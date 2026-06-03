Привычные автосалоны в России не проводятся уже давно, а в их отсутствие ключевой площадкой для презентации автомобильных новинок стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2026 году он побил собственный рекорд по количеству премьер и их разнообразию — от штучного лимузина до массового кроссовера.

Lada Niva Legend

В 2027 году легендарному внедорожнику исполнится 50 лет, и в канун полувекового юбилея знаменитой «Нивы» в Тольятти подготовили одно из самых крупных и серьёзных обновлений модели, чтобы она стала современнее и лучше соответствовала реалиям XXI века.

© АвтоВАЗ

Модернизация пошла по тому же сценарию, что с Lada Niva Travel — более тяговитый двигатель 1,8 мощностью 90 л. с., смещённый вперёд стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске улучшил управляемость и плавность хода, внедрены передние вентилируемые тормозные диски.

Передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук впервые сделаны из двусторонней оцинкованной стали. Впервые появилась фронтальная подушка безопасности водителя, а рулевое колесо унифицировали с Lada Granta и перенесли вправо замок зажигания. Рычаг КПП теперь смонтирован через кулису и приближен к водителю, а управление раздаточной коробкой стало однорычажным — сама раздатка получила третью опору, снижающую вибрации.

© АвтоВАЗ

Установлена цельноформованная шумоизоляция капота, современная системая отопления и кондиционирования с фильтром салона, центральный замок и единый ключ для дверей и зажигания. С обновлением на Lada Niva Legend появилась накладка воздухозаборника на капоте, улучшающая вентиляцию, а кроме неё визуально отличить новинку позволяют оригинальные двухцветные 16-дюймовые колёсные диски.

Lada Iskra TMS

Седан Lada Iskra, который дебютировал несколько лет назад, также на ПМЭФ, получил спортивную версию. Правда, не для дорог общего пользования, а для гоночной трассы. Заводское подразделение Lada Sport совместно с тольяттинской компанией TMS Motorsport подготовило автомобиль для фирменного монокубка.

© АвтоВАЗ

Iskra Cup оснащена 218-сильным турбомотором 1,6 в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач, усиленными тормозами, спортивной подвеской с регулировкой сжатия и отбоя, новыми 17-дюймовыми колёсами с гоночными шинами и лаконичным аэродинамическим обвесом. Также новая Lada получила полный комплект систем безопасности, необходимых для официальных соревнований.

© АвтоВАЗ

Первый сезон нового монокубка должен пройти в 2027 году — запланированы пять этапов, включающие десять гонок. Заезды продолжительностью 40–60 минут предполагают смену пилотов: каждый экипаж будет состоять из 2–3 человек, среди которых профессиональные гонщики, пилоты-любители и медиаперсоны. Презентация новой серии состоится 5-6 сентября 2026 года на ЦТВС «Москва» в рамках Фестиваля технических видов спорта — Lada Iskra Fest.

Lada Azimut

Новый кроссовер Lada Azimut олицетворяет собой будущее АвтоВАЗа, поскольку подобных моделей — как по классу, так и по уровню оснащения — у тольяттинского автогиганта не было. Год назад в Санкт-Петербурге был показан прототип «Азимута», а сейчас пришло время показа предсерийного варианта модели, которая должна встать на конвейер и появиться в салонах официальных дилеров до конца 2026 года.

© АвтоВАЗ

Правда, пока речь идёт исключительно о версиях с классическими бензиновыми двигателями. На ПМЭФ-2026 Lada Azimut дебютировал в различных вариантах окраски и декора салона. Если все представленные на выставке исполнения доберутся до покупателя, то «Азимут» станет самой «красочной» современной моделью с весьма интересными сочетаниями цветов в салоне.

Aurus Senat и Senat Long

Флагман российского автопрома — премиальный бренд Aurus — официально представил рестайлинговый седан Senat и лимузин Senat Long.

