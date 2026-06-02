В Россию везут новые авто: какие модели появятся уже этим летом

Российский авторынок готовится к масштабному летнему обновлению. Импортёры и российские заводы завезут в автосалоны множество новых моделей: от городских седанов до люксовых кроссоверов.

Целую россыпь новинок покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Среди них будут автомобили от Aurus, Lada, Hongqi, Volga и даже модели трёх новых отечеcтвенных марок: Esteo, Jeland и Senat. Однако помимо них этим летом на рынок выйдет и множество других новинок, причём не только от официальных дистрибьюторов брендов, но и по каналам параллельного импорта.

Официальные новинки

Li Auto L9 Livis

Новая модификация флагманского кроссовера Li Auto c приставкой Livis получила изменённую диодную оптику, а также интеллектуальный комплекс ассистентов на новом лазерном лидаре и двух 5-нанометровых вычислительных процессорах. Они также контролируют работу полноуправляемого шасси, рулевого управления по проводам (steer-by-wire) и активной подвески. Силовая установка шестиместной модели — гибрид последовательного типа с тяговым аккумулятором ёмкостью 72,7 кВт·ч, который обеспечивает автономность в 340 км на электротяге и до 1 500 км в комбинированном режиме.

GAC S9 и Hyptec HT

GAC S9 — это полноразмерный кроссовер с габаритами 5 060 × 1 996 × 1 780 мм и колёсной базой 2 930 мм. Он подготовлен для российского рынка: силовая установка последовательного типа состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора-генератора мощностью 143 л. с. и двух электродвигателей с пиковой отдачей 340 л. с. (30-минутная мощность зафиксирована на отметке 147 л. с.). Тяговая батарея производства CATL ёмкостью 44,5 кВт·ч обеспечивает 208 км пробега на чистой электротяге, а суммарный запас хода составляет 1 019 км. На модель предоставляется заводская гарантия 5 лет или до 150 000 км.

Ожидается также выход на рынок электрического купеобразного кроссовера Hyptec HT, который уже прошёл официальную сертификацию ОТТС для поставок на российский рынок. Главной конструктивной особенностью модели являются задние боковые двери с вертикальным вектором открытия («крылья чайки»), оснащённые ультразвуковыми датчиками предотвращения столкновений. Сертифицированная заднеприводная модификация оснащается электромотором с пиковой отдачей до 340 л. с. (номинальная 30-минутная мощность — 60 кВт) и литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором ёмкостью 70 кВт·ч, запас хода которого составляет 510 км.

Tank 400 Hi4-T

Знакомый нам рамный внедорожник выходит на рынок в гибридной версии. Он претерпел модернизацию экстерьера и получил оптический дальномер, сопряжённый с системой автономного вождения. Внутренняя эргономика изменена за счёт интеграции подрулевого селектора трансмиссии, мультимедийного дисплея на 15,6 дюйма и беспроводных зарядных станций мощностью 50 Вт. Линейка силовых агрегатов включает параллельную гибридную систему Hi4-T (421 л. с., 750 Нм) с неразрезным задним мостом, а также технологичную модификацию Hi4-Z с независимой задней подвеской, лишённой жёсткой механической связи осей, суммарной мощностью 863,6 л. с. и 1 195 Нм.

Voyah Taishan

Люксовый полноразмерный гибрид длиной 5 230 мм разработан в рамках технологического партнёрства с кузовным ателье ItalDesign. Техническая часть включает трёхкамерную пневматическую подвеску с предиктивным сканированием профиля дорожного покрытия и полноприводную силовую установку мощностью 517 л. с. (705 Нм), обеспечивающую разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды при общем запасе хода 1 120 км. В шестиместном салоне применены сиденья «нулевой гравитации», управляемые искусственным интеллектом на основе данных от 66 датчиков давления, а также 32 динамика аудиосистемы VoyahSound с функцией инверсии звуковой волны (активное шумоподавление).

Exlantix: ET8 и EX7

Премиальный суббренд Chery должен представить две новинки. Кроссовер EX7 имеет габаритную длину более 5 метров и базируется на 800-вольтовой электрической архитектуре. Конструкция силовой части поддерживает высокомощную зарядку постоянным током, способную восполнить ёмкость аккумулятора до 80% за временной интервал от 15 до 20 минут. Модель заявлена для локального рынка как в формате чистого электромобиля, так и в модификации подзаряжаемого гибрида, суммарный запас хода которого превышает 1 000 км. Вероятнее всего, что до России доедет именно второй вариант.

Среднеразмерный кроссовер EX7 длиной 4 988 мм и колёсной базой 3 000 мм запущен в серийное производство в КНР и готовится к российскому дебюту. Интерьер модели характеризуется отсутствием физических клавиш управления и наличием сдвоенного панорамного дисплея диагональю 30 дюймов на передней панели. В Китае покупателям предложены две модификации: последовательный гибрид с 1,5-литровым ДВС (156 л. с.), двумя электромоторами и батареей на 40 кВт·ч (запас хода — 203 км по CLTC / 1 180 км комбинированный по WLTP), а также электромобиль с NMC-аккумулятором ёмкостью 97,7 кВт·ч и предельным запасом хода до 726 км.

Модернизированная версия отечественного электрокроссовера стала короче на 35 мм (до 4 565 мм) при сохранении колёсной базы 2 715 мм. Электрический силовой агрегат форсирован до 218 л. с. и 310 Нм, что сократило время разгона 0–100 км/ч до 8 секунд. Емкость литий-ионного тягового аккумулятора снижена до 62 кВт·ч (запас хода по циклу WLTP составляет 424 км), однако за счёт изменённой ячеистой структуры время быстрой зарядки в диапазоне 30–80% сократилось до 28 минут.

