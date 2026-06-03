Больше не надо чиповать? Проверили, как едет 235-сильный Changan UNI-V

С момента выхода на российский рынок в феврале 2023 года Changan UNI-V дразнил покупателей агрессивным дизайном, но его полуторалитровый мотор оставлял желать большего. Чип-тюнинг — единственный способ добрать «лошадей» — грозил потерей гарантии, но это останавливало далеко не всех. Вместе с плановым обновлением лифтбэка российский офис Changan решил проблему любителей быстрой езды, выпустив модификацию с 2-литровым турбомотором на 235 л. с. и классическим автоматом Aisin. Мы в числе первых вывели новинку на подмосковную трассу ADM Raceway, чтобы выяснить: утолил ли Changan жажду скорости активных водителей и не пришлось ли ради этого жертвовать повседневным комфортом?

© Changan

Аэродинамика, которая работает на образ

Далеко не у каждого китайского автопроизводителя получаются машины, способные спустя несколько лет после дебюта выглядеть так же актуально и привлекательно, как в день своего рождения.

© Changan

Но у бывшего руководителя отдела экстерьеров Volkswagen Group Бертрана Баха, чья команда работала над дизайном UNI-V, это определённо получилось. Впервые этот автомобиль появился на публике в ноябре 2021 года. И то, что мы видим сегодня, спустя почти пять лет, лишь шлифовка и огранка оригинального образа.

© Changan

Переработанная передняя часть с более агрессивным бампером кому-то может показаться слишком нарочитой, зато позволяет моментально отличить новую 2-литровую модификацию от прежней — с полуторалитровым агрегатом.

© Changan

Новая графика задних фонарей, более массивный диффузор и увеличившееся с двух до четырех число патрубков выхлопной — всем этим 235-сильный UNI-V будет задирать своих преследователей. А ещё спойлером, который теперь автоматически поднимается на скорости выше 90 км/ч, а если разогнаться до 200 км/ч, нагружает заднюю ось весом 27 кг.

При этом за счёт коррекции форм кузовных панелей коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,34 до 0,27. С учетом столь агрессивного «оперения», цифра впечатляет.

© Changan

Красный, белый, чёрный, тёмно- и светло-серый, а теперь еще и зелёный. Этой машине к лицу любой из перечисленных цветов. Но только у белого, чёрного и серых автомобилей на бампере, накладках порогов и диффузоре будут яркие оранжевые вставки. Учитывая, что на многих обычных китайских машинах тормозные суппорты красят в яркие цвета, неокрашенные механизмы в UNI-V несколько удивляют.

Оранжевое настроение

Салон с яркой «апельсиновой» обивкой сидений и вставками из алькантары не оставляет покупателям обновлённой версии альтернатив. Заметно изменились форма передней панели и организация трансмиссионного тоннеля.

© Changan

Оригинально вытянутая приборная панель уступила место прямоугольному 10-дюймовому экрану. В целом интерьер стал выглядеть более спортивным. Что приятно — не в ущерб качеству материалов и эргономике.

© Changan

Расположенный под правой спицей руля переключатель режимов движения в 2-литровом UNI-V выполнен наподобие Manettino у Ferrari. Штука стильная и удобная, позволяющая не обращаться лишний раз к экрану мультимедийки.

© Changan

При выборе спортивного режима меняется и тема приборной панели. «Аналоговый» тахометр и крупный спидометр вполне информативны, но проекция на лобовое стекло всё же не помешала бы.

© Changan

По своей функциональности мульдимедийная система обновлённого UNI-V во многом схожа с возможностью подобных комплексов у других моделей Changan. Графика, логика меню и скорость отклика не оставляют вопросов. Радует наличие Apple CarPlay и Android Auto.

© Changan

Есть и уникальное приложение — так называемый режим трека. При его активации на экран выводится скорость и индикатор перегрузок, кроме того, программа позволяет измерить разгон до 100 км/ч или на дрэговой дистанции в 400 м.

© Changan

Посадка удобная. У передних кресел есть обогрев и вентиляция. Но до фиксации тела в настоящих спортивных «ковшах» сиденьям Чангана далеко. Во время активной езды по трассе явно не хватало плотности боковой поддержки спины и бёдер.

© Changan

За массивными спинками передних кресел по-прежнему немного места. При росте в 185 см «сам за собой» сидишь впритык и над головой практически не остатся воздуха. Да, у дивана есть обогрев, но включить его могут только водитель или передний пассажир. Сзади кнопок не предусмотрено.