© Aurus

Обновлённую модель показали ещё два года назад на президентской инаугурации, а сейчас пришло время дебюта модернизированных машин для широкой, насколько это применимо к автомобилям стоимостью десятки миллионов рублей, аудитории.

© Aurus

Седан и лимузин получили новые фары и фонари, изменённые бамперы, переработанную решётку радиатора, иные капот и крышку багажника, а в салоне полностью переделаны передняя панель, центральная консоль, руль, дверные карты.

© Aurus

Полноприводный автомобиль сохранил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового V8 мощностью 598 л. с. и 63-сильного электромотора, встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. А вот подвеску, тормозную систему и трансмиссию доработали. Самые серьёзные конструктивные изменения у версии Senat Long — вместо удлиняющей вставки в середине кузова теперь сделаны длинные задние двери.

© Aurus

Традиционно стоимость таких автомобилей публично не называют, но, как выяснили коллеги из Autonews, речь идёт о сотнях миллионов рублей. Так, старшую и самую длинную модификацию Aurus Senat Limousine можно будет заказать по цене от 117 миллионов рублей, тогда как бронированная версия модели обойдётся минимум в 140 миллионов рублей, что делает новинку самым дорогим в истории серийным автомобилем из России.

© Aurus

Volga K50

Возрожденный бренд Volga выходит на рынок сразу с тремя моделями. Секрет такой продуктивности прост — фактически это уже прекрасно знакомые машины Geely с переработанной радиаторной решёткой и новыми шильдиками. Публичный дебют возрождённой «Волги» также приурочили к ПМЭФ. На стенде марки выставлен флагманский кроссовер K50. Автомобиль оснащён бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и мощностью 238 л. с., а также системой полного привода. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, в машине применяется адаптивная подвеска. Цены на К50 начинаются от 4 199 000 рублей.

© Volga

Знаменитое имя также получили переднеприводный седан Volga C50, представляющий собой локализованную версию Geely Preface с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 150 л. с. или 200 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также переднеприводный кроссовер Volga K40. Последний построен на базе рестайлингового Geely Atlas c 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., работающим в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Будет и полноприводный вариант с 2,0-литровым турбомотором на 200 л. с. и классическим 8-ступенчатым автоматом. Старт продаж линейки Volga запланирован на июнь 2026 года.

© Volga

Hongqi Golden Sunflower Guoya

Альтернативой российскому Aurus Senat стал седан Hongqi Golden Sunflower Guoya, публичный дебют которого также состоялся на ПМЭФ. Новая модель стала флагманом китайского бренда на российском рынке, а по совместительству — самым дорогим автомобилем из Китая, поскольку базовая версия «Элеганс» с V6 будет стоить от 27 700 000 рублей, четырёхместный «Империал» с V8 обойдётся минимум в 31 700 000 рублей.

© Алексей Батушенко

Полноприводный седан имеет адаптивные амортизаторы, полноуправляемое шасси, а на выбор клиентам предложены V6 объёмом 3,0 литра мощностью 380 л. с. или V8 4,0 мощностью 476 л. с., которые сочетаются с 8-ступенчатым автоматом ZF со встроенным синхронным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 2 кВт·ч. По уровню оснащения Golden Sunflower Guoya богаче прочих машин Hongqi, но европейским конкурентам в лице BMW 7 Series и Mercedes-Maybach S-Class новинка уступает.

© Алексей Батушенко

Senat 900

ПМЭФ-2026 станет местом премьеры и новой российской марки Senat, которая стала суббрендом марки Aurus. Торжественный дебют запланирован на завтра, 4 июня. Первая модель бренда — седан Senat 900, который представляет собой переоформленный в стиле «старших» автомобилей Aurus рестайлинговый Hongqi H9.

© Senat

По своим габаритам и техническим характеристикам — бензиновый 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 326 л. с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом — «российская» машина повторяет исходник из Поднебесной. Сборку наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.