS №8. Возрождённая Gamma внешне очень похожа на DS №7 — у них общая платформа, производственная площадка в Мельфи, унифицированы многие кузовные панели, хотя салон обзавёлся фирменными фишками Lancia.

Базовая версия — гибридная, на базе 1,2-литрового бензинового 3-цилиндрового турбомотора с электромотором, встроенным в 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Совокупная мощность — 145 л. с. Будут одномоторные переднеприводные и двухмоторная полноприводная электрические версии в диапазоне от 230 до 375 л. с., с запасом хода от 540 до 740 км по циклу WLTP. Полноценная премьера обещана в ближайшие месяцы.

Lotus Emira 420 Sport

Британская марка Lotus подготовила топовую версию среднемоторного купе Emira, которая фактически прощается с четырёхцилиндровым мотором Mercedes-AMG. По сравнению с предыдущей Emira Turbo SE отдача агрегата M139 поднята с 406 до 420 л. с., хотя коробка передач прежняя — 8-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч сократился до 3,9 секунды, максимальная скорость выросла с 290 до 300 км/ч.

В стандартное оснащение входит пакет Lightweight Handling Pack, который снижает массу на 25 кг до 1 421 кг и одновременно добавляет 25 кг прижимной силы. Подвеска получила регулируемые амортизаторы Multimatic, а в качестве опции для заднеприводного купе впервые предлагается съёмная панель крыши. На смену немецкому двигателю в будущих версиях Lotus Emira придёт 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью до 544 л. с. — детище совместного предприятия Geely, Renault Group и Aramco. Lotus принадлежит холдингу Geely с 2017 года, поэтому переход на двигатели семейства Horse выглядит логичным.