© Changan

Практичный и вместительный 465-литровый багажник — весьма полезный актив UNI-V, который, в общем-то, не нуждался в каких-либо улучшениях.

Не спортсмен, но круизёр

Силовая установка новой модификации не стала откровением. 2-литроввый 235-сильный двигатель JL486ZQ5 семейства Blue Core и 8-ступенчатый автомат Aisin — эту связку мы уже встречали на обновлённом Changan CS75PLUS.

© Changan

На крупном кроссовере этот тандем работает слаженно и живо, но добавит ли он азарта UNI-V и способно ли шасси раскрыть весь потенциал мотора?

© Changan

Как мы выяснили, китайские инженеры адаптировали подвеску под возросший вес машины и повысили жёсткость кузова распоркой между передними чашками амортизаторов. Были доработаны и тормоза. Передние тормозные диски имеют больший диаметр: 325 мм против 280 мм. Да и штатные шины Continental MaxContact намекали, что по спортивному треку UNI-V поедет интересно.

© Changan

Но интересно в итоге не получилось. Да, разгон стал заметно интенсивнее — в режиме Спорт 390 Нм крутящего момента буквально кидают машину вперед. Но в поворотах 2-литровая модификация начинает скользить так же рано, как и полуторалитровая машина. И уже в ходе второго 3-километрвого круга стало понятно, что и тормоза не готовы поддержать боевой темп. Но в целом это не трагедия, а лишь несовпадение ожиданий с реальностью.

UNI-V как был, так и остается заложником своей дерзкой внешности, при том что градус визуальной агрессии ещё «подкрутили». И если рассматривать эту машину вне привязки к треку, то улучшения очевидны. Запас тяги стал ощутимо выше, и вкупе пусть с не выдающейся, но вполне приличной управляемостью и похвальной плавностью хода превращает этот лифтбек в весьма достойного круизёра. Если где-то для обгона 181 силы казалось мало, то энергии 235 лошадей теперь хватает с лихвой.

Один в поле воин

В настоящее время дилеры Changan распродают остатки машин с полуторалитровым мотором, и как только они закончатся, российским покупателям будет доступна лишь новая версия 2,0T, причём в единственной комплектации. Никакой дилеммы между «Стандартом», «Люксом», «Комфотом» и «Техно» — только один вариант по рекомендованной цене 3 499 000 рублей.

Впрочем, при оформлении кредита конечная стоимость заметно снизиться, благодаря дополнительной выходе. А размер ежемесячного платежа можно рассчитать уже сейчас.

За эти деньги покупатель получит светодиодную оптику, панорамную крышу, активный задний спойлер, экокожу с оранжевыми акцентами, чёрный потолок, электрорегулировки водительского и пассажирского кресел, подогрев передних и задних сидений плюс вентиляцию спереди.

С мультимедиа тоже полный порядок: 14,6-дюймовый центральный экран, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, акустика с десятью динамиками и 50-ваттная беспроводная зарядка. Плюс Яндекс Карты и Яндекс Музыка прямо в системе.

© Changan

По части безопасности — адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, ассистент движения в пробке, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и шесть подушек. Из того, чего нет, разве что проекция на лобовое стекло, но на фоне остального оснащения это скорее придирка.

Помимо перечисленного также стоит упомянуть шумоизоляционное остекление и полный зимний пакет с обогревами руля, ветрового стекла и форсунок омывателей.

Стоит ли это всё 3,5 миллиона? Так уже получилось, что из официально представленных в России машин у 2-литрового UNI-V нет соперников. По технике к нему ближе всего Geely Preface c двигателем аналогичного объёма. Но это чуть менее практичный седан, к тому же его недавно дефорсировали до 150 л. с. И стоит он от 3 329 990 рублей. На его фоне UNI-V выглядит интереснее.

© Changan

Кому подойдёт, а кому нет

Подойдёт тому , кто хочет эффектный, мощный и максимально оснащённый лифтбек для быстрых обгонов на трассе и комфортного круиза, но не планирует атаковать повороты или выезжать на трек.

, кто хочет эффектный, мощный и максимально оснащённый лифтбек для быстрых обгонов на трассе и комфортного круиза, но не планирует атаковать повороты или выезжать на трек. Не подойдёт тому, кто ждёт от внешности реальных гоночных повадок, высоким пассажирам сзади и тем, кому не нравится навязчивый оранжевый декор в салоне.

Технические характеристики Changan UNI-V 2.0T