Никто не ожидал такого от «китайца»: что скрывает Avatr 11

Если в свете самых свежих трендов вы уже «гуглили» значения выражений quiet luxury и old money, то наверняка хотя бы примерно представляете принципиальное различие между этими явлениями. Avatr 11 изо всех сил пытается быть той самой «тихой роскошью» (причем, порой, в прямом значении слова тихий), однако не деле эта машина всем видом кричит о своих деньгах, отчего остальные его качества меркнут.

© Давид Акопян / Рамблер

Столько внимания за рулем машины от соседей по потоку я в последний раз получал в году, эдак, 2016 или 2017-м, когда тестировал рестайлинговый Bentley Mulsanne для русской версии журнала Playboy. Уже тогда Москва была завалена множеством Continental GT и британские машины, в общем-то никого не удивляли. Однако, когда я плыл по столичным дорогам на этом гигантском и щедро сдобренном хромом «бегемоте», добрая половина соседей по потоку сворачивала голову вслед.

Точно такое же действие оказывает стиль Avatr. Казалось бы, футуристичных китайских электричек на наших улицах уже полно, но дизайн 11-го бьет по глазам сильнее остальных. «Вау-эффект» — стопроцентный.

© Давид Акопян

Самая ярка часть автомобиля — корма. Она оформлена очень стильно. А оптика, которая при запуске машины пульсирует словно сердце инопланетного существа, создает какой-то внеземной эффект.

Впрочем, в этой игре форм и света заднее стекло пало жертвой дизайна. Через него в зеркале заднего вида можно разглядеть разве что огни чьих-то фар на горизонте. Всё, что в потоке едет ближе к машине, в узкую щель-амбразуру уже «не попадает».

При этом, само салонное зеркало работает по принципу Rear Camera Mirror, который еще лет 10 назад первыми начали применять на своих моделях Jaguar и Cadillac. На Avatr, как и на других машинах, картинка с широкоугольной камеры прямо на зеркале не даёт реального представления о размере объектов и их близости к автомобилю. С масштабированием картинки можно поиграть, но в корне ситуацию не изменить. В итоге: выключаешь эту функцию и едешь по старинке, но с плохим обзором.

© Давид Акопян

Другое странное решение — лючок зарядочного разъема с электроприводом. Он не приподнимается от простого нажатия, даже если автомобиль открыт с центрального замка. Чтобы зарядить машину, люк необходимо открыть при помощи специальной кнопки из салона. Она, конечно же, не физическая, а сенсорная. Да еще и запрятана в меню медиасистемы.

© Avatr

Интерьер — это вообще одна сплошная ода минимализму и сенсорным экранам. Физических кнопок здесь меньше, чем пальцев на руках. А те что есть — спорные. Например, клавиши стеклоподъёмников представляют собой небольшие качающиеся тумблеры, логика работы которых требует привыкания. Тоже самое касается и кнопок на руле. На них можно возложить столько функций, что в какой-то момент хочется от них просто избавиться, дабы не впадать в эти бесконечные муки выбора.

© Avatr

Перед водителем — небольшая приборка, а на центральной консоли — огромный 15,6-дюймовый горизонтальный дисплей мультимедиа на HarmonyOS. К его работе претензий нет: все летает. Но вот эргономика спорная. Невысокому водителю вроде автора этих строк, чтобы дотянуться до экрана, приходится наклоняться и отрывать спину от кресла. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

© Avatr

Зато качество материалов на высоте. «Голый» пластик можно встретить разве что в нише подстаканников и в нижней части дверных карт. Все остальное обшито натуральной кожей и алькантарой и покрыто полированным металлом и другими благородными материалами.

© Avatr

Автомобиль предлагается и с пятиместным салоном, но наш тестовый экземпляр в самом дорогом исполнении рассчитан только на четырёх человек. Причем, задним пассажирам доступны все те же функции подогрева, вентиляции и массажа, что и передним седокам. Для них также предусмотрена своя зона климата с регулировкой температуры и потоков обдува, а также собственная площадка для беспроводной зарядки смартфонов.

© Avatr

Тихой, но не сапой: как едет Avatr 11

В 2026 году, когда Tesla Plaid борется c Xiaomi за звание самого динамичного автомобиля, иному электркару уже сложно впечатлить или удивить разгоном. Но Avatr 11 это все же удаётся. Нет, он не так быстр, как упомянутые выше суперкары, но и не меркнет на из фоне. Особенно в топовой версии с двумя электромоторами суммарной отдачей 578 лошадиных сил.

Разгон до сотни на бумаге составляет 4,5 сек. На деле около того же — однозначно очень быстро. Радует и то, что машина не срывается с места как ошпаренная, а набирает ход интеллигентно. Давишь газ, тебя вжимает в кресло, но дыхание не перехватывает. В салоне приятная тишина, нарушаемая лишь легким гулом шин, и абсолютное чувство защищенности от внешнего мира. Комфорт здесь превалирует над острыми ощущениями от скорости.

© Давид Акопян

Конечно, через меню медиасистемы для пущей убедительности можно настроить всякого рода звуковое сопровождение разгонов и торможений, но вся эта шумовая мишура кажется излишней. В этой машине хочется наслаждаться комфортом. Ход у нее столь мягкий и плавный, что складывается ощущение, будто машина на пневме. Хотя на самом деле подвеска пружинная, полностью независимая: двухрычажная спереди и многорычажная сзади.

На скорости Avatr 11 превращается в монолит: он стабилен, собран и абсолютно равнодушен к колейности. Машина будто бы парит над стыками и мелкими трещинами на асфальте, сглатывая их без малейшей передачи вибраций на кузов и в салон. И это на 22 колесах, прошу заметить!

Отдельного внимания заслуживают тормоза. Они очень цепкие, а педаль с линейно нарастающим усилием — информативная. Все это большая редкость для современного электрокара массой под 2,5 тонны.

© Давид Акопян

Словом за инопланетной внешностью Avatr скрывается вполне земной и очень комфортный автомобиль на каждый день. Даже немного жаль, что у нас он представлен пока что только в чисто электрическом исполнении. Кажется, что вариант с гибридной силовой установкой, который уже пару лет есть в Китае, снискал бы в нашей стране больше популярности.

Комплектации и цены Avatr 11

Футуристичный кроссовер предлагается в нашей стране в трех комплектациях. Начальный вариант под названием 11_1 оценён в 6 990 000 рублей. Промежуточное исполнение 11_2 стоит уже от 7 750 000 рублей. А топовый вариант 1_3 с четырехместной компоновкой салона можно купить за 7 990 000 рублей. Впрочем, эти цены не окончательные и при оформлении автокредита, можно получить ощутимый дисконт. Особенно на старшие комплектации. А уже сейчас при помощи калькулятора автокредита можно прикинуть размер ежемесячного платежа:

Кому подойдет Avatr 11

Всем, у кого есть парковочное место с розеткой и семь миллионов рублей.

Кому не подойдет Avatr 11

Бюджетникам с высокой зарплатой и тем, кто не хотел бы кичиться деньгами при помощи личного автомобиля.

© Avatr

Технические характеристики Avatr 11