Changan UNI-V, UNI-S с передним приводом и Eado 4

Линейка кроссоверов UNI расширится за счёт появления более доступной модификации UNI-S с приводом только на переднюю ось. Напомним, что вариант с трансмиссией 4х4 уже поступил в продажу.

Кроме того, стартовали продажи лифтбека UNI-V. Причём в его гамме появилась и спортивная версия. Этот автомобиль укомплектован 2,0-литровым турбомотором серии JL486ZQ5 (235 л. с., 390 Нм) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, которые обеспечивают разгон до 100 км/ч за 6,3 секунды. Кроме того, машина оснащена дополнительными поперечными усилителями жёсткости кузова и системой динамического распределения вектора тяги. А аэродинамическая часть включает активный задний спойлер, автоматически генерирующий дополнительную прижимную силу на скоростях свыше 90 км/ч.

Ожидается также выход четвёртого поколения седана Eado, который будет поставляться на российский рынок исключительно с традиционной бензиновой силовой установкой. Визуально модель можно узнать по безрамочной решётке радиатора и скрытым механизмам дверных ручек, а цифровая архитектура салона переведена на вертикально ориентированный планшет мультимедийного комплекса. Под капотом 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбодвигатель мощностью 178 л. с., агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным мокрым сцеплением DCT.

Deepal S05, S07, S09

Deepal, суббренд компании Changan, последовательно будет выводить на рынок сразу несколько кроссоверов. Полностью электрический S05 уже получил официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Полноприводная модификация, которая выйдет на рынок, оснащается двухмоторной силовой установкой с пиковой мощностью 381 л. с. (номинальная долговременная 30-минутная мощность — 146 л. с.). Высоковольтный литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор интегрирован в силовую структуру днища между осями и обеспечивает расчётный запас хода до 500 км.

Заднеприводный гибридный Deepal S07 (кроссовер D-класса) станет следующей новинкой. Для последовательного гибрида используются LFP-батареи ёмкостью 31,73 или 39,05 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет 230 и 300 км соответственно, общий запас хода модели достигает 1 385 км. Точные сроки выхода пока не определены.

Кроме того, до конца года в Россию доедет флагманский кроссовер Deepal S09 под внутризаводским кодом D587, который прошёл официальную сертификацию для российского рынка с пяти- и шестиместной конфигурациями салона. Силовая установка последовательного гибрида представлена 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем внутреннего сгорания мощностью 143 л. с. (выполняющим функцию генератора тока) и двумя ходовыми электродвигателями с пиковой отдачей до 314 л. с. Габариты сертифицированного автомобиля составляют 5 205 × 1 996 × 1 800 мм при колёсной базе 3 105 мм.

Tenet A8

До конца лета под брендом Tenet в Калуге организуют сборку обновлённого седана Chery Arrizo 8. Автомобиль проходит сертификацию с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: рабочим объёмом 1,6 литра или 2,0 литра. Оба работают в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Салон будет оснащён экраном приборов на 10,25 дюйма и главным монитором мультимедиа на 15,6 дюйма.

Omoda C4

Ещё одна летняя новинка от дочернего бренда Chery — компактный кроссовер Omoda C4. Экстерьер автомобиля разработан в рамках новой дизайн-концепции «кибер-меха», которая базируется на рубленых плоскостях и светодиодных элементах с геометрией молнии. Модель ориентирована на широкие возможности индивидуализации за счёт заводской программы Born UNIQUE, предоставляющей доступ к элементам внешнего стайлинга и аэродинамического обвеса.

Альтернативный рынок: параллельный импорт

Zeekr 8X

После успеха Zeekr 9X новый 8Х, пожалуй, самый ожидаемый кроссовер на нашем рынке. Его уже начали поставляеть по независимым каналам. Гибридная силовая установка работает по последовательно-параллельной схеме, где 2,0-литровый бензиновый турбмотор сопряжен с электродвигателями. Их суммарная пиковая отдача достигает 898 л. с.

BMW 7 Series G70 и iX3

Обновленная семёрка BMW получила переоформленную переднюю часть и опциональную двухцветную колеровку кузова Dual-Finish. Полностью электрическая модификация i7 оснащается литий-ионными батареей с увеличенной плотностью ячеек, что позволило довести запас хода до 720 км по циклу WLTP. Управление медиасистемой возложено на очередную итерацию фирменной iDrive, которая для выведения информации использует широкоформатный проекционный экран и откидной монитор в потолке для пассажиров второго ряда.

Электрокроссовер, построенный на специализированной электрической архитектуре Neue Klasse, поставляется из КНР в длиннобазной версии. Именно такую версию начали поставлять компании-посредники по схеме параллельного импорта. Бортовая сеть функционирует под напряжением 800 Вольт и поддерживает зарядный ток мощностью до 400 кВт, обеспечивая восполнение запаса энергии аккумулятора с 10% до 80% за 21 минуту. Силовая установка обладает пиковой отдачей 469 л.с. (645 Н·м), что позволяет машине разгонятся до 100 км/ч за 4,9 секунды. А аккумулятор емкостью 108,7 кВт·ч, обеспечивает запас хода до 805 км по циклу WLTP.

Mercedes-Benz GLC EV

Новый электрокроссовер Mercedes спроектирован на платформе MB.EA и имеет силовую структуру пола c интегрированной в неё никель-марганец-кобальтовый батареей емкостью 94,5 кВт·ч и рабочей архитектурой на 800 Вольт. Запас хода электрокара в топовых комплектациях превышает 500 км. Интерьер GLC EV скомпонован вокруг трехэкранного цифрового комплекса с применением гипоаллергенных материалов отделки.