Культовый российский внедорожник пережил очередную модернизацию, которая существенно поменяла автомобиль. Линии классического кузова остались неизменными, но теперь под ними скрываются новый мотор, доработанная подвеска и более комфортабельный салон. Рассказываем, что изменилось в модели, которая в следующем году отметит полувековой юбилей.

Новый двигатель

Вслед за Lada Niva Travel новый силовой агрегат получила и Niva Legend. Трёхдверку оснастили 1,8-литровым 8-клапанным двигателем мощностью 90 л. с. и увеличенным на 24 Нм крутящим моментом, 80% которого доступны уже с 1 000 об/мин. Заявлено, что наряду с ростом характеристик улучшилась и экономичность агрегата — удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима движения.

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Доработанные подвеска и тормоза

Более мощный мотор потребовал и других доработок. В частности, изменениям подверглись передняя подвеска и тормоза. Стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске смещён вперед — за счёт этого решения улучшились управляемость и плавность хода. За эффективное замедление отвечают новые вентилируемые передние тормозные диски, которые раньше не использовались на «Ниве».

Подушка безопасности и иной рычаг КПП

Если новые тормоза улучшили активную безопасность, то за усиление пассивной безопасности в обновлённой модели отвечает фронтальная подушка безопасности, которая впервые появилась на Niva Legend. Внедрение «айрбэга» потребовало усиления кузова, а также установки нового руля — внедорожник получил рулевое колесо от Lada Granta.

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Кроме того, в обновлённом внедорожнике конструкторы внедрили новый рычаг коробки передач, который смонтировали через кулису. Он стал ближе к водителю, что улучшило эргономику салона. Управление раздаточной коробкой, установленной ради снижения вибраций через третью опору, теперь реализовано одним рычагом по примеру Niva Sport.

Оцинкованный кузов

Одним из самых практичных нововведений стало использование оцинкованных панелей кузова. На обновлённой Niva Legend дебютировали передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук из двухсторонней оцинкованной стали, которые призваны повысить коррозионную стойкость автомобиля, особенно при эксплуатации в сложных условиях.

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Шумоизоляция капота, салонный фильтр и единый ключ

На повышение комфорта в повседневной эксплуатации работают цельноформованная шумоизоляция капота и единый ключ от автомобиля. Первая улучшает акустический комфорт за счёт снижения шума от двигателя, а второй лишает владельца постоянной головоломки в поисках нужного ключа — теперь и для дверей, и для замка зажигания, перенесённого на правую сторону от руля, используется один и тот же. А ещё внедрён центральный замок.

Кроме того, ради повышения комфорта для обновлённого внедорожника заявлена современная система отопления и кондиционирования с фильтром салона. Прежде на Lada Niva Legend салонный фильтр не устанавливался, но его интеграция была популярной доработкой среди владельцев. Сейчас покупателей избавили от лишних хлопот.

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Новые колёса и современная мультимедиа

Модернизированная модель стала ещё и более стильной. Визуально обновлённая Lada Niva Legend выделяется иной накладкой воздухозаборника на капоте, а также новыми двухцветными 16-дюймовыми колёсными дисками.

В салоне выставочного экземпляра можно отметить ещё и новую мультимедийную систему с крупным тачскрином на центральной консоли — будет ли подобный комплекс штатным оборудованием или дилерским аксессуаром, не сообщается. Сам завод не акцентировал внимание на медиасистеме в рамках презентации.

Детальная информация о новой версии Lada Niva Legend, нюансы комплектаций и — главное! — цена обновлённого внедорожника будут объявлены позже. Дата старта продаж не озвучена, поскольку пока завод завершает подготовку к производству модернизированной модели.